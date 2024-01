在 Kotlin 应用程序中构建简洁架构的最佳实践

了解干净的架构

在软件开发的世界中,架构就是一切。它不仅决定了您的应用程序的核心功能如何,还决定了它如何发展和适应未来的挑战。 “清洁架构”是由鲍勃叔叔(罗伯特·C·马丁)创造的一个术语,它因促进产生可维护、可扩展和可测试代码库的实践而获得了广泛认可。对于希望确保其 Kotlin 应用程序经受住时间考验的开发人员来说,了解 Clean Architecture 至关重要。

清洁架构的核心是关注点分离。它提出了一个模型,其中软件分为多个层,每个层都有不同的职责。这种分层确保业务逻辑(应用程序的“用例”)保持中心地位,最重要的是,与外部层(例如表示(UI)、数据库或外部API )的更改隔离。

清洁架构的构建遵循以下原则:

独立于框架: 该架构不依赖于某些功能丰富的软件库的存在。这允许您使用此类框架作为工具,而不必将您的系统塞入其有限的约束中。

可测试: 无需 UI、数据库、Web 服务器或任何其他外部元素即可测试业务规则。

独立于 UI: UI 可以轻松更改,而无需更改系统的其余部分。例如,Web UI 可以替换为控制台 UI,而无需更改业务规则。

独立于数据库: 您可以将 Oracle 或SQL Server 替换为内存数据库,而不会影响业务规则。

独立于任何外部机构:事实上,您的业务规则根本不了解外部世界的任何信息。

这种干净的分离是通过将软件排列成同心圆来实现的,每个同心圆代表软件的不同区域。中心是实体,它封装了企业范围的业务规则。向外,我们有用例或交互器,其中包含特定于应用程序的业务规则。当我们进一步向外层循环时,我们发现接口适配器在用例和小部件和框架所属的最外层之间转换数据;俗称框架和驱动程序层。

每个圆圈都可以被认为是一层防御,保护实体免受外部因素变化的影响。经验指导规则是依赖关系规则:源代码依赖关系只能指向内部。内圈中的任何事物都无法了解外圈中的任何事物。

采用清洁架构绝非易事。它需要勤奋的架构设计方法、坚定不移地坚持关注点分离以及对依赖管理的严格态度。然而,随着这些实践的落实,Kotlin 开发人员可以期待构建更易于维护和适应的应用程序,以适应项目和需求的增长和变化。

虽然清洁架构的基础在原则和指导方针上坚定不移,但重要的是要记住,每个应用程序都可能需要量身定制的实现。一刀切的方法可能并不总是适合项目的独特需求,因此要求开发人员谨慎考虑如何选择构建代码库。

Kotlin 在清洁架构中的作用

Kotlin在 Android 应用程序开发及其他领域的流行并非没有优点。在实现清洁架构时,Kotlin 的现代语言功能在使架构原则不仅方便而且高效应用方面发挥着至关重要的作用。了解 Kotlin 如何增强清洁架构有助于开发人员充分利用其应用程序的潜力。

首先也是最重要的,Kotlin 对简洁性和可读性的强调与 Clean Architecture 创建易于导航和维护的代码库的目标是一致的。它的语法减少了通用模式所需的样板,这在设置 Clean Architecture 的各个组件(包括实体、用例和表示层)时特别有用。

在 Kotlin 中,空安全被视为一等公民。这种对可空性的关注与清洁架构对鲁棒性和可靠性的驱动很好地对应。通过强制开发人员显式处理 null 情况,Kotlin 减少了出现不可预见的空指针异常的可能性,这种异常可能会损害应用程序核心业务规则的完整性。

Kotlin 对函数式编程原则(例如不变性和高阶函数)的支持有助于在应用程序中创建清晰且可预测的数据流。这与 Clean Architecture 的依赖关系规则配合得很好,该规则规定内层不应受到外层更改的影响。借助 Kotlin 的函数式构造,可以通过一系列纯函数来转换数据,从而减少副作用并增强可测试性——这是清洁架构的基石。

此外,Kotlin 的扩展函数和属性使开发人员能够使用新功能扩展现有类,而无需继承它们。这种模式与 Clean Architecture 的依赖倒置原则相一致,其中高层模块不依赖于低层模块,而是依赖于抽象。

Kotlin 的协程支持改变了管理后台任务和异步操作的游戏规则。干净的架构通常要求数据操作不会阻塞主线程,以确保用户界面保持响应。协程简化了异步编程并使其更易于访问,这对于维护接口适配器层的响应能力至关重要。

在架构组件领域,Kotlin 与 Jetpack(包括 ViewModel、LiveData 和 Room)的兼容性反映了它不仅致力于简化而且还增强应用程序内的架构模式。这些组件是为遵循清洁架构的应用程序量身定制的,提供生命周期感知的数据处理和高效的数据库访问。

Kotlin 的内在属性通过培育具有表现力、安全性和可维护性的代码库来丰富清洁架构的实现。这些优点揭示了为什么 Kotlin 通常是那些寻求打造经得起时间和发展考验的应用程序的开发人员的首选语言。

在当今的开发生态系统中,保持竞争力通常意味着采用能够加速和简化开发过程而不影响良好架构实践的工具。

清洁架构的核心组件

Clean Architecture 提供了一个战略框架,用于以封装业务逻辑并允许可扩展性、可维护性和无缝添加新功能的方式组织软件项目。从本质上讲,清洁架构要求将软件划分为同心圆,每个同心圆代表软件的不同层,并承担各自不同的职责。以下是构成该架构的重要组件:

实体

实体(有时称为业务对象)是清洁架构的最内部部分。这些表示当数据库、框架和用户界面等外部元素发生变化时最不可能发生变化的业务规则和数据结构。在 Kotlin 应用程序中,实体通常被实现为简单的类或数据类,封装核心业务逻辑和规则。它们是应用程序的支柱,提供与外部影响的关键隔离。

用例或交互器

实体外部的一层容纳用例或交互器。这些组件充当业务逻辑执行器。它们协调进出实体的数据流,并指导这些实体使用其业务逻辑来实现外部源提供的用例,例如用户操作或自动触发器。在 Kotlin 中,用例通常实现为与存储库或服务交互以执行特定任务的类。

接口适配器

接下来是接口适配器层,它由呈现器、控制器、网关和类似的结构组成。该层将来自用例和实体的数据调整为适合在用户界面、存储或外部服务上显示的格式。该层是清洁架构的重要组成部分,因为它通过充当中介来保持业务逻辑和外部代理之间的分离。

框架和驱动程序

最外层是我们找到框架和驱动程序的地方 - 本质上是应用程序外部的所有内容。这包括数据库、Web 框架和 UI 框架等工具。它们应该尽可能即插即用。 Kotlin 应用程序受益于庞大的框架和驱动程序生态系统,由于 Kotlin 与Java和其他 JVM 语言的互操作性,这些框架和驱动程序可以无缝集成。

依赖规则

控制这些层之间交互的首要规则是依赖关系规则。该规则规定源代码依赖关系只能指向内部。内圈中的任何内容都无法了解外圈中的任何内容,包括数据库和 UI。在 Kotlin 上下文中,这意味着定义实体和用例的代码不应依赖于框架或 UI 实现的任何方面。

演示者和视图模型

当在 Kotlin Android 应用程序的上下文中应用 Clean Architecture 时,Presenter 和 ViewModel 在与 UI 组件的交互中发挥着重要作用。 Presenter 或 ViewModel 使用来自用例的数据并准备将其显示在视图中。 Kotlin 的架构组件(例如 LiveData 和 ViewModel)使这些模式的实现更加简单和高效,有助于保持清晰的关注点分离。

总之,清洁架构的核心组件协同工作,创建一个解耦且内聚的系统,该系统具有适应性和抵抗外部变化的能力。当将此基础应用于 Kotlin 应用程序时,可利用该语言的表达和功能特性来提高代码库的清晰度和效率。它可以在像 Kotlin 这样的现代编程平台中如此有效地实现,这证明了 Clean Architecture 的多功能性。

此外,对于no-code平台,遵守清洁架构原则变得更加直观。

在 Kotlin 应用程序中实现简洁的架构

在 Kotlin 应用程序中实现简洁架构可以带来更可测试、可维护和可扩展的软件。为了在 Kotlin 中有效应用清洁架构原则,开发人员必须仔细地将代码组织到不同的层中,每个层都有明确的职责,并且依赖性受到严格控制。这种关注点分离是清洁架构模型的核心,对于创建可靠的应用程序结构至关重要。

定义层

在深入研究实现之前,清楚地了解 Uncle Bob 的 Clean Architecture 提出的各个层至关重要:

实体:它们代表应用程序的业务对象。在 Kotlin 中,它们可以是保持简单的数据类,并且仅包含代表核心业务逻辑的基本字段。 用例(交互器):它们包含特定于应用程序的规则。它们协调来自和流向实体的数据流,并且是实际业务逻辑发生的地方。 接口适配器:该层充当一组适配器,将数据从最适合用例和实体的格式转换为最适合某些外部机构(例如数据库或 Web)的格式。 框架和驱动程序:最外层是框架、工具和驱动程序所在的位置;例如,数据库框架、 UI 框架、设备等。

应用依赖规则

依赖规则是清洁架构实施的核心。它指出源代码依赖关系只能指向内部。在 Kotlin 中应用规则时,请确保内层不依赖于任何外层。例如,您的实体不应该知道使用它们的用例。

Kotlin 功能在简洁架构中的作用

Kotlin 提供的功能与清洁架构原则很好地协调一致,有助于其有效实施。利用 Kotlin 的 null 安全性来优雅地处理值的缺失。扩展函数可以通过帮助逻辑隔离功能来保持代码库的整洁。

创建用例和交互器

用例应该代表与系统的所有可能的交互并定义输入和输出边界。在 Kotlin 中,您可以将用例定义为类中的函数,其中每个函数代表一个单独的用例。

数据流转

当数据从一层移动到另一层时,通常需要改变形式。使用 Kotlin 的数据类和转换函数(如“map”、“flatMap”和其他集合操作)来方便、安全地改变数据。

使用协程处理并发

Kotlin 的协程值得一提。它们是处理异步操作的强大功能,同时保持代码的可读性和可维护性。使用协程处理用例或交互器中的后台任务,保持应用程序的响应能力。

利用依赖注入

依赖注入是一种软件设计模式,允许控制反转,可在 Kotlin 应用程序中使用来有效管理依赖关系。 Dagger 或 Koin 等框架可用于在 Kotlin 中注入依赖项,从而符合 Clean Architecture 的模块化和分离原则。

一致的错误处理

设计一种错误处理策略,可以优雅地通过各层向上冒泡。 Kotlin 对异常和密封类的支持可以有效地用于创建健壮的错误处理机制,该机制符合清洁架构的规则。

使用 MVVM 构建 UI

表示层通常使用MVP或MVVM等模式构建,受益于 Kotlin 的属性和数据绑定。使用这些功能将 UI 组件响应式地绑定到数据源。

Use AppMaster

使用像AppMaster这样的平台可以消除实施清洁架构的某些方面的乏味。它简化了开发过程的各个部分,例如生成遵循清洁架构结构化层的高性能、可扩展代码。

使用简洁的架构测试您的 Kotlin 应用程序

当在 Kotlin 应用程序中采用 Clean Architecture 时,测试变得更加顺畅和高效。符合清洁架构原则不仅可以简化 Kotlin 应用程序的开发,还可以为全面的测试方案奠定基础。通过将应用程序的核心逻辑与其用户界面和数据库解耦,可以单独测试每个组件,从而降低复杂性并提高测试覆盖率。

使用干净的架构进行单元测试

单元测试是确保您的 Kotlin 应用程序按预期运行的支柱。在清洁架构中,单元测试主要针对实体、用例和演示者。由于这些组件没有 UI 和框架依赖项,因此可以使用 Kotlin 的测试库(如 JUnit 或 Mockito)在受控环境中对它们进行评估。开发人员可以模拟外部依赖关系并专注于业务逻辑,验证算法和规则的正确性。

// Example of a Unit Test in Kotlin using JUnit and Mockitoclass LoginUseCaseTest { private lateinit var loginUseCase: LoginUseCase private val userRepository = mock(UserRepository::class.java) private val presenter = mock(LoginPresenter::class.java) @Before fun setUp() { loginUseCase = LoginUseCase(userRepository, presenter) } @Test fun `login with valid credentials`() { val user = User("[email protected]", "password123") `when`(userRepository.isValidUser(user)).thenReturn(true) loginUseCase.login(user) verify(presenter).onLoginSuccess() verify(presenter, never()).onLoginFailure(any()) }}

跨层集成测试

集成测试验证 Clean Architecture 不同层之间的交互。当您必须确保用例和演示者之间的数据正确流动或网关正确连接 API 或数据库等外部服务时,这些测试尤其重要。 Kotlin 对协程的支持使得处理异步操作变得更加容易,这在集成测试场景中很常见。

端到端测试和 UI 交互

即使拥有结构良好的后端,Kotlin 应用程序也需要对其 UI 组件进行测试。端到端测试模拟用户交互,以验证现实场景中各种应用程序组件的集成。 Espresso 或 UI Automator 等工具可以在 Kotlin Clean Architecture 小部件中自动执行 UI 测试,从而确保用户体验符合功能需求。

编写可维护的测试

清洁架构中测试的真正力量在于测试套件的可维护性。 Kotlin 简洁的语法允许您编写富有表现力且全面的测试。清晰、记录良好的测试用例意味着可维护性不再仅仅是生产代码的问题,而是扩展到测试本身。

测试是一个持续的过程,维护测试套件与维护应用程序代码一样重要。重构测试、提高覆盖率并更新它们以响应业务逻辑的变化,同时确保它们保持绿色,这对于 Kotlin 应用程序的健康至关重要。

自动化测试管道

为了支持持续集成和交付,可以使用 Jenkins、GitLab CI 或 GitHub Actions 等 CI/CD 工具来实现自动化测试管道。这些管道可以在每次提交或拉取请求时自动运行您的测试套件,确保任何更改都符合代码库既定的质量标准。

与 Clean Architecture 保持一致, AppMaster.io 可以帮助建立一个结构化的环境,生成的代码库遵循 Clean Architecture 模型,这有利于有效的测试。该平台对于生成样板代码并确保一致地生成高质量、可测试的代码特别有用。

总之,遵循清洁架构原则测试 Kotlin 应用程序需要采用包含单元测试、集成测试和端到端测试的多层策略。每层的隔离都简化了创建集中测试的过程,从而实现了健壮、可维护且高性能的应用程序。随着行业向更复杂的应用发展,这种严格的测试方法对于确保软件产品的寿命和成功将变得更加重要。

维护和扩展清洁架构

维护干净的架构是一项持续的工作,需要纪律、一致性以及对架构原则和目标的清晰理解。同时,规模规划对于确保应用程序能够增长并根据增加的需求或不断变化的业务需求进行调整至关重要。以下是开发人员如何维护和扩展使用干净架构构建的应用程序:

遵守依赖规则

保持干净架构的完整性很大程度上取决于严格遵守依赖规则。确保依赖关系仅朝一个方向流动——向内流向用例和实体。通过遵守此规则,您可以保持业务规则与外部因素(例如 UI 和数据库更改)的隔离。这在 Kotlin 环境中尤其重要,因为扩展函数和高阶函数可能会诱使开发人员采取可能违反这些边界的捷径。

虔诚地重构

干净的架构并不意味着静态的架构。随着应用程序的发展,您将发现改进和优化。应安排定期重构会议来解决技术债务、提高可读性或优化性能。通常,Kotlin 简洁的语法和函数范式可以产生更具表现力和紧凑的代码,这需要与清晰和可维护的架构进行平衡。

自动化测试

维护任何架构的一个重要方面是严格的测试。自动化测试应涵盖应用程序的所有方面 - 从实体和用例到 UI 组件。 Kotlin 对编写表达性测试的支持可以简化此过程,而 JUnit 和 Mockito 等工具可用于单元测试和模拟依赖项。此外,集成测试将确保层之间的交互符合预期的行为。

文档和代码审查

随着团队规模的扩大或人员的变动,良好的文档是理解应用程序架构不可或缺的工具。在干净的架构中记录 Kotlin 代码、组件及其交互,可以确保新手能够快速理解设计决策背后的基本原理。

代码审查也是维护干净架构的实用工具。他们让所有团队成员保持一致,并且可以在已建立的模式成为代码库的一部分之前捕获它们的偏差。

可扩展性规划

为了有效地扩展应用程序,请识别干净架构的每一层中的潜在瓶颈。 Kotlin 的协程提供了一种强大的并发处理方式,这对于处理控制器或用例层的重负载至关重要。

根据需要独立缩放各个层。例如,您可以通过在必要时引入只读副本或分片来扩展数据库层,而不影响应用程序层。

拥抱持续集成和持续部署(CI/CD)

实施 CI/CD 实践可以极大地促进清洁架构的维护。随着代码库的更新,持续集成可确保更改不会破坏现有功能。持续部署可以帮助将这些更改顺利、快速地投入生产。

工具和框架

利用 Kotlin 生态系统的工具和框架来促进清洁架构。使用鼓励关注点分离和模块化的框架,并利用 IDE 功能来帮助实施架构规则,例如Android Studio中特定于层的 linting 规则或模块依赖关系。

值得一提的是,像AppMaster这样的集成平台可以成为维护和扩展干净架构的资产。

总之,虽然干净的架构可以极大地提高开发流程和最终产品质量,但它需要仔细和持续的监督。通过遵守其原则、利用 Kotlin 的优势并使用适当的工具,团队可以维护一个有组织的、可扩展的代码库,以适应不断变化的需求,而不会产生大量的技术债务。