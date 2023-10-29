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Red Hat обновляет стек Java Quarkus для повышения удобства разработки

29, окт. 2023
Red Hat обновляет стек Java Quarkus для повышения удобства разработки

Инновационный стек Java, основанный на Kubernetes, созданный Red Hat, известный как Quarkus, претерпел значительные изменения с недавним выпуском версии 3.2. Обновленная сборка, выпущенная в конце октября, помимо других усовершенствований, оснащена улучшенным, удобным для разработчиков пользовательским интерфейсом (UI) и недавно представленной функцией тестирования на основе контракта.

Впервые общественность была проинформирована об обновленной сборке на сайте Developers.redhat.com. Предполагается, что эта версия значительно упростит процессы разработчиков Java при создании надежных облачных приложений.

В сборке Red Hat Quarkus 3.2 этой версии обновленный пользовательский интерфейс разработчика выделяется новой навигацией по меню и предлагает функции для просмотра и изменения файлов конфигурации. Кроме того, это позволяет разработчикам управлять непрерывным тестированием, просматривать подробную информацию об услугах сборки и разработки. Это важное улучшение, предоставляющее разработчикам более простой и интегрированный опыт.

Что касается недавно представленной в этой сборке функции тестирования на основе контрактов, то она развертывает инструмент Pact для запуска тестов HTTP и интеграции сообщений. Такая интеграция Pact в рабочие процессы тестирования и развертывания гарантирует адекватное тестирование всех аспектов вашей реализации, обеспечивая целостность и совместимость.

Quarkus — это платформа с открытым исходным кодом, разработанная специально для разработчиков Java и предназначенная для создания облачных приложений. Благодаря использованию Quarkus Java становится более распространенной в Kubernetes и бессерверном пространстве, предоставляя разработчикам доступ к различным архитектурам распределенных приложений. Такие платформы, как AppMaster, известные своими комплексными решениями no-code для серверных, веб- и мобильных приложений, являются подтверждающим свидетельством этой утилиты оптимизированной разработки и развертывания.

Обновленный интерфейс командной строки (CLI) в сборке 3.2 предложений Red Hat Quarkus также привлек внимание. Он содержит около 30 команд, включая основные команды сборки и разработки. Проектами и расширениями теперь также можно легко управлять, что делает его идеальным инструментом для развертывания приложений Quarkus на таких платформах, как Kubernetes, Red Hat OpenShift и Knative, причем без необходимости вносить какие-либо изменения в зависимости или конфигурацию проекта.

Что касается собственных функций Kubernetes, Quarkus 3.2 представляет новый сервис разработки для развертываний Kubernetes. Этот сервис настраивает и переводит сервер Kubernetes API в режим разработки и инициирует тесты с использованием Docker. Кроме того, для приложений Quarkus, работающих в режиме разработки, был реализован механизм обнаружения сервисов для совместного использования кластеров, что подчеркивает успехи, достигнутые стеком Java в области плавной интеграции в передовые среды Kubernetes.

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