Le module Telegram vous permet de gérer votre bot télégramme. Il comporte désormais un bloc de processus métier Envoyer un message, qui ajoute la fonction d'envoi de messages aux canaux de télégramme.

Pour que le module fonctionne, vous n'avez pas besoin de programmer le bot. Il vous suffit de le créer, de l'ajouter au canal télégramme et de configurer correctement les composants Appmaster Studio.

Créer un bot

Pour créer et gérer vos bots, vous devez utiliser BotFather , un bot développé par l'équipe Telegram.

Entrez le nom d'utilisateur "botfather" dans le champ de recherche - ce sera probablement le premier de la liste (1). Veuillez noter que le bot officiel a une icône de confirmation bleue avec une coche à côté de son nom (2). Sous la "recherche", il y en aura beaucoup d'autres, avec les mêmes noms et des noms d'utilisateur similaires - ignorez-les simplement, vous n'en avez pas besoin.

Cliquez sur le bot pour ouvrir une discussion avec lui (1), puis cliquez sur Démarrer (2).

Après cela, le bot démarrera et affichera une liste de commandes dans le message. Pour créer un nouveau bot, saisissez séquentiellement :

la commande /newbot (1) ;

le nom de votre bot, ça peut être n'importe quoi (2) ;

un nom d'utilisateur unique grâce auquel il peut être facilement trouvé (3).

Le bot a été créé. BotFather vous en informera dans le message, il indiquera le nom d'utilisateur (4) et le jeton d'autorisation (5).

Le jeton est nécessaire pour se connecter à divers services et programmes - il est utilisé pour que Telegram puisse identifier votre bot et déterminer les autorisations dont il dispose.

Ne divulguez pas le jeton d'autorisation du bot à des personnes extérieures et ne le publiez pas au public. Si un token a été déclassifié, vous pouvez le révoquer (commande /revoke) et en générer un nouveau (commande /token).

Pour intégrer Appmaster.io, il vous suffit d'ajouter le bot au canal de télégramme. Vous pouvez également le personnaliser pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Vous trouverez plus d'informations sur ce qu'est un bot, ce qu'il peut faire et comment le configurer sur le site officiel de Telegram . Il contient à la fois des informations générales et des instructions pour les développeurs .

Créer un canal de télégramme

Pour créer une chaîne, accédez au menu de votre compte et cliquez sur "Nouvelle chaîne" .

Entrez le nom de la chaîne, si vous le souhaitez - ajoutez une description (1). Cliquez sur Créer (2).

Choisissez si votre chaîne sera publique-publique ou fermée-privée (1). Entrez un lien unique où vous pouvez le trouver (2). Enregistrer les modifications (3).

Ajouter le bot à un canal

Immédiatement après la création d'une chaîne, Telegram proposera d'y ajouter de nouveaux utilisateurs. Commencez à saisir le nom d'utilisateur de votre bot - il apparaîtra dans la recherche (1). Cliquez dessus (2).

Votre bot apparaîtra dans la liste des utilisateurs à ajouter (1). Cliquez sur Ajouter pour terminer la configuration (2).

Un message s'affiche indiquant que les robots ne peuvent être ajoutés aux canaux qu'en tant qu'administrateurs. Acceptez de faire du bot un administrateur en cliquant sur Make Admin .

Sélectionnez maintenant les autorisations de gestion des canaux que vous souhaitez donner à votre bot. Choisissez celui que vous préférez, mais assurez-vous d'autoriser le bot à envoyer des messages en activant le sélecteur Publier des messages (1). Cliquez sur Enregistrer (2).

Vous pouvez ajouter un bot après avoir créé un canal. Pour ajouter un bot à un canal déjà créé, ouvrez les paramètres (1) et cliquez sur Ajouter des utilisateurs (2). En outre - les mêmes actions que dans le paragraphe précédent.

Trouver des données à configurer

Pour ajouter un bot à votre application et envoyer des messages à un canal de télégramme, vous avez besoin d'un jeton d'autorisation de bot et d'une adresse de canal.

Vous pouvez trouver le jeton de bot à partir de BotFather : entrez la commande /mybots pour obtenir une liste de tous vos bots (1) et sélectionnez celui dont vous avez besoin. Un menu apparaîtra, sélectionnez l'élément API token (2) qu'il contient. BotFather vous enverra un message avec un jeton.

L'adresse du canal se trouve dans les informations générales à ce sujet - Channel Info . Pour ouvrir une fenêtre avec des informations, allez dans les paramètres ou cliquez simplement sur le nom de la chaîne.

Super, vous êtes maintenant prêt à connecter le bot à votre application. Accédez à Appmaster Studio .

Configurer Appmaster Studio

Installez le module Télégramme. En savoir plus sur ce que sont les modules et comment les connecter ici .

Dans les paramètres du module, précisez le token de votre bot (1) et enregistrez les modifications (2).

Accédez au concepteur de logique métier (1) créez un nouveau processus métier (2). En savoir plus sur la logique métier dans cette section de la documentation .

Incluez le bloc Envoyer un message dans le processus métier, qui ajoute le module Télégramme (1). Veuillez noter que dans le bloc Démarrer , vous devez créer deux variables de type chaîne (la première est l'adresse du canal, la seconde est le texte de votre message) et les connecter aux variables du bloc Envoyer un message (2,3) . Ceci est nécessaire pour créer un formulaire pour envoyer un message. N'oubliez pas de sauvegarder le schéma (4).

Dans l'onglet Points de terminaison (1), ajoutez un nouveau point de terminaison (2). Saisissez le nom et le groupe dans lequel il sera affiché (3). Définissez le type de demande sur POST (4). Dans le champ Processus métier , sélectionnez le processus métier que vous venez de créer (5).

En savoir plus sur les points de terminaison .









Dans l'onglet Middleware , vous pouvez autoriser uniquement les administrateurs à accéder au point de terminaison - afin que les utilisateurs réguliers ne puissent pas envoyer de messages via le bot.









Dans le concepteur d'applications Web (1), ouvrez votre application et accédez à la page à partir de laquelle les utilisateurs enverront des messages à Telegram (2). Créez-y un formulaire pour envoyer un message en faisant glisser l'élément Form vers la zone sélectionnée de la page (3).





Vous trouverez plus d'informations sur Web Apps Designer ici .









Lors de la création du formulaire, sélectionnez le type de création d'enregistrement (1) et le point de terminaison que vous avez créé (2).









Ajoutez un bouton pour envoyer des messages dans le champ sous le formulaire.









Saisissez le nom qui s'affichera sur le bouton (1) et un nom unique par lequel vous le rechercherez dans les paramètres (2). Modifiez son design si vous le souhaitez.









Dans l'onglet Déclencheurs (1), ajoutez une action pour le déclencheur onClick - on click (2).









La fenêtre des paramètres s'ouvrira. Spécifiez dans le champ Composant cible le formulaire que vous avez créé (1) et sélectionnez l'action Soumettre le formulaire (2) pour celui-ci.









Enregistrez maintenant toutes les modifications (1) et publiez le projet (2). Cliquez sur le bouton pour accéder à l'application Web publiée (3).

Si vous avez défini une restriction pour l'envoi de messages uniquement pour les utilisateurs du groupe Admins, vous devrez vous connecter à l'application avec un compte administrateur.





Ouvrez la page d'envoi du bot, saisissez le texte de votre message et le nom de votre chaîne.









Assurez-vous que tout fonctionne - votre message devrait apparaître dans Telegram.









