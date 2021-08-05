Telegram modülü , telegram botunuzu yönetmenizi sağlar. Artık, telgraf kanallarına mesaj gönderme işlevini ekleyen bir Mesaj Gönder iş süreci bloğuna sahiptir.

Modülün çalışması için botu programlamanıza gerek yoktur. Sadece onu oluşturmanız, telegram kanalına eklemeniz ve Appmaster Studio bileşenlerini doğru şekilde yapılandırmanız gerekir.

Bot oluştur

Botlarınızı oluşturmak ve yönetmek için Telegram ekibi tarafından geliştirilen bir bot olan BotFather'ı kullanmanız gerekir.

Arama alanına "botfather" kullanıcı adını girin - büyük olasılıkla listedeki ilk kişi olacaktır (1). Lütfen resmi botun adının yanında bir onay işareti bulunan mavi bir onay simgesi olduğunu unutmayın (2). "Arama" altında, aynı adlara ve benzer kullanıcı adlarına sahip birçok kişi olacak - onları görmezden gelin, onlara ihtiyacınız yok.

Onunla bir sohbet açmak için bota tıklayın (1) ve Başlat'a (2) tıklayın.

Bundan sonra, bot başlatılacak ve mesajda bir komut listesi görüntüleyecektir. Yeni bir bot oluşturmak için sırayla girin:

/newbot (1) komutu;

botunuzun adı, herhangi bir şey olabilir (2);

kolayca bulunabileceği benzersiz bir kullanıcı adı (3).

Bot oluşturuldu. BotFather mesajda bu konuda sizi bilgilendirecek, kullanıcı adını (4) ve yetkilendirme jetonunu (5) belirtecektir.

Belirteç, çeşitli hizmetlere ve programlara bağlanmak için gereklidir - Telegram'ın botunuzu tanımlayabilmesi ve hangi izinlere sahip olduğunu belirleyebilmesi için kullanılır.

Bot yetkilendirme jetonunu yabancılara ifşa etmeyin ve kamuya açıklamayın. Bir belirtecin gizliliği kaldırılmışsa, onu iptal edebilir (komut / iptal) ve yeni bir tane oluşturabilirsiniz (komut / belirteç).

Appmaster.io ile entegre olmak için botu telegram kanalına eklemeniz yeterlidir. Ayrıca, ek işlevler eklemek için özelleştirebilirsiniz. Bir botun ne olduğu, neler yapabileceği ve nasıl kurulacağı hakkında daha fazla bilgiyi resmi Telegram web sitesinde bulabilirsiniz . Geliştiriciler için hem genel bilgiler hem de talimatlar içerir.

Bir telgraf kanalı oluşturun

Bir kanal oluşturmak için hesap menünüze gidin ve "Yeni Kanal" ı tıklayın.

İsterseniz kanalın adını girin - bir açıklama ekleyin (1). Oluştur (2)'ye tıklayın.

Kanalınızın genel-genel mi yoksa kapalı-özel mi olacağını seçin (1). Onu bulabileceğiniz benzersiz bir bağlantı girin (2). Değişiklikleri kaydedin (3).

Botu bir kanala ekleyin

Bir kanal oluşturduktan hemen sonra, Telegram ona yeni kullanıcılar eklemeyi teklif edecek. Botunuzun kullanıcı adını girmeye başlayın - aramada (1) görünecektir. Üzerine tıklayın (2).

Botunuz eklenecek kullanıcılar listesinde görünecektir (1). Yapılandırmayı (2) tamamlamak için Ekle'ye tıklayın.

Botların kanallara yalnızca yönetici olarak eklenebileceğini belirten bir mesaj açılır. Yönetici Yap 'ı tıklayarak botu yönetici yapmayı kabul edin.

Şimdi botunuza vermek istediğiniz kanal yönetimi izinlerini seçin. Hangisini tercih ederseniz seçin, ancak Mesaj gönder seçiciyi (1) etkinleştirerek botun mesaj göndermesine izin verdiğinizden emin olun. Kaydet'e (2) tıklayın.

Kanal oluşturduktan sonra bot ekleyebilirsiniz. Önceden oluşturulmuş bir kanala bot eklemek için ayarları (1) açın ve Kullanıcı Ekle'ye (2) tıklayın. Ayrıca - önceki paragraftakiyle aynı eylemler.

Yapılandırılacak verileri bulun

Uygulamanıza bir bot eklemek ve bir telegram kanalına mesaj göndermek için bir bot yetkilendirme belirtecine ve bir kanal adresine ihtiyacınız vardır.

Bot token'ı BotFather'dan öğrenebilirsiniz: /mybots komutunu girerek tüm botlarınızın bir listesini (1) alın ve ihtiyacınız olanı seçin. Bir menü görünecek, içindeki API belirteci (2) öğesini seçin. BotFather size jetonlu bir mesaj gönderecektir.

Kanal adresi bununla ilgili genel bilgilerde bulunmaktadır - Kanal Bilgisi . Bilgi içeren bir pencere açmak için ayarlara gidin veya sadece kanalın adına tıklayın.

Harika, artık botu uygulamanıza bağlamaya hazırsınız. Appmaster Studio'ya gidin.

Appmaster Studio'yu yapılandırın

Telegram modülünü kurun. Modüllerin ne olduğu ve bunların nasıl bağlanacağı hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun.

Modül ayarlarında botunuzun jetonunu (1) belirtin ve değişiklikleri kaydedin (2).

İş Mantığı tasarımcısına gidin (1) yeni bir iş süreci oluşturun (2). Dokümanlar'ın bu bölümünde iş mantığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Telegram modülünü (1) ekleyen iş sürecine Mesaj Gönder bloğunu dahil edin. Lütfen Başlat bloğunda dize türünde iki değişken oluşturmanız gerektiğini unutmayın (birincisi kanal adresi, ikincisi mesajınızın metnidir) ve bunları İleti Gönder (2,3) bloğunun değişkenlerine bağlamanız gerekir. . Bu, mesaj göndermek için bir form oluşturmak için gereklidir. Şemayı (4) kaydetmeyi unutmayın.

Uç Noktalar sekmesinde (1) yeni bir uç nokta ekleyin (2). Görüntüleneceği adı ve grubu girin (3). İstek türünü POST (4) olarak ayarlayın. İş Süreci alanında, az önce oluşturduğunuz iş sürecini seçin (5).

Uç noktalar hakkında daha fazla bilgi edinin .









Ara Katman sekmesinde, yalnızca yöneticilerin uç noktaya erişmesine izin verebilirsiniz - böylece normal kullanıcılar bot aracılığıyla mesaj gönderemez.









Web Uygulamaları tasarımcısında (1), uygulamanızı açın ve kullanıcıların Telegram'a (2) mesaj göndereceği sayfaya gidin. Form öğesini sayfanın seçili alanına (3) sürükleyerek mesaj göndermek için bir form oluşturun.





Web Uygulamaları Tasarımcısı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz .









Formu oluştururken Kayıt Oluştur tipini (1) ve oluşturduğunuz bitiş noktasını (2) seçin.









Formun altındaki alana mesaj göndermek için bir düğme ekleyin.









Düğmede (1) görüntülenecek adı ve ayarlarda (2) arayacağınız benzersiz bir ad girin. İsterseniz tasarımını değiştirin.









Tetikleyiciler sekmesinde (1) onClick tetikleyicisi - tıklamada (2) bir eylem ekleyin.









Ayarlar penceresi açılacaktır. Oluşturduğunuz formu Hedef bileşen alanında belirtin (1) ve bunun için Formu gönder (2) eylemini seçin.









Şimdi tüm değişiklikleri (1) kaydedin ve projeyi (2) yayınlayın . Yayınlanan web uygulamasına (3) gitmek için düğmeye tıklayın.

Yalnızca Admins grubunun kullanıcıları için mesaj göndermek için bir kısıtlama ayarladıysanız, bir yönetici hesabıyla uygulamada oturum açmanız gerekir.





Bot gönderme sayfasını açın, mesaj metninizi ve kanalınızın adını girin.









Her şeyin çalıştığından emin olun - mesajınız Telegram'da görünmelidir.









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