Con un lavoro a tempo pieno, una famiglia e dei figli di cui occuparsi, le persone difficilmente trovano il tempo di prendersi cura di se stesse. È qui che le app di meditazione hanno dimostrato il loro valore. È una fonte di mindfulness per gli utenti, un tempo per riflettere sui propri sentimenti e fare un respiro profondo. Negli ultimi due anni, con tutta la follia che abbiamo vissuto, le app di meditazione ci hanno davvero aiutato e sono balzate in cima alla lista delle migliori app. È possibile trarre profitto dalle app di meditazione e come crearne una? Scopriamolo.

Qualche parola sulla meditazione e sulle app di meditazione

La meditazione è una forma di consapevolezza ampiamente praticata per i suoi numerosi benefici. Le persone meditano per motivi diversi, ma i più comuni sono:

ridurre lo stress

migliorare l'attenzione e la concentrazione

promuovere il benessere generale.

La meditazione può essere praticata ovunque e in qualsiasi momento, il che la rende un modo comodo e accessibile per migliorare la propria salute e il proprio benessere.

Tutte le forme di meditazione hanno in comune l'obiettivo di promuovere la consapevolezza e la coscienza di sé. Le meditazioni guidate sono una forma di meditazione molto popolare, in cui si segue una meditazione guidata audio o video. È il tipo acquisito dalla maggior parte delle app di meditazione mobile.

Molte app di meditazione possono aiutarvi a iniziare la meditazione o fornirvi indicazioni e supporto se siete già meditatori. Le migliori app di meditazione che si possono trovare sono probabilmente Headspace, Calm, Breathe & Think. Tutti questi prodotti hanno milioni di download negli store di telefonia mobile.

Come funzionano le app di meditazione mobile?

La maggior parte delle app di meditazione mobile consente agli utenti di monitorare i propri progressi nel tempo, di fissare obiettivi e di tenere traccia delle sessioni di meditazione. Spesso includono anche meditazioni guidate, musica, altri suoni che aiutano a rilassarsi e suggerimenti e consigli sulla meditazione. Alcune popolari app di meditazione offrono anche l'accesso offline, in modo da poterle usare anche se non si è connessi a Internet.

Vantaggi delle app di meditazione mobile

Molti non si fidano di questo tipo di prodotto mobile che aiuta a raggiungere la consapevolezza e a mantenere il benessere solo attraverso lo schermo del cellulare. L'opinione comune è che i nostri smartphone ci distraggano e non ci aiutino di certo a trovare la via della mindfulness. Ma l'effetto può essere opposto, ad esempio attraverso le app di mindfulness.

Le persone hanno scoperto che le app di meditazione mobile sono un vero e proprio tesoro che le aiuta a evitare lo stress e l'ansia senza spendere troppo tempo e permette di meditare ovunque.

Le app di meditazione mobile possono offrire molti benefici a chi le utilizza:

aiutano a migliorare l'attenzione e la concentrazione

favoriscono il rilassamento e la riduzione dello stress

aiutano a migliorare la qualità del sonno

migliorare l'umore e aumentare i livelli di energia;

contribuire ad aumentare la produttività.

Anche per gli sviluppatori di applicazioni mobili che hanno deciso di creare un'app di meditazione, si tratta di un'idea molto vantaggiosa. Le app di meditazione possono essere ben monetizzate attraverso acquisti in-app o funzioni premium. Inoltre, entrando in questo settore sugli store mobili, si entra automaticamente in uno dei segmenti più popolari delle applicazioni mobili.

Ecco come potete trarre profitto dalle app di meditazione:

offrire acquisti in-app, come contenuti o funzioni premium, o anche prodotti fisici come ausili per la meditazione o abbigliamento;

offrire abbonamenti a pagamento, che possono dare agli utenti l'accesso a contenuti esclusivi o addirittura consentire loro di utilizzare l'app senza pubblicità;

potete anche vendere l'app di meditazione a un'azienda più grande.

Come costruire un'app di meditazione?

Chiarire l'idea

Una nuova tendenza ha dato il via allo sviluppo mobile: gli sviluppatori hanno deciso di raggiungere il successo di Headspace e Calm. Alcune caratteristiche chiave rendono le app di meditazione come Headspace così popolari ed efficaci. Queste app offrono una forma di meditazione guidata. Ciò significa che si può semplicemente ascoltare l'app e seguirla senza preoccuparsi di farla da soli. Questo è ottimo per i principianti che potrebbero non sapere come meditare correttamente. In questo modo si allarga il pubblico e si rendono le app più accessibili.

Ma non si può semplicemente creare un duplicato di queste applicazioni.

Prima di iniziare lo sviluppo di un'app per la meditazione, assicuratevi di avere un'idea chiara dell'applicazione. Naturalmente non c'è nulla di nuovo nelle app di rilassamento. Si aggiungono un paio di decine di meditazioni audio o video-guidate e si presentano agli utenti. Tuttavia, per battere i vostri concorrenti e realizzare un'applicazione di mindfulness migliore, potete aggiungere qualche tocco e creare un'app più coinvolgente.

Considerate il livello dei futuri utenti: saranno principianti o praticanti esperti. In base a ciò, potete diversificare le attività dell'app e offrire agli utenti contenuti più coinvolgenti. Una delle opzioni è quella di includere prodotti integrativi, come pratiche di respirazione, musica per la meditazione, ecc.

Sviluppo di app di meditazione con strumenti no-code

Per creare un'app di meditazione, è possibile utilizzare piattaforme no-code. Lo sviluppo no-code è molto più semplice e veloce.

Prima di iniziare lo sviluppo, vi consigliamo di creare un wireframe della vostra app di meditazione. Create una rappresentazione visiva virtuale della futura app. In questo modo, sarà più facile gestire lo sviluppo.

Una volta che avrete un progetto, potrete iniziare lo sviluppo della vostra app di meditazione. Con le piattaforme no-code, è molto più facile gestire il processo di sviluppo. Rivediamo brevemente le fasi di sviluppo utilizzando lo strumento no-code AppMaster.

La prima cosa da fare è creare un database per le app di meditazione. Sarebbe utile considerare alcuni campi di dati chiave: categorie di meditazioni, titoli, durata, immagine in evidenza e descrizione.

In AppMaster è disponibile un designer di modelli di dati in cui è possibile lavorare con modelli di dati presentati in blocchi visivi. È possibile aggiungere campi di diversi tipi e impostare relazioni tra i modelli. È molto più comodo e semplice lavorare in questo modo.

Quindi, costruite la logica di business della vostra applicazione per la meditazione. Con AppMaster è possibile farlo in pochissimo tempo. L'editor dei processi aziendali consente di creare il flusso di lavoro dell'applicazione utilizzando blocchi visivi. L'interfaccia di trascinamento consente di trascinare rapidamente i blocchi necessari sulla tela.

Per dare un'idea più precisa di come dirigere il flusso di lavoro dell'app di meditazione, ecco alcune caratteristiche chiave che un'applicazione mobile di mindfulness dovrebbe avere.

Accesso sociale. Il social login aiuta a personalizzare l'esperienza dell'utente e a facilitare la registrazione nell'applicazione di meditazione.

Profilo utente. Consentite agli utenti di creare profili personali in cui salvare le meditazioni e le sessioni preferite, scrivere note e tenere traccia dei propri stati d'animo.

Promemoria e notifiche. È una funzionalità fondamentale per mantenere gli utenti impegnati. L'applicazione dovrebbe notificare agli utenti l'ora in cui iniziare la meditazione per mantenere la coerenza.

Pagamenti. Questa funzionalità è importante se si prevede di utilizzare acquisti in-app e abbonamenti. Gli utenti devono avere a disposizione il modo più semplice per gestire i pagamenti online per l'apertura di contenuti premium.

Tracciamento dei progressi. Ciò significa che gli utenti possono vedere quanto spesso meditano, per quanto tempo, e l'effetto che ha sui loro livelli di stress e sul loro benessere generale. Questo è motivante e può aiutare gli utenti a continuare a praticare la meditazione.

Accesso offline. Gli utenti possono accedere alle meditazioni anche se non sono connessi a Internet. Questo è molto utile se si vuole meditare in aereo o in un luogo dove non c'è ricezione.

Suggeriamo anche di creare la console di amministrazione. Vi aiuterà a gestire i contenuti. Si tratta di un CMS attraverso il quale è possibile aggiungere nuove sessioni di meditazione all'applicazione, file e contenuti.

Design UI/UX dell'app di meditazione

Una volta terminato lo sviluppo primario, si può passare alla parte di design. Le applicazioni di meditazione richiedono di seguire alcune regole:

niente colori vivaci; scegliete tonalità pastello;

evitare molti dettagli, pulsanti e testi;

aggiungere qualche animazione rilassante non appariscente.

La palette generale dell'applicazione deve essere calmante e rilassante. Posizionate sullo schermo solo gli elementi vitali, come l'elenco delle meditazioni, il pulsante del menu e aggiungete un lettore video o audio minimalista.

Se avete dei dubbi sull'app di meditazione che state creando, eseguite innanzitutto il minimum delightful product. La differenza fondamentale tra il minimum delightful product e il viable product è che è ottimizzato per la UX. In questo modo, potete presentare un progetto quasi ultimato agli utenti che possono capire la vostra proposta di valore. Dopodiché, raccogliete i feedback e migliorate tutto ciò che vi serve.

Suggerimenti

Lo sviluppo di app per la meditazione sembra un'idea perfetta, soprattutto per una startup. Non richiede molte risorse, richiede poco tempo per completare il prodotto utilizzando strumenti no-code e può essere molto redditizio.

Ecco gli elementi più importanti a cui prestare attenzione: