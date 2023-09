La guida definitiva all'architettura per l'alta disponibilità

Comprendere l'alta disponibilità

L'elevata disponibilità (HA) è una caratteristica di un sistema software che garantisce funzionamento continuo e tempi di inattività minimi durante eventi pianificati e non pianificati, fornendo un'esperienza utente affidabile e coerente. L'elevata disponibilità è fondamentale per le aziende e i servizi software che richiedono un servizio ininterrotto ai propri clienti, in particolare nel mercato altamente competitivo di oggi, dove anche un breve tempo di inattività può avere un impatto significativo su ricavi, reputazione e soddisfazione del cliente.

L'obiettivo principale dell'alta disponibilità è aumentare la resilienza di un sistema, garantendo che possa continuare a funzionare durante vari scenari di guasto, come malfunzionamenti hardware o software, interruzioni della rete e altri eventi imprevisti. L'alta disponibilità si concentra sulla progettazione dell'architettura, dell'infrastruttura e delle operazioni di un sistema software per prevenire o mitigare gli effetti di tali guasti e ripristinarli rapidamente.

Principi chiave per la progettazione ad alta disponibilità

Esistono diversi principi chiave da considerare durante la progettazione di sistemi software per l'alta disponibilità. Questi principi guidano l'architettura e l'implementazione di un sistema per raggiungere il livello desiderato di resilienza, robustezza e tolleranza agli errori. Esploriamo questi principi chiave in dettaglio:

Eliminare i singoli punti di guasto: i singoli punti di guasto (SPOF) sono componenti all'interno di un sistema che, se falliscono, possono far crollare l'intero sistema. Per ottenere l'elevata disponibilità, è essenziale identificare ed eliminare questi SPOF introducendo ridondanza e tolleranza agli errori a ogni livello del sistema.

Abbraccia la ridondanza e la replica: la ridondanza e la replica sono essenziali per ottenere un'elevata disponibilità. Avendo più istanze di componenti e dati dell'applicazione, il sistema può continuare a funzionare anche se uno o più componenti si guastano.

Implementare il bilanciamento del carico e la gestione del traffico: distribuire in modo efficiente le richieste in entrata e il traffico su più risorse o istanze può prevenire il sovraccarico delle istanze, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e migliorare le prestazioni e la disponibilità del sistema.

Failover e ripristino automatizzati: i meccanismi di failover e ripristino automatizzati rilevano gli errori e avviano processi di failover su istanze integre senza intervento manuale. Ciò aumenta la velocità e l'efficienza della manutenzione del sistema e riduce i tempi di inattività.

Monitorare e avvisare in modo proattivo: dovrebbero essere predisposti meccanismi di monitoraggio e allerta per consentire il rilevamento tempestivo di problemi e guasti nel sistema. Questi dati sono preziosi per identificare le cause principali, attivare processi di ripristino automatizzati e mantenere l'elevata disponibilità.

Pianificazione e test in caso di errori: pianificazione e test approfonditi di vari scenari di errore per garantire che il sistema rimanga resiliente e altamente disponibile in condizioni diverse. Ciò include test delle prestazioni, ingegneria del caos e test di failover e ripristino.

Ridondanza e replica

La ridondanza e la replica sono aspetti critici della progettazione ad alta disponibilità. La ridondanza si riferisce alla disponibilità di più istanze dei componenti dell'applicazione per gestire le richieste, mentre la replica crea più copie dei dati tra i componenti del sistema. Sia la ridondanza che la replica aiutano a mitigare l'impatto dei guasti dei componenti e a mantenere la continuità del sistema. Ci sono diversi aspetti da considerare quando si implementa la ridondanza e la replica in un sistema ad alta disponibilità:

Ridondanza dell'applicazione: distribuendo più istanze di componenti applicativi, come server Web e server applicazioni, si garantisce resilienza contro il guasto di un singolo componente. La ridondanza delle applicazioni viene spesso ottenuta tramite il clustering, in cui le istanze lavorano insieme per gestire le richieste in arrivo.

distribuendo più istanze di componenti applicativi, come server Web e server applicazioni, si garantisce resilienza contro il guasto di un singolo componente. La ridondanza delle applicazioni viene spesso ottenuta tramite il clustering, in cui le istanze lavorano insieme per gestire le richieste in arrivo. Replica dei dati: la replica dei dati implica la creazione e il mantenimento di più copie degli stessi dati su dispositivi o posizioni di archiviazione diversi. Ciò fornisce tolleranza agli errori contro i guasti dei componenti di archiviazione dei dati. La replica dei dati può essere implementata utilizzando varie tecniche, come la replica sincrona o asincrona, a seconda del livello desiderato di coerenza dei dati e latenza del sistema.

la replica dei dati implica la creazione e il mantenimento di più copie degli stessi dati su dispositivi o posizioni di archiviazione diversi. Ciò fornisce tolleranza agli errori contro i guasti dei componenti di archiviazione dei dati. La replica dei dati può essere implementata utilizzando varie tecniche, come la replica sincrona o asincrona, a seconda del livello desiderato di coerenza dei dati e latenza del sistema. Ridondanza geografica: per garantire un'elevata disponibilità anche in caso di guasti del data center, è essenziale distribuire istanze e dati in più posizioni geografiche o regioni. La ridondanza geografica fornisce tolleranza agli errori contro interruzioni su larga scala che possono avere un impatto su interi data center.

per garantire un'elevata disponibilità anche in caso di guasti del data center, è essenziale distribuire istanze e dati in più posizioni geografiche o regioni. La ridondanza geografica fornisce tolleranza agli errori contro interruzioni su larga scala che possono avere un impatto su interi data center. Ridondanza a livello di componente: per eliminare i singoli punti di guasto nella tua infrastruttura, prendi in considerazione l'introduzione della ridondanza a livello di componente. Ciò può includere alimentatori ridondanti, switch di rete, bilanciatori di carico e altri componenti dell'infrastruttura per garantire il funzionamento continuo del sistema software.

Comprendendo e implementando in modo efficace la ridondanza e la replica, è possibile ottenere un sistema software ad alta disponibilità in grado di mantenere un funzionamento continuo e di riprendersi rapidamente da eventi imprevisti.

Bilanciamento del carico e gestione del traffico

Il bilanciamento del carico e la gestione del traffico sono componenti vitali di un'architettura ad alta disponibilità (HA). Il loro obiettivo principale è distribuire le richieste e il traffico in entrata in modo ottimale tra più istanze o risorse in un sistema software, prevenendo sovraccarichi, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e migliorando le prestazioni e la disponibilità del sistema.

Bilanciatori del carico

I bilanciatori del carico sono gli elementi fondamentali della gestione del traffico nei sistemi HA. Ricevono le richieste dei client e le indirizzano in modo intelligente al server o all'istanza più appropriata per elaborare la richiesta. I bilanciatori del carico possono essere basati su hardware o software e generalmente operano su diversi livelli di modello OSI, come Livello 4 (Livello di trasporto) o Livello 7 (Livello di applicazione). È possibile utilizzare diversi algoritmi di bilanciamento del carico per determinare il target migliore per ciascuna richiesta, tra cui:

Round Robin: distribuisce equamente le richieste tra tutti i server del pool, indipendentemente dal loro carico attuale.

distribuisce equamente le richieste tra tutti i server del pool, indipendentemente dal loro carico attuale. Minime connessioni: instrada le richieste al server con il minor numero di connessioni attive, considerando i server con meno connessioni come meno caricati.

instrada le richieste al server con il minor numero di connessioni attive, considerando i server con meno connessioni come meno caricati. Tempo di risposta minimo: assegna le richieste al server con il tempo di risposta più basso, considerando sia il carico del server che la latenza della rete.

assegna le richieste al server con il tempo di risposta più basso, considerando sia il carico del server che la latenza della rete. Basato su hash: instrada le richieste a server specifici in base a valori hash, come l'indirizzo IP del client o i parametri della richiesta, garantendo un'assegnazione coerente e un utilizzo efficace della memorizzazione nella cache lato server.

Tecniche di gestione del traffico

Una gestione efficace del traffico nelle architetture HA richiede diverse tecniche per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, ridurre al minimo i tempi di inattività e mantenere un funzionamento continuo. Alcune tecniche comunemente usate includono:

Scalabilità orizzontale: aggiunta o rimozione di istanze di componenti applicativi in ​​base al carico di lavoro, fornendo funzionalità di scalabilità dinamica per adattarsi in modo efficace alle fluttuazioni del traffico.

aggiunta o rimozione di istanze di componenti applicativi in ​​base al carico di lavoro, fornendo funzionalità di scalabilità dinamica per adattarsi in modo efficace alle fluttuazioni del traffico. Limitazione della velocità: applicazione dei limiti alla velocità con cui le richieste vengono accettate o elaborate, prevenendo attacchi di negazione del servizio e garantendo un utilizzo equo delle risorse tra i clienti.

applicazione dei limiti alla velocità con cui le richieste vengono accettate o elaborate, prevenendo attacchi di negazione del servizio e garantendo un utilizzo equo delle risorse tra i clienti. Limitazione: riduzione della velocità con cui le richieste vengono elaborate in condizioni di carico elevato o di integrità del sistema ridotta, preservando la stabilità e prevenendo sovraccarichi del server.

riduzione della velocità con cui le richieste vengono elaborate in condizioni di carico elevato o di integrità del sistema ridotta, preservando la stabilità e prevenendo sovraccarichi del server. Controllo dell'ammissione: rifiutare le richieste quando il sistema è sottoposto a stress estremo o quando l'utilizzo delle risorse raggiunge soglie predefinite, garantendo stabilità e prevenendo guasti catastrofici.

Failover e ripristino automatizzati

Il failover e il ripristino automatizzati sono fondamentali per mantenere un'elevata disponibilità poiché rilevano gli errori e facilitano una transizione fluida delle richieste verso istanze integre senza intervento manuale. Avviano inoltre processi di ripristino per ripristinare i componenti guasti, riducendo al tempo stesso i tempi di inattività e limitando l'interruzione del servizio utente.

Strategie di failover

È possibile implementare diverse strategie di failover a seconda dell'architettura e dei requisiti del sistema software, tra cui:

Attivo-passivo: in questa strategia, un'istanza in standby può subentrare quando l'istanza primaria fallisce. L'istanza passiva riceve regolarmente aggiornamenti e dati di replica dall'istanza attiva, garantendo la coerenza dei dati e interruzioni minime durante il failover.

in questa strategia, un'istanza in standby può subentrare quando l'istanza primaria fallisce. L'istanza passiva riceve regolarmente aggiornamenti e dati di replica dall'istanza attiva, garantendo la coerenza dei dati e interruzioni minime durante il failover. Attivo-attivo: tutte le istanze elaborano attivamente le richieste e condividono il carico di lavoro. Se un'istanza fallisce, le restanti istanze continuano a elaborare le richieste e il carico viene ridistribuito tra loro. Questo approccio fornisce una migliore tolleranza agli errori e un migliore utilizzo delle risorse rispetto alla strategia attivo-passivo.

Processi di recupero

I processi di ripristino automatizzato aiutano a ripristinare i componenti guasti e a mantenere livelli di disponibilità elevati. Loro includono:

Controlli dello stato: controllo regolare dello stato di istanze e componenti, identificazione dei problemi e avvio dei processi di ripristino, se necessario.

controllo regolare dello stato di istanze e componenti, identificazione dei problemi e avvio dei processi di ripristino, se necessario. Scalabilità automatica: provisioning o deprovisioning automatico delle istanze in base al carico di lavoro, mantenendo un livello predefinito di capacità delle risorse e sostituendo le istanze non riuscite.

provisioning o deprovisioning automatico delle istanze in base al carico di lavoro, mantenendo un livello predefinito di capacità delle risorse e sostituendo le istanze non riuscite. Ripristino automatico dei dati: ripristino automatico dei dati da backup o repliche quando si verifica un errore di archiviazione o un danneggiamento dei dati.

Monitoraggio e avvisi

Il monitoraggio e gli avvisi sono essenziali per mantenere un'elevata disponibilità. Consentono il rilevamento tempestivo di problemi e guasti nel sistema, fornendo dati preziosi per identificare le cause principali e attivare processi di ripristino automatizzati. Un efficace sistema di monitoraggio e allarme riduce i tempi di inattività e garantisce un funzionamento continuo.

Monitoraggio

Una strategia di monitoraggio globale dovrebbe coprire vari aspetti del sistema, tra cui:

Metriche dell'infrastruttura: il monitoraggio dell'utilizzo della CPU, del consumo di memoria, dello spazio su disco, del throughput della rete e di altre metriche relative all'infrastruttura consente di identificare rapidamente potenziali colli di bottiglia e vincoli di risorse. Metriche dell'applicazione: è possibile monitorare le metriche a livello di applicazione come il tasso di richieste, il tasso di errore e il tempo di risposta per rilevare problemi di prestazioni e potenziali errori. Metriche personalizzate: è inoltre possibile monitorare le metriche specifiche del business personalizzate per le singole applicazioni per ottenere informazioni preziose sulle prestazioni del sistema e sull'esperienza dell'utente.

Per monitorare in modo efficace questi parametri, sono disponibili vari strumenti e piattaforme, come soluzioni di monitoraggio open source (ad esempio Prometheus, Grafana), strumenti di monitoraggio commerciali (ad esempio Datadog, New Relic) o servizi nativi del cloud (ad esempio Amazon CloudWatch , Google Stackdriver).

Avviso

I sistemi di allarme dovrebbero avvisare i team interessati di potenziali problemi o guasti nel sistema, consentendo un’azione tempestiva e riducendo al minimo i tempi di inattività. Una strategia di allerta efficace include:

Avvisi basati su soglia: avvisi generati quando parametri specifici superano le soglie predefinite, segnalando potenziali problemi di prestazioni o guasti nel sistema. Avvisi di rilevamento anomalie: avvisi attivati ​​quando le prestazioni del sistema si discostano in modo significativo dal comportamento normale, indicando possibili problemi che gli avvisi tradizionali basati su soglia potrebbero non rilevare. Prioritizzazione degli avvisi: definizione delle priorità degli avvisi in base alla gravità e all'impatto per garantire che i problemi più critici vengano risolti tempestivamente. Notifica avvisi: garantire che gli avvisi vengano recapitati ai team appropriati tramite i canali di comunicazione preferiti (ad esempio e-mail, SMS, notifiche di app mobili o integrazioni chat). L'implementazione di un'efficace strategia di monitoraggio e avviso come parte di un'architettura ad alta disponibilità è fondamentale per mantenere la stabilità del sistema, ridurre al minimo i tempi di inattività e fornire un'esperienza utente fluida.

Con la piattaforma senza codice di AppMaster, puoi creare rapidamente applicazioni scalabili e resilienti che ti aiutano a ottenere un'elevata disponibilità, anche in scenari con carico elevato. La capacità della piattaforma di generare applicazioni da zero elimina il debito tecnico e consente un'integrazione perfetta delle migliori pratiche di alta disponibilità. Migliora l'architettura del tuo sistema software con l'aiuto di AppMaster e garantisci un funzionamento continuo in ogni circostanza.

Test di sistemi ad alta disponibilità

Il test approfondito dei sistemi ad alta disponibilità è fondamentale per garantire che possano sostenere il livello desiderato di funzionamento continuo durante guasti imprevisti o aumento della domanda. L'implementazione di varie tecniche di test ti aiuta a identificare le vulnerabilità e le aree di miglioramento, garantendo che il tuo sistema software sia affidabile e in grado di gestire scenari reali.

Test delle prestazioni

Il test delle prestazioni è essenziale per misurare la reattività, la scalabilità e la stabilità del sistema ad alta disponibilità in vari carichi di lavoro. Ti aiuta a determinare se il tuo sistema soddisfa i criteri di prestazione, a identificare i colli di bottiglia nell'architettura e ad avviare iniziative di ottimizzazione per migliorare le prestazioni.

Prove di stress e di carico

I test di stress e di carico forniscono informazioni su quanto bene il tuo sistema è in grado di gestire la pressione aggiuntiva sui suoi componenti, come l'aumento del traffico o del volume delle richieste. Lo stress test si concentra sullo spingere il sistema oltre i suoi limiti per osservare il comportamento in condizioni di stress elevato o di carico di picco. Il test di carico, al contrario, si occupa di testare il sistema sotto livelli di carico crescenti fino alla sua capacità massima, solitamente per un periodo prolungato. Sia i test di stress che quelli di carico sono cruciali per comprendere e ottimizzare la capacità del sistema ad alta disponibilità di sopportare picchi di volume, garantire la stabilità del sistema e mantenere prestazioni ottimali.

Ingegneria del caos

L'ingegneria del caos è una tecnica utilizzata per aumentare la resilienza del sistema introducendo intenzionalmente guasti nel sistema software. Simulando diversi tipi di incidenti pianificati e non pianificati in modo controllato, si forza il sistema ad adattarsi e ripristinare automaticamente, migliorando la tolleranza agli errori e la robustezza del sistema.

Questo approccio proattivo consente di identificare e affrontare punti deboli, vulnerabilità e potenziali punti di guasto prima che si trasformino in incidenti reali e causino tempi di inattività non pianificati. L'ingegneria del caos è un metodo di test efficace per sistemi software ad alta disponibilità, in particolare per i sistemi distribuiti, dove guasti e dipendenze possono essere più complessi.

Test di failover e ripristino

I test di failover e ripristino sono fondamentali per garantire che il sistema ad alta disponibilità possa rilevare rapidamente i guasti e passare a componenti ridondanti o di backup senza interruzioni. Questo tipo di test viene condotto provocando intenzionalmente il guasto di un componente e monitorando la risposta del sistema. Idealmente, il sistema dovrebbe essere in grado di eseguire il failover senza interruzioni su un componente integro senza influire sull'esperienza dell'utente o sulla funzionalità.

Una volta completato il failover, i test di ripristino verificano che il sistema possa ripristinarsi senza problemi da uno stato di errore, riparando il componente guasto o sostituendolo con uno nuovo, mantenendo la coerenza dei dati e garantendo un impatto minimo sugli utenti.

Il contributo di AppMaster all'alta disponibilità

AppMaster è una piattaforma no-code progettata per semplificare lo sviluppo delle applicazioni, rendendo il processo più veloce, più conveniente e accessibile a un'ampia gamma di clienti. La piattaforma offre numerosi vantaggi nell'implementazione di architetture ad alta disponibilità e nel garantire l'affidabilità e la robustezza delle applicazioni.

Architettura applicativa flessibile e scalabile

AppMaster fornisce ai clienti gli strumenti per creare applicazioni flessibili, scalabili e ad alte prestazioni. La piattaforma genera applicazioni backend stateless utilizzando il linguaggio Go (golang) , consentendo una scalabilità impressionante quando si affrontano casi d'uso aziendali e ad alto carico. Il supporto per i database compatibili con Postgresql come archivio dati primario migliora ulteriormente la robustezza e le capacità di alta disponibilità delle applicazioni sviluppate utilizzando AppMaster.

Sviluppo rapido di applicazioni

AppMaster consente un rapido sviluppo delle applicazioni , riducendo il debito tecnico nel processo. La piattaforma consente agli sviluppatori di creare visivamente modelli di dati , progettare processi aziendali, creare componenti applicativi ed eseguire iterazioni rapide, generando nuove versioni dell'applicazione in meno di 30 secondi. Ad ogni modifica del progetto, AppMaster genera applicazioni da zero, eliminando il debito tecnico e garantendo una base affidabile e potente per applicazioni ad alta disponibilità.

Supporto per flussi di lavoro automatizzati

AppMaster facilita la configurazione di flussi di lavoro automatizzati per attività quali test, distribuzione e monitoraggio. Il suo ambiente di sviluppo integrato (IDE) semplifica l'impostazione di processi automatizzati per la promozione di codice e configurazioni attraverso ambienti diversi, consentendo implementazioni coerenti e affidabili. Ciò si traduce in un ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni semplificato che aiuta a mantenere e migliorare l'elevata disponibilità nei sistemi software.

AppMaster fornisce una piattaforma completa no-code che consente a sviluppatori e aziende di adottare best practice ad alta disponibilità e fornire soluzioni software resilienti, affidabili e scalabili. Concentrandosi sulla semplificazione dello sviluppo delle applicazioni eliminando al contempo il debito tecnico, AppMaster è ben posizionata per supportare i clienti nell'architettura di sistemi software ad alta disponibilità che soddisfino le esigenze delle aziende moderne.