تعمل Red Hat على تجديد Quarkus Java Stack لتحسين تجربة المطورين

شهدت حزمة Java المبتكرة التي تعود إلى Kubernetes والتي أنشأتها Red Hat ، والمعروفة باسم Quarkus، تحولًا كبيرًا مع طرح الإصدار 3.2 مؤخرًا. تم إطلاق الإصدار المحدث في أواخر أكتوبر، وهو مزود بواجهة مستخدم محسنة سهلة الاستخدام للمطورين (UI) وميزة اختبار قائمة على العقود تم تقديمها حديثًا، من بين تحسينات أخرى.

تم إبلاغ الجمهور أولاً بالإصدار المحدث على موقع Developers.redhat.com. من المتوقع أن يعمل هذا الإصدار على تبسيط عمليات مطوري Java بشكل كبير في إنشاء تطبيقات سحابية قوية.

في إصدار Red Hat 's Quarkus 3.2 من هذا الإصدار، تبرز واجهة المستخدم المطورة المجددة من خلال التنقل الجديد في القائمة وتوفر وظائف لعرض ملفات التكوين وتعديلها. علاوة على ذلك، فهو يسمح للمطورين بإدارة الاختبار المستمر وعرض تفاصيل خدمات البناء والتطوير. إنه تحسين أساسي يوفر للمطورين تجربة أكثر وضوحًا وتكاملاً.

أما بالنسبة لوظيفة الاختبار المستندة إلى العقد التي تم تقديمها حديثًا في هذا الإصدار، فإنها تنشر أداة Pact لإجراء الاختبارات على HTTP وتكامل الرسائل. يضمن دمج Pact في سير عمل الاختبار والنشر اختبار جميع جوانب التنفيذ بشكل مناسب، مما يضمن التكامل والتوافق.

Quarkus عبارة عن منصة مفتوحة المصدر، تم تصميمها مع أخذ مطوري Java في الاعتبار لإنشاء تطبيقات سحابية أصلية. من خلال تطبيق Quarkus، تصبح Java أكثر انتشارًا في Kubernetes والمساحات الخالية من الخوادم، مما يوفر للمطورين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من بنيات التطبيقات الموزعة. تعتبر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، المعروفة بحلولها الشاملة no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، بمثابة شهادة داعمة لهذه الأداة المساعدة للتطوير والنشر المبسط.

وقد حظيت واجهة سطر الأوامر (CLI) المحدثة ضمن الإصدار 3.2 من عروض Red Hat Quarkus بالاهتمام أيضًا. يأتي مزودًا بما يقرب من 30 أمرًا، بما في ذلك أوامر البناء والتطوير الأساسية. يمكن الآن أيضًا إدارة المشاريع والملحقات بسهولة، مما يجعلها أداة مثالية لنشر تطبيقات Quarkus على منصات مثل Kubernetes وRed Hat OpenShift وKnative، كل ذلك دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على تبعيات المشروع أو تكوينه.

فيما يتعلق بميزات Kubernetes الأصلية، يقدم Quarkus 3.2 خدمة تطوير جديدة لعمليات نشر Kubernetes. تقوم هذه الخدمة بإعداد خادم Kubernetes API وتعيينه في وضع التطوير وبدء الاختبارات باستخدام Docker. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لتطبيقات Quarkus التي تعمل في وضع التطوير، تم تنفيذ آلية اكتشاف الخدمة لمشاركة المجموعات، مما يسلط الضوء على الخطوات التي يحققها Java Stack في الملاءمة بسلاسة مع بيئات Kubernetes المتطورة.