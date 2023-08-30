高可用性架构权威指南

了解高可用性

高可用性 (HA) 是软件系统的一个特性，可确保计划内和计划外事件期间的连续运行和最少的停机时间，从而提供可靠且一致的用户体验。高可用性对于需要为客户提供不间断服务的企业和软件服务至关重要，特别是在当今竞争激烈的市场中，即使是很短的停机时间也会显着影响收入、声誉和客户满意度。

高可用性的主要目标是提高系统的弹性，确保它可以在各种故障情况下继续运行，例如硬件或软件故障、网络中断和其他意外事件。高可用性侧重于设计软件系统的架构、基础设施和操作，以防止或减轻此类故障的影响并从中快速恢复。

高可用性设计的关键原则

在设计高可用性软件系统时需要考虑几个关键原则。这些原则指导系统的架构和实现，以实现所需的弹性、稳健性和容错水平。让我们详细探讨这些关键原则：

消除单点故障： 单点故障 (SPOF) 是系统内的组件，如果出现故障，可能会导致整个系统瘫痪。为了实现高可用性，必须通过在系统的每个级别引入冗余和容错来识别和消除这些 SPOF。

单点故障 (SPOF) 是系统内的组件，如果出现故障，可能会导致整个系统瘫痪。为了实现高可用性，必须通过在系统的每个级别引入冗余和容错来识别和消除这些 SPOF。 拥抱冗余和复制： 冗余和复制对于实现高可用性至关重要。通过拥有应用程序组件和数据的多个实例，即使一个或多个组件发生故障，系统也可以继续运行。

冗余和复制对于实现高可用性至关重要。通过拥有应用程序组件和数据的多个实例，即使一个或多个组件发生故障，系统也可以继续运行。 实施负载平衡和流量管理： 跨多个资源或实例有效分配传入请求和流量可以防止实例过载、优化资源使用并提高系统的性能和可用性。

跨多个资源或实例有效分配传入请求和流量可以防止实例过载、优化资源使用并提高系统的性能和可用性。 自动故障转移和恢复： 自动故障转移和恢复机制可检测故障并启动故障转移流程以恢复正常实例，无需手动干预。这提高了系统维护的速度和效率，并减少了停机时间。

自动故障转移和恢复机制可检测故障并启动故障转移流程以恢复正常实例，无需手动干预。这提高了系统维护的速度和效率，并减少了停机时间。 主动监控和警报： 应建立监控和警报机制，以便及早发现系统中的问题和故障。这些数据对于识别根本原因、触发自动恢复过程和维护高可用性非常有价值。

应建立监控和警报机制，以便及早发现系统中的问题和故障。这些数据对于识别根本原因、触发自动恢复过程和维护高可用性非常有价值。 计划和测试故障：彻底计划和测试各种故障场景，以确保系统在不同条件下保持弹性和高可用性。这包括性能测试、混沌工程以及故障转移和恢复测试。

冗余和复制

冗余和复制是高可用性设计的关键方面。冗余是指有多个应用程序组件实例可用于处理请求，而复制是指跨系统组件创建数据的多个副本。冗余和复制都有助于减轻组件故障的影响并保持系统连续性。在高可用性系统中实现冗余和复制时需要考虑几个方面：

应用程序冗余： 通过部署应用程序组件的多个实例（例如 Web 服务器和应用程序服务器），您可以针对单个组件的故障提供恢复能力。应用程序冗余通常是通过集群来实现的，集群中的实例一起工作来处理传入的请求。

通过部署应用程序组件的多个实例（例如 Web 服务器和应用程序服务器），您可以针对单个组件的故障提供恢复能力。应用程序冗余通常是通过集群来实现的，集群中的实例一起工作来处理传入的请求。 数据复制： 数据复制涉及跨不同存储设备或位置创建和维护相同数据的多个副本。这提供了针对数据存储组件故障的容错能力。数据复制可以使用各种技术来实现，例如同步或异步复制，具体取决于所需的数据一致性和系统延迟级别。

数据复制涉及跨不同存储设备或位置创建和维护相同数据的多个副本。这提供了针对数据存储组件故障的容错能力。数据复制可以使用各种技术来实现，例如同步或异步复制，具体取决于所需的数据一致性和系统延迟级别。 地理冗余： 为了确保即使在数据中心发生故障时也能实现高可用性，跨多个地理位置或区域部署实例和数据至关重要。异地冗余可针对可能影响整个数据中心的大规模中断提供容错能力。

为了确保即使在数据中心发生故障时也能实现高可用性，跨多个地理位置或区域部署实例和数据至关重要。异地冗余可针对可能影响整个数据中心的大规模中断提供容错能力。 组件级冗余：要消除基础架构中的单点故障，请考虑在组件级引入冗余。这可能包括冗余电源、网络交换机、负载平衡器和其他基础设施组件，以确保软件系统的持续运行。

通过有效地理解和实施冗余和复制，您可以实现一个高可用的软件系统，该系统可以保持连续运行并从意外事件中快速恢复。

负载均衡和流量管理

负载平衡和流量管理是高可用性 (HA) 架构的重要组成部分。他们的主要目标是在软件系统中的多个实例或资源之间优化分配传入请求和流量，防止过载，优化资源使用，并增强系统的性能和可用性。

负载均衡器

负载均衡器是 HA 系统中流量管理的核心要素。它们接收客户端请求并智能地将它们路由到最合适的服务器或实例来处理请求。负载均衡器可以基于硬件或软件，并且通常在不同的 OSI 模型层运行，例如第 4 层（传输层）或第 7 层（应用层）。可以采用多种负载平衡算法来确定每个请求的最佳目标，包括：

循环： 在池中的所有服务器之间平均分配请求，无论其当前负载如何。

在池中的所有服务器之间平均分配请求，无论其当前负载如何。 最少连接： 将请求路由到活动连接最少的服务器，将连接较少的服务器视为负载较低。

将请求路由到活动连接最少的服务器，将连接较少的服务器视为负载较低。 最短响应时间： 考虑服务器负载和网络延迟，将请求分配给响应时间最短的服务器。

考虑服务器负载和网络延迟，将请求分配给响应时间最短的服务器。 基于哈希：根据哈希值（例如客户端的 IP 地址或请求参数）将请求路由到特定服务器，确保分配一致并有效利用服务器端缓存。

交通管理技术

HA 架构中的有效流量管理需要多种技术来优化资源使用、最大限度地减少停机时间并保持连续运行。一些常用的技术包括：

水平扩展： 根据工作负载添加或删除应用组件实例，提供动态扩展能力，有效适应流量波动。

根据工作负载添加或删除应用组件实例，提供动态扩展能力，有效适应流量波动。 速率限制： 对接受或处理请求的速率实施限制，防止拒绝服务攻击并确保客户端之间公平的资源使用。

对接受或处理请求的速率实施限制，防止拒绝服务攻击并确保客户端之间公平的资源使用。 限制： 在高负载条件或系统运行状况恶化的情况下降低处理请求的速率，保持稳定性并防止服务器过载。

在高负载条件或系统运行状况恶化的情况下降低处理请求的速率，保持稳定性并防止服务器过载。 准入控制：当系统承受极大压力或资源利用率达到预定义阈值时拒绝请求，确保稳定性并防止灾难性故障。

自动故障转移和恢复

自动故障转移和恢复对于维持高可用性至关重要，因为它们可以检测故障并促进请求无缝过渡到健康实例，而无需手动干预。他们还启动恢复流程来恢复故障组件，同时减少停机时间并限制用户服务中断。

故障转移策略

根据软件系统的架构和需求，可以实施不同的故障转移策略，包括：

主动-被动： 在此策略中，当主实例发生故障时，备用实例可以接管。被动实例定期从主动实例接收更新和复制数据，确保故障转移期间的数据一致性和最小中断。

在此策略中，当主实例发生故障时，备用实例可以接管。被动实例定期从主动实例接收更新和复制数据，确保故障转移期间的数据一致性和最小中断。 Active-Active：所有实例主动处理请求并分担工作负载。如果一个实例发生故障，其余实例将继续处理请求，并在它们之间重新分配负载。与主动-被动策略相比，这种方法提供了更好的容错能力和资源利用率。

恢复过程

自动恢复流程有助于恢复故障组件并保持高可用性级别。他们包括：

运行状况检查： 定期检查实例和组件的运行状况，识别问题，并在必要时启动恢复流程。

定期检查实例和组件的运行状况，识别问题，并在必要时启动恢复流程。 自动缩放： 根据工作负载自动配置或取消配置实例，维护预定义的资源容量级别，并替换失败的实例。

根据工作负载自动配置或取消配置实例，维护预定义的资源容量级别，并替换失败的实例。 自动数据恢复：当发生存储故障或数据损坏时，自动从备份或副本中恢复数据。

监控和警报

监控和警报对于维持高可用性至关重要。它们能够及早检测系统中的问题和故障，为识别根本原因和触发自动恢复过程提供有价值的数据。有效的监控和警报系统可减少停机时间并确保连续运行。

监控

全面的监控策略应涵盖系统的各个方面，包括：

基础设施指标：监控 CPU 使用率、内存消耗、磁盘空间、网络吞吐量和其他基础设施相关指标，可以快速识别潜在的瓶颈和资源限制。 应用程序指标：可以监控请求率、错误率和响应时间等应用程序级指标，以检测性能问题和潜在故障。 自定义指标：还可以监控针对单个应用程序定制的特定于业务的指标，以获得有关系统性能和用户体验的宝贵见解。

为了有效地监控这些指标，可以使用各种工具和平台，例如开源监控解决方案（例如Prometheus、Grafana）、商业监控工具（例如Datadog、New Relic）或云原生服务（例如Amazon CloudWatch） 、谷歌 Stackdriver）。

警报

警报系统应通知相关团队系统中的潜在问题或故障，以便及时采取行动并最大限度地减少停机时间。有效的警报策略包括：

基于阈值的警报：当特定指标超过预定义阈值时生成警报，表明系统中潜在的性能问题或故障。 异常检测警报：当系统性能明显偏离正常行为时触发警报，表明传统基于阈值的警报可能无法捕获的可能问题。 警报优先级：根据严重性和影响对警报进行优先级排序，以确保最关键的问题得到及时解决。 警报通知：确保通过首选通信渠道（例如电子邮件、短信、移动应用程序通知或聊天集成）将警报传递给适当的团队。实施有效的监控和警报策略作为高可用性架构的一部分对于维护系统稳定性、最大限度地减少停机时间和提供无缝的用户体验至关重要。

借助AppMaster的无代码平台，您可以快速创建可扩展、有弹性的应用程序，帮助您实现高可用性，即使在高负载场景下也是如此。该平台能够从头开始生成应用程序，从而消除了技术债务，并允许无缝集成高可用性最佳实践。借助AppMaster改进您的软件系统架构，并确保在所有情况下持续运行。

测试高可用性系统

对高可用性系统进行彻底测试对于确保它们能够在意外故障或需求增加期间维持所需的连续运行水平至关重要。实施各种测试技术可以帮助您识别漏洞和需要改进的领域，确保您的软件系统可靠并能够处理现实场景。

性能测试

性能测试对于衡量高可用性系统在各种工作负载下的响应能力、可扩展性和稳定性至关重要。它可以帮助您确定您的系统是否满足性能标准，识别架构中的瓶颈，并启动优化工作以提高性能。

压力和负载测试

压力和负载测试可让您深入了解系统处理其组件增加的压力（例如增加的流量或请求量）的能力。压力测试的重点是推动系统超越其极限，以观察高压力或峰值负载条件下的行为。相反，负载测试涉及在不断增加的负载水平直至其最大容量的情况下测试系统，通常会持续很长一段时间。压力和负载测试对于了解和优化高可用性系统承受峰值容量的能力、确保系统稳定性和保持最佳性能至关重要。

混沌工程

混沌工程是一种通过故意将故障引入软件系统来提高系统弹性的技术。通过以受控方式模拟不同类型的计划内和计划外事件，可以强制系统自动适应和恢复，从而提高系统的容错能力和鲁棒性。

这种主动方法使您能够在弱点、漏洞和潜在故障点演变成现实事件并导致计划外停机之前识别并解决它们。混沌工程是高可用性软件系统的有效测试方法，特别是对于分布式系统，其中故障和依赖性可能更加复杂。

故障转移和恢复测试

故障转移和恢复测试对于确保您的高可用性系统能够快速检测故障并切换到冗余或备份组件而不会造成中断至关重要。这种类型的测试是通过故意造成组件故障并监视系统响应来进行的。理想情况下，系统应该能够无缝地故障转移到正常的组件，而不影响用户体验或功能。

故障转移完成后，恢复测试将检查您的系统是否可以通过修复故障组件或更换新组件来从故障状态顺利恢复，保持数据一致性，并确保对用户的影响最小。

AppMaster对高可用的贡献

AppMaster是一个no-code平台，旨在简化应用程序开发，使流程更快、更具成本效益，并可供广大客户使用。该平台在实施高可用性架构和确保应用程序的可靠性和稳健性方面具有多种优势。

灵活且可扩展的应用架构

AppMaster为客户提供了创建灵活、可扩展、高性能应用程序的工具。该平台使用Go (golang) 语言生成无状态后端应用程序，在面对企业和高负载用例时可实现令人印象深刻的可扩展性。支持Postgresql兼容数据库作为主要数据存储，进一步增强了使用AppMaster开发的应用程序的稳健性和高可用性功能。

快速应用开发

AppMaster支持快速应用程序开发，减少过程中的技术债务。该平台允许开发人员直观地创建数据模型、设计业务流程、创建应用程序组件并快速迭代，在 30 秒内生成新的应用程序版本。每次蓝图更改时， AppMaster都会从头开始生成应用程序，从而消除技术债务并确保为高可用性应用程序奠定可靠而强大的基础。

支持自动化工作流程

AppMaster有助于配置测试、部署和监控等任务的自动化工作流程。其集成开发环境 (IDE) 使设置自动化流程变得简单，以便在不同环境中推广代码和配置，从而实现一致且可靠的部署。这会简化应用程序开发生命周期，有助于维护和提高软件系统的高可用性。

AppMaster提供了一个全面的no-code平台，使开发人员和企业能够采用高可用性最佳实践并提供有弹性、可靠且可扩展的软件解决方案。 AppMaster专注于简化应用程序开发，同时消除技术债务，能够很好地支持客户构建满足现代企业需求的高可用性软件系统。