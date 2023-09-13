CDN（内容分发网络）

内容交付网络 (CDN) 是一种由战略性分布在全球各地的互连服务器组成的分布式系统，这些服务器协作向用户交付具有高可用性、性能和可靠性的数字内容。在网站开发的背景下，CDN 提供了许多好处，可解决性能和用户体验的各个方面，使其成为现代 Web 应用程序中的关键元素。

根据 HTTP Archive 的数据，网页大小中值已从 2010 年的 702 KiB 增长到 2020 年的 2,000 KiB 以上，这主要是由于丰富的多媒体、脚本和样式表的使用不断增加。随着网页的复杂性和大小的增加，CDN 在确保最佳网站性能和提供跨地域、设备和连接类型的卓越用户体验方面变得更加重要。

CDN 的主要功能包括缓存、内容压缩、请求路由、边缘计算、安全增强和分析。缓存是指在边缘服务器上存储数字资产，例如 HTML 页面、图像、样式表和脚本，这些服务器在地理位置上更接近最终用户。这种邻近性减少了延迟并加快了内容交付速度，从而提高了网站性能和整体用户体验。

内容压缩是 CDN 提供的另一个重要功能。通过压缩 HTML、CSS 和 JavaScript 等文件，CDN 可以减少服务器和用户之间传输的数据量，从而加快页面加载时间并减少带宽消耗。

CDN 还采用请求路由技术，考虑网络条件、服务器运行状况和负载等因素，将用户请求引导到最合适的边缘服务器。这些技术有助于保持高可用性并最大限度地缩短响应时间，特别是在流量激增或服务器发生故障的情况下。

边缘计算是 CDN 生态系统中相对较新的现象，允许开发人员在 CDN 边缘服务器上部署自定义逻辑和代码。此功能支持动态内容交付、无服务器计算和边缘实时数据处理，进一步增强网站性能和功能。

除了性能改进之外，CDN 还提供一系列安全增强功能，包括 Web 应用程序防火墙 (WAF)、分布式拒绝服务 (DDoS) 保护、TLS/SSL 加密和机器人检测。这些功能有助于保护 Web 应用程序免受恶意威胁和漏洞的侵害，从而有助于提高网站的整体完整性和可靠性。

CDN 还生成有关内容交付、用户行为和网络性能的分析和见解，这对于开发人员、营销人员和企业主来说非常宝贵。了解用户人口统计、热门内容、流量模式和网络瓶颈可以为战略决策提供信息并推动网站优化。

在AppMaster no-code平台，我们了解实施CDN以优化网站性能、安全性和用户体验的重要性。我们部署行业标准的 CDN，以确保为客户的后端、Web 和移动应用程序提供高可用性、可靠性和高效的内容交付。随着网页和应用程序的复杂性不断增加，我们始终致力于利用 CDN 提供的最新特性和功能来提供符合不断变化的用户期望和行业趋势的尖端解决方案。

总之，内容交付网络 (CDN) 是网站开发的重要组成部分，提供与性能、安全性和用户体验相关的众多优势。 CDN 可实现更快的内容交付、提高网站可用性、增强安全性并提供有价值的分析和见解，使其成为现代 Web 应用程序不可或缺的一部分。 AppMaster no-code平台采用行业领先的CDN，通过提供优化且安全的Web、移动和后端应用程序，使各个领域的企业保持领先地位，确保最高标准的性能和用户体验。