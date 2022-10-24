iPhone和iPad等iOS设备是世界上最流行的一些智能设备。随着全球智能手机和应用程序数量的上升，iPhone应用程序的数量也在日渐增加，这是合乎逻辑的。

个人以及企业都在使用不同类型的iOS应用程序来满足他们的要求，实现他们的要求。好在有了像AppMaster这样可靠的无代码平台，iPhone应用程序的开发变得更加容易和快捷。

图片来源 - dribbble/ Autor - Isaac Sanchez

无论是通过传统的应用开发流程还是现代的无代码iOS应用开发，只要保持其中的一些重要因素，你就可以将你的应用想法变成现实。这份iPhone应用设计的综合指南将帮助你了解iPhone应用开发。

我可以在iPhone上设计一个应用程序吗？

是的，你可以通过记住一些重要的事情来创建一个用户友好和有吸引力的iPhone应用设计，例如UI元素的正确位置和知道如何创建一个直观的UI设计。

此外，像AppMaster这样的平台具有易于使用的拖放功能，可以帮助没有经验的以及有经验的设计师构建不同的屏幕和整个iPhone应用程序。

iOS应用程序的开发过程

iOS应用开发涉及的主要步骤是。

UI/UX设计的过程

无论你是想创建一个供你个人使用的安卓应用，还是在苹果的App Store上发布一个移动应用，都有一些你应该遵循的UI/UX设计惯例，以获得最佳效果。UI/UX设计涉及的主要阶段是。

产品定义 涉及全面的用户需求分析。

涉及全面的用户需求分析。 研究 确定现有的系统是如何工作的，以及你如何通过你的iOS应用程序消除它们的限制。

确定现有的系统是如何工作的，以及你如何通过你的iOS应用程序消除它们的限制。 分析 收集到的研究结果，提出有效的解决方案，包括用户友好的用户界面和用户体验。

收集到的研究结果，提出有效的解决方案，包括用户友好的用户界面和用户体验。 设计一个 用户友好的界面，提供一个令人满意的用户体验。

用户友好的界面，提供一个令人满意的用户体验。 验证测试，以确保所设计的UI和UX对目标受众是有用的。

iPhone屏幕尺寸

在设计一个应用程序时，手机屏幕的大小非常重要。为了在苹果的应用程序商店发布应用程序，你必须考虑许多不同的因素，包括应用程序针对iPhone屏幕尺寸进行了优化。下面的图片显示了不同的iPhone屏幕尺寸。

我应该用什么尺寸的艺术板来做iPhone设计？

为你的iOS应用选择合适的屏幕尺寸是很重要的，可以确保你的iPhone应用能够接触到最多的人，并且不会在拥挤的iOS应用商店中丢失。

一般来说，你应该始终使用最流行的iPhone屏幕尺寸，以确保你的iOS应用能够接触到最大数量的人。然而，如果你正在为一个涉及大量视觉细节的特定目的建立一个应用程序，你也应该在较小的屏幕尺寸上测试该iPhone应用程序。

在为iPhone应用设计选择完美的艺术板时，请牢记以下事项。

检查你现有的应用程序或网站的统计数据，看看你的受众最常使用的屏幕尺寸。

当你想为广泛的受众创建一个应用程序时，使用常见的较小的最常见的iPhone屏幕尺寸。375x667pt或375x812pt

如果你的应用程序是为精通技术的受众准备的，那么最近的414x896pt甚至更大的iPhone屏幕尺寸是目前的最佳选择。

你还应该记住，一个在紧凑的屏幕（375pt）上功能良好的设计几乎可能在更大的屏幕（414pt）上功能良好，但这些条件的反面将不能正常工作。

因此，通常先为小屏幕设计，然后再为大屏幕验证和修改。艺术板的高度对iPhone应用的设计影响不大，因为在选择合适的尺寸时，宽度是一个更关键的方面。

iOS点数与像素

在不同的iOS设备上，字体和其他UI组件的大小是由iPhone应用设计师用 "点 "来衡量的。你的屏幕是由称为 "像素 "的小方块组成的。像素越小，画面越清晰，这对iOS应用来说是非常好的。它也增强了对用户的视觉吸引力。

然而，如果你只是减少了像素的大小，屏幕上的一切都会变得一样。为了保持平衡，iOS应用程序的设计者以点数来衡量屏幕上组件的大小。我们可以简单地利用每一个点（2x）的像素的2x2正方形，在像素的高度/宽度为开始时的一半之后。此外，一旦像素的高度/宽度约为原来的三分之一，我们可以为每一个点利用3x3的像素方块。

由于点系统，有可能有更大分辨率的显示器，这可以防止页面上的项目只是变小。设计师们经常使用同义词，你必须根据上下文来确定他们的意思。

iPhone的页面布局

人们可以通过使用统一的布局，在所有的设备上享受他们最喜欢的iOS应用和游戏，这种布局会根据情况的不同而改变。尊重每个平台的重要显示和系统功能。安全屏幕区域使你能够避免干扰交互式系统组件，如iPhone上的动态岛、主页指示，以及iPhone和iPad上的应用切换器。

如果你的应用程序在某一特定设备上运行，请确保它能在该设备的所有屏幕尺寸上运行。因此，只在iPhone上运行的应用程序必须在所有iPhone屏幕尺寸上运行，而只在iPad上运行的应用程序必须在所有iPad屏幕尺寸上运行。每个页面都有一个状态栏，有全屏照片、视频或其他媒体的页面除外。时间、Wi-Fi、信号和电池指标都显示在状态栏上，状态栏可以包括黑色或白色的文字和图标书写。

状态栏的背景可以使用任何颜色或透明度。最终，设计师根据他们正在创建的iPhone应用选择最佳设计、颜色和整体主题。iOS状态栏对于在有iPhone应用的通知时显示小图标也很有用。如果你在任何图片上利用状态栏，而不是最浅的图片，请使用白色文本。另一个选择是，如果你需要在几张不同的照片上有一个简单的状态栏，可以添加一个背景模糊。这种 "磨砂玻璃 "式的状态栏可以模糊它下面的任何颜色，改善文本的可读性，而不需要在界面上增加更多的颜色、边框或过分吸引人的组件。

浅灰色的页面背景可以作为磨砂玻璃的 "默认 "颜色。因此，它上面的文字应该是黑色的，而不是白色的。iPhone只有在iPhone X发布后才有 "凹槽 "设计和边框上的圆角。老款iPhone和所有iPad上的状态栏更短，更浓缩。

iOS导航栏

应用程序的导航、页面标题、关键的页面操作，以及--通常--搜索，都显示在导航栏中。它通常有三行，高度范围为44pt至54pt。相应地，一个iPhone应用会根据页面的要求和滚动位置显示一排、两排或三排。如果你只需要紧凑地显示一些页面活动，就使用单行。默认的iOS应用页面布局确实提供了两行，一行用于页面活动，另一行用于大的页面标题，如果你能腾出额外的空间。这种设计在拥有更大显示屏的iPhone的iOS应用中比较常见。

然而，如果第一行是空的，而你需要显示一个搜索，你将需要第三行。现在，只是在上面的图片中显示了预滚动的行为。 iOS在用户开始滚动时就定义了一些耐人寻味的行为。当iPhone应用被滚动时，一个必须始终可见的搜索栏就会从第三行转移到第二行。

只有当用户处于页面的最顶端时，如果它不太重要，它才会被看到；否则，它将完全消失。当用户在iOS导航栏行消失后，再滚动到屏幕顶部，它们会重新出现。在为iPhone开发应用程序时，必须考虑这些因素，以确保UI元素被正确放置，以确保最大程度的用户友好性。

iOS标签栏

在应用程序的各个区域之间轻松移动的能力是由iOS标签栏提供的，它位于iPhone应用程序屏幕的底部。标签栏是透明的，可能有一个有色的背景，无论屏幕的方向如何，高度都是一样的，并且在看到键盘的时候是隐藏的。

任何数量的标签都可以出现在一个标签栏中。然而，实际可见的标签数量取决于设备的尺寸和方向。当某些标签由于缺乏水平空间而无法看到时，可以看到的最后一个标签会变成更多标签，在不同屏幕上的列表中显示剩余的标签。

iOS首页指示器

该设备的iPhone和iOS应用程序的最基本的互动模式是在主页指示的帮助下建立的--进入主屏幕。苹果一开始就指示用户，他们必须在该条上滑动，才能从锁屏中移动到用户界面上。如果你在锁屏上误按了一下，iOS会轻轻地推起主屏幕指示，以说明必须采取什么行动才能返回主屏幕。

主页指示器在屏幕上的持续出现，可以作为一个视觉信号，告诉你该在哪里滑动，并使系统能够更迅速地处理触摸输入，并比其他方式更快启动滑动动作。对于iOS来说，可能取消一个用于打开应用程序的手势并不是一个问题。这就是为什么在新的iPhone X上切换任务比在早期的iPhone上启动控制中心显得更加灵敏的一个主要原因。

iOS应用程序中的导航

最好的iPhone应用程序是那些以最佳方式利用iPhone的内置导航功能的应用程序。四个主要的导航选项是返回、向右滑动、取消和向下滑动。

遵循这些准则，在iPhone应用程序中创建简单的导航选项。

当用户浏览你的应用程序时，每个屏幕的标题会协助他们核实他们的位置。然而，如果命名一个导航栏似乎毫无意义，你可以让标题框为空。例如，Notes跳过了当前笔记的标题，因为它通常在第一行文字中提供足够的信息。

人们都知道，按下通常的返回按钮可以让他们回到以前的应用屏幕。如果你使用一个自定义的返回按钮，确保它的操作符合用户的期望，符合你界面的其他部分，并且在你的iOS应用中使用一致。

如果你的导航栏有许多文字标记的按钮，文字可能会混合在一起，使按钮难以辨别。

iOS应用程序图标

每个应用和游戏都必须有一个漂亮的应用图标，因为它们是所有苹果平台和iOS应用中用户体验的重要组成部分。你应该设计一个可以轻松适应各种形式和细节程度的iPhone应用图标，同时保持强烈的视觉一致性和信息，因为每个平台对应用图标的风格都有一定的规定。

对于一个有吸引力的iPhone应用图标，需要记住的一些重要提示是。

人们往往更容易掌握和识别简单的图标。让符号的焦点以一种清晰、独特的方式最好地表达你的应用程序或游戏的精神。

最好避免在iOS应用和安卓应用中包含太多细节，因为这样做可能会使图标的外观变得混乱，特别是在较小的尺寸下。最好是选择一个中性的背景，突出主要的图片；符号不需要完全被材料填满。

照片中的许多元素在按比例缩小时显得很突兀。创建一个视觉描述的信息，突出你希望观众注意的特征，而不是利用图片。同样，如果你的iPhone应用程序有一个可识别的用户界面，避免只是复制典型的UI元素或使用应用程序屏幕截图作为你的符号。

其他iOS惯例

以下是一些其他重要的约定，你必须牢记这些约定来设计一个高效的iPhone应用。

iOS的点击目标尺寸

用户在你的iOS应用中可以点击的每一个按钮、滑块和输入控件的大小应该至少是44x44点。

文本链接是唯一的一种情况，这样做是真正可以接受的。段落文本中的每一行文字可能会比44pt小很多。这意味着你的链接会有小于44pt的点击目标，如果链接出现在两行文字的同一位置，用户将很难准确地触摸到它们。

即使它不能总是被防止，但重要的是要意识到这是一个潜在的问题，以便设计师可以相应地修改iPhone应用程序的设计。否则，它可能会对用户体验产生不利的影响。

黑暗模式

为了适当地利用iPhone应用程序中的 "黑暗模式 "选项，你应该遵循这些准则。

反转文本颜色

倒置的文本颜色用于iPhone应用程序。它意味着黑色文本变成白色，深灰色文本变成浅灰色文本，而中灰色文本基本上保持不变。如果你检查一下启用黑暗模式的应用程序的排版，你会发现iOS实际上减少了文本色调的数量，并为其黑暗主题精简了文本色调。如果你不确定是让中间亮度的灰色变浅还是变深，就用文字在背景中更突出的方案。

转移背景颜色

背景中的颜色都只是变深了，相对于文字来说，它的暗色调变得更亮了。在深色模式下，在浅色模式下较浅的背景色仍然较浅。发生这种情况是因为天空是光的来源。 如果你意识到这一点，你就会意识到，背景色调表示深度（与文字不同）。因此，它的操作方式完全不同。这些提示也可用于Android应用程序。

我可以免费建立iOS应用程序吗？

传统的iOS应用开发程序需要大量的时间和成本。因此，依靠无代码工具为自己构建iPhone应用程序要好得多。通过使用这些平台，你甚至可以免费建立一个基本的iPhone应用程序。然而，如果你想建立一个复杂的应用程序，想成为最好的iPhone应用程序之一，你将不得不花一些钱。

无代码iOS应用程序构建器

无代码应用程序开发是轻松、快速和经济有效地构建iOS应用程序的最佳方式之一。AppMaster是一个强大的拖放式应用程序构建器，允许你构建Android应用程序、Web应用程序和iOS应用程序。

用户友好的应用程序构建器AppMaster使任何人，无论是否有编码技能，都能开发出他们想要的许多应用程序，所有这些都可能是某些设备（如iPhone）的原生应用程序。AppMaster强大的视觉编辑工具使任何人都可以轻松地设计iPhone应用程序并在iOS应用程序商店发布。

以下是使用AppMaster进行无代码iOS应用开发可望享受到的众多好处中的一部分。

它提供了一种服务器驱动的方法，使你能够即时更新你正在开发的专家网络应用或移动应用。静态的软件工具，无论是网络应用还是移动应用，在当今不断发展的平台和网络中，应该不惜一切代价避免使用。另一方面，作为一个程序员，你必须能够即时更新、修改和修正你所部署的软件。通过这样做，你可以通过向消费者提供最优质的服务来击败竞争对手。

更重要的是，AppMaster与各种不同的工具进行了有效整合。你可以获得推送警报，个性化推送通知，制作社交媒体报告，并通过整合你的首选技术为你的移动项目或应用程序获得认证。在AppMaster提供的连接器中，有Zoom、Discord、Microsoft Azure、Slack等等。