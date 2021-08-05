تتيح لك وحدة Telegram إدارة روبوت Telegram الخاص بك. وهي تتميز الآن بكتلة عملية إرسال رسالة للأعمال ، والتي تضيف وظيفة إرسال الرسائل إلى قنوات التلغرام.

لكي تعمل الوحدة ، لا تحتاج إلى برمجة الروبوت. تحتاج فقط إلى إنشائه وإضافته إلى قناة telegram وتكوين مكونات Appmaster Studio بشكل صحيح.

قم بإنشاء روبوت

لإنشاء وإدارة برامج الروبوت الخاصة بك ، تحتاج إلى استخدام BotFather ، وهو روبوت تم تطويره بواسطة فريق Telegram.

أدخل اسم المستخدم "botfather" في حقل البحث - على الأرجح ، سيكون الأول في القائمة (1). يرجى ملاحظة أن الروبوت الرسمي لديه رمز تأكيد أزرق مع علامة اختيار بجوار اسمه (2). ضمن "البحث" ، سيكون هناك العديد من الأشخاص الآخرين ، بنفس الأسماء وأسماء المستخدمين المتشابهة - فقط تجاهلهم ، ولست بحاجة إليهم.

انقر فوق الروبوت لفتح محادثة معه (1) ، وانقر فوق ابدأ (2).

بعد ذلك ، سيبدأ الروبوت ويعرض قائمة بالأوامر في الرسالة. لإنشاء روبوت جديد ، أدخل بشكل تسلسلي:

الأمر / newbot (1) ؛

اسم الروبوت الخاص بك ، يمكن أن يكون أي شيء (2) ؛

اسم مستخدم فريد يمكن العثور عليه بسهولة (3).

تم إنشاء الروبوت. سيخبرك BotFather بهذا في الرسالة ، وسيشير إلى اسم المستخدم (4) ورمز التفويض (5).

هناك حاجة إلى الرمز المميز للاتصال بخدمات وبرامج مختلفة - يتم استخدامه لـ Telegram لتتمكن من التعرف على الروبوت الخاص بك وتحديد الأذونات التي يمتلكها.

لا تفصح عن رمز ترخيص الروبوت إلى الغرباء ولا تنشره للجمهور. إذا تم رفع السرية عن رمز مميز ، فيمكنك إبطاله (الأمر / الإلغاء) وإنشاء رمز جديد (أمر / رمز مميز).

للتكامل مع Appmaster.io ، تحتاج فقط إلى إضافة الروبوت إلى قناة Telegram. يمكنك أيضًا تخصيصه لإضافة وظائف إضافية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول ماهية الروبوت وما يمكنه فعله وكيفية إعداده على موقع Telegram الرسمي . يحتوي على معلومات عامة وإرشادات للمطورين .

قم بإنشاء قناة برقية

لإنشاء قناة ، انتقل إلى قائمة حسابك وانقر على "قناة جديدة" .

أدخل اسم القناة ، إذا كنت تريد - أضف وصفًا (1). انقر فوق إنشاء (2).

اختر ما إذا كانت قناتك ستكون عامة - عامة أو مغلقة - خاصة (1). أدخل رابطًا فريدًا حيث يمكنك العثور عليه (2). حفظ التغييرات (3).

أضف الروبوت إلى قناة

فور إنشاء قناة ، ستعرض Telegram إضافة مستخدمين جدد إليها. ابدأ في إدخال اسم مستخدم الروبوت الخاص بك - سيظهر في البحث (1). اضغط عليها (2).

سيظهر الروبوت الخاص بك في قائمة المستخدمين المراد إضافتهم (1). انقر فوق " إضافة " لإكمال التكوين (2).

تنبثق رسالة مفادها أنه لا يمكن إضافة برامج الروبوت إلى القنوات إلا كمسؤولين. وافق على جعل الروبوت مسؤولاً عن طريق النقر فوق تعيين مسؤول .

حدد الآن أذونات إدارة القناة التي تريد منحها إلى الروبوت الخاص بك. اختر ما تفضله ، ولكن تأكد من السماح للبوت بإرسال الرسائل من خلال تمكين محدد نشر الرسائل (1). انقر فوق حفظ (2).

يمكنك إضافة روبوت بعد إنشاء قناة. لإضافة روبوت إلى قناة تم إنشاؤها بالفعل ، افتح الإعدادات (1) وانقر فوق إضافة مستخدمين (2). علاوة على ذلك - نفس الإجراءات كما في الفقرة السابقة.

ابحث عن البيانات لتكوينها

لإضافة روبوت إلى تطبيقك وإرسال رسائل إلى قناة برقية ، تحتاج إلى رمز ترخيص bot وعنوان قناة.

يمكنك معرفة رمز bot من BotFather: أدخل الأمر / mybots للحصول على قائمة بجميع برامج الروبوت الخاصة بك (1) وحدد ما تحتاجه. ستظهر قائمة ، حدد عنصر رمز API (2) فيها. سوف يرسل لك BotFather رسالة تحتوي على رمز مميز.

عنوان القناة موجود في المعلومات العامة عنها - معلومات القناة . لفتح نافذة بها معلومات ، انتقل إلى الإعدادات أو انقر فقط على اسم القناة.

رائع ، أنت الآن جاهز لتوصيل الروبوت بتطبيقك. انتقل إلى Appmaster Studio .

تكوين Appmaster Studio

قم بتثبيت وحدة Telegram. اقرأ المزيد حول ماهية الوحدات وكيفية توصيلها هنا .

في إعدادات الوحدة ، حدد رمز الروبوت الخاص بك (1) واحفظ التغييرات (2).

انتقل إلى مصمم منطق الأعمال (1) أنشئ عملية تجارية جديدة (2). اقرأ المزيد حول منطق الأعمال في هذا القسم من المستندات .

قم بتضمين كتلة إرسال رسالة في عملية الأعمال ، والتي تضيف وحدة Telegram (1). يرجى ملاحظة أنه في كتلة البدء ، تحتاج إلى إنشاء متغيرين من نوع السلسلة (الأول هو عنوان القناة ، والثاني هو نص رسالتك) وتوصيلهما بمتغيرات كتلة إرسال الرسالة (2،3) . هذا مطلوب لإنشاء نموذج لإرسال رسالة. لا تنسى حفظ المخطط (4).

في علامة التبويب Endpoints (1) أضف نقطة نهاية جديدة (2). أدخل الاسم والمجموعة التي سيتم عرضها فيه (3). اضبط نوع الطلب على POST (4). في حقل عملية الأعمال ، حدد عملية الأعمال التي أنشأتها للتو (5).

اقرأ المزيد عن نقاط النهاية .









في علامة التبويب Middleware ، يمكنك السماح للمسؤولين فقط بالوصول إلى نقطة النهاية - حتى لا يتمكن المستخدمون العاديون من إرسال الرسائل عبر الروبوت.









في مصمم تطبيقات الويب (1) ، افتح التطبيق الخاص بك وانتقل إلى الصفحة التي سيرسل المستخدمون رسائل منها إلى Telegram (2). قم بإنشاء نموذج فيه لإرسال رسالة عن طريق سحب عنصر النموذج إلى المنطقة المحددة من الصفحة (3).





يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Web Apps Designer هنا .









أثناء إنشاء النموذج ، حدد نوع إنشاء السجل (1) ونقطة النهاية التي قمت بإنشائها (2).









أضف زرًا لإرسال الرسائل إلى الحقل أسفل النموذج.









أدخل الاسم الذي سيتم عرضه على الزر (1) والاسم الفريد الذي ستبحث عنه في الإعدادات (2). قم بتغيير تصميمه إذا رغبت في ذلك.









في علامة التبويب المشغلات (1) أضف إجراءً لمشغل onClick - انقر فوق (2).









ستفتح نافذة الإعدادات. حدد في حقل المكون الهدف النموذج الذي قمت بإنشائه (1) وحدد إجراء إرسال النموذج (2) له.









الآن احفظ كل التغييرات (1) وانشر المشروع (2). انقر فوق الزر للانتقال إلى تطبيق الويب المنشور (3).

إذا قمت بتعيين قيد لإرسال الرسائل فقط لمستخدمي مجموعة المسؤولين ، فستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب مسؤول.





افتح صفحة إرسال الروبوت ، وأدخل نص رسالتك واسم قناتك.









تأكد من أن كل شيء يعمل - يجب أن تظهر رسالتك في Telegram.









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