O módulo Telegram permite que você gerencie seu bot de telegramas. Agora possui um bloco de processos de negócios Send Message, que agrega a função de envio de mensagens a canais de telegramas.

Para que o módulo funcione, você não precisa programar o bot. Você só precisa criá-lo, adicioná-lo ao canal de telegrama e configurar corretamente os componentes do Appmaster Studio.

Crie um bot

Para criar e gerenciar seus bots, você precisa usar o BotFather , um bot desenvolvido pela equipe do Telegram.

Digite o nome de usuário "botfather" no campo de pesquisa - provavelmente, será o primeiro da lista (1). Observe que o bot oficial tem um ícone de confirmação azul com uma marca de seleção ao lado de seu nome (2). Sob a "pesquisa", haverá muitos outros, com os mesmos nomes e nomes de usuário semelhantes - apenas ignore-os, você não precisa deles.

Clique no bot para abrir um bate-papo com ele (1) e clique em Iniciar (2).

Depois disso, o bot será iniciado e exibirá uma lista de comandos na mensagem. Para criar um novo bot, digite sequencialmente:

o comando / newbot (1);

o nome do seu bot, pode ser qualquer coisa (2);

um nome de usuário exclusivo pelo qual pode ser facilmente encontrado (3).

O bot foi criado. O BotFather irá informá-lo sobre isso na mensagem, irá indicar o nome de usuário (4) e o token de autorização (5).

O token é necessário para se conectar a vários serviços e programas - ele é usado para que o Telegram seja capaz de identificar seu bot e determinar quais permissões ele possui.

Não divulgue o token de autorização do bot para estranhos e não o publique. Se um token foi desclassificado, você pode revogá-lo (comando / revogar) e gerar um novo (comando / token).

Para integrar com Appmaster.io, você só precisa adicionar o bot ao canal de telegrama. Você também pode personalizá-lo para adicionar funcionalidades adicionais. Mais informações sobre o que é um bot, o que ele pode fazer e como configurá-lo podem ser encontradas no site oficial do Telegram . Ele contém informações gerais e instruções para desenvolvedores .

Crie um canal de telegrama

Para criar um canal, vá ao menu da sua conta e clique em "Novo Canal" .

Digite o nome do canal, se desejar - adicione uma descrição (1). Clique em Criar (2).

Escolha se o seu canal será público-público ou fechado-privado (1). Insira um link exclusivo onde você possa encontrá-lo (2). Salve as alterações (3).

Adicione o bot a um canal

Imediatamente após a criação de um canal, o Telegram se oferecerá para adicionar novos usuários a ele. Comece a inserir o nome de usuário do seu bot - ele aparecerá na pesquisa (1). Clique nele (2).

Seu bot aparecerá na lista de usuários a serem adicionados (1). Clique em Adicionar para completar a configuração (2).

Uma mensagem aparece informando que os bots só podem ser adicionados aos canais como administradores. Concorde em tornar o bot um administrador clicando em Tornar administrador .

Agora selecione as permissões de gerenciamento de canal que deseja dar ao seu bot. Escolha o que preferir, mas certifique-se de permitir que o bot envie mensagens habilitando o seletor Postar mensagens (1). Clique em Salvar (2).

Você pode adicionar um bot após criar um canal. Para adicionar um bot a um canal já criado, abra as configurações (1) e clique em Adicionar usuários (2). Além disso - as mesmas ações do parágrafo anterior.

Encontre dados para configurar

Para adicionar um bot ao seu aplicativo e enviar mensagens a um canal de telegrama, você precisa de um token de autorização do bot e um endereço de canal.

Você pode descobrir o token do bot de BotFather: digite o comando / mybots para obter uma lista de todos os seus bots (1) e selecione o que você precisa. Um menu aparecerá, selecione o item token API (2) nele. BotFather enviará a você uma mensagem com um token.

O endereço do canal está nas informações gerais sobre ele - Informações do canal . Para abrir uma janela com informações, acesse as configurações ou apenas clique no nome do canal.

Ótimo, agora você está pronto para conectar o bot ao seu aplicativo. Acesse o Appmaster Studio .

Configure o Appmaster Studio

Instale o módulo Telegram. Leia mais sobre o que são módulos e como conectá-los aqui .

Nas configurações do módulo, especifique o token do seu bot (1) e salve as alterações (2).

Vá para o Designer de lógica de negócios (1) crie um novo processo de negócios (2). Leia mais sobre a lógica de negócios nesta seção do Documentos .

Inclui o bloco Enviar Mensagem no processo de negócio, que adiciona o módulo Telegram (1). Observe que no bloco Iniciar você precisa criar duas variáveis do tipo string (a primeira é o endereço do canal, a segunda é o texto da sua mensagem) e conectá-las às variáveis do bloco Enviar Mensagem (2,3) . Isso é necessário para criar um formulário para enviar uma mensagem. Não se esqueça de salvar o esquema (4).

Na guia Endpoints (1), adicione um novo endpoint (2). Digite o nome e o grupo em que será exibido (3). Defina o tipo de solicitação para POST (4). No campo Processo de negócios , selecione o processo de negócios que você acabou de criar (5).

Leia mais sobre endpoints .









Na guia Middleware , você pode permitir que apenas administradores acessem o endpoint - de forma que usuários regulares não possam enviar mensagens através do bot.









No designer de Web Apps (1), abra seu aplicativo e vá até a página de onde os usuários enviarão mensagens para o Telegram (2). Crie um formulário nele para enviar uma mensagem arrastando o elemento Form para a área selecionada da página (3).





Mais informações sobre o Web Apps Designer podem ser encontradas aqui .









Ao criar o formulário, selecione o tipo Criar registro (1) e o terminal que você criou (2).









Adicione um botão para enviar mensagens para o campo abaixo do formulário.









Insira o nome que será exibido no botão (1) e um nome exclusivo pelo qual você o pesquisará nas configurações (2). Altere seu design, se desejar.









Na guia Gatilhos (1), adicione uma ação para o gatilho onClick - no clique (2).









A janela de configurações será aberta. Especifique no campo Componente de destino o formulário que você criou (1) e selecione a ação Enviar formulário (2) para ele.









Agora salve todas as alterações (1) e publique o projeto (2). Clique no botão para ir para o aplicativo da web publicado (3).

Se você definiu uma restrição para o envio de mensagens apenas para usuários do grupo Administradores, você precisará fazer login no aplicativo com uma conta de administrador.





Abra a página de envio do bot, digite o texto da sua mensagem e o nome do seu canal.









Certifique-se de que tudo está funcionando - sua mensagem deve aparecer no Telegram.









Escreva para o chat da nossa comunidade se tiver alguma dúvida - teremos o maior prazer em respondê-la!





