Tam zamanlı işler, aileler ve bakmaları gereken çocuklarla, insanlar kendilerine bakmak için neredeyse hiç zaman bulamıyorlar. Meditasyon uygulamalarının değerini gösterdiği yer burasıdır. Kullanıcılar için bir farkındalık kaynağı, duygularını yansıtma ve derin bir nefes alma zamanıdır. Son birkaç yılda, yaşadığımız tüm delilik ile meditasyon uygulamaları bize gerçekten yardımcı oldu ve en iyi uygulamalar listesinin en üstüne çıktı. Meditasyon uygulamasından kazanç sağlayabilir misiniz ve nasıl bir tane oluşturulur? Hadi bulalım.

Meditasyon ve meditasyon uygulaması hakkında birkaç kelime

Meditasyon, birçok yararı için yaygın olarak uygulanan bir farkındalık şeklidir. İnsanlar farklı nedenlerle meditasyon yapar, ancak en yaygın olanları şunlardır:

stresi azaltmak;

odak ve konsantrasyonun iyileştirilmesi;

genel sağlığı teşvik etmek.

Meditasyon her yerde ve her zaman yapılabilir, bu da onu sağlığınızı ve refahınızı iyileştirmenin uygun ve erişilebilir bir yolu haline getirir.

Tüm meditasyon biçimleri, farkındalığı ve öz farkındalığı teşvik etme ortak hedefini paylaşır. Rehberli meditasyonlar, rehberli meditasyon sesi veya videosu ile birlikte takip ettiğiniz çok popüler bir meditasyon şeklidir. Çoğu mobil meditasyon uygulaması tarafından edinilen türdür.

Birçok meditasyon uygulaması, meditasyona başlamanıza veya zaten bir meditasyoncuysanız rehberlik ve destek sağlamanıza yardımcı olabilir. Bulabileceğiniz en iyi meditasyon uygulamaları muhtemelen Headspace, Calm, Breathe & Think'tir. Tüm bu ürünlerin mobil mağazalarda milyonlarca indirmesi var.

Mobil meditasyon uygulamaları nasıl çalışır?

Çoğu mobil meditasyon uygulaması, kullanıcıların zaman içindeki ilerlemelerini izlemelerine, hedefler belirlemelerine ve meditasyon seanslarını izlemelerine olanak tanır. Genellikle rehberli meditasyonlar, müzik, rahatlamanıza yardımcı olacak diğer sesler ve meditasyonla ilgili ipuçları ve tavsiyeler de içerirler. Bazı popüler meditasyon uygulamaları ayrıca çevrimdışı erişim sunar, böylece internete bağlı olmasanız bile bunları kullanabilirsiniz.

Mobil meditasyon uygulamalarının faydaları

Birçoğu, sadece cep telefonunuzun ekranından dikkatli olmanıza ve sağlığı korumanıza yardımcı olan bu tür mobil ürünlere güvenmez. Yaygın görüş, akıllı telefonlarımızın dikkatimizi dağıttığı ve kesinlikle farkındalığa giden bir yol bulmamıza yardımcı olmadığı yönünde. Ancak etki, örneğin farkındalık uygulamaları aracılığıyla bunun tam tersi olabilir.

İnsanlar, mobil meditasyon uygulamasının, çok fazla zaman harcamadan stres ve kaygıdan kaçınmalarına yardımcı olan ve her yerde meditasyon yapmayı mümkün kılan gerçek bir hazine olduğunu keşfetti.

Mobil meditasyon uygulamaları, onları kullananlara birçok fayda sağlayabilir:

odaklanmayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olur;

gevşemeyi ve stresten kurtulmayı teşvik etmek;

uyku kalitesini artırmaya yardımcı olur;

ruh halini artırmak ve enerji seviyelerini artırmak;

üretkenliği artırmaya yardımcı olur.

Bir meditasyon uygulaması oluşturmaya karar veren mobil uygulama geliştiricilerine gelince, bu da çok faydalı bir fikir. Meditasyon uygulamalarından, uygulama içi satın almalar veya premium özellikler aracılığıyla iyi bir şekilde para kazanılabilir. Üstelik bu sektöre mobil mağazalardan girerek, mobil uygulamaların en popüler segmentlerinden birine otomatik olarak dahil oluyorsunuz.

Farkındalık uygulamasından nasıl kar elde edebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

premium içerik veya özellikler gibi uygulama içi satın alımlar ve hatta meditasyon yardımcıları veya giysiler gibi fiziksel ürünler sunmak;

kullanıcılara özel içeriğe erişim ve hatta uygulamayı reklamsız kullanmalarına izin veren ücretli abonelikler sunun;

Meditasyon uygulamasını doğrudan daha büyük bir şirkete bile satabilirsiniz.

Bir meditasyon uygulaması nasıl oluşturulur?

Fikri netleştirin

Yeni bir trend, mobil geliştirmeyi tetikledi - geliştiriciler Headspace'in başarısını elde etmeye karar verdi ve Calm yaptı. Birkaç temel özellik, Headspace gibi meditasyon uygulamalarını çok popüler ve etkili kılar. Bu uygulamalar bir tür rehberli meditasyon sunar. Bu, uygulamayı kendi başınıza yapmaktan endişe duymadan basitçe dinleyebileceğiniz ve takip edebileceğiniz anlamına gelir. Bu, doğru meditasyon yapmayı bilmeyen yeni başlayanlar için harika. Böylece hedef kitleyi genişletir ve uygulamaları daha erişilebilir hale getirir.

Ancak bu uygulamaların bir kopyasını oluşturamazsınız.

Meditasyon uygulaması geliştirmeye başlamadan önce, uygulama hakkında net bir fikriniz olduğundan emin olun. Tabii ki, gevşeme uygulamaları hakkında yeni bir şey yok. Birkaç düzine sesli veya görüntülü meditasyon ekleyip kullanıcılara sunuyorsunuz. Ancak rakiplerinizi yenmek ve daha iyi bir mindfulness uygulaması yapmak için bazı dokunuşlar ekleyebilir ve daha ilgi çekici bir uygulama oluşturabilirsiniz.

Gelecekteki kullanıcıların seviyesini göz önünde bulundurun: Yeni başlayanlar mı yoksa deneyimli uygulayıcılar mı olacaklar. Buna dayanarak, uygulamadaki etkinlikleri çeşitlendirebilir ve kullanıcılara daha ilgi çekici içerik sunabilirsiniz. Seçeneklerden biri, nefes egzersizleri, meditasyon için müzik vb. gibi tamamlayıcı ürünleri dahil etmektir.

Kod gerektirmeyen araçlarla meditasyon uygulaması geliştirme

Bir meditasyon uygulaması oluşturmak için kodsuz platformlar kullanabilirsiniz. Kodsuz geliştirme çok daha kolay ve hızlıdır.

Geliştirmeye başlamadan önce, farkındalık uygulamanızın bir tel çerçevesini oluşturmanızı öneririz. Gelecekteki uygulamanın sanal görsel temsilini oluşturun. Böylece, geliştirmeyi ele almak daha kolay olacaktır.

Bir proje planınız olduğunda, meditasyon uygulamanızın geliştirilmesine başlayabilirsiniz. Kodsuz platformlarla, geliştirme sürecini yönetmek çok daha kolaydır. AppMaster kodsuz aracı kullanarak geliştirme aşamalarını kısaca gözden geçirelim.

Tamamlamanız gereken ilk şey, meditasyon uygulamaları için bir veritabanı oluşturmaktır. Bazı önemli veri alanlarını değerlendirmeye yardımcı olacaktır: meditasyon kategorileri, başlıklar, süre, öne çıkan görsel ve açıklama.

AppMaster'da görsel bloklar halinde sunulan veri modelleri ile çalışabileceğiniz bir Veri modeli tasarımcısı bulunmaktadır. Birden çok farklı türde alanlar ekleyebilir ve modeller arasında ilişkiler ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde çalışmak çok daha uygun ve kolaydır.

Ardından, meditasyon uygulamanızın iş mantığını oluşturun. AppMaster ile bunu hemen yapabilirsiniz. İş süreçleri düzenleyicisi, görsel bloklar kullanarak uygulamanın iş akışını oluşturmaya izin verir. Sürükle ve bırak arayüzü, gerekli blokları tuval üzerine hızlı bir şekilde sürüklemenizi sağlar.

Meditasyon uygulamasının iş akışını nasıl yönlendireceğiniz konusunda size daha iyi bir fikir vermek için, bir mobil mindfulness uygulamasının sahip olması gereken bazı temel özellikler burada.

Sosyal giriş. Sosyal oturum açma, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye yardımcı olacak ve meditasyon uygulamasına kaydolmayı kolaylaştıracaktır.

Kullanıcı profili. Kullanıcıların favori meditasyonları ve seansları kaydedebilecekleri, not yazabilecekleri ve ruh hallerini takip edebilecekleri kişisel profiller oluşturmasına izin verin.

Hatırlatıcılar ve bildirimler. Kullanıcıları meşgul etmek için çok önemli bir işlevdir. Uygulama, tutarlılığı korumak için kullanıcıları meditasyona başlama zamanı konusunda bilgilendirmelidir.

Ödemeler Bu, uygulama içi satın alma ve abonelikleri kullanmayı planlıyorsanız önemlidir. Kullanıcılar, premium içeriği açmak için çevrimiçi ödemeleri ele almanın en kolay yoluna sahip olmalıdır.

İlerleme takipçisi. Bu, kullanıcıların ne sıklıkla meditasyon yaptıklarını, ne kadar sürdüğünü ve bunun stres düzeyleri ve genel sağlıkları üzerindeki etkisini görebilecekleri anlamına gelir. Bu motive edicidir ve kullanıcıların meditasyon uygulamasına bağlı kalmalarına yardımcı olabilir.

Çevrimdışı erişim. Kullanıcılar internete bağlı olmasalar bile meditasyonlara erişebilirler. Bu, uçakta veya resepsiyonun olmadığı bir yerde meditasyon yapmak istiyorlarsa gerçekten yararlıdır.

Ayrıca yönetici konsolunu oluşturmanızı öneririz. İçeriği yönetmenize yardımcı olacaktır. Uygulamaya, dosyalara ve içeriğe yeni meditasyon seansları ekleyebileceğiniz bir CMS'dir.

Meditasyon uygulamasının UI/UX tasarımı

Birincil geliştirme bittiğinde tasarım kısmına geçebilirsiniz. Meditasyon uygulamaları burada bazı kurallara uymanızı gerektirir:

parlak renkler yok; pastel tonları seçin;

birçok ayrıntıdan, düğmeden ve metinden kaçının;

gösterişsiz rahatlatıcı bir animasyon ekleyin.

Genel uygulama paleti sakinleştirici ve rahatlatıcı olmalıdır. Meditasyon listesi, menü düğmesi gibi yalnızca hayati öğeleri ekrana yerleştirin ve minimalist bir video veya ses oynatıcı ekleyin.

Yaratmakta olduğunuz meditasyon uygulaması hakkında şüpheleriniz varsa, önce minimum keyifli ürünü çalıştırın. Uygulanabilir üründen minimum keyifli ürün arasındaki temel fark, UX için optimize edilmiş olmasıdır. Bu sayede değer teklifinizi alabilecek kullanıcılara neredeyse tamamlanmış bir proje sunabilirsiniz. Bundan sonra, geri bildirimi toplayın ve ihtiyacınız olan her şeyi iyileştirin.

paket servisler

Meditasyon uygulaması geliştirme, özellikle yeni başlayanlar için mükemmel bir fikir gibi görünüyor. Çok fazla kaynak gerektirmez, ürünü kodsuz araçlar kullanarak bitirmek çok az zaman alır ve çok karlı olabilir.

İşte dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar: