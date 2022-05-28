من خلال الوظائف بدوام كامل ، والعائلات ، والأطفال الذين يتعين عليهم الاعتناء بهم ، يصعب على الأشخاص العثور على وقت للعناية بأنفسهم. هنا حيث أظهرت تطبيقات التأمل قيمتها. إنه مصدر اليقظة الذهنية للمستخدمين ، والوقت للتفكير في مشاعرهم وأخذ نفس عميق. خلال العامين الماضيين ، مع كل الجنون الذي مررنا به ، ساعدتنا تطبيقات التأمل حقًا وقفزت إلى أعلى قائمة أفضل التطبيقات. هل يمكنك تحقيق ربح من تطبيق التأمل وكيف تصنعه؟ هيا نكتشف.

كلمات قليلة عن تطبيق التأمل والتأمل

التأمل هو شكل من أشكال اليقظة التي تمارس على نطاق واسع لفوائدها العديدة. يتأمل الناس لأسباب مختلفة ، ولكن الأكثر شيوعًا تشمل:

تقليل التوتر

تحسين التركيز والتركيز ؛

تعزيز العافية بشكل عام.

يمكن ممارسة التأمل في أي مكان وزمان ، مما يجعله وسيلة مريحة وسهلة الوصول لتحسين صحتك وعافيتك.

تشترك جميع أشكال التأمل في الهدف المشترك المتمثل في تعزيز اليقظة والوعي الذاتي. التأمل الموجه هو شكل شائع جدًا من أشكال التأمل ، حيث يمكنك اتباعه مع التأمل الموجه بالصوت أو الفيديو. إنه النوع الذي تكتسبه معظم تطبيقات التأمل على الأجهزة المحمولة.

يمكن أن تساعدك العديد من تطبيقات التأمل في بدء التأمل أو تقديم التوجيه والدعم إذا كنت بالفعل متأملاً. من المحتمل أن تكون أفضل تطبيقات التأمل التي يمكنك العثور عليها هي Headspace و Calm و Breathe & Think. كل هذه المنتجات لديها ملايين التنزيلات في متاجر الهواتف المحمولة.

كيف تعمل تطبيقات التأمل على الهاتف المحمول؟

تسمح معظم تطبيقات التأمل على الهاتف المحمول للمستخدمين بتتبع تقدمهم بمرور الوقت ، وتحديد الأهداف ، وتتبع جلسات التأمل الخاصة بهم. غالبًا ما تتضمن أيضًا تأملات موجهة وموسيقى وأصوات أخرى لمساعدتك على الاسترخاء ونصائح ونصائح حول التأمل. توفر بعض تطبيقات التأمل الشائعة أيضًا إمكانية الوصول في وضع عدم الاتصال ، لذا يمكنك استخدامها حتى إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت.

فوائد تطبيقات التأمل على الهاتف المحمول

لا يثق الكثيرون في هذا النوع من المنتجات المحمولة التي تساعدك على تحقيق اليقظة والحفاظ على العافية فقط من خلال شاشة هاتفك المحمول. الرأي الشائع هو أن هواتفنا الذكية تشتت انتباهنا وبالتأكيد لا تساعدنا في إيجاد طريقة لليقظة الذهنية. ولكن يمكن أن يكون التأثير معاكسًا ، على سبيل المثال ، من خلال تطبيقات اليقظة الذهنية.

اكتشف الناس أن تطبيق التأمل على الهاتف المحمول هو كنز حقيقي يساعدهم على تجنب التوتر والقلق دون قضاء الكثير من الوقت ويجعل من الممكن التأمل في أي مكان.

يمكن أن تقدم تطبيقات التأمل عبر الهاتف العديد من الفوائد لمن يستخدمونها:

تساعد على تحسين التركيز والتركيز ؛

تعزيز الاسترخاء وتخفيف التوتر ؛

تساعد على تحسين نوعية النوم ؛

تحسين المزاج وزيادة مستويات الطاقة ؛

تساعد على زيادة الإنتاجية.

أما بالنسبة لمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة الذين قرروا إنشاء تطبيق للتأمل ، فهي أيضًا فكرة مفيدة جدًا. يمكن تحقيق الدخل من تطبيقات التأمل جيدًا من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق أو الميزات المميزة. علاوة على ذلك ، من خلال دخولك إلى هذا القطاع في متاجر الهواتف المحمولة ، فإنك تنضم تلقائيًا إلى أحد أكثر قطاعات تطبيقات الجوال شيوعًا.

إليك كيف يمكنك تحقيق ربح من تطبيق اليقظة:

تقديم عمليات شراء داخل التطبيق ، مثل المحتوى المتميز أو الميزات ، أو حتى المنتجات المادية مثل وسائل المساعدة على التأمل أو الملابس ؛

تقديم اشتراكات مدفوعة ، والتي يمكن أن تمنح المستخدمين الوصول إلى محتوى حصري أو حتى السماح لهم باستخدام التطبيق بدون إعلانات ؛

يمكنك حتى بيع تطبيق التأمل مباشرة إلى شركة أكبر.

كيف نبني تطبيق التأمل؟

وضح الفكرة

أدى اتجاه جديد إلى تطوير تطوير الأجهزة المحمولة - قرر المطورون تحقيق نجاح Headspace ، وفعل Calm ذلك. بعض الميزات الرئيسية تجعل تطبيقات التأمل مثل Headspace شائعة وفعالة للغاية. تقدم هذه التطبيقات شكلاً من أشكال التأمل الموجه. هذا يعني أنه يمكنك ببساطة الاستماع إلى التطبيق والمتابعة دون القلق بشأن القيام بذلك بنفسك. هذا أمر رائع للمبتدئين الذين قد لا يعرفون كيفية التأمل بشكل صحيح. لذلك فهو يوسع الجمهور ويجعل التطبيقات أكثر سهولة.

لكن لا يمكنك فقط إنشاء نسخة مكررة من هذه التطبيقات.

قبل البدء في تطوير تطبيق التأمل ، تأكد من أن لديك فكرة واضحة عن التطبيق. بالطبع ، لا يوجد شيء جديد بخصوص تطبيقات الاسترخاء. يمكنك إضافة بضع عشرات من التأملات الصوتية أو الفيديوهات وتقديمها للمستخدمين. ومع ذلك ، للتغلب على منافسيك وتقديم تطبيق أفضل للعقل ، يمكنك إضافة بعض اللمسات وإنشاء تطبيق أكثر جاذبية.

ضع في اعتبارك مستوى المستخدمين في المستقبل: هل سيكونون مبتدئين أو ممارسين ذوي خبرة. بناءً على ذلك ، يمكنك تنويع الأنشطة في التطبيق وتقديم محتوى أكثر جاذبية للمستخدمين. أحد الخيارات هو تضمين المنتجات التكميلية ، مثل تمارين التنفس ، وموسيقى التأمل ، وما إلى ذلك.

تطوير تطبيق التأمل مع أدوات بدون تعليمات برمجية

لإنشاء تطبيق تأمل ، يمكنك استخدام الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. تطوير بدون كود أسهل بكثير وأسرع.

قبل البدء في التطوير ، نقترح إنشاء إطار سلكي لتطبيق اليقظة. قم بإنشاء تمثيل مرئي افتراضي للتطبيق المستقبلي. وبالتالي ، سيكون من الأسهل التعامل مع التطوير.

بمجرد أن يكون لديك مخطط مشروع ، يمكنك البدء في تطوير تطبيق التأمل الخاص بك. مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، يكون التعامل مع عملية التطوير أسهل بكثير. دعنا نراجع مراحل التطوير قريبًا باستخدام أداة AppMaster no-code.

أول شيء يجب عليك إكماله هو إنشاء قاعدة بيانات لتطبيقات التأمل. سيساعد ذلك في النظر في بعض حقول البيانات الرئيسية: فئات التأملات والعناوين والمدة والصورة المميزة والوصف.

في AppMaster ، يوجد مصمم نماذج بيانات حيث يمكنك العمل مع نماذج البيانات المعروضة في كتل مرئية. يمكنك إضافة حقول من عدة أنواع مختلفة وتعيين العلاقات بين النماذج. إنه أكثر ملاءمة وأسهل للعمل بهذه الطريقة.

بعد ذلك ، قم ببناء منطق الأعمال لتطبيق التأمل الخاص بك. مع AppMaster ، يمكنك القيام بذلك في أي وقت من الأوقات. يسمح محرر العمليات التجارية بإنشاء سير عمل التطبيق باستخدام الكتل المرئية. تتيح لك واجهة السحب والإفلات سحب الكتل المطلوبة بسرعة على اللوحة.

لإعطائك فكرة أفضل عن كيفية توجيه سير عمل تطبيق التأمل ، إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها تطبيق اليقظة على الهاتف المحمول.

تسجيل الدخول الاجتماعي. سيساعد تسجيل الدخول الاجتماعي في تخصيص تجربة المستخدم ويجعل التسجيل في تطبيق التأمل أسهل.

ملف تعريفي للمستخدم. اسمح للمستخدمين بإنشاء ملفات تعريف شخصية حيث يمكنهم حفظ التأملات والجلسات المفضلة وكتابة الملاحظات وتتبع حالاتهم المزاجية.

التذكيرات والإخطارات. إنها وظيفة حاسمة للحفاظ على تفاعل المستخدمين. يجب أن يخطر التطبيق المستخدمين بوقت بدء التأمل للحفاظ على الاتساق.

المدفوعات. هذا مهم إذا كنت تخطط لاستخدام عمليات الشراء والاشتراكات داخل التطبيق. يجب أن يكون لدى المستخدمين أسهل طريقة للتعامل مع المدفوعات عبر الإنترنت لفتح محتوى متميز.

تعقب التقدم. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين معرفة عدد المرات التي يمارسون فيها التأمل ، ومدة التأمل ، وتأثيره على مستويات التوتر والرفاهية العامة لديهم. هذا أمر محفز ويمكن أن يساعد المستخدمين على التمسك بممارسة التأمل.

الوصول دون اتصال. يمكن للمستخدمين الوصول إلى التأملات حتى لو لم يكونوا متصلين بالإنترنت. هذا مفيد حقًا إذا كانوا يريدون التأمل على متن طائرة أو في مكان لا يوجد فيه استقبال.

نقترح أيضًا إنشاء وحدة تحكم المشرف. سوف يساعدك على إدارة المحتوى. إنه نظام إدارة محتوى يمكنك من خلاله إضافة جلسات تأمل جديدة إلى التطبيق والملفات والمحتوى.

تصميم UI / UX لتطبيق التأمل

يمكنك التبديل إلى جزء التصميم عند انتهاء التطوير الأساسي. تتطلب منك تطبيقات التأمل اتباع بعض القواعد هنا:

لا توجد ألوان زاهية اختر ظلال الباستيل

تجنب الكثير من التفاصيل والأزرار والنصوص ؛

إضافة بعض الرسوم المتحركة الاسترخاء غير التفاخر.

يجب أن تكون لوحة التطبيق العامة هادئة ومريحة. ضع العناصر الحيوية فقط على الشاشة ، مثل قائمة التأملات ، وزر القائمة ، وإضافة مشغل فيديو أو صوت بسيط.

إذا كانت لديك شكوك حول تطبيق التأمل الذي تقوم بإنشائه ، فقم أولاً بتشغيل الحد الأدنى من المنتجات الممتعة. الفرق الرئيسي بين الحد الأدنى من المنتجات المبهجة من المنتج القابل للتطبيق هو أنه تم تحسينه لتجربة المستخدم. بهذه الطريقة ، يمكنك تقديم مشروع شبه مكتمل للمستخدمين الذين يمكنهم الحصول على عرض القيمة الخاص بك. بعد ذلك ، اجمع التعليقات وحسّن كل ما تحتاجه.

الوجبات الجاهزة

يبدو أن تطوير تطبيق التأمل فكرة مثالية ، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة. لا يتطلب الكثير من الموارد ، ولا يستغرق سوى القليل من الوقت لإنهاء المنتج باستخدام أدوات بدون رمز ، ويمكن أن يكون مربحًا للغاية.

فيما يلي أهم العناصر التي يجب الانتباه إليها: