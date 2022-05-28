Как создать приложение для медитации?

С работой, заботами о семье и детях люди едва находят время, чтобы позаботиться о себе. Тут то и пригодились приложения для медитации. Это источник внимательности для пользователей, способ сделать перерыв и подумать о себе. За последние пару лет, со всем безумием, через которое мы прошли, приложения для медитации действительно помогли нам. К тому же они вырвались в топ списка лучших приложений. Выгодны ли приложения для медитации и как их создать? Давайте выясним.

Несколько слов о медитации и приложениях

Медитация — это форма осознанности, которая широко практикуется из-за ее многих преимуществ. Люди медитируют по разным причинам:

чтобы снизить стресс;

улучшить внимание и концентрацию;

для общего оздоровления.

Медитацию можно выполнять в любом месте и в любое время, что делает ее удобным и доступным способом улучшить свое здоровье и самочувствие. Существует множество различных видов медитации, но все ее формы имеют общую цель — развитие осознанности и самосознания. Направляющие медитации — очень популярны. Это когда вы следуете за указаниями в аудио или видео. Такой формат используется большинством мобильных приложений. Многие приложения могут помочь вам начать медитировать или дать нужную поддержку, если вы уже занимаетесь медитацией. Лучшими приложениями сейчас считаются Headspace, Calm, Breathe & Think. Все эти продукты имеют миллионы загрузок.

Как работают мобильные приложения для медитации?

Большинство мобильных приложений для медитации используют аудио и видеофайлы с медитациями, позволяют отслеживать прогресс пользователей, ставить цели. В них часто можно дополнительно найти звуки и музыка для релаксации, а также советы и рекомендации по медитации.

Преимущества приложений для медитации

Часто пользователи не доверяют подобным продуктам, которые помогают вам достичь осознанности и поддерживать хорошее самочувствие, используя всего лишь приложение в телефоне. Ведь мы привыкли считать, что наши смартфоны отвлекают нас и уж точно не помогают найти путь к осознанности. Однако обратный эффект можно получить как раз через правильный продукт. Пользователи поняли, что мобильные приложения для медитации — это настоящее сокровище, которое помогает им избежать стресса и беспокойства, не тратя слишком много времени, и дает возможность медитировать в любом месте. Среди их главных преимуществ:

помогают улучшить внимание и концентрацию;

способствуют расслаблению и снятию стресса;

помогают улучшить качество сна;

улучшают настроение и повышают уровень энергии;

помогают увеличить производительность.

Что касается разработчиков мобильных приложений — для них это тоже очень выгодная идея. Приложения для медитации можно хорошо монетизировать за счет встроенных покупок или премиальных функций. Более того, заходя в этот сектор, вы автоматически присоединяетесь к одному из самых популярных сегментов мобильных приложений. Вот как вы можете получить прибыль:

предлагать покупки в приложении, такие как премиум-контент или функции, или даже физические продукты: средства для медитации или одежда;

предлагать платные подписки, которые могут предоставить пользователям доступ к эксклюзивному контенту или позволить им использовать приложение без рекламы;

вы можете продать приложение для медитации более крупной компании.

Как создать приложение для медитации?

Проработайте идею. Приложения для медитаций — это новый тренд в разработке. Успех Headspace и Calm не дает покоя девелоперам и стартапам. Но вы не можете просто создать дубликат этих приложений. Прежде чем приступить к разработке, убедитесь, что у вас есть четкое представление о приложении. Конечно, тут вряд ли стоит изобретать велосипед. Вы добавляете пару десятков аудио- или видеомедитаций и представляете их пользователям. Однако, чтобы превзойти своих конкурентов и сделать приложение лучше, вы можете добавить некоторые штрихи и создать более привлекательный продукт.

Если вы не знаете, с чего начать, учитывайте уровень будущих пользователей: будут ли это новички или опытные практики. Исходя из этого, вы можете разнообразить контент в приложении. Другой вариант — включить дополнительные продукты, такие как дыхательные практики, музыку для медитации и т. д.

Разработка приложения для медитации с помощью инструментов без кода

Чтобы создать приложение для медитации, вы можете использовать платформы no-code. Это намного проще и быстрее. Перед началом разработки создайте скетч вашего приложения: виртуальное визуальное представление будущего приложения. Таким образом, будет легче справиться с дальнейшими процессами. С no-code платформами намного проще управлять разработкой. Давайте кратко рассмотрим этапы создания приложения с помощью no-code платформы AppMaster.

Первое, что вы должны сделать — это создать базу данных. Скорее всего ваше приложение будет использовать следующие виды данных: категории медитаций, заголовки, продолжительность, изображения и описания.

В AppMaster есть редактор моделей данных, в котором можно работать с моделями, представленными в визуальных блоках. Вы можете добавлять поля разных типов и устанавливать отношения между моделями. Так работать гораздо удобнее и проще.

Затем вам нужно построить бизнес-логику. С AppMaster вы можете сделать это в кратчайшие сроки. Редактор бизнес-процессов позволяет создавать рабочий процесс приложения с помощью визуальных блоков. Drag & drop билдер позволяет быстро перетаскивать нужные блоки на холст. Чтобы задать направление, как лучше развить бизнес-процессы в приложении, обратите внимание на ключевой функционал, который должен присутствовать в продукте для медитации.

Логин. Регистрация через социальные сети поможет персонализировать приложение и упростить вход.

Профиль пользователя. Позвольте пользователям создавать личные профили, где они могут сохранять любимые медитации и сеансы, писать заметки и отслеживать свое настроение.

Уведомления. Важный элемент, чтобы поддерживать вовлеченность пользователей. Приложение должно уведомлять пользователей о начале медитации, чтобы поддержать систематичность.

Онлайн-платежи. Если вы планируете использовать встроенные покупки и подписки, без этого функционала не обойтись. У пользователей должна быть возможность легко и быстро проводить онлайн-платежи.

Трекер прогресса. Людям важно отслеживать свой прогресс: видеть частоту медитаций, как это влияет на их уровень стресса и общее самочувствие. Трекер поможет мотивировать пользователей и поднимет вовлеченность.

Офлайн доступ. Офлайн доступ даст больше гибкости и свободы для использования вашего приложения, даже если в у человека нет выхода в сеть.

Советуем также создать панель администратора, чтобы управлять контентом. Это своего рода CMS, с помощью которой вы можете добавлять новые сеансы медитации в приложение, файлы и контент.

UI/UX дизайн приложения для медитации

После того, как основной функционал определен, можно переключиться на дизайн. Приложения для медитации требуют соблюдения некоторых правил:

никаких ярких цветов; выбирайте пастельные оттенки;

избегайте множества деталей, кнопок и текста;

добавьте немного ненавязчивой расслабляющей анимации.

Общая палитра приложения должна быть успокаивающей и расслабляющей. Разместите на экране только необходимые элементы, такие как список медитаций, кнопку меню и добавьте минималистичный видео- или аудиоплеер. Если у вас есть сомнения по итоговому виду приложения, запустите MVP и соберите фидбек. Это поможет определить, чего не хватает в продукте, что нужно исправить и где расставить акценты.

Выводы

Разработка приложения для медитации — отличная идея, особенно для стартапа. Она не требует вложения большого количества ресурсов, занимает мало времени, и может быть очень прибыльной. Самые важные элементы, на которые стоит обратить внимание при создании приложения для медитаций: