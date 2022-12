Moduł Telegram pozwala na zarządzanie botem telegramowym. Teraz zawiera blok procesu biznesowego Send Message, który dodaje funkcję wysyłania wiadomości do kanałów telegramu.

Aby moduł działał, nie musisz programować bota. Wystarczy, że go stworzysz, dodasz do kanału telegramu i poprawnie skonfigurujesz komponenty Appmaster Studio.

Tworzenie bota

Aby utworzyć i zarządzać botami, musisz użyć BotFather, bota opracowanego przez zespół Telegram.

Wpisz nazwę użytkownika "botfather" w polu wyszukiwania - najprawdopodobniej będzie on pierwszy na liście (1). Zwróć uwagę, że oficjalny bot ma niebieską ikonę potwierdzenia ze znaczkiem wyboru obok swojej nazwy (2). Pod "wyszukiwaniem" będzie wiele innych, o tych samych nazwach i podobnych nazwach użytkowników - po prostu zignoruj je, nie są Ci potrzebne.

Kliknij na bota, aby otworzyć z nim czat (1), i kliknij Start (2).

Po tym bot się uruchomi i wyświetli w wiadomości listę poleceń. Aby stworzyć nowego bota, wpisz kolejno:

polecenie /newbot (1);

nazwę swojego bota, może to być cokolwiek (2);

unikalną nazwę użytkownika, po której będzie można go łatwo znaleźć (3).

Bot został utworzony. BotFather poinformuje Cię o tym w wiadomości, wskaże nazwę użytkownika (4) oraz token autoryzacyjny (5).

Token jest potrzebny do łączenia się z różnymi usługami i programami - służy do tego, aby Telegram mógł zidentyfikować Twojego bota i określić jakie ma uprawnienia.

Nie ujawniaj tokena autoryzacji bota osobom postronnym i nie publikuj go. Jeśli token został odtajniony, możesz go cofnąć (komenda /revoke) i wygenerować nowy (komenda /token).

Aby zintegrować się z Appmaster.io, wystarczy dodać bota do kanału telegramu. Możesz go również dostosować, aby dodać dodatkową funkcjonalność. Więcej informacji o tym, czym jest bot, co może robić i jak go skonfigurować, można znaleźć na oficjalnej stronie Telegrama . Zawiera zarówno ogólne informacje , jak i instrukcje dla programistów .

Tworzenie kanału Telegrama

Aby utworzyć kanał, przejdź do menu swojego konta i kliknij "Nowy kanał".

Wprowadź nazwę kanału, jeśli chcesz - dodaj opis (1). Kliknij "Utwórz" (2).

Wybierz, czy Twój kanał będzie publiczny-publiczny czy zamknięty-prywatny (1). Wpisz unikalny link, pod którym będzie można go znaleźć (2). Zapisz zmiany (3).

Dodanie bota do kanału

Zaraz po utworzeniu kanału Telegram zaproponuje dodanie do niego nowych użytkowników. Zacznij wpisywać nazwę użytkownika swojego bota - pojawi się ona w wyszukiwaniu (1). Kliknij na nią (2).

Twój bot pojawi się na liście użytkowników do dodania (1). Kliknij Add, aby zakończyć konfigurację (2).

Wyskakuje komunikat, że boty mogą być dodawane do kanałów tylko jako administratorzy. Zgódź się, aby bot stał się administratorem, klikając Make Admin.

Teraz wybierz uprawnienia do zarządzania kanałami, które chcesz nadać swojemu botowi. Wybierz dowolne, ale pamiętaj, aby zezwolić botowi na wysyłanie wiadomości, włączając selektor Post messages (1). Kliknij Zapisz (2).

Możesz dodać bota po utworzeniu kanału. Aby dodać bota do już utworzonego kanału, otwórz ustawienia (1) i kliknij Dodaj użytkowników (2). Dalej - te same czynności, co w poprzednim punkcie.

Znajdź dane do skonfigurowania

Aby dodać bota do swojej aplikacji i wysyłać wiadomości na kanał telegramu, potrzebujesz tokena autoryzacji bota i adresu kanału.

Token bota możesz znaleźć w BotFather: wpisz polecenie /mybots, aby uzyskać listę wszystkich Twoich botów (1) i wybierz ten, którego potrzebujesz. Pojawi się menu, wybierz w nim pozycję API token (2). BotFather wyśle Ci wiadomość z tokenem.

Adres kanału znajduje się w ogólnych informacjach o nim - Channel Info. Aby otworzyć okno z informacjami, przejdź do ustawień lub po prostu kliknij na nazwę kanału.

Świetnie, jesteś teraz gotowy, aby podłączyć bota do swojej aplikacji. Przejdź do Appmaster Studio .

Skonfiguruj Appmaster Studio

Zainstaluj moduł Telegram.

W ustawieniach modułu określ token swojego bota (1) i zapisz zmiany (2).

Przejdź do projektanta Business Logic (1) utwórz nowy proces biznesowy (2).

W procesie biznesowym umieść blok Send Message, który dodaje moduł Telegram (1). Zwróć uwagę, że w bloku Start musisz utworzyć dwie zmienne typu string (pierwsza to adres kanału, druga to tekst Twojej wiadomości) i połączyć je ze zmiennymi bloku Wyślij wiadomość (2,3). Jest to potrzebne do stworzenia formularza do wysyłania wiadomości. Nie zapomnij zapisać schematu (4).

W zakładce Endpoints (1) dodaj nowy punkt końcowy (2). Wpisz nazwę i grupę, w której będzie wyświetlany (3). Ustaw typ żądania na POST (4). W polu Business Process wybierz utworzony właśnie proces biznesowy (5).

Przeczytaj więcej o punktach końcowych .









Na karcie Middleware możesz zezwolić na dostęp do endpointu tylko administratorom - dzięki temu zwykli użytkownicy nie będą mogli wysyłać wiadomości przez bota.









W projektancie Web Apps (1) otwórz swoją aplikację i przejdź do strony, z której użytkownicy będą wysyłać wiadomości do Telegrama (2). Utwórz w niej formularz do wysyłania wiadomości, przeciągając element Form na wybrany obszar strony (3).





Więcej informacji na temat kreatora Web Apps można znaleźć tutaj .









Podczas tworzenia formularza wybierz typ Create Record (1) oraz utworzony przez Ciebie endpoint (2).









Dodaj przycisk wysyłania wiadomości do pola znajdującego się pod formularzem.









Wpisz nazwę, która będzie wyświetlana na przycisku (1) oraz unikalną nazwę, po której będziesz go wyszukiwał w ustawieniach (2). W razie potrzeby zmień jego wygląd.









Na karcie Wyzwalacze (1) dodaj akcję dla wyzwalacza onClick - po kliknięciu (2).









Otworzy się okno z ustawieniami. W polu Target component określ utworzony przez siebie formularz (1) i wybierz dla niego akcję Submit form (2).









Teraz zapisz wszystkie zmiany (1) i opublikuj projekt (2). Kliknij na przycisk, aby przejść do opublikowanej aplikacji internetowej (3).

Jeśli ustawiłeś ograniczenie wysyłania wiadomości tylko dla użytkowników z grupy Admins, konieczne będzie zalogowanie się do aplikacji za pomocą konta administratora.





Otwórz stronę wysyłania bota, wprowadź tekst wiadomości i nazwę swojego kanału.









Upewnij się, że wszystko działa - Twoja wiadomość powinna pojawić się w Telegramie.









