Red Hat réorganise la pile Java de Quarkus pour améliorer l'expérience des développeurs

La pile Java innovante native de Kubernetes créée par Red Hat, connue sous le nom de Quarkus, a connu une transformation significative avec l'introduction récente de la version 3.2. Lancée fin octobre, la version mise à jour est équipée d'une interface utilisateur (UI) améliorée et conviviale pour les développeurs et d'une fonctionnalité de test basée sur des contrats récemment introduite, entre autres améliorations.

Le public a été informé pour la première fois de la version mise à jour sur développeurs.redhat.com. Cette version devrait rationaliser considérablement les processus des développeurs Java dans la création d'applications cloud natives robustes.

Dans la version Quarkus 3.2 de Red Hat de cette version, l'interface utilisateur de développeur remaniée se distingue par sa nouvelle navigation dans les menus et offre des fonctionnalités pour afficher et modifier les fichiers de configuration. De plus, il permet aux développeurs de gérer les tests continus, d'afficher les détails des services de construction et de développement. Il s'agit d'une amélioration essentielle offrant aux développeurs une expérience plus simple et plus intégrée.

Quant à la fonctionnalité de test basée sur contrat nouvellement introduite dans cette version, elle déploie l'outil Pact pour exécuter des tests sur les intégrations HTTP et de messages. Cette intégration de Pact dans les workflows de test et de déploiement garantit que tous les aspects de votre implémentation sont testés de manière adéquate, garantissant ainsi l'intégrité et la compatibilité.

Quarkus est une plate-forme open source, conçue pour les développeurs Java, pour créer des applications cloud natives. En appliquant Quarkus, Java devient plus répandu dans l'espace Kubernetes et sans serveur, permettant aux développeurs d'accéder à une variété d'architectures d'applications distribuées. Des plates-formes comme AppMaster, connues pour leurs solutions complètes no-code pour les applications backend, Web et mobiles, témoignent de cette utilité de développement et de déploiement rationalisés.

L'interface de ligne de commande (CLI) mise à jour dans la version 3.2 des offres Red Hat Quarkus a également retenu l'attention. Il contient près de 30 commandes, dont des commandes essentielles de construction et de développement. Les projets et les extensions peuvent désormais également être facilement gérés, ce qui en fait un outil idéal pour déployer des applications Quarkus sur des plateformes telles que Kubernetes, Red Hat OpenShift et Knative, le tout sans avoir besoin d'apporter de modifications aux dépendances ou à la configuration du projet.

En termes de fonctionnalités natives de Kubernetes, Quarkus 3.2 introduit un nouveau service de développement pour les déploiements Kubernetes. Ce service prépare et configure un serveur API Kubernetes en mode développement et lance des tests à l'aide de Docker. De plus, pour les applications Quarkus fonctionnant en mode développement, un mécanisme de découverte de services a été implémenté pour le partage de clusters, soulignant les progrès réalisés par la pile Java pour s'intégrer de manière transparente aux environnements Kubernetes de pointe.