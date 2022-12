Jak zbudować aplikację do medytacji?

Z pełnoetatowymi pracami, rodzinami i dziećmi do opieki, ludzie ledwo znajdują czas na opiekę nad sobą. Tutaj właśnie aplikacje do medytacji pokazały swoją wartość. Jest to źródło mindfulness dla użytkowników, czas na zastanowienie się nad swoimi uczuciami i wzięcie głębokiego oddechu. W ciągu ostatnich kilku lat, przy całym tym szaleństwie, przez które przeszliśmy, aplikacje medytacyjne naprawdę nam pomogły i wskoczyły na szczyt listy najlepszych aplikacji. Czy można zarobić na aplikacji do medytacji i jak ją stworzyć? Dowiedzmy się tego.

Kilka słów o medytacji i aplikacji do medytacji

Medytacja to forma mindfulness, która jest szeroko praktykowana ze względu na wiele korzyści. Ludzie medytują z różnych powodów, ale najczęstsze obejmują:

zmniejszenie stresu;

poprawa skupienia i koncentracji;

promowanie ogólnego dobrego samopoczucia.

Medytacja może być wykonywana w dowolnym miejscu i czasie, co czyni ją wygodnym i dostępnym sposobem na poprawę zdrowia i samopoczucia.

Wszystkie formy medytacji mają wspólny cel, jakim jest promowanie uważności i samoświadomości. Medytacje z przewodnikiem są bardzo popularną formą medytacji, gdzie podążasz za przewodnikiem medytacji audio lub wideo. Jest to typ nabyty przez większość mobilnych aplikacji medytacyjnych.

Wiele aplikacji do medytacji może pomóc Ci rozpocząć medytację lub zapewnić wskazówki i wsparcie, jeśli jesteś już medytatorem. Najlepsze aplikacje do medytacji, które możesz znaleźć, to prawdopodobnie Headspace, Calm, Breathe & Think. Wszystkie te produkty mają miliony pobrań w sklepach mobilnych.

Jak działają mobilne aplikacje do medytacji?

Większość mobilnych aplikacji do medytacji pozwala użytkownikom śledzić ich postępy w czasie, wyznaczać cele i śledzić ich sesje medytacyjne. Często zawierają one również medytacje prowadzone, muzykę, inne dźwięki pomagające się zrelaksować oraz wskazówki i porady dotyczące medytacji. Niektóre popularne aplikacje do medytacji oferują również dostęp w trybie offline, więc możesz z nich korzystać nawet wtedy, gdy nie jesteś podłączony do Internetu.

Korzyści płynące z mobilnych aplikacji do medytacji

Wielu nie ufa tego rodzaju produktom mobilnym, które pomagają osiągnąć mindfulness i utrzymać dobre samopoczucie tylko poprzez ekran telefonu komórkowego. Powszechna opinia jest taka, że nasze smartfony nas rozpraszają i z pewnością nie pomagają nam znaleźć drogi do mindfulness. Ale efekt może być odwrotny, na przykład poprzez aplikacje mindfulness.

Ludzie odkryli, że mobilna aplikacja do medytacji to prawdziwy skarb, który pomaga im uniknąć stresu i niepokoju bez poświęcania zbyt wiele czasu i umożliwia medytację w dowolnym miejscu.

Mobilne aplikacje do medytacji mogą zaoferować wiele korzyści tym, którzy z nich korzystają:

pomagają poprawić skupienie i koncentrację;

promują relaks i łagodzenie stresu;

pomagają poprawić jakość snu;

podnieść nastrój i zwiększyć poziom energii;

pomagają zwiększyć produktywność.

Jeśli chodzi o deweloperów aplikacji mobilnych, którzy postanowili zbudować aplikację do medytacji, jest to również bardzo korzystny pomysł. Aplikacje medytacyjne mogą być dobrze monetyzowane poprzez zakupy w aplikacji lub funkcje premium. Co więcej, wchodząc w ten sektor w sklepach mobilnych, automatycznie dołączasz do jednego z najpopularniejszych segmentów aplikacji mobilnych.

Oto jak możesz zarobić na aplikacji mindfulness:

oferować zakupy w aplikacji, takie jak treści lub funkcje premium, a nawet produkty fizyczne, takie jak pomoce do medytacji lub odzież;

zaoferować płatne subskrypcje, które mogą dać użytkownikom dostęp do ekskluzywnych treści lub nawet pozwolić im na korzystanie z aplikacji ad-free;

możesz nawet sprzedać aplikację medytacji outright do większej firmy.

Jak zbudować aplikację do medytacji?

Wyjaśnij pomysł

Nowy trend wywołał rozwój mobilny - deweloperzy postanowili osiągnąć sukces, jaki odniosły Headspace i Calm. Kilka kluczowych cech sprawia, że aplikacje do medytacji takie jak Headspace są tak popularne i skuteczne. Aplikacje te oferują pewną formę medytacji kierowanej. Oznacza to, że możesz po prostu słuchać aplikacji i podążać za nią, nie martwiąc się o robienie tego samemu. Jest to świetne rozwiązanie dla początkujących, którzy mogą nie wiedzieć, jak prawidłowo medytować. Więc to poszerza publiczność i sprawia, że aplikacje są bardziej dostępne.

Ale nie możesz po prostu stworzyć duplikatu tych aplikacji.

Przed rozpoczęciem rozwoju aplikacji medytacyjnej, upewnij się, że masz jasny pomysł na aplikację. Oczywiście w aplikacjach relaksacyjnych nie ma nic nowego. Dodajesz kilkadziesiąt medytacji prowadzonych w formie audio lub wideo i prezentujesz je użytkownikom. Jednak, aby pokonać konkurencję i stworzyć lepszą aplikację mindfulness, możesz dodać kilka akcentów i stworzyć bardziej angażującą aplikację.

Rozważ poziom przyszłych użytkowników: czy będą to początkujący czy doświadczeni praktycy. Na tej podstawie możesz zróżnicować aktywności w aplikacji i zaoferować użytkownikom bardziej angażujące treści. Jedną z opcji jest dołączenie produktów uzupełniających, takich jak praktyki oddechowe, muzyka do medytacji itp.

Tworzenie aplikacji do medytacji za pomocą narzędzi bez kodu

Aby zbudować aplikację medytacyjną, możesz użyć platform no-code. Rozwój bez kodu jest znacznie łatwiejszy i szybszy.

Przed rozpoczęciem rozwoju, sugerujemy stworzenie wireframe swojej aplikacji mindfulness. Stwórz wirtualną wizualną reprezentację przyszłej aplikacji. W ten sposób łatwiej będzie poradzić sobie z rozwojem.

Gdy masz już schemat projektu, możesz rozpocząć rozwój swojej aplikacji medytacyjnej. Dzięki platformom no-code, znacznie łatwiej jest obsługiwać proces rozwoju. Przejrzyjmy krótko etapy rozwoju przy użyciu narzędzia AppMaster no-code.

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś ukończyć, jest stworzenie bazy danych dla aplikacji medytacyjnych. Pomogłoby to rozważyć kilka kluczowych pól danych: kategorie medytacji, tytuły, czas trwania, wyróżniony obraz i opis.

W AppMasterze znajduje się projektant modeli danych, w którym możesz pracować z modelami danych przedstawionymi w blokach wizualnych. Możesz dodać pola wielu różnych typów i ustawić relacje między modelami. Praca w ten sposób jest znacznie wygodniejsza i łatwiejsza.

Następnie zbuduj logikę biznesową swojej aplikacji medytacyjnej. Dzięki AppMasterowi możesz to zrobić błyskawicznie. Edytor procesów biznesowych umożliwia tworzenie przepływu pracy aplikacji za pomocą wizualnych bloków. Interfejs "przeciągnij i upuść" pozwala szybko przeciągnąć wymagane bloki na płótno.

Aby dać ci lepszy pomysł, jak kierować przepływem pracy aplikacji medytacyjnej, oto kilka kluczowych funkcji, które powinna mieć mobilna aplikacja mindfulness.

Logowanie społecznościowe. Logowanie społecznościowe pomoże spersonalizować doświadczenie użytkownika i sprawi, że rejestracja w aplikacji medytacyjnej będzie łatwiejsza.

Profil użytkownika. Pozwól użytkownikom tworzyć osobiste profile, w których mogą zapisywać ulubione medytacje i sesje, pisać notatki i śledzić swoje nastroje.

Przypomnienia i powiadomienia. Jest to kluczowa funkcjonalność, aby utrzymać zaangażowanie użytkowników. Aplikacja powinna powiadamiać użytkowników o czasie rozpoczęcia medytacji, aby zachować spójność.

Płatności. Ten jest znaczący, jeśli planujesz używać zakupów w aplikacji i subskrypcji. Użytkownicy powinni mieć najłatwiejszy sposób obsługi płatności online za otwarcie treści premium.

Śledzenie postępów. Oznacza to, że użytkownicy mogą zobaczyć, jak często medytują, jak długo, i jego wpływ na ich poziom stresu i ogólne samopoczucie. Jest to motywujące i może pomóc użytkownikom trzymać się praktyki medytacyjnej.

Dostęp offline. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do medytacji, nawet jeśli nie są podłączeni do Internetu. Jest to naprawdę przydatne, jeśli chcą medytować w samolocie lub w miejscu, w którym nie ma odbioru.

Proponujemy również stworzenie konsoli administratora. Pomoże Ci ona w zarządzaniu treścią. Jest to CMS, poprzez który możesz dodawać nowe sesje medytacyjne do aplikacji, pliki i treści.

Projektowanie UI/UX aplikacji do medytacji

Możesz przejść do części projektowej, gdy podstawowy rozwój zostanie zakończony. Aplikacje medytacyjne wymagają, abyś przestrzegał tutaj pewnych zasad:

brak jaskrawych kolorów; wybierz pastelowe odcienie;

unikać wielu szczegółów, przycisków i tekstu;

dodaj kilka nieostentacyjnych animacji relaksacyjnych.

Ogólna paleta aplikacji powinna być uspokajająca i relaksująca. Umieść na ekranie tylko istotne elementy, takie jak lista medytacji, przycisk menu i dodaj minimalistyczny odtwarzacz wideo lub audio.

Jeśli masz wątpliwości co do tworzonej aplikacji medytacyjnej, najpierw uruchom minimalny zachwycający produkt. Kluczową różnicą między minimalnym zachwycającym produktem a produktem wykonalnym jest to, że jest on zoptymalizowany pod kątem UX. W ten sposób możesz zaprezentować prawie ukończony projekt użytkownikom, którzy mogą otrzymać twoją propozycję wartości. Po tym, zbierz informacje zwrotne i popraw wszystko, czego potrzebujesz.

Takeaways

Rozwój aplikacji medytacyjnych brzmi jak doskonały pomysł, zwłaszcza dla startupu. Nie wymaga wielu zasobów, zajmuje niewiele czasu, aby ukończyć produkt przy użyciu instrumentów no-code, i może być bardzo opłacalny.

Oto najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę: