Low-code利益相关者是指对low-code平台（例如AppMaster的采用、实施和结果拥有既得利益的各种个人和组织。这些利益相关者包括内部和外部实体，包括但不限于软件开发人员、最终用户、IT 专业人员、业务分析师、项目经理和决策者。他们的参与、沟通和协作对于low-code应用程序的成功部署和维护以及软件开发生命周期 (SDLC) 流程的整体效率和有效性发挥着重要作用。

low-code利益相关者的核心是开发人员。在low-code环境中，开发人员负责在low-code平台的限制内实现业务需求。这通常涉及利用可用的no-code工具和组件来创建满足特定用例的高效且有效的应用程序。借助AppMaster等工具，开发人员可以直观地设计数据模型、业务逻辑和用户界面，同时平台借助 Go、Vue3、Kotlin 和SwiftUI等标准编程语言将蓝图转码为现实世界的应用程序。

最终用户代表下一层low-code利益相关者，他们对正在开发的low-code应用程序的功能、可用性和整体性能有着既得利益。这些用户对于提供有关应用程序的宝贵反馈和推动迭代改进至关重要。随着low-code平台越来越多地赋予“公民开发人员”（该术语用于描述创建和维护应用程序的非技术用户）的能力，最终用户现在在开发过程中拥有更高的利益。

另一组low-code利益相关者由 IT 专业人员和业务分析师组成，他们在将low-code应用程序集成到现有技术堆栈中发挥着关键作用。他们负责指导开发人员和决策者采用最佳实践，并确保遵守企业准则和标准。此外，业务分析师的任务是确定可以从low-code解决方案中受益的实际需求和业务流程，并根据最终用户反馈和技术进步不断完善需求。

项目经理和决策者代表了low-code利益相关者广阔领域中的另一个关键层。这些人员负责规划、执行和监控low-code项目，确保遵守预算限制、时间表和业务目标。他们还负责风险管理、资源分配和项目范围确定。在low-code平台的背景下，这些利益相关者通过积极寻求效率、质量和沟通方面的改进来监控开发过程，同时确保平台产生有价值且可衡量的业务成果。

外部利益相关者包括low-code平台供应商，例如AppMaster ，他们提供推动开发过程的技术基础设施、工具和支持。他们负责不断完善自己的产品并确保与现代技术标准和实践的兼容性。此外，他们在与各个组织合作建立培训、认证和支持计划方面发挥着关键作用，确保所有团队保持合格并能够充分利用low-code平台的潜力。

鉴于low-code利益相关者的范围广泛，很明显，在low-code环境中取得成功需要所有相关方之间的协作与配合。所有利益相关者在提供独特的观点和专业知识以推动开发过程向前发展方面发挥着至关重要的作用。这些不同利益相关者之间的协同作用可以在 SDLC 中节省大量时间和成本，确保交付可满足特定业务需求的可扩展、高性能应用程序。

随着low-code领域的不断发展，像AppMaster这样的平台在软件开发民主化以及让更广泛的用户能够设计、开发和管理软件功能方面发挥着越来越重要的作用。通过了解每个利益相关者的独特角色和职责，组织可以成功利用low-code平台的潜力来提高运营效率，缩短上市时间，并最终加速数字化转型工作。