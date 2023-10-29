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Red Hat, Geliştirici Deneyimini Geliştirmek İçin Quarkus Java Stack'ı Yeniliyor

Eki 29, 2023
Red Hat, Geliştirici Deneyimini Geliştirmek İçin Quarkus Java Stack'ı Yeniliyor

Red Hat tarafından oluşturulan ve Quarkus olarak bilinen yenilikçi Kubernetes yerel Java yığını, son sürüm 3.2'nin kullanıma sunulmasıyla önemli bir dönüşüm yaşadı. Ekim ayının sonlarında piyasaya sürülen güncellenmiş yapı, diğer iyileştirmelerin yanı sıra iyileştirilmiş geliştirici dostu bir kullanıcı arayüzü (UI) ve yeni tanıtılan sözleşmeye dayalı test özelliği ile donatılmıştır.

Güncellenen yapı hakkında ilk olarak geliştiriciler.redhat.com adresinde kamuoyu bilgilendirildi. Bu sürümün, Java geliştiricilerinin sağlam bulut tabanlı uygulamalar oluşturma süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırması öngörülüyor.

Red Hat bu sürümündeki Quarkus 3.2 yapısında, yenilenen Geliştirici Arayüzü, yeni menü navigasyonuyla öne çıkıyor ve yapılandırma dosyalarını görüntüleme ve değiştirme işlevleri sunuyor. Ayrıca geliştiricilerin sürekli testleri yönetmesine, derleme ve geliştirme hizmetlerinin ayrıntılarını görüntülemesine olanak tanır. Geliştiricilere daha basit, daha entegre bir deneyim sağlayan önemli bir geliştirmedir.

Bu yapıdaki yeni tanıtılan sözleşmeye dayalı test işlevine gelince, HTTP ve mesaj entegrasyonlarında testler yürütmek için Pact aracını kullanıyor. Pact'in test ve dağıtım iş akışlarına bu entegrasyonu, uygulamanızın tüm yönlerinin yeterince test edilmesini sağlayarak bütünlük ve uyumluluk sağlar.

Quarkus, bulutta yerel uygulamalar oluşturmak için Java geliştiricileri düşünülerek tasarlanmış açık kaynaklı bir platformdur. Quarkus'un uygulanmasıyla Java, Kubernetes'te ve sunucusuz alanda daha yaygın hale gelir ve geliştiricilerin çeşitli dağıtılmış uygulama mimarilerine erişmesini sağlar. Arka uç, web ve mobil uygulamalara yönelik kapsamlı, no-code çözümleriyle tanınan AppMaster gibi platformlar, bu kolaylaştırılmış geliştirme ve konuşlandırma yardımcı programının destekleyici bir kanıtı olarak duruyor.

Red Hat Quarkus'un 3.2 sürümündeki güncellenmiş komut satırı arayüzü (CLI) de dikkat çekti. Temel build ve geliştirme komutları da dahil olmak üzere yaklaşık 30 komutla dolu olarak gelir. Projeler ve uzantılar artık kolayca yönetilebiliyor; bu da Quarkus uygulamalarını Kubernetes, Red Hat OpenShift ve Knative gibi platformlarda proje bağımlılıklarında veya yapılandırmasında herhangi bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan dağıtmak için ideal bir araç haline getiriyor.

Kubernetes'e özgü özellikler açısından Quarkus 3.2, Kubernetes dağıtımları için yeni bir geliştirme hizmeti sunuyor. Bu hizmet, Kubernetes API sunucusunu geliştirme moduna hazırlayıp ayarlar ve Docker'ı kullanarak testleri başlatır. Ek olarak, geliştirme modunda çalışan Quarkus uygulamaları için, kümelerin paylaşılmasına yönelik bir hizmet keşif mekanizması uygulandı; bu, Java yığınının en yeni Kubernetes ortamlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlama konusunda kaydettiği ilerlemeleri vurguluyor.

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