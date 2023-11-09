Azure Monitor 是 Microsoft 推出的基于云的综合解决方案，旨在为无服务器计算环境以及传统 Web 应用程序、基础设施和虚拟机提供应用程序和性能监控功能。在无服务器计算环境中，Azure Monitor 在收集、分析各种 Azure 资源、应用程序和服务生成的遥测数据并对其采取行动方面发挥着至关重要的作用。 Azure Monitor 支持有效监视各种 Azure 服务，包括函数、事件中心、逻辑应用和其他无服务器组件。这种整体监控解决方案可帮助开发人员和 IT 专业人员维护高性能且可靠的无服务器应用程序。

Azure Monitor 利用一组丰富的功能来收集无服务器应用程序及其相关资源发出的各种性能和诊断指标以及日志数据，同时提供实时洞察和可操作的情报。借助 Azure Monitor，用户可以设置自定义仪表板、创建警报、配置自动缩放，甚至识别无服务器基础架构和应用程序中的瓶颈，从而实现资源的高效管理、快速识别问题并快速解决。

AppMaster是一个用于构建后端、Web 和移动应用程序的强大no-code平台，它认识到在应用程序开发生命周期中纳入 Azure Monitor 等高质量监视工具的重要性。通过与Azure Monitor的无缝集成， AppMaster不仅确保了高性能应用程序，还为用户提供了卓越的可观察性能力，使他们能够构建弹性且高效的无服务器应用程序。

Azure Monitor 的功能可分为四个关键类别：数据收集、数据分析、响应关键事件以及与其他服务和工具的集成。该平台从各种 Azure 资源、服务和组件收集性能指标、活动日志、诊断日志和应用程序日志以及自定义遥测数据，从而提供无服务器应用程序及其底层基础设施性能的精细视图。 Azure Monitor 支持 Application Insights，这是一项功能强大的应用程序性能管理 (APM) 和诊断服务，专为 Web 应用程序、API 和无服务器组件（如 Azure Functions）量身定制，有助于检测、分类和诊断性能和可用性问题。

对于数据分析，Azure Monitor 提供了广泛的工具和功能，例如 Metrics Explorer、Log Analytics 以及性能和诊断数据的自动分析。这些工具使用户能够识别趋势、检测异常并对无服务器应用程序中遇到的问题进行根本原因分析。此外，Azure Monitor 允许用户使用 Kusto 查询语言 (KQL) 设置自定义查询，从而可以轻松执行复杂的数据分析、关联和聚合任务。

借助 Azure Monitor 强大的警报和通知机制，可以轻松响应关键事件。用户可以根据收集的指标和日志数据的指定阈值或条件配置警报规则，确保在出现任何潜在问题或违规时及时收到通知。此外，Azure Monitor 支持扩展操作，可以根据预定义的性能标准自动调整分配给无服务器应用程序的资源，从而确保最佳的资源利用率和成本效率。

Azure Monitor 与各种 Azure 服务以及第三方工具和服务（例如票务系统、事件管理平台和消息应用程序）无缝集成。这种集成使用户能够将警报和通知发送到适当的渠道或系统，从而促进快速有效的事件响应。

总之，Azure Monitor 是一款适用于无服务器计算环境的全面而强大的监视解决方案，提供了大量的功能来收集、分析 Azure 资源、应用程序和服务生成的遥测数据并对其采取行动。通过将 Azure Monitor 与AppMaster集成，用户可以获得卓越的可观察性和诊断功能，使他们能够有效地监视、优化无服务器应用程序并对其进行故障排除，从而确保高性能和可靠性。