Le guide définitif de l'architecture pour la haute disponibilité

Comprendre la haute disponibilité

La haute disponibilité (HA) est une caractéristique d'un système logiciel qui garantit un fonctionnement continu et un temps d'arrêt minimal lors d'événements planifiés et imprévus, offrant ainsi une expérience utilisateur fiable et cohérente. La haute disponibilité est essentielle pour les entreprises et les services logiciels qui nécessitent un service ininterrompu pour leurs clients, en particulier sur le marché hautement concurrentiel d'aujourd'hui où même un court temps d'arrêt peut avoir un impact significatif sur les revenus, la réputation et la satisfaction des clients.

L'objectif principal de la haute disponibilité est d'augmenter la résilience d'un système, en garantissant qu'il puisse continuer à fonctionner dans divers scénarios de panne, tels que des dysfonctionnements matériels ou logiciels, des pannes de réseau et d'autres événements inattendus. La haute disponibilité se concentre sur la conception de l'architecture, de l'infrastructure et des opérations d'un système logiciel pour prévenir ou atténuer les effets de telles pannes et s'en remettre rapidement.

Principes clés de la conception à haute disponibilité

Il existe plusieurs principes clés à prendre en compte lors de la conception de systèmes logiciels pour la haute disponibilité. Ces principes guident l'architecture et la mise en œuvre d'un système pour atteindre le niveau souhaité de résilience, de robustesse et de tolérance aux pannes. Explorons ces principes clés en détail :

Éliminer les points de défaillance uniques : les points de défaillance uniques (SPOF) sont des composants d'un système qui, en cas de défaillance, peuvent faire tomber l'ensemble du système. Pour atteindre la haute disponibilité, il est essentiel d'identifier et d'éliminer ces SPOF en introduisant la redondance et la tolérance aux pannes à chaque niveau du système.

les points de défaillance uniques (SPOF) sont des composants d'un système qui, en cas de défaillance, peuvent faire tomber l'ensemble du système. Pour atteindre la haute disponibilité, il est essentiel d'identifier et d'éliminer ces SPOF en introduisant la redondance et la tolérance aux pannes à chaque niveau du système. Adoptez la redondance et la réplication : la redondance et la réplication sont essentielles pour atteindre la haute disponibilité. En disposant de plusieurs instances de composants d'application et de données, le système peut continuer à fonctionner même en cas de panne d'un ou plusieurs composants.

la redondance et la réplication sont essentielles pour atteindre la haute disponibilité. En disposant de plusieurs instances de composants d'application et de données, le système peut continuer à fonctionner même en cas de panne d'un ou plusieurs composants. Mettre en œuvre l'équilibrage de charge et la gestion du trafic : la répartition efficace des demandes entrantes et du trafic sur plusieurs ressources ou instances peut éviter la surcharge des instances, optimiser l'utilisation des ressources et améliorer les performances et la disponibilité du système.

la répartition efficace des demandes entrantes et du trafic sur plusieurs ressources ou instances peut éviter la surcharge des instances, optimiser l'utilisation des ressources et améliorer les performances et la disponibilité du système. Automatisez le basculement et la récupération : les mécanismes automatisés de basculement et de récupération détectent les pannes et lancent des processus de basculement vers des instances saines sans intervention manuelle. Cela augmente la vitesse et l’efficacité de la maintenance du système et réduit les temps d’arrêt.

les mécanismes automatisés de basculement et de récupération détectent les pannes et lancent des processus de basculement vers des instances saines sans intervention manuelle. Cela augmente la vitesse et l’efficacité de la maintenance du système et réduit les temps d’arrêt. Surveiller et alerter de manière proactive : des mécanismes de surveillance et d'alerte doivent être en place pour permettre une détection précoce des problèmes et des défaillances du système. Ces données sont précieuses pour identifier les causes profondes, déclencher des processus de récupération automatisés et maintenir la haute disponibilité.

des mécanismes de surveillance et d'alerte doivent être en place pour permettre une détection précoce des problèmes et des défaillances du système. Ces données sont précieuses pour identifier les causes profondes, déclencher des processus de récupération automatisés et maintenir la haute disponibilité. Planifier et tester les pannes : planifiez et testez minutieusement divers scénarios de panne pour garantir que le système reste résilient et hautement disponible dans différentes conditions. Cela inclut les tests de performances, l’ingénierie du chaos et les tests de basculement et de récupération.

Redondance et réplication

La redondance et la réplication sont des aspects essentiels de la conception haute disponibilité. La redondance fait référence à la disponibilité de plusieurs instances de composants d'application pour gérer les demandes, tandis que la réplication consiste à créer plusieurs copies de données sur les composants du système. La redondance et la réplication contribuent à atténuer l'impact des pannes de composants et à maintenir la continuité du système. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte lors de la mise en œuvre de la redondance et de la réplication dans un système haute disponibilité :

Redondance des applications : en déployant plusieurs instances de composants d'application, tels que des serveurs Web et des serveurs d'applications, vous assurez la résilience contre la panne d'un seul composant. La redondance des applications est souvent obtenue grâce au clustering, où les instances travaillent ensemble pour gérer les demandes entrantes.

en déployant plusieurs instances de composants d'application, tels que des serveurs Web et des serveurs d'applications, vous assurez la résilience contre la panne d'un seul composant. La redondance des applications est souvent obtenue grâce au clustering, où les instances travaillent ensemble pour gérer les demandes entrantes. Réplication des données : la réplication des données implique la création et la maintenance de plusieurs copies des mêmes données sur différents périphériques ou emplacements de stockage. Cela fournit une tolérance aux pannes contre les pannes des composants de stockage de données. La réplication des données peut être mise en œuvre à l'aide de diverses techniques, telles que la réplication synchrone ou asynchrone, en fonction du niveau souhaité de cohérence des données et de latence du système.

la réplication des données implique la création et la maintenance de plusieurs copies des mêmes données sur différents périphériques ou emplacements de stockage. Cela fournit une tolérance aux pannes contre les pannes des composants de stockage de données. La réplication des données peut être mise en œuvre à l'aide de diverses techniques, telles que la réplication synchrone ou asynchrone, en fonction du niveau souhaité de cohérence des données et de latence du système. Géoredondance : pour garantir la haute disponibilité même en cas de panne du centre de données, le déploiement d'instances et de données sur plusieurs emplacements géographiques ou régions est essentiel. La géoredondance offre une tolérance aux pannes contre les pannes à grande échelle pouvant affecter des centres de données entiers.

pour garantir la haute disponibilité même en cas de panne du centre de données, le déploiement d'instances et de données sur plusieurs emplacements géographiques ou régions est essentiel. La géoredondance offre une tolérance aux pannes contre les pannes à grande échelle pouvant affecter des centres de données entiers. Redondance au niveau des composants : pour éliminer les points de défaillance uniques dans votre infrastructure, envisagez d'introduire la redondance au niveau des composants. Cela peut inclure des alimentations redondantes, des commutateurs réseau, des équilibreurs de charge et d'autres composants d'infrastructure pour garantir le fonctionnement continu de votre système logiciel.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

En comprenant et en mettant en œuvre efficacement la redondance et la réplication, vous pouvez obtenir un système logiciel hautement disponible capable de maintenir un fonctionnement continu et de récupérer rapidement des événements inattendus.

Équilibrage de charge et gestion du trafic

L'équilibrage de charge et la gestion du trafic sont des composants essentiels d'une architecture haute disponibilité (HA). Leur objectif principal est de répartir les demandes entrantes et le trafic de manière optimale sur plusieurs instances ou ressources d'un système logiciel, en évitant les surcharges, en optimisant l'utilisation des ressources et en améliorant les performances et la disponibilité du système.

Équilibreurs de charge

Les équilibreurs de charge sont les éléments essentiels de la gestion du trafic dans les systèmes HA. Ils reçoivent les demandes des clients et les acheminent intelligemment vers le serveur ou l'instance le plus approprié pour traiter la demande. Les équilibreurs de charge peuvent être basés sur du matériel ou des logiciels, et ils fonctionnent généralement sur différentes couches de modèle OSI, telles que la couche 4 (couche de transport) ou la couche 7 (couche d'application). Plusieurs algorithmes d'équilibrage de charge peuvent être utilisés pour déterminer la meilleure cible pour chaque requête, notamment :

Round Robin : répartit les requêtes de manière égale entre tous les serveurs du pool, quelle que soit leur charge actuelle.

répartit les requêtes de manière égale entre tous les serveurs du pool, quelle que soit leur charge actuelle. Moins de connexions : achemine les requêtes vers le serveur avec le moins de connexions actives, en considérant les serveurs avec moins de connexions comme moins chargés.

achemine les requêtes vers le serveur avec le moins de connexions actives, en considérant les serveurs avec moins de connexions comme moins chargés. Temps de réponse le plus faible : attribue les requêtes au serveur avec le temps de réponse le plus faible, en tenant compte à la fois de la charge du serveur et de la latence du réseau.

attribue les requêtes au serveur avec le temps de réponse le plus faible, en tenant compte à la fois de la charge du serveur et de la latence du réseau. Basé sur le hachage : achemine les requêtes vers des serveurs spécifiques en fonction de valeurs de hachage, telles que l'adresse IP du client ou les paramètres de requête, garantissant ainsi une affectation cohérente et une utilisation efficace de la mise en cache côté serveur.

Techniques de gestion du trafic

Une gestion efficace du trafic dans les architectures HA nécessite plusieurs techniques pour optimiser l'utilisation des ressources, minimiser les temps d'arrêt et maintenir un fonctionnement continu. Certaines techniques couramment utilisées comprennent :

Mise à l'échelle horizontale : ajout ou suppression d'instances de composants d'application en fonction de la charge de travail, offrant des capacités de mise à l'échelle dynamique pour s'adapter efficacement aux fluctuations du trafic.

ajout ou suppression d'instances de composants d'application en fonction de la charge de travail, offrant des capacités de mise à l'échelle dynamique pour s'adapter efficacement aux fluctuations du trafic. Limitation du débit : application de limites au débit auquel les demandes sont acceptées ou traitées, empêchant les attaques par déni de service et garantissant une utilisation équitable des ressources entre les clients.

application de limites au débit auquel les demandes sont acceptées ou traitées, empêchant les attaques par déni de service et garantissant une utilisation équitable des ressources entre les clients. Limitation : réduire la vitesse à laquelle les demandes sont traitées dans des conditions de charge élevée ou de santé du système dégradée, en préservant la stabilité et en évitant les surcharges du serveur.

réduire la vitesse à laquelle les demandes sont traitées dans des conditions de charge élevée ou de santé du système dégradée, en préservant la stabilité et en évitant les surcharges du serveur. Contrôle d'admission : rejeter les demandes lorsque le système est soumis à des contraintes extrêmes ou lorsque l'utilisation des ressources atteint des seuils prédéfinis, garantissant ainsi la stabilité et évitant les pannes catastrophiques.

Basculement et récupération automatisés

Le basculement et la récupération automatisés sont cruciaux pour maintenir une haute disponibilité, car ils détectent les pannes et facilitent une transition transparente des demandes vers des instances saines sans intervention manuelle. Ils lancent également des processus de récupération pour restaurer les composants défaillants tout en réduisant les temps d'arrêt et en limitant les interruptions de service des utilisateurs.

Stratégies de basculement

Différentes stratégies de basculement peuvent être mises en œuvre en fonction de l'architecture et des exigences du système logiciel, notamment :

Actif-Passif : dans cette stratégie, une instance de secours peut prendre le relais en cas de panne de l'instance principale. L'instance passive reçoit régulièrement des mises à jour et des données de réplication de l'instance active, garantissant ainsi la cohérence des données et une interruption minimale lors du basculement.

dans cette stratégie, une instance de secours peut prendre le relais en cas de panne de l'instance principale. L'instance passive reçoit régulièrement des mises à jour et des données de réplication de l'instance active, garantissant ainsi la cohérence des données et une interruption minimale lors du basculement. Actif-Actif : toutes les instances traitent activement les demandes et partagent la charge de travail. Si une instance échoue, les instances restantes continuent de traiter les demandes et la charge est redistribuée entre elles. Cette approche offre une meilleure tolérance aux pannes et une meilleure utilisation des ressources par rapport à la stratégie active-passive.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Processus de récupération

Les processus de récupération automatisés aident à restaurer les composants défaillants et à maintenir des niveaux de disponibilité élevés. Ils comprennent:

Bilans de santé : vérifier régulièrement l'état des instances et des composants, identifier les problèmes et lancer des processus de récupération si nécessaire.

vérifier régulièrement l'état des instances et des composants, identifier les problèmes et lancer des processus de récupération si nécessaire. Mise à l'échelle automatique : provisionnement ou déprovisionnement automatique des instances en fonction de la charge de travail, maintien d'un niveau prédéfini de capacité de ressources et remplacement des instances défaillantes.

provisionnement ou déprovisionnement automatique des instances en fonction de la charge de travail, maintien d'un niveau prédéfini de capacité de ressources et remplacement des instances défaillantes. Récupération automatique des données : récupération automatique des données à partir de sauvegardes ou de répliques en cas de panne de stockage ou de corruption de données.

Surveillance et alerte

La surveillance et les alertes sont essentielles pour maintenir une haute disponibilité. Ils permettent une détection précoce des problèmes et des pannes du système, fournissant ainsi des données précieuses pour identifier les causes profondes et déclencher des processus de récupération automatisés. Un système de surveillance et d’alerte efficace réduit les temps d’arrêt et garantit un fonctionnement continu.

Surveillance

Une stratégie de surveillance globale devrait couvrir divers aspects du système, notamment :

Métriques d'infrastructure : la surveillance de l'utilisation du processeur, de la consommation de mémoire, de l'espace disque, du débit du réseau et d'autres mesures liées à l'infrastructure permet d'identifier rapidement les goulots d'étranglement potentiels et les contraintes de ressources. Métriques d'application : les métriques au niveau de l'application telles que le taux de requêtes, le taux d'erreur et le temps de réponse peuvent être surveillées pour détecter les problèmes de performances et les pannes potentielles. Métriques personnalisées : des métriques spécifiques à l'entreprise, adaptées à des applications individuelles, peuvent également être surveillées pour obtenir des informations précieuses sur les performances du système et l'expérience utilisateur.

Pour surveiller efficacement ces métriques, divers outils et plates-formes sont disponibles, tels que des solutions de surveillance open source (par exemple, Prometheus, Grafana), des outils de surveillance commerciaux (par exemple, Datadog, New Relic) ou des services cloud natifs (par exemple, Amazon CloudWatch). , Google Stackdriver).

Alerte

Les systèmes d'alerte doivent informer les équipes concernées des problèmes ou pannes potentiels du système, permettant une action rapide et minimisant les temps d'arrêt. Une stratégie d’alerte efficace comprend :

Alertes basées sur des seuils : alertes générées lorsque des mesures spécifiques dépassent des seuils prédéfinis, signalant des problèmes de performances potentiels ou des pannes du système. Alertes de détection d'anomalies : alertes déclenchées lorsque les performances du système s'écartent considérablement du comportement normal, indiquant des problèmes possibles que les alertes traditionnelles basées sur des seuils peuvent ne pas détecter. Hiérarchisation des alertes : hiérarchisation des alertes en fonction de leur gravité et de leur impact pour garantir que les problèmes les plus critiques sont résolus rapidement. Notification d'alerte : garantir que les alertes sont transmises aux équipes appropriées via les canaux de communication préférés (par exemple, e-mail, SMS, notifications d'applications mobiles ou intégrations de chat). La mise en œuvre d'une stratégie efficace de surveillance et d'alerte dans le cadre d'une architecture à haute disponibilité est cruciale pour maintenir la stabilité du système, minimiser les temps d'arrêt et offrir une expérience utilisateur transparente.

Avec la plateforme sans code d' AppMaster, vous pouvez créer rapidement des applications évolutives et résilientes qui vous aident à atteindre une haute disponibilité, même dans des scénarios de charge élevée. La capacité de la plateforme à générer des applications à partir de zéro élimine la dette technique et permet une intégration transparente des meilleures pratiques en matière de haute disponibilité. Améliorez l'architecture de votre système logiciel à l'aide d' AppMaster et assurez un fonctionnement continu en toutes circonstances.

Test des systèmes à haute disponibilité

Des tests approfondis de vos systèmes à haute disponibilité sont essentiels pour garantir qu'ils peuvent maintenir le niveau de fonctionnement continu souhaité en cas de pannes imprévues ou de demande accrue. La mise en œuvre de diverses techniques de test vous aide à identifier les vulnérabilités et les domaines à améliorer, garantissant ainsi que votre système logiciel est fiable et capable de gérer des scénarios du monde réel.

Test de performance

Les tests de performances sont essentiels pour mesurer la réactivité, l'évolutivité et la stabilité de votre système haute disponibilité sous diverses charges de travail. Il vous aide à déterminer si votre système répond aux critères de performances, à identifier les goulots d'étranglement dans l'architecture et à lancer des efforts d'optimisation pour améliorer les performances.

Tests de contrainte et de charge

Les tests de contrainte et de charge fournissent des informations sur la capacité de votre système à gérer la pression supplémentaire sur ses composants, telle qu'une augmentation du trafic ou du volume de demandes. Les tests de résistance visent à pousser votre système au-delà de ses limites pour observer le comportement dans des conditions de contraintes élevées ou de charge maximale. À l'inverse, les tests de charge consistent à tester le système sous des niveaux de charge croissants jusqu'à sa capacité maximale, généralement sur une période prolongée. Les tests de contrainte et de charge sont cruciaux pour comprendre et optimiser la capacité de votre système à haute disponibilité à supporter des volumes de pointe, à garantir la stabilité du système et à maintenir des performances optimales.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ingénierie du chaos

L'ingénierie du chaos est une technique utilisée pour augmenter la résilience du système en introduisant intentionnellement des pannes dans votre système logiciel. En simulant différents types d'incidents planifiés et non planifiés de manière contrôlée, vous forcez le système à s'adapter et à récupérer automatiquement, améliorant ainsi la tolérance aux pannes et la robustesse du système.

Cette approche proactive vous permet d'identifier et de corriger les faiblesses, les vulnérabilités et les points de défaillance potentiels avant qu'ils ne se transforment en incidents réels et ne provoquent des temps d'arrêt imprévus. L'ingénierie du chaos est une méthode de test efficace pour les systèmes logiciels à haute disponibilité, en particulier pour les systèmes distribués, où les pannes et les dépendances peuvent être plus complexes.

Tests de basculement et de récupération

Les tests de basculement et de récupération sont essentiels pour garantir que votre système haute disponibilité peut détecter rapidement les pannes et passer à des composants redondants ou de sauvegarde sans interruption. Ce type de test est effectué en provoquant intentionnellement une panne de composant et en surveillant la réponse du système. Idéalement, le système devrait pouvoir basculer de manière transparente vers un composant sain sans affecter l’expérience utilisateur ou les fonctionnalités.

Une fois le basculement terminé, les tests de récupération vérifient que votre système peut restaurer en douceur à partir d'un état défaillant, soit en réparant le composant défaillant, soit en le remplaçant par un nouveau, en maintenant la cohérence des données et en garantissant un impact minimal sur les utilisateurs.

Contribution d' AppMaster à la haute disponibilité

AppMaster est une plateforme no-code conçue pour rationaliser le développement d'applications, rendant le processus plus rapide, plus rentable et accessible à un large éventail de clients. La plateforme offre plusieurs avantages pour mettre en œuvre des architectures haute disponibilité et garantir la fiabilité et la robustesse de vos applications.

Architecture d'application flexible et évolutive

AppMaster fournit aux clients les outils nécessaires pour créer des applications flexibles, évolutives et hautes performances. La plate-forme génère des applications backend sans état à l'aide du langage Go (golang) , permettant une évolutivité impressionnante face aux cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge. La prise en charge des bases de données compatibles Postgresql en tant que magasin de données principal améliore encore la robustesse et les capacités de haute disponibilité des applications développées à l'aide AppMaster.

Développement rapide d'applications

AppMaster permet un développement rapide d'applications , réduisant ainsi la dette technique. La plateforme permet aux développeurs de créer visuellement des modèles de données , de concevoir des processus métier, de créer des composants d'application et d'itérer rapidement, générant de nouvelles versions d'application en moins de 30 secondes. À chaque changement de plan, AppMaster génère des applications à partir de zéro, éliminant ainsi la dette technique et garantissant une base fiable et puissante pour les applications à haute disponibilité.

Prise en charge des flux de travail automatisés

AppMaster facilite la configuration de flux de travail automatisés pour des tâches telles que les tests, le déploiement et la surveillance. Son environnement de développement intégré (IDE) simplifie la mise en place de processus automatisés de promotion du code et des configurations dans différents environnements, permettant des déploiements cohérents et fiables. Il en résulte un cycle de vie de développement d'applications rationalisé qui permet de maintenir et d'améliorer la haute disponibilité de vos systèmes logiciels.

AppMaster fournit une plate no-code permettant aux développeurs et aux entreprises d'adopter les meilleures pratiques en matière de haute disponibilité et de fournir des solutions logicielles résilientes, fiables et évolutives. En mettant l'accent sur la simplification du développement d'applications tout en éliminant la dette technique, AppMaster est bien placé pour aider ses clients à concevoir des systèmes logiciels à haute disponibilité qui répondent aux exigences des entreprises modernes.