Tidak ada yang dapat menjamin bahwa aplikasi seluler kami akan berhasil setelah diluncurkan di pasar, tetapi ini tidak berarti bahwa kami tidak memiliki alat untuk menguji, mengevaluasi, dan memahami proyek kami sebelum diluncurkan secara resmi sehingga kami dapat mengoptimalkan peluang sukses.

Dalam istilah ini, salah satu alat pengujian paling banyak di tangan kami sebagai pengembang aplikasi seluler adalah MVP, Produk yang Layak Minimum. Dengan MVP, Anda dapat menguji ide dan fitur aplikasi Anda untuk memeriksa bagaimana audiens Anda bereaksi terhadapnya, bagaimana mereka mengalaminya, dan jika dan bagaimana proyek dapat ditingkatkan sebelum diluncurkan.

Dalam artikel ini, kami mengeksplorasi apa itu MVP dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan proyek Anda, dan kami juga akan melalui proses pengembangan MVP sehingga Anda dapat memahami bagaimana Anda dapat merancang dan membangun Produk Minimum yang Layak Anda.

Apa itu Produk Minimum yang Layak?

Produk yang Layak Minimum adalah versi minimal dari produk yang Anda kembangkan yang dapat Anda gunakan untuk diuji di pasar. Produk MVP yang layak dapat digunakan di bidang apa pun, dan dapat membawa keuntungan yang sama: MPV akan dirilis ke sekelompok orang yang merupakan representasi dari audiens target Anda (misalnya, jika audiens target Anda adalah 'remaja', Anda akan mendistribusikan Produk Minimum yang Layak Anda ke sekelompok remaja).

Praktik ini dapat membuat Anda belajar tentang bagaimana reaksi publik terhadap produk baru, bagaimana mereka menggunakannya, dan jika dan bagaimana harapan Anda dikonfirmasi atau ditolak.

Seperti Apa Tampilan Mvp Produk yang Layak?

Kami telah menyebutkan bahwa MVP adalah bentuk minimal dari produk Anda, tetapi apa artinya?

Dengan MVP, Anda hanya mengembangkan fungsionalitas inti produk Anda sehingga dapat menjadi semacam model dasar yang mampu memenuhi tujuan utama yang ingin Anda capai. Jika, misalnya, Anda ingin meluncurkan aplikasi yang memecahkan masalah tertentu bagi penggunanya, MVP harus menyediakan kemampuan ini, tetapi dapat bebas dari fitur tambahan atau elemen apa pun.

Proses Pengembangan Mvp Dan Pengembangan Aplikasi Seluler

Proses pengembangan MVP sangat penting di bidang pengembangan aplikasi seluler. Aplikasi seluler adalah produk (dan layanan) yang diberikan kepada pengguna sehingga mereka dapat memperbaiki masalah atau memenuhi kebutuhan. Produk yang Layak Minimum adalah tes yang ideal untuk memeriksa fungsionalitas inti aplikasi dan mengumpulkan umpan balik dari audiens yang Anda targetkan.

Di bidang ini, MVP adalah versi paling dasar dari aplikasi yang Anda buat. Ini memiliki semua fungsi inti dan fitur minimum. Namun, itu perlu membuat audiens dapat menggunakannya untuk tujuannya karena ini adalah cara paling efektif untuk mengumpulkan umpan balik mereka.

Di bagian ini, kami mengeksplorasi cara mendefinisikan, membingkai, dan membangun produk minimum yang layak untuk aplikasi Anda dengan panduan langkah demi langkah yang mendetail. Aplikasi MVP mungkin memiliki fitur yang terbatas, tetapi itu tidak berarti bahwa proses pengembangan produk harus diremehkan: pilihan yang Anda buat dalam tahap perencanaan akan bergantung pada kualitas dan relevansi umpan balik Anda.

Cara Membangun Produk Minimum yang Layak: Panduan Langkah-demi-Langkah

Riset pasar

Proses pengembangan MVP tidak hanya dimulai dengan riset pasar, tetapi seluruh proyek pengembangan aplikasi Anda harus dimulai dengannya.

Riset pasar memungkinkan Anda memahami siapa saja orang yang akan membutuhkan aplikasi Anda dan cara menjangkau mereka. Tanyakan pada diri Anda, siapa orang-orang ini? Jenis perangkat dan platform apa yang lebih sering mereka gunakan? Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka inginkan?

Tentu saja, selain bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini dan merenungkannya, Anda ingin benar-benar bertanya kepada mereka: menjalankan riset pasar dengan survei dan dengan mengajukan pertanyaan langsung. Pada tahun 2022, fase ini menjadi sangat mudah berkat media sosial. Dengan mereka, Anda dapat menjangkau banyak orang dan meminta pendapat mereka secara gratis dan dengan sedikit usaha di pihak mereka.

Di akhir penelitian Anda, Anda akan dapat mengidentifikasi audiens yang Anda targetkan dengan parameter yang tepat (usia, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, keahlian, hobi ...). Sekarang Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menyediakan layanan/produk yang mereka butuhkan.

Persempit ide Anda

Saat Anda mengembangkan produk minimum yang layak, Anda mempersempit aplikasi Anda ke intinya. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar mengetahui apa inti darinya. Langkah ini dan berikut ini akan membantu Anda sampai di sana.

Pada tahap ini, penting bagi Anda untuk mempersempit ide tentang aplikasi Anda. Bertanya pada diri sendiri:

Apa kebutuhan/masalah yang sedang diselesaikan/dipenuhi oleh aplikasi saya? Siapa yang akan menggunakan aplikasi saya, dan bagaimana caranya? Mengapa mereka memilih aplikasi saya daripada lusinan (jika bukan ratusan) aplikasi lainnya?

Tentukan daftar fitur

Langkah ini juga membantu Anda mempersempit ke inti aplikasi seluler dan proses pengembangan MVP Anda, tetapi dari sudut pandang yang lebih teknis.

Dengan jawaban yang telah Anda berikan pada langkah sebelumnya, sekarang saatnya untuk menentukan fitur seperti apa yang harus diberikan kepada pengguna. Dengan kata lain, jika Anda harus menjawab pertanyaan tersebut dengan fitur aplikasi seluler, mana yang akan Anda pilih?

Fitur yang Anda pilih di sini adalah fitur yang harus diterapkan di Produk Minimum yang Layak Anda.

Petakan alur pengguna

Pengembangan produk MVP Anda harus dibangun berdasarkan pengguna Anda dan pengalaman mereka. Salah satu cara paling efektif untuk memastikan bahwa pengguna Anda akan mendapatkan pengalaman yang baik adalah dengan memetakan perjalanan mereka sebagai pengguna.

Apa langkah-langkah yang akan mereka ambil dari saat mereka membuka aplikasi hingga saat mereka mencapai tujuan mereka? Ketika Anda telah memetakan semuanya (secara visual), Anda dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengalaman mereka dapat ditingkatkan. Misalnya, Anda dapat menyadari bahwa Anda telah merancang proses tiga langkah untuk melakukan tindakan yang hanya memerlukan satu.

Setelah peta alur pengguna Anda direduksi menjadi tulang, Anda telah memperoleh kerangka kerja untuk MVP produk Anda yang layak.

Bangun aplikasi minimum yang layak

Hanya ini saatnya membangun MVP: langkah-langkah sebelumnya harus menjadi fondasi untuk fase pembangunan yang dimulai sekarang.

Ini adalah proses pengembangan MVP yang sebenarnya ketika pengembang dan teknisi UI sedang bekerja. Ingatlah, dalam fase ini, bahwa produk minimum yang layak bukanlah versi produk Anda yang kualitasnya lebih rendah. Kualitas harus selalu menjadi prioritas; Anda hanya mengurangi ide Anda menjadi intinya, aplikasi seluler Anda menjadi fungsionalitas intinya.

Luncurkan aplikasi Minimum Viable Product

Ketika pengembangan produk MVP selesai, Anda siap untuk meluncurkan aplikasi seluler MVP Anda.

Ini juga merupakan langkah yang memerlukan beberapa perencanaan: lebih dari sekadar perencanaan, ini adalah saat keterampilan pemasaran dan komunikasi berperan dalam proses membangun MVP yang sukses. Strategi pemasaran Anda harus ditargetkan pada segmen yang sama dengan tujuan MVP produk Anda yang layak.

Kumpulkan dan analisis umpan balik

Tidak, proses pengembangan produk MVP tidak berakhir dengan peluncuran produk minimum yang layak. Sebaliknya, langkah ini bisa dianggap yang paling penting.

Sekarang saatnya dalam perjalanan pengembangan produk MVP Anda ketika Anda perlu mengumpulkan umpan balik dari audiens Anda.

Anda harus mencoba mengumpulkan umpan balik kualitatif dan kuantitatif.

Umpan balik kualitatif dibuat oleh pendapat yang dibagikan oleh pengguna: mengapa mereka menggunakan aplikasi, mengapa mereka menyukainya, mengapa mereka tidak menyukainya, dan bagaimana mereka akan meningkatkannya.

Umpan balik kuantitatif harus terdiri dari data yang terukur dan dapat dibandingkan: misalnya, jumlah pengguna di bawah 18 tahun yang menggunakan aplikasi, fungsi apa yang paling banyak digunakan menurut angka, dan banyak lagi…

Selama fase ini, data penting lainnya yang harus Anda kumpulkan adalah bagaimana pengguna mengetahui tentang aplikasi Anda: data tersebut dapat memberi Anda wawasan pemasaran yang penting.

Mengumpulkan data tentu saja tidak cukup: keberhasilan Anda membangun proses MVP mengharuskan Anda menganalisis data tersebut dan mengambil wawasan yang kuat dari mereka tentang bagaimana Anda dapat terus meningkatkan aplikasi seluler Anda.

Pengembangan produk MVP: apakah ini hanya ujian?

MVP adalah bagian dari proses pengembangan produk Anda, tidak hanya sebagai ujian. Sebenarnya, tujuan MVP produk yang layak juga untuk menunjukkan potensi aplikasi Anda kepada investor. Anda dapat menunjukkan fitur inti aplikasi dan cara kerjanya serta umpan balik pengguna. Dengan cara ini, menemukan orang yang mau menginvestasikan uang mereka dalam proyek Anda bisa menjadi jauh lebih mudah.

Last but not least, dalam beberapa kasus, MVP juga dapat menjadi dasar Anda mengembangkan aplikasi seluler terakhir.

Waktu untuk membangun MVP yang Anda habiskan adalah bagian penting dari proses pengembangan produk Anda. Dengan panduan kami, kami berharap, selain memberi Anda pengetahuan untuk membuat Produk Minimum yang Layak untuk ponsel Anda, kami juga membantu Anda memahami pentingnya dan bagaimana, jika dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhatian, dapat mengarah pada profesional dan hasil yang sukses.