Il modulo Telegram consente di gestire il bot Telegram. Ora dispone di un blocco di processo aziendale Send Message, che aggiunge la funzione di invio di messaggi ai canali telegram.

Affinché il modulo funzioni, non è necessario programmare il bot. È sufficiente crearlo, aggiungerlo al canale telegram e configurare correttamente i componenti di Appmaster Studio.

Creare un bot

Per creare e gestire i bot è necessario utilizzare BotFather, un bot sviluppato dal team di Telegram.

Inserite il nome utente "botfather" nel campo di ricerca: molto probabilmente sarà il primo dell'elenco (1). Tenete presente che il bot ufficiale ha un'icona di conferma blu con un segno di spunta accanto al suo nome (2). Sotto la voce "ricerca", ce ne saranno molti altri, con lo stesso nome e con nomi utente simili: ignorateli, non vi servono.

Fate clic sul bot per aprire una chat (1) e fate clic su Avvia (2).

Successivamente, il bot si avvierà e visualizzerà un elenco di comandi nel messaggio. Per creare un nuovo bot, immettere in sequenza

il comando /newbot (1);

il nome del bot, che può essere qualsiasi cosa (2);

un nome utente univoco con il quale può essere facilmente individuato (3).

Il bot è stato creato. BotFather lo informerà nel messaggio, indicando il nome utente (4) e il token di autorizzazione (5).

Il token è necessario per connettersi a vari servizi e programmi - serve a Telegram per poter identificare il bot e determinare quali permessi ha.

Non rivelate il token di autorizzazione del bot a estranei e non pubblicatelo pubblicamente. Se un token è stato declassificato, potete revocarlo (comando /revoke) e generarne uno nuovo (comando /token).

Per integrarsi con Appmaster.io, è sufficiente aggiungere il bot al canale telegram. È anche possibile personalizzarlo per aggiungere ulteriori funzionalità. Ulteriori informazioni su cos'è un bot, cosa può fare e come configurarlo sono disponibili sul sito ufficiale di Telegram . Contiene sia informazioni generali che istruzioni per gli sviluppatori .

Creare un canale Telegram

Per creare un canale, andate nel menu del vostro account e cliccate su "Nuovo canale".

Inserite il nome del canale e, se volete, aggiungete una descrizione (1). Fare clic su Crea (2).

Scegliete se il vostro canale sarà pubblico-pubblico o chiuso-privato (1). Inserire un link univoco che permetta di trovarlo (2). Salvare le modifiche (3).

Aggiungere il bot a un canale

Subito dopo aver creato un canale, Telegram vi proporrà di aggiungere nuovi utenti. Iniziate a inserire il nome utente del vostro bot: apparirà nella ricerca (1). Cliccate su di esso (2).

Il vostro bot apparirà nell'elenco degli utenti da aggiungere (1). Fare clic su Aggiungi per completare la configurazione (2).

Viene visualizzato un messaggio che informa che i bot possono essere aggiunti ai canali solo come amministratori. Accettare di rendere il bot un amministratore facendo clic su Rendi amministratore.

Ora selezionate i permessi di gestione del canale che volete dare al vostro bot. Scegliete quello che preferite, ma assicuratevi di permettere al bot di inviare messaggi attivando il selettore Post messages (1). Fare clic su Salva (2).

È possibile aggiungere un bot dopo aver creato un canale. Per aggiungere un bot a un canale già creato, aprire le impostazioni (1) e fare clic su Aggiungi utenti (2). Ulteriori - le stesse azioni descritte nel paragrafo precedente.

Trovare i dati da configurare

Per aggiungere un bot alla propria applicazione e inviare messaggi a un canale telegram, è necessario un token di autorizzazione del bot e un indirizzo del canale.

È possibile trovare il token del bot da BotFather: inserire il comando /mybots per ottenere un elenco di tutti i bot (1) e selezionare quello desiderato. Apparirà un menu, in cui selezionare la voce token API (2). BotFather vi invierà un messaggio con un token.

L'indirizzo del canale si trova nelle informazioni generali su di esso - Channel Info. Per aprire una finestra con le informazioni, accedere alle impostazioni o fare semplicemente clic sul nome del canale.

Bene, ora siete pronti a collegare il bot alla vostra applicazione. Andare a Appmaster Studio .

Configurare Appmaster Studio

Installare il modulo Telegram.

Nelle impostazioni del modulo, specificate il token del vostro bot (1) e salvate le modifiche (2).

Andate al Business Logic designer (1) e create un nuovo processo aziendale (2).

Includere il blocco Invia messaggio nel processo aziendale, che aggiunge il modulo Telegram (1). Si noti che nel blocco Start è necessario creare due variabili di tipo stringa (la prima è l'indirizzo del canale, la seconda è il testo del messaggio) e collegarle alle variabili del blocco Send Message (2,3). Questo è necessario per creare un modulo per l'invio di un messaggio. Non dimenticate di salvare lo schema (4).

Nella scheda Endpoint (1) aggiungere un nuovo endpoint (2). Inserire il nome e il gruppo in cui verrà visualizzato (3). Impostare il tipo di richiesta su POST (4). Nel campo Processo aziendale, selezionare il processo aziendale appena creato (5).

Leggere ulteriori informazioni sugli endpoint .









Nella scheda Middleware , è possibile consentire l'accesso all'endpoint solo agli amministratori, in modo che gli utenti normali non possano inviare messaggi attraverso il bot.









Nel Web Apps designer (1), aprite la vostra applicazione e andate alla pagina da cui gli utenti invieranno messaggi a Telegram (2). Create un modulo per inviare un messaggio trascinando l'elemento Form nell'area selezionata della pagina (3).





Ulteriori informazioni su Web Apps Designer sono disponibili in qui .









Durante la creazione del modulo, selezionate il tipo Create Record (1) e l'endpoint creato (2).









Aggiungere un pulsante per inviare i messaggi al campo sotto il modulo.









Inserire il nome che verrà visualizzato sul pulsante (1) e un nome univoco con cui sarà possibile cercarlo nelle impostazioni (2). Se lo si desidera, modificarne il design.









Nella scheda Trigger (1) aggiungere un'azione per il trigger onClick - al clic (2).









Si aprirà la finestra delle impostazioni. Nel campo Target component specificare il modulo creato (1) e selezionare l'azione Submit form (2).









Ora salvate tutte le modifiche (1) e pubblicate il progetto (2). Fare clic sul pulsante per accedere all'applicazione web pubblicata (3).

Se è stata impostata una restrizione per l'invio di messaggi solo per gli utenti del gruppo Admins, è necessario accedere all'applicazione con un account di amministratore.





Aprire la pagina di invio del bot, inserire il testo del messaggio e il nome del canale.









Assicuratevi che tutto funzioni: il vostro messaggio dovrebbe apparire su Telegram.









Scrivete al chat della nostra comunità se avete domande, saremo lieti di rispondervi!





