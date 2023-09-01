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设计原则

Sep 01, 2023

在用户体验 (UX) 和设计的背景下，设计原则是指一组基本准则和注意事项，它们为应用程序、系统或产品的创建提供信息和影响，确保其与所需的用户体验结果保持一致。这些原则作为可靠、可复制的框架来有效地指导设计过程，促进创建以用户为中心、有吸引力、可访问并满足用户需求和偏好的应用程序。遵守设计原则是设计提供高质量用户体验的应用程序的一个重要因素，从而提高用户满意度、生产力，并最终提高应用程序的成功。

设计原则通常涵盖用户体验设计的战略、技术、美学和实用方面，满足各种用户需求并解决关键的可用性问题。一些广泛认可和采用的设计原则包括：一致性、可见性、反馈、灵活性、效率、简单性、错误预防、控制和以用户为中心的设计。一些研究强调了在用户体验设计中遵循这些设计原则的重要性，通常将它们与提高可用性、提高用户生产力和降低错误率联系起来。例如，一项研究报告称，坚持一致性和简单性原则可以缩短新用户的学习曲线，从而增强他们适应和采用新应用程序的能力。

在软件开发领域，包括AppMaster在内的许多公司和平台都利用设计原则作为创建可提供卓越用户体验的应用程序的基础框架。 AppMaster是一个面向后端、Web 和移动应用程序的no-code平台，专注于提供集成开发环境 (IDE)，使用户能够构建满足不同业务需求和用户需求的应用程序。通过遵循设计原则并将其嵌入到其平台中， AppMaster允许用户开发应用程序的速度比传统方法快 10 倍，成本效益高 3 倍。

例如， AppMaster在其平台中采用以用户为中心的设计原则，提供直观的工具，例如用于 UI 创建的drag-and-drop工具、用于业务逻辑制定的可视化 BP Designer、REST API 和 WSS 端点。这些功能提高了易用性，并允许用户根据目标受众的偏好和期望定制应用程序。此外，由于AppMaster强调一致性，生成的后端应用程序使用 Go 编程语言，Web 应用程序使用 Vue3 框架和 JS/TS，而移动应用程序则构建在 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及 IOS 的SwiftUI之上。这种一致的技术堆栈有助于在所有应用程序中保持可靠且统一的体验。

AppMaster优先考虑的另一个基本设计原则是错误预防。通过为服务器endpoints提供 Swagger（开放 API）文档生成和数据库架构迁移脚本等自动化功能，该平台有助于最大限度地减少错误和不一致的可能性。此外，应用蓝图的每次更改都可以在30秒内重新生成，确保有效消除技术债务。

AppMaster专注于效率和控制，使客户能够将其应用程序发布和部署到云中，或使用可执行二进制文件（Business 和 Business+ 订阅）或直接源代码（企业订阅）在本地托管它们。该平台针对移动应用程序的服务器驱动方法进一步允许客户无缝更新 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Play Market 提交新版本。

总之，设计原则在创建提供出色用户体验和可用性的应用程序中发挥着至关重要的作用。通过坚持一致性、以用户为中心的设计、错误预防和效率等基本设计原则， AppMaster等平台可确保其用户能够在开发以用户为中心、有吸引力且可访问的应用程序时蓬勃发展。通过遵循这些准则，开发人员和设计人员可以提供卓越的用户体验成果，从而提高用户满意度并为其应用程序的成功做出重大贡献。

探索更多术语:
前端开发 原生应用 可供性 可用性 可用性测试 响应式设计 希克定律 心理模型 情绪板 流程 点击率（CTR） 视网膜显示屏 视觉设计 角色 触摸手势 费茨定律

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