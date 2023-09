Les parties prenantes Low-code font référence à un groupe diversifié d'individus et d'organisations qui ont un intérêt direct dans l'adoption, la mise en œuvre et les résultats des plateformes low-code, telles AppMaster. Ces parties prenantes comprennent des entités internes et externes, notamment, mais sans s'y limiter, des développeurs de logiciels, des utilisateurs finaux, des professionnels de l'informatique, des analystes commerciaux, des chefs de projet et des décideurs. Leur engagement, leur communication et leur collaboration jouent un rôle important dans le déploiement et la maintenance réussis des applications low-code, ainsi que dans l'efficience et l'efficacité globales des processus du cycle de vie de développement logiciel (SDLC).

Les développeurs sont au cœur des acteurs low-code. Dans un contexte low-code, les développeurs sont responsables de la mise en œuvre des exigences métier dans le cadre des contraintes de la plateforme low-code. Cela implique souvent d'exploiter les outils et composants no-code disponibles pour créer des applications efficaces et efficientes qui répondent à des cas d'utilisation spécifiques. Avec des outils comme AppMaster, les développeurs peuvent concevoir visuellement des modèles de données, une logique métier et des interfaces utilisateur tandis que la plateforme transcode le plan en applications réelles à l'aide de langages de programmation standard tels que Go, Vue3, Kotlin et SwiftUI.

Les utilisateurs finaux, qui représentent la prochaine couche de parties prenantes du low-code, ont un intérêt direct dans la fonctionnalité, la convivialité et les performances globales des applications low-code en cours de développement. Ces utilisateurs jouent un rôle essentiel en fournissant des commentaires précieux sur les applications et en conduisant des améliorations itératives. Alors que les plateformes low-code responsabilisent de plus en plus les « développeurs citoyens », terme utilisé pour décrire les utilisateurs non techniques qui créent et maintiennent des applications, les utilisateurs finaux ont désormais un intérêt plus important dans le processus de développement.

Un autre groupe de parties prenantes du low-code est constitué de professionnels de l'informatique et d'analystes commerciaux, qui jouent un rôle central dans l'intégration des applications low-code dans la pile technologique existante. Ils sont chargés de guider les développeurs et les décideurs sur les meilleures pratiques et de garantir le respect des directives et normes de l'entreprise. En outre, les analystes commerciaux sont chargés d'identifier les besoins réels et les processus métier pouvant bénéficier de solutions low-code, tout en affinant constamment les exigences en fonction des commentaires des utilisateurs finaux et des avancées technologiques.

Les chefs de projet et les décideurs représentent une autre couche cruciale dans le vaste paysage des parties prenantes low-code. Ces personnes sont responsables de la planification, de l'exécution et du suivi des projets low-code, en garantissant le respect des contraintes budgétaires, des délais et des objectifs commerciaux. Ils sont également chargés de gérer la gestion des risques, l’allocation des ressources et la détermination de la portée du projet. Dans le contexte des plateformes low-code, ces parties prenantes surveillent le processus de développement en recherchant activement des améliorations en termes d'efficacité, de qualité et de communication, tout en garantissant que la plateforme génère des résultats commerciaux précieux et mesurables.

Les parties prenantes externes impliquent des fournisseurs de plates-formes low-code, telles que AppMaster, qui fournissent l'infrastructure technologique, les outils et le support qui alimentent le processus de développement. Ils sont responsables d’affiner continuellement leurs offres et d’assurer la compatibilité avec les normes et pratiques technologiques modernes. De plus, ils jouent un rôle essentiel en collaboration avec diverses organisations pour établir des programmes de formation, de certification et de support, garantissant que toutes les équipes restent qualifiées et capables d'exploiter pleinement les plateformes low-code.

Compte tenu du large éventail de parties prenantes low-code, il est clair que réussir dans un environnement low-code nécessite une collaboration et une coopération entre toutes les parties impliquées. Toutes les parties prenantes jouent un rôle essentiel en apportant des perspectives et une expertise uniques pour faire avancer le processus de développement. La synergie entre ces diverses parties prenantes peut générer des économies substantielles de temps et d'argent dans le SDLC, garantissant ainsi la fourniture d'applications évolutives et performantes qui répondent aux besoins spécifiques de l'entreprise.

À mesure que le paysage low-code continue d'évoluer, les plateformes comme AppMaster jouent un rôle de plus en plus important dans la démocratisation du développement logiciel et en permettant à un plus large éventail d'utilisateurs de concevoir, développer et gérer des fonctionnalités logicielles. En comprenant les rôles et responsabilités uniques de chaque partie prenante, les organisations peuvent exploiter avec succès le potentiel des plateformes low-code pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les délais de mise sur le marché et, à terme, accélérer les efforts de transformation numérique.