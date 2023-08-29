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低代码变更日志

Aug 29, 2023

Low-code变更日志，在AppMasterlow-code平台的上下文中，是指在整个开发过程中对low-code应用程序进行的所有修改、增强和错误修复的全面且有组织的文档。 Low-code变更日志使开发人员、经理、利益相关者和最终用户能够跟踪和了解应用程序的演变、其当前状态以及在开发的各个阶段实施的变更。这些变更日志涵盖视觉设计、数据模型、API endpoints 、业务逻辑（称为业务流程）、用户界面组件等领域。

鉴于近年来low-code平台的采用迅速增加，维护高效且富有洞察力的变更日志变得至关重要。据 Gartner 预测，全球low-code开发技术市场预计将比以往任何时候都增长得更快，到 2021 年将达到 138 亿美元，比 2020 年增长 22.6%。因此， low-code变更日志对于确保应用程序维护、支持至关重要。 ，以及使用low-code方法在快速增长的组织中进行迭代改进。

随着AppMaster等平台的引入， low-code应用程序的创建和管理已变得显着简化，甚至允许非技术用户快速高效地构建功能丰富、可扩展的解决方案。应用程序开发的民主化导致应用程序的复杂性增加，并且需要强大的文档机制，例如low-code变更日志。这些文件帮助组织促进清晰的沟通，并确保参与项目的每个人都清楚地了解其进展和更新。

例如， AppMaster通过其可视化蓝图生成真实的应用程序，确保不会积累技术债务，并且应用程序能够根据所需的更改和更新保持最新状态。每次对蓝图进行更改时， AppMaster都会在30秒内自动生成一组新的应用程序，包含最新的更新，无需人工干预。这个过程最终凸显了low-code变更日志的重要性，因为它提供了新功能和变更的全面记录，同时帮助用户跟踪应用程序开发周期中的整体进度和改进。

要创建有效的low-code变更日志，可以遵循特定的最佳实践，例如：

  • 记录所有更新，无论其重要性如何，以维护应用程序发展的完整历史记录。
  • 按日期、版本或发布来组织和构建变更日志，以便轻松跟踪和理解变更。
  • 使用清晰简洁的语言来描述所做的更改，从而防止用户产生混淆。
  • 包括有关错误修复、增强功能和添加到应用程序的新功能的详细信息，以提供更新的全面概述。
  • 指示任何应用程序依赖项、API endpoints的更改以及数据模型的变化，以确保与其他组件和服务的无缝集成。

使用AppMaster平台，考虑到平台提供的广泛功能以及应用程序所经历的持续更新和修改low-code变更日志至关重要。例如，在应用程序开发过程中，使用AppMaster构建的应用程序可以在浏览器中执行其前端（客户端）逻辑，而后端逻辑可以部署为Go（Golang）兼容服务。对于每个生成的应用程序， AppMaster都提供 API 文档和数据库迁移脚本，使low-code变更日志成为高效开发、顺利集成和长期可靠的应用程序性能的宝贵资产。

总之， low-code变更日志代表了AppMasterlow-code平台提供的简化应用程序开发流程中的关键要素。通过维护结构良好且全面的变更日志，组织可以确保团队成员之间的有效沟通、对应用程序更新的清晰了解以及高效协作。此外， low-code变更日志使开发人员和利益相关者能够做出明智的决策，并且有助于在快速发展的市场中持续改进和支持其应用程序。

探索更多术语:
低代码 PWA（渐进式 Web 应用程序） 低代码增强请求 低代码客户评价 低代码小部件 低代码工作角色 低代码未来前景 低代码构建器 低代码生态系统 低代码社区 低代码策略 低代码组件 低代码职业道路 低代码趋势 低代码迭代 低代码限制 低代码需求收集

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