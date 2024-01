Лучшие практики по структурированию чистой архитектуры в приложениях Kotlin

Понимание чистой архитектуры

В мире разработки программного обеспечения архитектура — это все. Он определяет не только то, как ваше приложение будет функционировать по своей сути, но и то, как оно будет развиваться и адаптироваться к будущим задачам. Чистая архитектура, придуманная дядей Бобом (Роберт К. Мартин), — это термин, получивший широкое признание для продвижения практик, позволяющих создавать поддерживаемые, масштабируемые и тестируемые базы кода. Для разработчиков, которые хотят, чтобы их приложения Kotlin выдержали испытание временем, понимание чистой архитектуры имеет решающее значение.

По своей сути, «Чистая архитектура» — это разделение задач. Он представляет модель, в которой программное обеспечение разделено на уровни, каждый из которых имеет определенные обязанности. Такое расслоение гарантирует, что бизнес-логика — «сценарии использования» приложения — остается центральной и, что наиболее важно, изолированной от изменений на внешних уровнях, таких как презентация (UI), база данных или внешние API .

Чистая архитектура построена на основе следующих принципов:

Независимость от фреймворков: архитектура не зависит от существования какой-либо библиотеки многофункционального программного обеспечения. Это позволяет вам использовать такие платформы в качестве инструментов, вместо того, чтобы загонять вашу систему в их ограниченные ограничения.

Тестируемость: бизнес-правила можно тестировать без пользовательского интерфейса, базы данных, веб-сервера или любого другого внешнего элемента.

Независимость от пользовательского интерфейса: пользовательский интерфейс можно легко изменить, не меняя остальную часть системы. Веб-интерфейс можно заменить, например, консольным интерфейсом без изменения бизнес-правил.

Независимость от базы данных: вы можете заменить Oracle или SQL Server на базу данных в памяти, не затрагивая бизнес-правила.

вы можете заменить Oracle или SQL Server на базу данных в памяти, не затрагивая бизнес-правила. Независимость от какого-либо внешнего агентства: на самом деле ваши бизнес-правила просто ничего не знают о внешнем мире.

Такое четкое разделение достигается за счет расположения программного обеспечения в концентрических кругах, каждый из которых представляет различные области программного обеспечения. В центре находятся Entities , которые инкапсулируют бизнес-правила всего предприятия. Двигаясь дальше, у нас есть варианты использования или интеракторы , которые содержат бизнес-правила для конкретных приложений. По мере дальнейшего продвижения к внешним кругам мы обнаруживаем адаптеры интерфейса , которые преобразуют данные между вариантами использования и самым внешним слоем, к которому принадлежат виджеты и платформы; в просторечии известный как уровень Frameworks and Drivers .

Каждый круг можно рассматривать как уровень защиты, защищающий Сущностей от изменений внешних факторов. Руководящим правилом является Правило зависимостей : зависимости исходного кода могут указывать только внутрь. Ничто во внутреннем круге не может ничего знать ни о чем во внешнем круге.

Внедрение чистой архитектуры ни в коем случае не является тривиальной задачей. Это требует тщательного подхода к архитектурному проектированию, непоколебимого соблюдения принципа разделения ответственности и дисциплинированного отношения к управлению зависимостями. Однако, твердо придерживаясь этих практик, разработчики Kotlin могут рассчитывать на создание приложений, которые гораздо проще поддерживать и адаптировать по мере роста и изменения их проектов и требований.

И хотя в основе «Чистой архитектуры» лежат принципы и рекомендации, важно помнить, что каждое приложение может потребовать индивидуальной реализации. Универсальный подход не всегда может соответствовать уникальным потребностям проекта, поэтому разработчикам необходимо внимательно и внимательно подходить к выбору структуры своей кодовой базы.

Роль Kotlin в чистой архитектуре

Популярность Kotlin в разработке приложений для Android и за ее пределами небезосновательна. Когда дело доходит до реализации чистой архитектуры, современные возможности языка Kotlin играют жизненно важную роль в том, чтобы сделать принципы архитектуры не просто удобными, но и эффективными в применении. Понимание того, как Kotlin улучшает чистую архитектуру, помогает разработчикам использовать весь потенциал своих приложений.

Прежде всего, акцент Kotlin на лаконичности и читабельности соответствует цели «Чистой архитектуры» — создать удобную для навигации и поддерживаемую кодовую базу. Его синтаксис сокращает количество шаблонов, необходимых для общих шаблонов, что особенно полезно при настройке различных компонентов чистой архитектуры, включая сущности, варианты использования и уровень представления.

В Котлине нулевая безопасность рассматривается как первоклассная вещь. Такое внимание к возможности обнуления хорошо сочетается со стремлением «Чистой архитектуры» к устойчивости и надежности. Заставляя разработчиков явно обрабатывать нулевые случаи, Kotlin снижает вероятность непредвиденных исключений нулевого указателя, которые могут поставить под угрозу целостность основных бизнес-правил приложения.

Поддержка Kotlin принципов функционального программирования, таких как неизменяемость и функции высшего порядка, позволяет создать четкий и предсказуемый поток данных внутри приложения. Это хорошо работает с правилом зависимостей «Чистой архитектуры», которое предусматривает, что изменения во внешних слоях не должны влиять на внутренние слои. С помощью функциональных конструкций Kotlin данные можно преобразовывать с помощью последовательности чистых функций, уменьшая побочные эффекты и повышая тестируемость — краеугольный камень чистой архитектуры.

Более того, функции и свойства расширения Kotlin позволяют разработчикам расширять существующие классы новыми функциями, не наследуя их. Этот шаблон гармонирует с принципом инверсии зависимостей чистой архитектуры, согласно которому модули высокого уровня зависят не от модулей низкого уровня, а скорее от абстракций.

Поддержка сопрограмм Kotlin меняет правила игры в управлении фоновыми задачами и асинхронными операциями. Чистая архитектура часто требует операций с данными, которые не блокируют основной поток, гарантируя, что пользовательский интерфейс остается отзывчивым. Сопрограммы упрощают асинхронное программирование и делают его более доступным, что является неотъемлемой частью поддержания оперативности уровня адаптеров интерфейса.

В области архитектурных компонентов совместимость Kotlin с Jetpack, включая ViewModel, LiveData и Room, отражает его стремление не только упростить, но и улучшить архитектурные шаблоны в приложениях. Эти компоненты специально созданы для приложений, соответствующих чистой архитектуре, обеспечивая обработку данных с учетом жизненного цикла и эффективный доступ к базе данных.

Внутренние свойства Kotlin обогащают реализацию чистой архитектуры, создавая базу кода, которая одновременно является выразительной, безопасной и поддерживаемой. Эти преимущества показывают, почему Kotlin часто выбирают разработчики, стремящиеся создавать приложения, выдерживающие испытание временем и развитием.

В современной экосистеме разработки оставаться конкурентоспособным часто означает использование инструментов, которые ускоряют и упрощают процесс разработки без ущерба для хороших архитектурных практик. Такие платформы, как AppMaster.io, легко интегрируются с возможностями Kotlin, повышая производительность и одновременно придерживаясь принципов чистой архитектуры, помогая разработчикам сосредоточиться на самом важном: эффективной доставке качественного программного обеспечения.

Основные компоненты чистой архитектуры

Чистая архитектура представляет собой стратегическую основу для организации программного проекта таким образом, чтобы инкапсулировать бизнес-логику и обеспечить масштабируемость, удобство обслуживания и плавное добавление новых функций. По своей сути, «Чистая архитектура» требует, чтобы программное обеспечение было разделено на концентрические круги, каждый из которых представляет разные уровни программного обеспечения со своими собственными функциями. Вот жизненно важные компоненты, составляющие эту архитектуру:

Сущности

Сущности, иногда называемые бизнес-объектами, являются самой внутренней частью чистой архитектуры. Они представляют собой бизнес-правила и структуры данных, которые с наименьшей вероятностью изменятся при изменении внешних элементов, таких как базы данных, платформы и пользовательские интерфейсы. В приложениях Kotlin сущности обычно реализуются как простые классы или классы данных, инкапсулирующие основную бизнес-логику и правила. Они являются основой приложения, обеспечивая критическую защиту от внешних воздействий.

Варианты использования или интеракторы

На слое вне сущностей размещаются варианты использования или интеракторы. Эти компоненты действуют как исполнители бизнес-логики. Они координируют поток данных к объектам и от них и направляют эти объекты на использование своей бизнес-логики для реализации варианта использования, предоставленного внешним источником, например действия пользователя или автоматического триггера. В Kotlin варианты использования обычно реализуются как классы, которые взаимодействуют с репозиториями или сервисами для выполнения конкретных задач.

Интерфейсные адаптеры

Следующим идет уровень интерфейсных адаптеров, который состоит из презентаторов, контроллеров, шлюзов и подобных структур. Этот уровень адаптирует данные, поступающие из вариантов использования и сущностей, в формат, подходящий для отображения в пользовательском интерфейсе, хранилище или внешних сервисах. Этот уровень является важной частью чистой архитектуры, поскольку он поддерживает разделение между бизнес-логикой и внешним агентом, выступая в качестве посредника.

Фреймворки и драйверы

На самом внешнем уровне мы находим платформы и драйверы — по сути, все, что является внешним по отношению к приложению. Сюда входят такие инструменты, как базы данных, веб-платформы и платформы пользовательского интерфейса. Они должны быть максимально готовыми к использованию. Приложения Kotlin извлекают выгоду из обширной экосистемы фреймворков и драйверов, которые можно легко интегрировать благодаря совместимости Kotlin с Java и другими языками JVM.

Правило зависимости

Главным правилом, регулирующим взаимодействие между этими уровнями, является правило зависимости. Это правило гласит, что зависимости исходного кода должны указывать только внутрь. Ничто во внутреннем круге не может ничего знать о чем-то во внешнем круге, включая базу данных и пользовательский интерфейс. В контексте Kotlin это означает, что код, определяющий сущности и варианты использования, не должен зависеть от фреймворков или каких-либо аспектов реализации пользовательского интерфейса.

Ведущий и ViewModel

При применении чистой архитектуры в контексте приложения Kotlin для Android презентаторы и модели представления играют важную роль во взаимодействии с компонентами пользовательского интерфейса. Presenter или ViewModel работает с данными из вариантов использования и подготавливает их для отображения в представлении. Компоненты архитектуры Kotlin, такие как LiveData и ViewModel, делают реализацию этих шаблонов более простой и эффективной, помогая поддерживать четкое разделение задач.

Подводя итог, можно сказать, что основные компоненты «Чистой архитектуры» работают согласованно, создавая развязанную и сплоченную систему, которая адаптируется и устойчива к внешним изменениям. Эта основа при применении к приложениям Kotlin использует выразительные и функциональные возможности языка для повышения ясности и эффективности кодовой базы. То, что ее можно так эффективно реализовать на современной платформе программирования, такой как Kotlin, является свидетельством универсальности чистой архитектуры.

Кроме того, для платформ no-code таких как AppMaster.io, соблюдение принципов чистой архитектуры становится более интуитивно понятным. Разработчики могут использовать такие платформы для разработки своих приложений на высоком уровне, при этом базовый код автоматически генерируется в соответствии с лучшими практиками, сохраняя целостность архитектуры приложения.

Реализация чистой архитектуры в приложениях Kotlin

Внедрение чистой архитектуры в приложениях Kotlin может привести к созданию более тестируемого, поддерживаемого и масштабируемого программного обеспечения. Чтобы эффективно применять принципы чистой архитектуры в Kotlin, разработчики должны тщательно организовать код в отдельные уровни, где каждый имеет четкие обязанности, а зависимости строго контролируются. Такое разделение задач лежит в основе модели чистой архитектуры и имеет решающее значение для создания прочной структуры приложения.

Определение слоев

Прежде чем углубляться в реализацию, очень важно иметь четкое представление о различных уровнях, предложенных «Чистой архитектурой дяди Боба»:

Сущности: они представляют бизнес-объекты вашего приложения. В Kotlin это могут быть классы данных, которые остаются простыми и содержат только основные поля, представляющие основную бизнес-логику. Варианты использования (интеракторы). Они содержат правила, специфичные для приложения. Они организуют поток данных от и к объектам и являются местом реализации фактической бизнес-логики. Адаптеры интерфейса. Этот уровень действует как набор адаптеров, которые преобразуют данные из формата, наиболее удобного для вариантов использования и объектов, в формат, наиболее удобный для какого-либо внешнего агентства, такого как база данных или Интернет. Платформы и драйверы. На этом внешнем уровне располагаются платформы, инструменты и драйверы; например, платформы баз данных, платформы пользовательского интерфейса , устройства и т. д.

Применение правила зависимости

Правило зависимости является основой реализации чистой архитектуры. В нем говорится, что зависимости исходного кода могут указывать только внутрь. Применяя правило в Kotlin, убедитесь, что внутренний слой не зависит от каких-либо внешних слоев. Например, ваши сущности не должны знать о вариантах использования, в которых они используются.

Роль функций Kotlin в чистой архитектуре

Kotlin предлагает функции, которые хорошо гармонируют с принципами чистой архитектуры, помогая их эффективной реализации. Используйте нулевую безопасность Kotlin, чтобы корректно обрабатывать отсутствие значений. Функции расширения могут поддерживать чистоту вашей кодовой базы, помогая логически разделить функциональные возможности.

Создание вариантов использования и интеракторов

Варианты использования должны представлять все возможные взаимодействия с вашей системой и определять границы ввода и вывода. В Kotlin варианты использования можно определить как функции внутри класса, где каждая функция представляет собой отдельный вариант использования.

Поток данных и преобразование

Когда данные перемещаются с одного слоя на другой, им часто приходится менять форму. Используйте классы данных Kotlin и функции преобразования, такие как Map, FlatMap и другие операции сбора данных, для удобного и безопасного изменения данных.

Обработка параллелизма с помощью сопрограмм

Сопрограммы Котлина заслуживают упоминания. Они представляют собой мощную функцию для обработки асинхронных операций, сохраняя при этом читабельность и удобство обслуживания кода. Используйте сопрограммы для выполнения фоновых задач в ваших сценариях использования или интеракторах, сохраняя оперативность вашего приложения.

Использование внедрения зависимостей

Внедрение зависимостей — это шаблон проектирования программного обеспечения, который позволяет инвертировать управление и может использоваться в приложениях Kotlin для эффективного управления зависимостями. Такие фреймворки, как Dagger или Koin, можно использовать для внедрения зависимостей в Kotlin, что соответствует принципам модульности и разделения чистой архитектуры.

Последовательная обработка ошибок

Разработайте стратегию обработки ошибок, которая изящно перемещается по уровням. Поддержка исключений и запечатанных классов в Котлине может быть эффективно использована для создания надежного механизма обработки ошибок, соответствующего правилам чистой архитектуры.

Создание пользовательского интерфейса с помощью MVVM

Уровень представления, часто построенный с использованием таких шаблонов, как MVP или MVVM , извлекает выгоду из свойств Kotlin и привязки данных. Используйте эти функции для быстрой привязки компонентов пользовательского интерфейса к источникам данных.

Use AppMaster

Использование такой платформы, как AppMaster , может облегчить некоторые аспекты реализации чистой архитектуры. Он оптимизирует некоторые части процесса разработки, такие как создание производительного масштабируемого кода, который соответствует структурированным уровням чистой архитектуры. Благодаря дополнительной поддержке таких инструментов, как AppMaster, воплощение этих архитектурных шаблонов в жизнь может стать эффективным и оптимизированным процессом, позволяющим разработчикам сосредоточиться на самом важном — создании ценности с помощью чистого, лаконичного и понятного кода.

Тестирование вашего приложения Kotlin с чистой архитектурой

При использовании чистой архитектуры в приложениях Kotlin тестирование становится более плавным и эффективным процессом. Соответствие принципам чистой архитектуры не только оптимизирует разработку вашего приложения Kotlin, но и создает основу для комплексного режима тестирования. Отделив основную логику приложения от пользовательского интерфейса и базы данных, каждый компонент можно тестировать изолированно, что снижает сложность и расширяет охват тестирования.

Модульное тестирование с чистой архитектурой

Модульное тестирование — это основа обеспечения правильной работы вашего приложения Kotlin. В рамках чистой архитектуры модульные тесты в первую очередь нацелены на сущности, варианты использования и презентаторы. Поскольку эти компоненты лишены зависимостей пользовательского интерфейса и инфраструктуры, их можно оценивать в контролируемой среде с использованием библиотек тестирования Kotlin, таких как JUnit или Mockito. Разработчики могут имитировать внешние зависимости и сосредоточиться на бизнес-логике, проверяя правильность алгоритмов и правил.

// Example of a Unit Test in Kotlin using JUnit and Mockitoclass LoginUseCaseTest { private lateinit var loginUseCase: LoginUseCase private val userRepository = mock(UserRepository::class.java) private val presenter = mock(LoginPresenter::class.java) @Before fun setUp() { loginUseCase = LoginUseCase(userRepository, presenter) } @Test fun `login with valid credentials`() { val user = User("[email protected]", "password123") `when`(userRepository.isValidUser(user)).thenReturn(true) loginUseCase.login(user) verify(presenter).onLoginSuccess() verify(presenter, never()).onLoginFailure(any()) }}

Интеграционное тестирование на разных уровнях

Интеграционные тесты подтверждают взаимодействие между различными уровнями чистой архитектуры. Эти тесты особенно важны, когда вам нужно убедиться, что данные правильно передаются между вариантами использования и презентаторами или что внешние службы, такие как API или базы данных, правильно взаимодействуют со шлюзами. Поддержка сопрограмм в Kotlin упрощает обработку асинхронных операций, которые часто встречаются в сценариях интеграционного тестирования.

Сквозное тестирование и взаимодействие с пользовательским интерфейсом

Даже при наличии хорошо структурированного бэкэнда приложению Kotlin необходимо протестировать компоненты пользовательского интерфейса. Сквозные тесты имитируют взаимодействие с пользователем, чтобы проверить интеграцию различных компонентов приложения в реальном сценарии. Такие инструменты, как Espresso или UI Automator, могут автоматизировать тестирование пользовательского интерфейса в виджетах Kotlin Clean Architecture, тем самым гарантируя соответствие пользовательского опыта функциональным требованиям.

Написание поддерживаемых тестов

Истинная сила тестирования в чистой архитектуре заключается в удобстве сопровождения наборов тестов. Краткий синтаксис Kotlin позволяет писать выразительные и всеобъемлющие тесты. Четкие, хорошо документированные тестовые примеры означают, что удобство сопровождения больше не является проблемой только для производственного кода, но распространяется и на сами тесты.

Тестирование — это непрерывный процесс, и поддержка наборов тестов так же важна, как и поддержка кода приложения. Рефакторинг тестов, улучшение покрытия и их обновление в ответ на изменения в бизнес-логике, сохраняя при этом экологичность, необходимы для работоспособности вашего приложения Kotlin.

Конвейеры автоматизированного тестирования

Для поддержки непрерывной интеграции и доставки можно реализовать конвейеры автоматического тестирования с помощью инструментов CI/CD, таких как Jenkins, GitLab CI или GitHub Actions. Эти конвейеры могут автоматически запускать ваши наборы тестов при каждом запросе на фиксацию или извлечение, гарантируя, что любые изменения соответствуют установленным стандартам качества вашей кодовой базы.

В соответствии с чистой архитектурой AppMaster.io может помочь в настройке структурированной среды, в которой сгенерированная база кода соответствует модели чистой архитектуры, что способствует эффективному тестированию. Эта платформа может быть особенно полезна для создания шаблонного кода и обеспечения стабильного создания высококачественного, тестируемого кода.

Таким образом, тестирование приложения Kotlin в соответствии с принципами чистой архитектуры требует многоуровневой стратегии, включающей модульные тесты, интеграционные тесты и сквозные тесты. Изоляция каждого уровня упрощает создание целенаправленных тестов, обеспечивая надежное, легко поддерживаемое и производительное приложение. По мере того как отрасль развивается в сторону более сложных приложений, такие дисциплинированные подходы к тестированию будут становиться все более важными для обеспечения долговечности и успеха программных продуктов.

Поддержание и масштабирование чистой архитектуры

Поддержание чистой архитектуры — это постоянные усилия, требующие дисциплины, последовательности и четкого понимания принципов и целей архитектуры. В то же время планирование масштабирования имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы приложение могло расти и адаптироваться к растущему спросу или меняющимся бизнес-требованиям. Вот как разработчики могут поддерживать и масштабировать приложения, созданные с использованием чистой архитектуры:

Придерживайтесь правила зависимости

Поддержание целостности чистой архитектуры во многом зависит от строгого соблюдения правила зависимостей. Убедитесь, что зависимости движутся только в одном направлении — внутрь, к вариантам использования и сущностям. Соблюдая это правило, вы сохраняете изоляцию бизнес-правил от внешних факторов, таких как изменения пользовательского интерфейса и базы данных. Это особенно важно в контексте Kotlin, где функции расширения и функции более высокого порядка могут побудить разработчиков использовать ярлыки, которые могут нарушить эти границы.

Рефакторинг религиозно

Чистая архитектура не подразумевает статическую архитектуру. По мере развития приложения вы будете обнаруживать улучшения и оптимизации. Следует планировать регулярные сеансы рефакторинга для устранения технической задолженности, улучшения читаемости или оптимизации производительности. Зачастую краткий синтаксис и функциональные парадигмы Kotlin могут привести к созданию более выразительного и компактного кода, который необходимо сбалансировать с четкой и удобной в сопровождении архитектурой.

Автоматизировать тестирование

Важным аспектом поддержки любой архитектуры является тщательное тестирование. Автоматизированное тестирование должно охватывать все аспекты приложения — от сущностей и вариантов использования до компонентов пользовательского интерфейса. Поддержка Kotlin написания экспрессивных тестов может упростить этот процесс, а такие инструменты, как JUnit и Mockito, можно использовать для модульного тестирования и имитации зависимостей. Кроме того, интеграционные тесты обеспечат соответствие взаимодействия между уровнями ожидаемому поведению.

Обзоры документации и кода

По мере роста размеров команды или смены персонала хорошая документация становится незаменимым инструментом для понимания архитектуры приложения. Документирование кода Kotlin, компонентов и их взаимодействия в рамках чистой архитектуры гарантирует, что новички смогут быстро понять обоснование проектных решений.

Обзоры кода также являются практическими инструментами для поддержания чистой архитектуры. Они держат всех членов команды на одной волне и могут выявить отклонения от установленных шаблонов до того, как они станут частью кодовой базы.

Планирование масштабируемости

Для эффективного масштабирования приложений выявите потенциальные узкие места на каждом уровне чистой архитектуры. Сопрограммы Kotlin предлагают мощный способ управления параллелизмом, который может быть необходим для обработки больших нагрузок на контроллере или уровнях вариантов использования.

При необходимости масштабируйте отдельные слои независимо. Например, вы можете масштабировать уровень базы данных, не затрагивая уровень приложения, путем введения реплик чтения или сегментирования, где это необходимо.

Используйте непрерывную интеграцию и непрерывное развертывание (CI/CD)

Внедрение методов CI/CD может существенно способствовать поддержанию чистой архитектуры. По мере внесения обновлений в базу кода непрерывная интеграция гарантирует, что изменения не нарушат существующую функциональность. Непрерывное развертывание может помочь плавно и быстро внедрить эти изменения в производство.

Инструменты и фреймворки

Используйте инструменты и платформы экосистемы Kotlin, которые способствуют созданию чистой архитектуры. Используйте платформы, которые способствуют разделению задач и модульности, а также используйте функции IDE, которые помогают обеспечить соблюдение архитектурных правил, таких как правила проверки для конкретных слоев или зависимости модулей в Android Studio.

Также важно отметить, что интеграция таких платформ, как AppMaster.io, может быть преимуществом в поддержании и масштабировании чистой архитектуры. Такие платформы, как AppMaster.io, могут генерировать исходный шаблон в соответствии с чистой архитектурой, которая обеспечивает прочную основу для масштабируемости. Его способность создавать исходный код хорошо вписывается в приложения Kotlin, которые требуют гибкости и возможности дальнейшей ручной доработки или масштабирования разработчиками.

В заключение, хотя чистая архитектура может значительно улучшить процессы разработки и качество конечного продукта, она требует тщательного и постоянного контроля. Придерживаясь его принципов, используя сильные стороны Kotlin и используя соответствующие инструменты, команды могут поддерживать организованную, масштабируемую базу кода, которая адаптируется к меняющимся требованиям, не создавая при этом значительного технического долга.