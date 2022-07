Avec des emplois à temps plein, des familles et des enfants dont il faut s'occuper, les gens trouvent difficilement le temps de prendre soin d'eux-mêmes. C'est ici que les applis de méditation ont montré leur valeur. C'est une source de pleine conscience pour les utilisateurs, du temps pour réfléchir à leurs sentiments et prendre une profonde respiration. Au cours des deux dernières années, avec toute la folie que nous avons traversée, les applications de méditation nous ont vraiment aidés et se sont hissées au sommet de la liste des meilleures applications. Pouvez-vous faire du profit avec une application de méditation, et comment en créer une ? Découvrons-le.

Quelques mots sur la méditation et l'appli de méditation

La méditation est une forme de pleine conscience qui est largement pratiquée pour ses nombreux avantages. Les gens méditent pour différentes raisons, mais les plus courantes sont les suivantes :

réduire le stress ;

améliorer la focalisation et la concentration ;

promouvoir le bien-être général.

La méditation peut être pratiquée partout et à tout moment, ce qui en fait un moyen pratique et accessible d'améliorer votre santé et votre bien-être.

Toutes les formes de méditation ont pour objectif commun de promouvoir la pleine conscience et la conscience de soi. Les méditations guidées sont une forme très populaire de méditation, où vous suivez une méditation guidée audio ou vidéo. C'est le type acquis par la plupart des apps de méditation mobiles.

De nombreuses apps de méditation peuvent vous aider à commencer la méditation ou vous fournir des conseils et un soutien si vous êtes déjà un méditant. Les meilleures apps de méditation que vous pouvez trouver sont probablement Headspace, Calm, Breathe & ; Think. Tous ces produits ont des millions de téléchargements dans les magasins mobiles.

Comment fonctionnent les applis de méditation mobile ?

La plupart des applis de méditation mobile permettent aux utilisateurs de suivre leurs progrès dans le temps, de fixer des objectifs et de suivre leurs séances de méditation. Elles comprennent souvent aussi des méditations guidées, de la musique, d'autres sons pour vous aider à vous détendre, ainsi que des astuces et des conseils sur la méditation. Certaines applications de méditation populaires offrent également un accès hors ligne, de sorte que vous pouvez les utiliser même si vous n'êtes pas connecté à Internet.

Bénéfices des applications mobiles de méditation

Beaucoup ne font pas confiance à ce type de produit mobile qui vous aide à atteindre la pleine conscience et à maintenir le bien-être juste à travers l'écran de votre téléphone portable. L'opinion commune est que nos smartphones nous distraient et ne nous aident certainement pas à trouver un chemin vers la pleine conscience. Mais l'effet peut être inverse, par exemple, grâce aux applications de pleine conscience.

Les gens ont découvert que l'application de méditation mobile est un véritable trésor qui les aide à éviter le stress et l'anxiété sans dépenser trop de temps et permet de méditer n'importe où.

Les applis de méditation mobile peuvent offrir de nombreux avantages à ceux qui les utilisent :

aider à améliorer la focalisation et la concentration ;

promouvoir la relaxation et le soulagement du stress ;

aider à améliorer la qualité du sommeil ;

booster l'humeur et augmenter les niveaux d'énergie ;

aider à augmenter la productivité.

Comme pour les développeurs d'applis mobiles qui ont décidé de construire une app de méditation, c'est aussi une idée très bénéfique. Les applis de méditation peuvent être bien monétisées grâce aux achats in-app ou aux fonctionnalités premium. De plus, en entrant dans ce secteur sur les magasins mobiles, vous rejoignez automatiquement l'un des segments les plus populaires des applications mobiles.

Voici comment vous pouvez tirer un bénéfice de l'appli de pleine conscience :

offrir des achats in-app, comme du contenu ou des fonctionnalités premium, ou même des produits physiques comme des aides à la méditation ou des vêtements ;

offrir des abonnements payants, qui peuvent donner aux utilisateurs un accès à du contenu exclusif ou même leur permettre d'utiliser l'appli sans publicité ;

vous pouvez même vendre carrément l'appli de méditation à une plus grande entreprise.

Comment construire une appli de méditation?

Clarifiez l'idée

Une nouvelle tendance a déclenché le développement mobile - les développeurs ont décidé d'atteindre le succès que Headspace, et Calm ont connu. Quelques caractéristiques clés rendent les apps de méditation comme Headspace si populaires et efficaces. Ces applications proposent une forme de méditation guidée. Cela signifie que vous pouvez simplement écouter l'application et suivre le mouvement sans vous soucier de le faire vous-même. C'est idéal pour les débutants qui ne savent pas toujours comment méditer correctement. Cela élargit donc le public et rend les applications plus accessibles.

Mais vous ne pouvez pas simplement créer une duplication de ces applications.

Avant de commencer le développement de l'application de méditation, assurez-vous d'avoir une idée claire de l'application. Bien sûr, il n'y a rien de nouveau dans les applications de relaxation. Vous ajoutez quelques dizaines de méditations audio ou vidéo guidées et les présentez aux utilisateurs. Cependant, pour battre vos concurrents et faire une meilleure application de pleine conscience, vous pouvez ajouter quelques touches et créer une application plus engageante.

Considérez le niveau des futurs utilisateurs : seront-ils des débutants ou des pratiquants expérimentés. En fonction de cela, vous pouvez diversifier les activités dans l'appli et offrir aux utilisateurs un contenu plus engageant. L'une des options consiste à inclure des produits complémentaires, tels que des pratiques de respiration, de la musique pour la méditation, etc.

Développement d'app de méditation avec des outils no-code

Pour construire une app de méditation, vous pouvez utiliser des plateformes no-code. Le développement no-code est beaucoup plus facile et rapide.

Avant de commencer le développement, nous vous suggérons de créer un wireframe de votre appli de pleine conscience. Créez la représentation visuelle virtuelle de la future appli. Ainsi, il sera plus facile de gérer le développement.

Une fois que vous avez un plan de projet, vous pouvez commencer le développement de votre appli de méditation. Avec les plateformes no-code, il est beaucoup plus facile de gérer le processus de développement. Passons rapidement en revue les étapes du développement à l'aide de l'outil no-code AppMaster.

La première chose à réaliser est de créer une base de données pour les apps de méditation. Il serait utile de prendre en compte certains champs de données clés : les catégories de méditations, les titres, la durée, l'image vedette et la description.

Dans AppMaster, il existe un concepteur de modèles de données où vous pouvez travailler avec des modèles de données présentés dans des blocs visuels. Vous pouvez ajouter des champs de plusieurs types différents et définir des relations entre les modèles. Il est beaucoup plus pratique et plus facile de travailler de cette façon.

Puis, construisez la logique commerciale de votre application de méditation. Avec AppMaster, vous pouvez le faire en un rien de temps. L'éditeur de processus métier permet de créer le flux de travail de l'app à l'aide de blocs visuels. L'interface drag and drop vous permet de faire glisser rapidement les blocs requis sur le canevas.

Pour vous donner une meilleure idée de la façon de diriger le flux de travail de l'app de méditation, voici quelques fonctionnalités clés qu'une application mobile de pleine conscience devrait avoir.

Connexion sociale.La connexion sociale permettra de personnaliser l'expérience utilisateur et de faciliter l'enregistrement dans l'application de méditation.

Profil de l'utilisateur.Laissez les utilisateurs créer des profils personnels où ils peuvent enregistrer leurs méditations et sessions favorites, écrire des notes et suivre leurs humeurs.

Rappels et notifications.C'est une fonctionnalité cruciale pour garder les utilisateurs engagés. L'appli doit notifier aux utilisateurs l'heure à laquelle ils doivent commencer la méditation pour maintenir la cohérence.

Paiements. Cette fonctionnalité est importante si vous prévoyez d'utiliser des achats in-app et des abonnements. Les utilisateurs devraient avoir le moyen le plus simple de gérer les paiements en ligne pour l'ouverture du contenu premium.

Le tracker de progrès.Cela signifie que les utilisateurs peuvent voir à quelle fréquence ils méditent, combien de temps, et son effet sur leur niveau de stress et leur bien-être général. Cela est motivant et peut aider les utilisateurs à s'en tenir à la pratique de la méditation.

Accès en ligne.Les utilisateurs peuvent accéder aux méditations même s'ils ne sont pas connectés à Internet. C'est vraiment utile s'ils veulent méditer dans un avion ou dans un endroit où il n'y a pas de réception.

Nous suggérons également de créer la console d'administration. Elle vous aidera à gérer le contenu. C'est un CMS grâce auquel vous pouvez ajouter de nouvelles sessions de méditation à l'application, des fichiers et du contenu.

UI/UX design de l'application de méditation

Vous pouvez passer à la partie design lorsque le développement primaire est terminé. Les applications de méditation exigent que vous suiviez quelques règles ici :

pas de couleurs vives ; choisissez des tons pastel ;

éviter de nombreux détails, boutons et textes ;

ajouter quelques animations relaxantes sans ostentation.

La palette globale de l'application doit être apaisante et relaxante. Ne placez que les éléments vitaux sur l'écran, comme la liste des méditations, le bouton de menu, et ajoutez un lecteur vidéo ou audio minimaliste.

Si vous avez des doutes sur l'appli de méditation que vous créez, exécutez d'abord le minimum delightful product. La différence essentielle entre le minimum delightful product et le produit viable est qu'il est optimisé pour l'UX. De cette façon, vous pouvez présenter un projet presque terminé aux utilisateurs qui peuvent comprendre votre proposition de valeur. Après cela, recueillez les commentaires et améliorez tout ce dont vous avez besoin.

Takeaways

Le développement d'une application de méditation semble être une idée parfaite, en particulier pour une startup. Il ne nécessite pas beaucoup de ressources, prend peu de temps pour terminer le produit en utilisant des instruments no-code, et peut être très rentable.

Voici les éléments les plus importants auxquels il faut prêter attention :