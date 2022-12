Met de Telegram-module kunt u uw telegram-bot beheren. Het bevat nu een Send Message business process blok, dat de functie van het verzenden van berichten naar telegram kanalen toevoegt.

Om de module te laten werken, hoef je de bot niet te programmeren. U hoeft hem alleen aan te maken, toe te voegen aan het telegramkanaal en de Appmaster Studio componenten correct te configureren.

Een bot maken

Om je bots aan te maken en te beheren moet je BotFather gebruiken, een bot ontwikkeld door het Telegram-team.

Voer de gebruikersnaam "botfather" in het zoekveld in - het zal waarschijnlijk de eerste in de lijst zijn (1). Merk op dat de officiële bot een blauw bevestigingspictogram heeft met een vinkje naast zijn naam (2). Onder de "search", zullen er vele anderen zijn, met dezelfde namen en vergelijkbare gebruikersnamen - negeer ze gewoon, je hebt ze niet nodig.

Klik op de bot om er een chat mee te openen (1), en klik op Start (2).

Daarna zal de bot starten en een lijst met commando's in het bericht weergeven. Om een nieuwe bot aan te maken, voert u achtereenvolgens in

het commando /newbot (1);

de naam van uw bot, deze kan van alles zijn (2);

een unieke gebruikersnaam waarmee hij gemakkelijk kan worden gevonden (3).

De bot is aangemaakt. BotFather informeert u hierover in het bericht, het vermeldt de gebruikersnaam (4) en het autorisatietoken (5).

Het token is nodig om verbinding te maken met verschillende diensten en programma's - het wordt gebruikt voor Telegram om uw bot te kunnen identificeren en te bepalen welke machtigingen hij heeft.

Maak het autorisatietoken van de bot niet bekend aan buitenstaanders en maak het niet openbaar. Als een token is gedeclassificeerd, kunt u het intrekken (command /revoke) en een nieuwe genereren (command /token).

Om te integreren met Appmaster.io, hoeft u alleen maar de bot toe te voegen aan het telegramkanaal. Je kunt hem ook aanpassen om extra functionaliteit toe te voegen. Meer informatie over wat een bot is, wat hij kan doen en hoe je hem instelt, vind je op de officiële Telegram-website . Deze bevat zowel algemene informatie als instructies voor ontwikkelaars .

Een telegramkanaal maken

Om een kanaal aan te maken, ga je naar het menu van je account en klik je op "Nieuw kanaal".

Voer de naam van het kanaal in en voeg eventueel een beschrijving toe (1). Klik op Aanmaken (2).

Kies of uw kanaal publiek-publiek of gesloten-privé zal zijn (1). Voer een unieke link in waar u het kanaal kunt vinden (2). Sla de wijzigingen op (3).

De bot toevoegen aan een chatroom

Onmiddellijk na het aanmaken van een kanaal zal Telegram aanbieden om nieuwe gebruikers eraan toe te voegen. Begin met het invoeren van de gebruikersnaam van je bot - het zal verschijnen in de zoekopdracht (1). Klik erop (2).

Uw bot verschijnt in de lijst van toe te voegen gebruikers (1). Klik op Toevoegen om de configuratie te voltooien (2).

Er verschijnt een bericht dat bots alleen als beheerder aan kanalen kunnen worden toegevoegd. Ga akkoord om van de bot een administrator te maken door te klikken op Make Admin.

Selecteer nu de kanaalbeheerpermissies die u uw bot wilt geven. Kies wat u wilt, maar zorg ervoor dat de bot berichten kan versturen door de Post messages selector (1) in te schakelen. Klik op Opslaan (2).

U kunt een bot toevoegen nadat u een kanaal heeft aangemaakt. Om een bot toe te voegen aan een reeds aangemaakte chatroom, opent u de instellingen (1) en klikt u op Gebruikers toevoegen (2). Verder - dezelfde acties als in de vorige paragraaf.

Gegevens vinden om te configureren

Om een bot aan uw applicatie toe te voegen en berichten naar een telegramkanaal te sturen, hebt u een botautorisatietoken en een kanaaladres nodig.

U kunt het bot-token achterhalen bij BotFather: voer het commando /mybots in om een lijst van al uw bots te krijgen (1) en selecteer degene die u nodig heeft. Er verschijnt een menu, selecteer daarin het item API token (2). BotFather zal u een bericht sturen met een token.

Het kanaaladres staat in de algemene informatie over het kanaal- Channel Info. Om een venster met informatie te openen, ga naar de instellingen of klik gewoon op de naam van het kanaal.

Geweldig, je bent nu klaar om de bot met je applicatie te verbinden. Ga naar Appmaster Studio .

Appmaster Studio configureren

Installeer de Telegram module.

Geef in de module-instellingen het token van je bot op (1) en sla de wijzigingen op (2).

Ga naar de Business Logic designer (1) en maak een nieuw bedrijfsproces aan (2).

Neem in het bedrijfsproces het Send Message blok op, dat de Telegram module toevoegt (1). Merk op dat je in het Start blok twee variabelen van het type string moet aanmaken (de eerste is het kanaaladres, de tweede de tekst van je bericht) en deze moet verbinden met de variabelen van het Send Message (2,3) blok. Dit is nodig om een formulier te maken voor het verzenden van een bericht. Vergeet niet het schema op te slaan (4).

Voeg in het tabblad Eindpunten (1) een nieuw eindpunt toe (2). Voer de naam en de groep in waarin het zal worden weergegeven (3). Stel het request type in op POST ( 4). Selecteer in het veld Bedrijfsproces het zojuist aangemaakte bedrijfsproces (5).

Lees meer over eindpunten .









Op het tabblad Middleware kunt u alleen beheerders toegang geven tot het endpoint - zodat gewone gebruikers geen berichten via de bot kunnen versturen.









Open in de Web Apps designer (1) je applicatie en ga naar de pagina van waaruit de gebruikers berichten naar Telegram zullen sturen (2). Maak daarin een formulier om een bericht te versturen door het element Formulier naar het geselecteerde gebied van de pagina te slepen (3).





Meer informatie over de Web Apps Designer vindt u hier .









Terwijl u het formulier maakt, selecteert u het type Record maken (1) en het eindpunt dat u hebt gemaakt (2).









Voeg een knop toe om berichten te versturen naar het veld onder het formulier.









Voer de naam in die op de knop komt te staan (1) en een unieke naam waarmee u hem in de instellingen kunt opzoeken (2). Wijzig desgewenst de vormgeving ervan.









Voeg op het tabblad Triggers (1) een actie toe voor de onClick trigger - bij klikken (2).









Het instellingenvenster wordt geopend. Specificeer in het veld Doelcomponent het formulier dat je hebt gemaakt (1) en selecteer daarvoor de actie Verzendformulier (2).









Sla nu alle wijzigingen op (1) en publiceer het project (2). Klik op de knop om naar de gepubliceerde webapplicatie te gaan (3).

Als u een beperking hebt ingesteld voor het verzenden van berichten alleen voor gebruikers van de groep Admins, moet u inloggen in de toepassing met een beheerdersaccount.





Open de botverzendpagina, voer uw berichttekst en de naam van uw kanaal in.









Controleer of alles werkt - je bericht zou moeten verschijnen in Telegram.









Schrijf naar de chat van onze gemeenschap als u vragen heeft - we beantwoorden ze graag!





