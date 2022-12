Ecco un rapido confronto tra Webflow e Appmaster.io. Entrambe sono piattaforme no-code, ma hanno caratteristiche, funzionalità e capacità diverse.

Di seguito sono riportate 7 differenze tra Webflow e Appmaster.io:

Scopo della piattaforma

Webflow è solo per i siti web e viene utilizzato come strumento per costruire e progettare siti web completamente reattivi, dalla fase iniziale al prodotto finale pronto per la pubblicazione.

Appmaster.io è per la creazione di applicazioni web e mobili. Si occupa anche dello sviluppo del progetto dall'inizio fino al lancio e consente agli utenti di mantenere le loro applicazioni anche dopo la pubblicazione.

Interfaccia utente

L'interfaccia utente di Webflow si basa su immagini e canvas drag & drop che consentono a qualsiasi utente di strutturare il sito web utilizzando l'aspetto grafico. È chiara e ogni opzione di trascinamento contiene una descrizione.

L'interfaccia utente di Appmaster.io ha una struttura simile. L'unica differenza è che ci sono più canvas, dato che la piattaforma consente di creare applicazioni web e app mobili.

Libertà di progettazione

Inizialmente, Webflow è stato creato per i designer per creare siti web perfetti al pixel. Fornisce un'ampia gamma di animazioni e ha molti modelli tra cui scegliere. Tuttavia, a volte la piattaforma individuava automaticamente gli elementi e lavorava con gli stili per raggiungere la coerenza del design.

A differenza di Webflow, Appmaster.io si concentra principalmente sulla funzione, piuttosto che sul design. Non ha una disposizione automatica degli elementi e una grande varietà di modelli preconfezionati, il che rende gli utenti responsabili del design, della posizione degli elementi e delle decorazioni aggiuntive.

Flussi di lavoro

Webflow è focalizzato sulla progettazione, quindi funziona solo con il frontend e con lo sviluppo di trigger di eventi. Ciò rende difficile la gestione di situazioni condizionali e il collegamento di Webflow a qualsiasi backend o API. Inoltre, per costruire e collegare i flussi di lavoro con servizi di terze parti, Webflow richiede l'integrazione con altre piattaforme.

Appmaster.io si concentra sulle funzionalità e offre la possibilità di lavorare con frontend, backend e trigger di elementi, consentendo di creare flussi di lavoro e logiche avanzate, collegare API e backend, gestire sistemi condizionali con facilità e integrare in modo nativo servizi di terze parti.

Piani e prezzi

Webflow offre una grande varietà di opzioni di abbonamento mensile tra cui scegliere. Ci sono piani speciali per i siti, abbonamenti per gli account e per le aziende e persino opzioni gratuite per tutti gli utenti. Tutti i piani contengono anche suddivisioni e sottopiani da sottoscrivere.

Come Webflow, anche Appmaster.io offre abbonamenti mensili. Tuttavia, il numero di opzioni è ridotto a Free, Startup, Professional ed Enterprise. Esiste anche un'alternativa in termini di Offerta speciale flessibile che può essere creata per clienti non standard legati a organizzazioni non profit o educative.

Facilità di apprendimento

Rispetto ad altre piattaforme, è più facile padroneggiare Webflow, soprattutto se si ha già esperienza di lavoro con Html e CSS. Non offre un'abbondante quantità di opzioni di funzionalità, ma offre agli utenti la possibilità di progettare siti web di alta qualità con un design coerente.

Appmaster.io è una piattaforma a cui potreste dedicare un po' più di tempo per imparare tutti i processi e la logica, poiché consente agli utenti di creare applicazioni web e mobili completamente funzionanti.

Pubblicazione e manutenzione

Su Webflow è possibile pubblicare il proprio sito web in 10 secondi, semplicemente cliccando sul pulsante "Pubblica". L'utente può mantenere ed eseguire modifiche al sito web in esecuzione dalla piattaforma in qualsiasi momento e basta ripubblicarlo per aggiornarlo.

Con Appmaster, dopo la pubblicazione l'utente può aggiornare l'applicazione sulla piattaforma e modificare il foglio di codice reale, fornito a qualsiasi utente dopo aver completato l'applicazione costruita;

Pro e contro complessivi - Webflow:

Pro:

crea siti web reattivi

offre una varietà di animazioni e modelli predefiniti

interfaccia user-friendly#nbsp;

funziona con il frontend

applica la tecnica del drag & drop per la creazione di immagini

molti piani tariffari diversi per un abbonamento mensile#nbsp;

pubblicazione e aggiornamento rapido del sito web

più facile da imparare rispetto ad altre piattaforme#nbsp;

tutorial, documentazione e descrizione dei puntatori disponibili

Contro:

difficile creare flussi di lavoro complessi con situazioni condizionali#nbsp;

nessun backend#nbsp;

nessun servizio di terze parti integrato

nessun foglio di codice separato

Pro e contro complessivi - Appmaster.io:

Pro:

crea applicazioni web e mobile

focalizzato sulle funzioni e sulle potenziali caratteristiche dell'applicazione#nbsp;

Interfaccia utente comprensibile#nbsp;

lavora con frontend e backend

può creare flussi di lavoro avanzati con condizioni e integrazioni di terze parti#nbsp;

costruttore drag & drop

varietà di piani tariffari#nbsp;

pubblicazione e aggiornamento rapido del sito web

fornisce il codice reale dell'applicazione#nbsp;

documentazione disponibile e descrizione dei puntatori#nbsp;

Contro:

richiede tempo per l'apprendimento#nbsp;

solo pochi video tutorial#nbsp;

nessun modello preconfezionato