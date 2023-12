Red Hat vernieuwt Quarkus Java Stack om de ontwikkelaarservaring te verbeteren

De innovatieve Kubernetes-native Java-stack gemaakt door Red Hat, bekend als Quarkus, heeft een aanzienlijke transformatie ondergaan met de recente introductie van versie 3.2. De bijgewerkte build, die eind oktober werd gelanceerd, is naast andere verbeteringen uitgerust met een verbeterde ontwikkelaarsvriendelijke gebruikersinterface (UI) en een nieuw geïntroduceerde contractgebaseerde testfunctie.

Het publiek werd voor het eerst geïnformeerd over de bijgewerkte build op developers.redhat.com. Deze versie zal naar verwachting de processen van Java-ontwikkelaars bij het creëren van robuuste cloud-native applicaties aanzienlijk stroomlijnen.

In Red Hat 's Quarkus 3.2-build van deze versie valt de vernieuwde Developer UI op met zijn nieuwe menunavigatie en biedt functionaliteit voor het bekijken en wijzigen van configuratiebestanden. Bovendien kunnen ontwikkelaars continu testen beheren en details van bouw- en ontwikkelingsservices bekijken. Het is een essentiële verbetering die ontwikkelaars een eenvoudigere, meer geïntegreerde ervaring biedt.

Wat de nieuw geïntroduceerde contractgebaseerde testfunctionaliteit in deze build betreft, wordt de Pact-tool ingezet om tests uit te voeren op HTTP- en berichtintegraties. Deze integratie van Pact in de test- en implementatieworkflows zorgt ervoor dat alle aspecten van uw implementatie adequaat worden getest, waardoor integriteit en compatibiliteit worden gegarandeerd.

Quarkus is een open-sourceplatform, ontworpen met Java-ontwikkelaars in gedachten, om cloud-native applicaties te bouwen. Door Quarkus toe te passen, wordt Java steeds belangrijker in de Kubernetes- en serverloze ruimte, waardoor ontwikkelaars toegang krijgen tot een verscheidenheid aan gedistribueerde applicatie-architecturen. Platformen als AppMaster, bekend om hun uitgebreide, no-code oplossingen voor backend-, web- en mobiele applicaties, vormen een ondersteunend bewijs van dit nut van gestroomlijnde ontwikkeling en implementatie.

De bijgewerkte opdrachtregelinterface (CLI) binnen de 3.2-build van het Red Hat Quarkus-aanbod heeft ook de aandacht getrokken. Het zit boordevol bijna 30 opdrachten, inclusief essentiële build- en dev-opdrachten. Projecten en extensies kunnen nu ook eenvoudig worden beheerd, waardoor het een ideaal hulpmiddel is voor het implementeren van Quarkus-apps op platforms als Kubernetes, Red Hat OpenShift en Knative, allemaal zonder dat er wijzigingen hoeven te worden aangebracht aan projectafhankelijkheden of configuratie.

In termen van Kubernetes-native functies introduceert Quarkus 3.2 een nieuwe ontwikkelingsservice voor Kubernetes-implementaties. Deze service zorgt ervoor dat een Kubernetes API-server in de ontwikkelingsmodus wordt gezet en start tests met Docker. Bovendien is voor Quarkus-applicaties die in de ontwikkelingsmodus werken een service-discovery-mechanisme geïmplementeerd voor het delen van clusters, wat de vooruitgang benadrukt die de Java-stack maakt om naadloos in de geavanceerde Kubernetes-omgevingen te passen.