Como construir uma aplicação de meditação?

Com empregos a tempo inteiro, famílias, e crianças para cuidar, as pessoas dificilmente encontram tempo para cuidar de si próprias. Aqui é onde as aplicações de meditação mostraram o seu valor. É uma fonte de atenção para os utilizadores, tempo para reflectir sobre os seus sentimentos e respirar fundo. Durante os últimos anos, com toda a loucura por que passámos, as aplicações de meditação ajudaram-nos realmente e saltaram para o topo da lista das melhores aplicações. Pode lucrar com a aplicação de meditação, e como criar uma? Vamos descobrir.

Poucas palavras sobre meditação e aplicação de meditação

Meditação é uma forma de atenção que é amplamente praticada pelos seus muitos benefícios. As pessoas meditam por diferentes razões, mas as mais comuns incluem:

>ul>>li>diminuir o stress;>li>melhorar o foco e a concentração;>li>promover o bem-estar geral./ul>p>Meditação pode ser feita em qualquer lugar e em qualquer altura, tornando-a uma forma conveniente e acessível de melhorar a sua saúde e bem-estar.p>Todas as formas de meditação partilham o objectivo comum de promover a atenção e a auto-consciencialização. As meditações guiadas são uma forma muito popular de meditação, onde se segue juntamente com a meditação guiada em áudio ou vídeo. É o tipo adquirido pela maioria das aplicações móveis de meditação.

Muitas aplicações de meditação podem ajudá-lo a começar a meditar ou fornecer orientação e apoio se já for um meditador. As melhores aplicações de meditação que pode encontrar são provavelmente Headspace, Calm, Breathe & Think. Todos estes produtos têm milhões de downloads em lojas móveis.

Como funcionam as aplicações de meditação móvel?

A maior parte das aplicações de meditação móvel permitem aos utilizadores acompanhar o seu progresso ao longo do tempo, estabelecer objectivos, e acompanhar as suas sessões de meditação. Muitas vezes incluem também meditações guiadas, música, outros sons para o ajudar a relaxar, e dicas e conselhos sobre meditação. Algumas aplicações populares de meditação também oferecem acesso offline, pelo que pode usá-las mesmo que não esteja ligado à Internet.

Benefícios das aplicações de meditação móvel

Muitas pessoas não confiam neste tipo de produto móvel que o ajuda a alcançar a atenção e a manter o bem-estar apenas através do ecrã do seu telemóvel. A opinião comum é que os nossos smartphones nos distraem e certamente não nos ajudam a encontrar uma forma de ter cuidado. Mas o efeito pode ser o oposto, por exemplo, através de aplicações de atenção.

As pessoas descobriram que a aplicação de meditação móvel é um verdadeiro tesouro que as ajuda a evitar o stress e a ansiedade sem gastar demasiado tempo e torna possível a meditação em qualquer lugar.

Como construir uma aplicação de meditação?

Clarificar a ideia

>p>As aplicações de meditação móvel podem oferecer muitos benefícios àqueles que as utilizam:>ul>>li>ajuda para melhorar o foco e a concentração;>li>promoção do relaxamento e alívio do stress;>li>ajuda para melhorar a qualidade do sono;>li>aumentar o humor e aumentar os níveis de energia;>li>aajuda para aumentar a produtividade.>/ul>p>Como para os criadores de aplicações móveis que decidiram construir uma aplicação de meditação, é também uma ideia muito benéfica. As aplicações de meditação podem ser bem rentabilizadas através de compras em fichas ou funcionalidades premium. Além disso, ao entrar neste sector em lojas móveis, junta-se automaticamente a um dos segmentos mais populares de aplicações móveis.>p>aqui está como se pode lucrar com a aplicação de atenção:>ul>>li>oferecer compras em apps, tais como conteúdos ou características premium, ou mesmo produtos físicos como auxiliares de meditação ou vestuário;>li>oferecer subscrições pagas, que podem dar aos utilizadores acesso a conteúdos exclusivos ou mesmo permitir-lhes utilizar a aplicação sem anúncios;>li>li>p>pode até vender a aplicação de meditação a uma empresa maior.

Uma nova tendência desencadeou o desenvolvimento móvel - os programadores decidiram alcançar o sucesso Headspace, e a Calm conseguiu. Algumas características-chave tornam aplicações de meditação como o Headspace tão populares e eficazes. Estas aplicações oferecem alguma forma de meditação guiada. Isto significa que se pode simplesmente ouvir a aplicação e segui-la sem se preocupar em fazê-la você mesmo. Isto é óptimo para principiantes que podem não saber como meditar correctamente. Assim, alarga o público e torna as aplicações mais acessíveis.

Mas não pode simplesmente criar uma duplicata destas aplicações.

Antes de iniciar o desenvolvimento da aplicação de meditação, certifique-se de que tem uma ideia clara da aplicação. É claro que não há nada de novo sobre as aplicações de relaxamento. Adiciona-se um par de dúzias de meditações guiadas por áudio ou vídeo e apresenta-se aos utilizadores. No entanto, para vencer os seus concorrentes e fazer uma melhor aplicação de atenção, pode adicionar alguns toques e criar uma aplicação mais envolvente.

Considere o nível dos futuros utilizadores: serão eles principiantes ou praticantes experientes. Com base nisso, poderá diversificar as actividades na aplicação e oferecer aos utilizadores conteúdos mais envolventes. Uma das opções é incluir produtos complementares, tais como práticas respiratórias, música para meditação, etc.

Desenvolvimento de aplicação de meditação com ferramentas sem código

Para construir uma aplicação de meditação, pode utilizar plataformas sem código. O desenvolvimento sem código é muito mais fácil e rápido.

p> Antes de iniciar o desenvolvimento, sugerimos a criação de uma wireframe da sua aplicação de atenção. Crie a representação visual virtual da futura aplicação. Assim, será mais fácil lidar com o desenvolvimento.

A partir do momento em que tenha um plano de projecto, poderá iniciar o desenvolvimento da sua aplicação de meditação. Com plataformas sem código, é muito mais fácil lidar com o processo de desenvolvimento. Vamos rever em breve as fases de desenvolvimento utilizando a ferramenta sem código AppMaster.

A primeira coisa que deve completar é criar uma base de dados para as aplicações de meditação. Isto ajudaria a considerar alguns campos de dados chave: categorias de meditações, títulos, duração, imagem em destaque, e descrição.

No AppMaster, existe um desenhador de modelos de dados onde se pode trabalhar com modelos de dados apresentados em blocos visuais. É possível adicionar campos de vários tipos diferentes e estabelecer relações entre modelos. É muito mais conveniente e fácil de trabalhar desta forma.

P>Próximo, construa a lógica empresarial da sua aplicação de meditação. Com AppMaster, pode fazer isto num instante. O editor de processos de negócio permite criar o fluxo de trabalho da aplicação utilizando blocos visuais. A interface de arrastar e largar permite-lhe arrastar rapidamente os blocos necessários para a tela.

Para lhe dar uma melhor ideia de como dirigir o fluxo de trabalho da aplicação de meditação, aqui estão algumas características chave que uma aplicação móvel de atenção deve ter.

>forte>Inicio de sessão social. Login social ajudará a personalizar a experiência do utilizador e a facilitar o registo na aplicação de meditação.

>strong>Perfil do utilizador. Deixar os utilizadores criar perfis pessoais onde podem guardar meditações e sessões favoritas, escrever notas e acompanhar o seu estado de espírito.

strong>Recordos e notificações. É crucial funcionalidade para manter os utilizadores envolvidos. O aplicativo deve notificar os utilizadores sobre o tempo para iniciar a meditação para manter a consistência.

Pagamentos. Esta é significativa se planeia utilizar compras e subscrições no aplicativo. Os utilizadores devem ter a forma mais fácil de lidar com pagamentos online para abrir conteúdos premium.

> forte>Progress tracker. Isto significa que os utilizadores podem ver com que frequência meditam, durante quanto tempo, e o seu efeito nos seus níveis de stress e bem-estar geral. Isto é motivador e pode ajudar os utilizadores a manterem-se na prática da meditação.

>forte>Acesso off-line. Os utilizadores podem aceder a meditações mesmo que não estejam ligados à Internet. Isto é realmente útil se quiserem meditar num avião ou num local onde não haja recepção.

Também sugerimos a criação da consola de administração. Ela ajudá-lo-á a gerir o conteúdo. É um CMS através do qual pode adicionar novas sessões de meditação à aplicação, ficheiros, e conteúdo.

UI/UX design da aplicação de meditação

P>Pode mudar para a parte de design quando o desenvolvimento primário estiver terminado. As aplicações de meditação exigem que siga algumas regras aqui:

sem cores brilhantes; escolha tons pastel;

li> evitar muitos detalhes, botões, e texto;

>ul><>li>add alguma animação relaxante não ostentosa.

A paleta geral da aplicação deve ser calmante e relaxante. Coloque apenas elementos vitais no ecrã, tais como a lista de meditações, botão de menu, e adicione um leitor de vídeo ou áudio minimalista.

Se tiver dúvidas sobre a aplicação de meditação que está a criar, primeiro, execute o produto mínimo delicioso. A diferença chave entre o produto mínimo delicioso e o produto viável é que é optimizado para UX. Desta forma, pode apresentar um projecto quase concluído aos utilizadores que podem obter a sua proposta de valor. Depois disso, recolher o feedback e melhorar tudo o que precisa.

h2>Takeawaysp>Desenvolvimento de aplicação de meditação soa como uma ideia perfeita, especialmente para um arranque. Não requer muitos recursos, leva pouco tempo a terminar o produto utilizando instrumentos sem código, e pode ser muito rentável.>p>Aqui estão os elementos mais importantes a ter em atenção:>ul>li>criar primeiro um projecto;li>li>utilizar apenas cores calmas no design;li>criar uma consola de administração para gerir facilmente o conteúdo;>li>adicionar algumas características chave, incluindo perfis de utilizador, pagamentos em linha, e notificações push./ul>