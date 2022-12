Hoe bouw je een meditatie app?

Met fulltime banen, gezinnen en kinderen om voor te zorgen, vinden mensen nauwelijks tijd om voor zichzelf te zorgen. Dit is waar de meditatie apps hun waarde toonden. Het is een bron van mindfulness voor gebruikers, tijd om na te denken over hun gevoelens en diep adem te halen. In de afgelopen jaren, met alle gekte die we hebben meegemaakt, hebben meditatie-apps ons echt geholpen en zijn ze naar de top van de lijst met beste apps gesprongen. Kun je winst maken met de meditatie app, en hoe maak je er een? Laten we dat uitzoeken.

Enkele woorden over meditatie en meditatie app

Meditatie is een vorm van mindfulness die veel wordt beoefend vanwege de vele voordelen. Mensen mediteren om verschillende redenen, maar de meest voorkomende zijn:

het verminderen van stress;

het verbeteren van focus en concentratie;

bevordering van algemeen welzijn.

Meditatie kan altijd en overal worden beoefend, waardoor het een gemakkelijke en toegankelijke manier is om je gezondheid en welzijn te verbeteren.

Alle vormen van meditatie hebben als gemeenschappelijk doel het bevorderen van mindfulness en zelfbewustzijn. Geleide meditaties zijn een zeer populaire vorm van meditatie, waarbij je meegaat met geleide meditatie audio of video. Het is het type dat door de meeste mobiele meditatie-apps wordt overgenomen.

Veel meditatie apps kunnen je helpen om te beginnen met meditatie of bieden begeleiding en ondersteuning als je al een mediteerder bent. De beste meditatie apps die je kunt vinden zijn waarschijnlijk Headspace, Calm, Breathe & Think. Al deze producten hebben miljoenen downloads in mobiele winkels.

Hoe werken mobiele meditatie apps?

Met de meeste mobiele meditatie apps kunnen gebruikers hun voortgang in de tijd bijhouden, doelen stellen en hun meditatiesessies bijhouden. Ze bevatten vaak ook geleide meditaties, muziek, andere geluiden om je te helpen ontspannen, en tips en advies over mediteren. Sommige populaire meditatie apps bieden ook offline toegang, zodat je ze ook kunt gebruiken als je niet verbonden bent met het internet.

Voordelen van mobiele meditatie apps

Velen vertrouwen dit soort mobiele producten die je helpen mindfulness te bereiken en welzijn te behouden niet alleen via het scherm van je mobiele telefoon. De gangbare mening is dat onze smartphones ons afleiden en ons zeker niet helpen de weg naar mindfulness te vinden. Maar het effect kan het tegenovergestelde zijn, bijvoorbeeld via mindfulness apps.

Mensen ontdekten dat de mobiele meditatie app een echte schat is die hen helpt om stress en angst te vermijden zonder er al te veel tijd aan te besteden en die het mogelijk maakt om overal te mediteren.

Mobiele meditatie apps kunnen veel voordelen bieden aan degenen die ze gebruiken:

helpen om focus en concentratie te verbeteren;

bevorderen ontspanning en stressvermindering;

helpen om de kwaliteit van de slaap te verbeteren;

de stemming te verbeteren en het energieniveau te verhogen;

helpen de productiviteit te verhogen.

Voor ontwikkelaars van mobiele apps die besloten een meditatie-app te bouwen, is het ook een zeer voordelig idee. Meditatie apps kunnen goed te gelde worden gemaakt door in-app aankopen of premium functies. Door deze sector in mobiele winkels te betreden, treedt u bovendien automatisch toe tot een van de populairste segmenten van mobiele toepassingen.

Hier is hoe u winst kunt maken met de mindfulness app:

in-app aankopen aanbieden, zoals premium content of functies, of zelfs fysieke producten zoals meditatiehulpmiddelen of kleding;

bied betaalde abonnementen aan, die gebruikers toegang kunnen geven tot exclusieve inhoud of hen zelfs in staat stellen de app reclamevrij te gebruiken;

je kunt de meditatie app zelfs verkopen aan een groter bedrijf.

Hoe bouw je een meditatie app?

Verduidelijk het idee

Een nieuwe trend bracht mobiele ontwikkeling op gang - ontwikkelaars besloten om het succes Headspace en Calm te bereiken. Een paar belangrijke kenmerken maken meditatie-apps zoals Headspace zo populair en effectief. Deze apps bieden een vorm van geleide meditatie. Dit betekent dat je gewoon naar de app kunt luisteren en mee kunt volgen zonder je zorgen te maken dat je het zelf moet doen. Dit is geweldig voor beginners die misschien niet weten hoe ze correct moeten mediteren. Het verbreedt dus het publiek en maakt de apps toegankelijker.

Maar je kunt niet zomaar een duplicaat van deze applicaties maken.

Voordat je aan de meditatie app ontwikkeling begint, moet je ervoor zorgen dat je een duidelijk beeld hebt van de toepassing. Natuurlijk is er niets nieuws aan de ontspanningsapps. Je voegt enkele tientallen audio- of videogeleide meditaties toe en presenteert ze aan gebruikers. Maar om je concurrenten te verslaan en een betere mindfulness-applicatie te maken, kun je enkele accenten toevoegen en een meer boeiende app maken.

Denk aan het niveau van de toekomstige gebruikers: zijn het beginners of ervaren beoefenaars. Op basis daarvan kun je de activiteiten in de app diversifiëren en gebruikers meer boeiende inhoud bieden. Een van de opties is om aanvullende producten op te nemen, zoals ademhalingsoefeningen, muziek voor meditatie, enz.

Om een meditatie app te bouwen kun je no-code platforms gebruiken. No-code ontwikkeling is veel gemakkelijker en sneller.

Voordat u begint met de ontwikkeling, raden wij u aan een wireframe te maken van uw mindfulness app. Maak de virtuele visuele voorstelling van de toekomstige app. Zo wordt het gemakkelijker om de ontwikkeling aan te pakken.

Zodra u een project blauwdruk heeft, kunt u beginnen met de ontwikkeling van uw meditatie app. Met no-code platforms is het veel gemakkelijker om het ontwikkelingsproces aan te pakken. Laten we de ontwikkelingsfasen kort overlopen met behulp van de AppMaster no-code tool.

Het eerste dat u moet voltooien is het creëren van een database voor de meditatie-apps. Het zou helpen om enkele belangrijke gegevensvelden te overwegen: categorieën van meditaties, titels, duur, gekenmerkte afbeelding en beschrijving.

In AppMaster is er een Data Model Designer waar u kunt werken met datamodellen gepresenteerd in visuele blokken. U kunt velden van verschillende typen toevoegen en relaties tussen modellen instellen. Het is veel handiger en gemakkelijker om op deze manier te werken.

Vervolgens bouwt u de bedrijfslogica van uw meditatie-app. Met AppMaster doet u dit in een handomdraai. Met de editor voor bedrijfsprocessen kunt u de workflow van de app creëren met behulp van visuele blokken. Met de drag-and-drop interface kun je snel de benodigde blokken op het canvas slepen.

Om u een beter idee te geven van hoe u de workflow van de meditatie-app kunt sturen, volgen hier enkele belangrijke functies die een mobiele mindfulness-applicatie moet hebben.

Sociale login. Sociale login zal helpen de gebruikerservaring te personaliseren en het registreren in de meditatie applicatie gemakkelijker te maken.

Gebruikersprofiel. Laat gebruikers persoonlijke profielen aanmaken waar ze favoriete meditaties en sessies kunnen opslaan, notities kunnen schrijven en hun stemmingen kunnen bijhouden.

Herinneringen en meldingen. Het is een cruciale functionaliteit om gebruikers betrokken te houden. De app moet gebruikers informeren over de tijd om te beginnen met meditatie om consistentie te behouden.

Betalingen. Dit is belangrijk als je van plan bent om in-app aankopen en abonnementen te gebruiken. Gebruikers moeten de makkelijkste manier hebben om online betalingen af te handelen voor het openen van premium content.

Voortgangstracker. Dit betekent dat gebruikers kunnen zien hoe vaak ze mediteren, hoe lang, en het effect ervan op hun stressniveau en algemeen welzijn. Dit is motiverend en kan gebruikers helpen om vast te houden aan meditatie.

Offline toegang. Gebruikers hebben toegang tot meditaties, zelfs als ze geen internetverbinding hebben. Dit is echt handig als ze willen mediteren in een vliegtuig of op een plaats waar er geen ontvangst is.

We raden ook aan om de beheerconsole aan te maken. Het zal u helpen de inhoud te beheren. Het is een CMS waarmee u nieuwe meditatiesessies kunt toevoegen aan de applicatie, bestanden en inhoud.

UI/UX ontwerp van de meditatie app

U kunt overschakelen naar het ontwerpgedeelte wanneer de primaire ontwikkeling klaar is. Voor meditatie applicaties moet je hier enkele regels volgen:

geen felle kleuren; kies pasteltinten;

vermijd veel details, knoppen en tekst;

voeg wat onopvallende ontspannende animatie toe.

Het algemene app-palet moet kalmerend en ontspannend zijn. Plaats alleen vitale elementen op het scherm, zoals de lijst met meditaties, de menuknop, en voeg een minimalistische video- of audiospeler toe.

Als je twijfels hebt over de meditatie app die je aan het maken bent, draai dan eerst het minimum delightful product. Het belangrijkste verschil tussen het minimum delightful product en het levensvatbare product is dat het geoptimaliseerd is voor UX. Op deze manier kun je een bijna voltooid project presenteren aan de gebruikers die je waardevoorstel kunnen krijgen. Verzamel daarna de feedback en verbeter alles wat je nodig hebt.

Tips

Meditatie app ontwikkeling klinkt als een perfect idee, vooral voor een startup. Het vereist niet veel middelen, kost weinig tijd om het product af te maken met behulp van no-code instrumenten, en kan zeer winstgevend zijn.

Hier zijn de belangrijkste elementen om op te letten: