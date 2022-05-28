由于有全职工作、家庭和孩子需要照顾，人们几乎找不到时间来照顾自己。这里是冥想应用程序显示其价值的地方。它是用户正念的来源，是反思自己的感受和深呼吸的时间。在过去几年中，随着我们经历的所有疯狂，冥想应用程序真的帮助了我们，并跃居最佳应用程序列表的首位。你能否从冥想应用程序中获利，以及如何创建一个冥想应用程序？让我们来看看。

关于冥想和冥想应用程序的几句话

冥想是一种正念的形式，因其有许多好处而被广泛采用。人们出于不同的原因进行冥想，但最常见的包括：

减少压力；

提高注意力和集中度；

促进整体健康。

冥想可以随时随地进行，使其成为改善健康和福祉的一种方便和可及的方式。

所有形式的冥想都有一个共同目标，即促进正念和自我意识。引导式冥想是一种非常流行的冥想形式，你跟随引导式冥想音频或视频。这是大多数移动冥想应用程序获得的类型。

许多冥想应用程序可以帮助你开始冥想，或者在你已经是冥想者的情况下提供指导和支持。你能找到的最佳冥想应用程序可能是Headspace、Calm、Breathe & Think。

移动冥想应用程序如何工作？

大多数移动冥想应用程序允许用户跟踪他们在一段时间内的进展，设定目标，并跟踪他们的冥想课程。它们通常还包括指导性的冥想、音乐、其他帮助你放松的声音，以及关于冥想的提示和建议。一些流行的冥想应用程序还提供离线访问，因此，即使你没有连接到互联网，你也可以使用它们。

移动冥想应用程序的好处

许多人不信任这种仅仅通过手机屏幕就能帮助你实现正念和保持健康的移动产品。普遍的看法是，我们的智能手机让我们分心，当然不能帮助我们找到正念的方法。但效果可能恰恰相反，例如，通过正念应用程序。

人们发现，移动冥想应用程序是一个真正的宝藏，可以帮助他们避免压力和焦虑，而不需要花费太多的时间，并使冥想成为可能。

移动冥想应用程序可以为使用它们的人提供许多好处：

帮助提高注意力和集中力；

促进放松和缓解压力；

帮助提高睡眠质量；

提升情绪和增加能量水平；

帮助提高生产力。

至于决定建立冥想应用程序的移动应用程序开发人员，这也是一个非常有益的想法。冥想应用程序可以通过应用内购买或高级功能很好地实现货币化。此外，通过进入移动商店的这一领域，你自动加入了移动应用中最受欢迎的部分之一。

以下是你如何从冥想应用中获利：

提供应用内购买，如高级内容或功能，甚至是冥想辅助工具或服装等实物产品；

提供付费订阅，这可以让用户获得独家内容，甚至允许他们使用无广告的应用；

你甚至可以将冥想应用直接出售给一家大公司。

如何建立一个冥想应用程序？

理清思路

一个新的趋势引发了移动开发--开发者决定取得Headspace的成功，而Calm也做到了。一些关键功能使Headspace等冥想应用程序如此受欢迎和有效。这些应用程序提供某种形式的指导性冥想。这意味着，你可以简单地听着应用程序，跟着做，而不用担心自己做。这对可能不知道如何正确冥想的初学者来说是很好的。

但你不能只是创建这些应用程序的副本。

在开始冥想应用程序的开发之前，请确保你对该应用程序有一个明确的想法。当然，放松应用程序并没有什么新意。你添加几十个音频或视频指导的冥想，并将它们呈现给用户。然而，为了击败你的竞争对手，做出更好的正念应用，你可以添加一些修饰，创造一个更有吸引力的应用。

考虑未来用户的水平：他们是初学者还是经验丰富的练习者。在此基础上，你可以将应用程序中的活动多样化，为用户提供更有吸引力的内容。其中一个选择是包括补充产品，如呼吸练习、冥想音乐等。

用无代码工具开发冥想应用程序

为了建立一个冥想应用程序，你可以使用无代码平台。

在开始开发之前，我们建议为您的冥想应用程序创建一个线框。创建未来应用程序的虚拟视觉表现。因此，它将更容易处理开发。

一旦你有一个项目蓝图，你就可以开始开发你的冥想应用程序。有了无代码平台，处理开发过程就容易多了。让我们使用AppMaster无代码工具，很快回顾一下开发阶段。

你应该完成的第一件事是为冥想应用程序创建一个数据库。这将有助于考虑一些关键的数据字段：冥想的类别、标题、持续时间、特色图片和描述。

在AppMaster中，有一个数据模型设计器，你可以使用以视觉块呈现的数据模型。你可以添加多个不同类型的字段，并设置模型之间的关系。

接下来，建立你的冥想应用程序的业务逻辑。有了AppMaster，您可以在短时间内完成这项工作。业务流程编辑器允许使用可视化块创建应用程序的工作流程。

为了让您更好地了解如何指导冥想应用程序的工作流程，以下是移动冥想应用程序应具备的一些关键功能。

社交登录。

社交登录将有助于个性化的用户体验，并使在冥想应用程序中的注册更容易。

用户档案。让用户创建个人档案，他们可以保存最喜欢的冥想和会议，写笔记并跟踪他们的情绪。

提醒和通知。这是保持用户参与的关键功能。该应用程序应通知用户开始冥想的时间，以保持一致性。

支付。如果你计划使用应用内购买和订阅，这个功能就很重要。用户应该有最简单的方式来处理打开高级内容的在线支付。

进度跟踪器。这意味着用户可以看到他们冥想的频率、时间，以及对他们的压力水平和整体健康的影响。

离线访问。用户可以访问冥想，即使他们没有连接到互联网。如果他们想在飞机上或在没有信号的地方冥想，这真的很有用。

我们还建议创建管理控制台。它将帮助你管理内容。它是一个CMS，通过它你可以向应用程序、文件和内容添加新的冥想会话。

冥想应用程序的UI/UX设计

当初级开发完成后，你可以切换到设计部分。冥想应用程序需要你在这里遵循一些规则：

没有明亮的颜色；选择柔和的色调；

避免许多细节、按钮和文字；

添加一些不显眼的放松动画。

应用程序的整体色调应该是平静和放松的。

如果你对你正在创建的冥想应用程序有疑问，首先，运行最小愉快的产品。最小愉快产品与可行产品的关键区别在于，它是为用户体验而优化的。这样，你可以向用户展示一个几乎完成的项目，他们可以得到你的价值主张。之后，收集反馈并改进你所需要的一切。

收获

冥想应用程序的开发听起来是一个完美的想法，特别是对于一个初创公司。它不需要很多资源，使用无代码工具只需要很少的时间就可以完成产品，而且可以获得很大的利润。

以下是需要注意的最重要的因素：