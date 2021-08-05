Telegram 模块 可让您管理您的电报机器人。它现在具有发送消息业务流程块，它增加了向电报通道发送消息的功能。

要使模块工作，您无需对机器人进行编程。您只需要创建它，将其添加到电报频道，并正确配置 Appmaster Studio 组件。

创建一个机器人

要创建和管理您的机器人，您需要使用 Telegram 团队开发的机器人BotFather 。

在搜索字段中输入用户名“botfather” - 很可能是列表中的第一个 (1)。请注意，官方机器人有一个蓝色确认图标，其名称旁边有一个复选标记 (2)。在“搜索”下，会有许多其他的，名称相同，用户名相似——忽略它们，你不需要它们。

单击机器人以打开与它的聊天 (1)，然后单击开始 (2)。

之后，机器人将启动并在消息中显示命令列表。要创建新机器人，请按顺序输入：

/newbot (1) 命令；

你的机器人的名字，它可以是任何东西（2）；

一个唯一的用户名，通过它可以很容易地找到 (3)。

机器人已创建。 BotFather 将在消息中通知您这一点，它将指示用户名 (4) 和授权令牌 (5)。

连接到各种服务和程序需要令牌 - 它用于 Telegram 能够识别您的机器人并确定它具有哪些权限。

不要向外界透露机器人授权令牌，也不要向公众发布。如果令牌已被解密，您可以撤销它（命令 /revoke）并生成一个新令牌（命令 /token）。

要与 Appmaster.io 集成，您只需要将机器人添加到电报频道。您还可以自定义它以添加其他功能。更多关于什么是机器人、它能做什么以及如何设置它的信息可以在 官方 Telegram 网站上 找到。它包含 通用信息 和 开发人员说明 。

创建电报频道

要创建频道，请转到您的帐户菜单并点击“新频道” 。

如果需要，请输入频道名称 - 添加说明 (1)。单击创建 (2)。

选择您的频道是公开-公开还是封闭-私密 (1)。输入一个唯一的链接，您可以在其中找到它 (2)。保存更改 (3)。

将机器人添加到频道

创建频道后，Telegram 将立即向其添加新用户。开始输入您的机器人的用户名 - 它会出现在搜索 (1) 中。单击它 (2)。

您的机器人将出现在要添加的用户列表中 (1)。单击添加完成配置（2）。

弹出一条消息，提示机器人只能以管理员身份添加到频道。单击Make Admin同意将机器人设为管理员。

现在选择您要授予机器人的频道管理权限。选择您喜欢的任何一个，但一定要通过启用发布消息选择器 (1) 来允许机器人发送消息。单击保存 (2)。

您可以在创建频道后添加机器人。要将机器人添加到已创建的频道，请打开设置 (1) 并单击添加用户(2)。进一步 - 与上一段相同的操作。

查找要配置的数据

要将机器人添加到您的应用程序并将消息发送到电报频道，您需要一个机器人授权令牌和一个频道地址。

您可以从 BotFather 找到机器人令牌：输入命令 /mybots 以获取所有机器人的列表 (1) 并选择您需要的机器人。将出现一个菜单，选择其中的API 令牌(2) 项。 BotFather 将向您发送带有令牌的消息。

频道地址在关于它的一般信息-频道信息中。要打开包含信息的窗口，请转到设置或单击频道名称。

太好了，您现在已准备好将机器人连接到您的应用程序。转到 Appmaster 工作室 。

配置 Appmaster Studio

安装电报模块。 在此处 阅读有关什么是模块以及如何连接它们的更多信息。

在模块设置中，指定机器人的令牌 (1) 并保存更改 (2)。

转到业务逻辑设计器 (1) 创建新的业务流程 (2)。 在文档的这一部分 阅读有关业务逻辑的更多信息。

在业务流程中包含Send Message块，它添加了 Telegram 模块 (1)。请注意，在Start块中您需要创建两个字符串类型的变量（第一个是通道地址，第二个是您的消息文本）并将它们连接到Send Message (2,3) 块的变量.这是创建用于发送消息的表单所必需的。不要忘记保存方案（4）。

在端点选项卡 (1) 中添加一个新端点 (2)。输入将在其中显示的名称和组 (3)。将请求类型设置为POST (4)。在业务流程字段中，选择您刚刚创建的业务流程 (5)。

阅读 有关端点 的更多信息。









在中间件选项卡上，您只能允许管理员访问端点 - 这样普通用户将无法通过机器人发送消息。









在Web 应用程序设计器 (1) 中，打开您的应用程序并转到用户将向 Telegram 发送消息的页面 (2)。在其中创建一个表单，通过将Form元素拖动到页面的选定区域来发送消息 (3)。





可以在 此处 找到有关 Web Apps Designer 的更多信息。









创建表单时，选择创建记录类型 (1) 和您创建的端点 (2)。









添加一个按钮以将消息发送到表单下方的字段。









输入将显示在按钮 (1) 上的名称和您将在设置 (2) 中搜索的唯一名称。如果需要，更改其设计。









在触发器选项卡 (1) 上为onClick触发器添加一个操作 - 单击 (2)。









设置窗口将打开。在目标组件字段中指定您创建的表单 (1) 并为其选择提交表单(2) 操作。









现在保存所有更改 (1) 并 发布项目 (2)。单击按钮转到已发布的 Web 应用程序 (3)。

如果您设置了仅对 Admins 组用户发送消息的限制，您将需要使用管理员帐户登录应用程序。





打开机器人发送页面，输入您的消息文本和您的频道名称。









确保一切正常 - 您的消息应该出现在 Telegram 中。









如果您有任何问题，请写信给 我们社区的聊天室 - 我们将很乐意为您解答！





在信使和社交网络中订阅我们，以免错过重要和有趣的事情！



