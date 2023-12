Red Hat renova Quarkus Java Stack para aprimorar a experiência do desenvolvedor

A inovadora pilha Java nativa do Kubernetes criada pela Red Hat, conhecida como Quarkus, passou por uma transformação significativa com a recente introdução da versão 3.2. Lançada no final de outubro, a versão atualizada está equipada com uma interface de usuário (IU) aprimorada e amigável ao desenvolvedor e um recurso de teste baseado em contrato recém-introduzido, entre outras melhorias.

O público foi informado pela primeira vez sobre a versão atualizada em developers.redhat.com. Esta versão foi projetada para agilizar significativamente os processos dos desenvolvedores Java na criação de aplicativos robustos nativos da nuvem.

Na versão Quarkus 3.2 da Red Hat desta versão, a UI renovada do desenvolvedor se destaca com seu novo menu de navegação e oferece funcionalidades para visualizar e modificar arquivos de configuração. Além disso, permite que os desenvolvedores gerenciem testes contínuos e visualizem detalhes dos serviços de construção e desenvolvimento. É um aprimoramento essencial que fornece aos desenvolvedores uma experiência mais direta e integrada.

Quanto à funcionalidade de teste baseada em contrato recentemente introduzida nesta compilação, ela implanta a ferramenta Pact para executar testes em HTTP e integrações de mensagens. Esta integração do Pact nos fluxos de trabalho de teste e implantação garante que todos os aspectos da sua implementação sejam testados adequadamente, garantindo integridade e compatibilidade.

Quarkus é uma plataforma de código aberto, projetada pensando nos desenvolvedores Java, para construir aplicativos nativos da nuvem. Ao aplicar o Quarkus, o Java se torna mais predominante no Kubernetes e no espaço sem servidor, fornecendo aos desenvolvedores acesso a uma variedade de arquiteturas de aplicativos distribuídos. Plataformas como AppMaster, conhecidas por suas soluções abrangentes e no-code para back-end, web e aplicativos móveis, são uma prova de apoio a esse utilitário de desenvolvimento e implantação simplificados.

A interface de linha de comando (CLI) atualizada na versão 3.2 das ofertas do Red Hat Quarkus também atraiu atenção. Ele vem repleto de quase 30 comandos, incluindo comandos essenciais de construção e desenvolvimento. Projetos e extensões agora também podem ser facilmente gerenciados, tornando-o uma ferramenta ideal para implantar aplicativos Quarkus em plataformas como Kubernetes, Red Hat OpenShift e Knative, tudo sem a necessidade de fazer quaisquer modificações nas dependências ou configuração do projeto.

Em termos de recursos nativos do Kubernetes, o Quarkus 3.2 apresenta um novo serviço de desenvolvimento para implantações do Kubernetes. Este serviço prepara e configura um servidor API Kubernetes em modo de desenvolvimento e inicia testes usando Docker. Além disso, para aplicativos Quarkus operando em modo de desenvolvimento, um mecanismo de descoberta de serviço foi implementado para compartilhar clusters, destacando os avanços que a pilha Java está fazendo para se adaptar perfeitamente aos ambientes Kubernetes de ponta.