Low-code Stakeholder beziehen sich auf eine vielfältige Gruppe von Einzelpersonen und Organisationen, die ein begründetes Interesse an der Einführung, Implementierung und den Ergebnissen von low-code Plattformen wie AppMaster haben. Zu diesen Stakeholdern gehören sowohl interne als auch externe Einheiten, darunter unter anderem Softwareentwickler, Endbenutzer, IT-Experten, Geschäftsanalysten, Projektmanager und Entscheidungsträger. Ihr Engagement, ihre Kommunikation und ihre Zusammenarbeit spielen eine wichtige Rolle für die erfolgreiche Bereitstellung und Wartung von low-code Anwendungen sowie für die Gesamteffizienz und Effektivität der Software Development Lifecycle (SDLC)-Prozesse.

Im Mittelpunkt der low-code Stakeholder stehen die Entwickler. In einem low-code Kontext sind Entwickler dafür verantwortlich, Geschäftsanforderungen innerhalb der Einschränkungen der low-code Plattform umzusetzen. Dabei werden häufig verfügbare no-code Tools und -Komponenten genutzt, um effiziente und effektive Anwendungen zu erstellen, die bestimmte Anwendungsfälle erfüllen. Mit Tools wie AppMaster können Entwickler Datenmodelle, Geschäftslogik und Benutzeroberflächen visuell entwerfen, während die Plattform den Entwurf mithilfe von Standardprogrammiersprachen wie Go, Vue3, Kotlin und SwiftUI in reale Anwendungen umwandelt.

Endbenutzer, die die nächste Ebene der low-code Stakeholder darstellen, haben ein begründetes Interesse an der Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Gesamtleistung der zu entwickelnden low-code Anwendungen. Diese Benutzer sind wichtig, um wertvolles Feedback zu den Anwendungen zu geben und iterative Verbesserungen voranzutreiben. Da low-code Plattformen zunehmend „Bürgerentwickler“ unterstützen, ein Begriff, der nicht-technische Benutzer beschreibt, die Anwendungen erstellen und warten, haben Endbenutzer jetzt einen größeren Anteil am Entwicklungsprozess.

Eine weitere Gruppe von low-code Stakeholdern besteht aus IT-Experten und Geschäftsanalysten, die eine entscheidende Rolle bei der Integration low-code Anwendungen in den bestehenden Technologie-Stack spielen. Sie sind dafür verantwortlich, Entwickler und Entscheidungsträger bei den Best Practices anzuleiten und die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und -standards sicherzustellen. Darüber hinaus haben Geschäftsanalysten die Aufgabe, tatsächliche Bedürfnisse und Geschäftsprozesse zu identifizieren, die von low-code Lösungen profitieren können, und die Anforderungen auf der Grundlage von Endbenutzer-Feedback und technologischen Fortschritten kontinuierlich zu verfeinern.

Projektmanager und Entscheidungsträger stellen eine weitere entscheidende Ebene innerhalb der riesigen Landschaft der low-code Stakeholder dar. Diese Personen sind für die Planung, Ausführung und Überwachung low-code -Projekten verantwortlich und stellen die Einhaltung von Budgetbeschränkungen, Zeitplänen und Geschäftszielen sicher. Sie sind außerdem mit der Steuerung des Risikomanagements, der Ressourcenzuweisung und der Festlegung des Projektumfangs beauftragt. Im Kontext von low-code Plattformen überwachen diese Stakeholder den Entwicklungsprozess, indem sie aktiv nach Verbesserungen in Effizienz, Qualität und Kommunikation streben und gleichzeitig sicherstellen, dass die Plattform wertvolle und messbare Geschäftsergebnisse generiert.

Zu den externen Stakeholdern gehören Anbieter low-code -Plattformen wie AppMaster, die die Technologieinfrastruktur, Tools und Unterstützung bereitstellen, die den Entwicklungsprozess vorantreiben. Sie sind dafür verantwortlich, ihre Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Kompatibilität mit modernen Technologiestandards und -praktiken sicherzustellen. Darüber hinaus spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen bei der Einrichtung von Schulungs-, Zertifizierungs- und Supportprogrammen und stellen so sicher, dass alle Teams qualifiziert und in der Lage bleiben, low-code Plattformen optimal zu nutzen.

Angesichts des breiten Spektrums an low-code Stakeholdern ist es klar, dass der Erfolg in einer low-code Umgebung die Zusammenarbeit und Zusammenarbeit aller Beteiligten erfordert. Alle Beteiligten spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung einzigartiger Perspektiven und Fachkenntnisse, um den Entwicklungsprozess voranzutreiben. Die Synergie zwischen diesen verschiedenen Interessengruppen kann zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen im SDLC führen und die Bereitstellung skalierbarer, leistungsstarker Anwendungen gewährleisten, die spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen.

Da sich die low-code Landschaft ständig weiterentwickelt, spielen Plattformen wie AppMaster eine immer wichtigere Rolle bei der Demokratisierung der Softwareentwicklung und der Befähigung eines breiteren Spektrums von Benutzern, Softwarefunktionen zu entwerfen, zu entwickeln und zu verwalten. Durch das Verständnis der einzigartigen Rollen und Verantwortlichkeiten jedes Beteiligten können Unternehmen das Potenzial von low-code Plattformen erfolgreich nutzen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und letztendlich die Bemühungen zur digitalen Transformation zu beschleunigen.