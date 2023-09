Stakeholder a basso codice

Le parti interessate Low-code si riferiscono a un gruppo eterogeneo di individui e organizzazioni che hanno un interesse acquisito nell'adozione, nell'implementazione e nei risultati delle piattaforme low-code, come AppMaster. Questi stakeholder comprendono entità sia interne che esterne, inclusi, ma non limitati a, sviluppatori di software, utenti finali, professionisti IT, analisti aziendali, project manager e decisori. Il loro impegno, comunicazione e collaborazione svolgono un ruolo significativo nel successo dell'implementazione e della manutenzione di applicazioni low-code, nonché nell'efficienza e nell'efficacia complessive dei processi del ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC).

Al centro delle parti interessate low-code ci sono gli sviluppatori. In un contesto low-code, gli sviluppatori sono responsabili dell'implementazione dei requisiti aziendali entro i limiti della piattaforma low-code. Ciò spesso comporta lo sfruttamento degli strumenti e dei componenti no-code disponibili per creare applicazioni efficienti ed efficaci che soddisfino casi d'uso specifici. Con strumenti come AppMaster, gli sviluppatori possono progettare visivamente modelli di dati, logica di business e interfacce utente mentre la piattaforma transcodifica il progetto in applicazioni del mondo reale con l'aiuto di linguaggi di programmazione standard come Go, Vue3, Kotlin e SwiftUI.

Gli utenti finali, che rappresentano il livello successivo di stakeholder low-code, hanno un interesse acquisito nella funzionalità, nell'usabilità e nelle prestazioni complessive delle applicazioni low-code in fase di sviluppo. Questi utenti sono essenziali per fornire feedback preziosi sulle applicazioni e promuovere miglioramenti iterativi. Poiché le piattaforme low-code danno sempre più potere ai "sviluppatori cittadini", un termine usato per descrivere gli utenti non tecnici che creano e mantengono applicazioni, gli utenti finali hanno ora un interesse maggiore nel processo di sviluppo.

Un altro gruppo di stakeholder low-code è costituito da professionisti IT e analisti aziendali, che svolgono un ruolo fondamentale nell'integrazione delle applicazioni low-code nello stack tecnologico esistente. Hanno la responsabilità di guidare gli sviluppatori e i decisori sulle migliori pratiche e di garantire il rispetto delle linee guida e degli standard aziendali. Inoltre, gli analisti aziendali hanno il compito di identificare le esigenze reali e i processi aziendali che possono trarre vantaggio da soluzioni low-code, oltre a perfezionare costantemente i requisiti sulla base del feedback degli utenti finali e dei progressi tecnologici.

I project manager e i decisori rappresentano un altro livello cruciale nel vasto panorama delle parti interessate low-code. Queste persone sono responsabili della pianificazione, dell'esecuzione e del monitoraggio di progetti low-code, garantendo il rispetto dei vincoli di budget, delle tempistiche e degli obiettivi aziendali. Hanno inoltre il compito di orientarsi nella gestione del rischio, nell'allocazione delle risorse e nella determinazione dell'ambito del progetto. Nel contesto delle piattaforme low-code, queste parti interessate monitorano il processo di sviluppo cercando attivamente miglioramenti in termini di efficienza, qualità e comunicazione, garantendo al tempo stesso che la piattaforma generi risultati aziendali preziosi e misurabili.

Le parti interessate esterne coinvolgono fornitori di piattaforme low-code, come AppMaster, che forniscono l'infrastruttura tecnologica, gli strumenti e il supporto che alimentano il processo di sviluppo. Sono responsabili del perfezionamento continuo delle loro offerte e della garanzia della compatibilità con gli standard e le pratiche tecnologiche moderne. Inoltre, svolgono un ruolo fondamentale in collaborazione con varie organizzazioni per stabilire programmi di formazione, certificazione e supporto, garantendo che tutti i team rimangano qualificati e abilitati a sfruttare al meglio le piattaforme low-code.

Data l’ampia gamma di stakeholder low-code, è chiaro che raggiungere il successo in un ambiente low-code richiede collaborazione e cooperazione tra tutte le parti coinvolte. Tutte le parti interessate svolgono un ruolo fondamentale nel fornire prospettive e competenze uniche per portare avanti il ​​processo di sviluppo. La sinergia tra questi diversi stakeholder può garantire notevoli risparmi in termini di tempo e costi nell'SDLC, garantendo la fornitura di applicazioni scalabili e ad alte prestazioni che soddisfano esigenze aziendali specifiche.

Mentre il panorama low-code continua ad evolversi, piattaforme come AppMaster svolgono un ruolo sempre più significativo nella democratizzazione dello sviluppo software e nel consentire a uno spettro più ampio di utenti di progettare, sviluppare e gestire le funzionalità del software. Comprendendo i ruoli e le responsabilità unici di ciascun stakeholder, le organizzazioni possono sfruttare con successo il potenziale delle piattaforme low-code per migliorare l'efficienza operativa, ridurre il time-to-market e, in definitiva, accelerare gli sforzi di trasformazione digitale.