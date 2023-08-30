Yüksek Kullanılabilirlik için Mimari Oluşturmaya Yönelik Kesin Kılavuz

Yüksek Kullanılabilirliği Anlamak

Yüksek Kullanılabilirlik (HA), planlı ve plansız olaylar sırasında sürekli çalışmayı ve minimum kesinti süresini garanti eden, güvenilir ve tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayan bir yazılım sisteminin bir özelliğidir. Yüksek Kullanılabilirlik, özellikle kısa bir kesinti süresinin bile geliri, itibarı ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde etkileyebildiği günümüzün son derece rekabetçi pazarında, müşterilerine kesintisiz hizmet gerektiren işletmeler ve yazılım hizmetleri için kritik öneme sahiptir.

Yüksek Kullanılabilirliğin birincil hedefi, sistemin dayanıklılığını artırarak donanım veya yazılım arızaları, ağ kesintileri ve diğer beklenmedik olaylar gibi çeşitli arıza senaryoları sırasında çalışmaya devam edebilmesini sağlamaktır. Yüksek Erişilebilirlik, bu tür arızaların etkilerini önlemek veya azaltmak ve bunlardan hızla kurtulmak için bir yazılım sisteminin mimarisini, altyapısını ve operasyonlarını tasarlamaya odaklanır.

Yüksek Kullanılabilirlik Tasarımına İlişkin Temel İlkeler

Yüksek Kullanılabilirlik için yazılım sistemleri tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken birkaç temel ilke vardır. Bu ilkeler, istenen dayanıklılık, sağlamlık ve hata toleransı düzeyine ulaşmak için bir sistemin mimarisine ve uygulamasına rehberlik eder. Bu temel ilkeleri ayrıntılı olarak inceleyelim:

Tek Arıza Noktalarını Ortadan Kaldırın: Tek arıza noktaları (SPOF), bir sistem içindeki, arızalanmaları durumunda tüm sistemi çökertebilecek bileşenlerdir. Yüksek Kullanılabilirliğe ulaşmak için sistemin her düzeyinde yedeklilik ve hata toleransı sağlayarak bu SPOF'ları tanımlamak ve ortadan kaldırmak önemlidir.

Tek arıza noktaları (SPOF), bir sistem içindeki, arızalanmaları durumunda tüm sistemi çökertebilecek bileşenlerdir. Yüksek Kullanılabilirliğe ulaşmak için sistemin her düzeyinde yedeklilik ve hata toleransı sağlayarak bu SPOF'ları tanımlamak ve ortadan kaldırmak önemlidir. Artıklık ve Çoğaltma'yı Benimseyin: Artıklık ve çoğaltma, Yüksek Kullanılabilirliğe ulaşmak için çok önemlidir. Birden fazla uygulama bileşeni ve veri örneğine sahip olunması sayesinde sistem, bir veya daha fazla bileşen arızalansa bile çalışmaya devam edebilir.

Artıklık ve çoğaltma, Yüksek Kullanılabilirliğe ulaşmak için çok önemlidir. Birden fazla uygulama bileşeni ve veri örneğine sahip olunması sayesinde sistem, bir veya daha fazla bileşen arızalansa bile çalışmaya devam edebilir. Yük Dengeleme ve Trafik Yönetimini Uygulayın: Gelen istekleri ve trafiği birden fazla kaynak veya örnek arasında verimli bir şekilde dağıtmak, örneklerin aşırı yüklenmesini önleyebilir, kaynak kullanımını optimize edebilir ve sistemin performansını ve kullanılabilirliğini iyileştirebilir.

Gelen istekleri ve trafiği birden fazla kaynak veya örnek arasında verimli bir şekilde dağıtmak, örneklerin aşırı yüklenmesini önleyebilir, kaynak kullanımını optimize edebilir ve sistemin performansını ve kullanılabilirliğini iyileştirebilir. Yük Devretme ve Kurtarmayı Otomatikleştirin: Otomatik yük devretme ve kurtarma mekanizmaları, arızaları tespit eder ve manuel müdahale olmadan sağlıklı örneklere yük devretme süreçlerini başlatır. Bu, sistem bakımının hızını ve verimliliğini artırır ve arıza süresini azaltır.

Otomatik yük devretme ve kurtarma mekanizmaları, arızaları tespit eder ve manuel müdahale olmadan sağlıklı örneklere yük devretme süreçlerini başlatır. Bu, sistem bakımının hızını ve verimliliğini artırır ve arıza süresini azaltır. Proaktif Olarak İzleme ve Uyarı: Sistemdeki sorunların ve arızaların erken tespitini sağlamak için izleme ve uyarı mekanizmaları mevcut olmalıdır. Bu veriler temel nedenlerin belirlenmesi, otomatik kurtarma süreçlerinin tetiklenmesi ve Yüksek Kullanılabilirliğin sürdürülmesi açısından değerlidir.

Sistemdeki sorunların ve arızaların erken tespitini sağlamak için izleme ve uyarı mekanizmaları mevcut olmalıdır. Bu veriler temel nedenlerin belirlenmesi, otomatik kurtarma süreçlerinin tetiklenmesi ve Yüksek Kullanılabilirliğin sürdürülmesi açısından değerlidir. Arızaları Planlayın ve Test Edin: Sistemin farklı koşullar altında dayanıklı ve yüksek düzeyde kullanılabilir kalmasını sağlamak için çeşitli arıza senaryolarını kapsamlı bir şekilde planlayın ve test edin. Buna performans testi, kaos mühendisliği ve yük devretme ve kurtarma testleri dahildir.

Artıklık ve Çoğaltma

Artıklık ve çoğaltma, Yüksek Kullanılabilirlik tasarımının kritik yönleridir. Artıklık, istekleri işlemek için birden fazla uygulama bileşeni örneğinin mevcut olmasını ifade ederken, çoğaltma, sistem bileşenleri arasında birden fazla veri kopyası oluşturmaktır. Hem yedeklilik hem de çoğaltma, bileşen arızalarının etkisini azaltmaya ve sistem sürekliliğini korumaya yardımcı olur. Yüksek Erişilebilirlik sisteminde yedeklilik ve çoğaltma uygularken dikkate alınması gereken çeşitli hususlar vardır:

Uygulama Yedekliliği: Web sunucuları ve uygulama sunucuları gibi uygulama bileşenlerinin birden fazla örneğini dağıtarak, tek bir bileşenin arızalanmasına karşı dayanıklılık sağlarsınız. Uygulama yedekliliği genellikle örneklerin gelen istekleri işlemek için birlikte çalıştığı kümeleme yoluyla elde edilir.

Web sunucuları ve uygulama sunucuları gibi uygulama bileşenlerinin birden fazla örneğini dağıtarak, tek bir bileşenin arızalanmasına karşı dayanıklılık sağlarsınız. Uygulama yedekliliği genellikle örneklerin gelen istekleri işlemek için birlikte çalıştığı kümeleme yoluyla elde edilir. Veri Çoğaltma: Veri çoğaltma, farklı depolama aygıtları veya konumlarda aynı verilerin birden çok kopyasını oluşturmayı ve korumayı içerir. Bu, veri depolama bileşenlerinin arızalarına karşı hata toleransı sağlar. Veri çoğaltma, istenen veri tutarlılığı düzeyine ve sistem gecikmesine bağlı olarak eşzamanlı veya eşzamansız çoğaltma gibi çeşitli teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Veri çoğaltma, farklı depolama aygıtları veya konumlarda aynı verilerin birden çok kopyasını oluşturmayı ve korumayı içerir. Bu, veri depolama bileşenlerinin arızalarına karşı hata toleransı sağlar. Veri çoğaltma, istenen veri tutarlılığı düzeyine ve sistem gecikmesine bağlı olarak eşzamanlı veya eşzamansız çoğaltma gibi çeşitli teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Coğrafi Yedeklilik: Veri merkezi arızalarında bile Yüksek Erişilebilirlik sağlamak için örneklerin ve verilerin birden fazla coğrafi konuma veya bölgeye dağıtılması önemlidir. Coğrafi yedeklilik, veri merkezlerinin tamamını etkileyebilecek büyük ölçekli kesintilere karşı hata toleransı sağlar.

Veri merkezi arızalarında bile Yüksek Erişilebilirlik sağlamak için örneklerin ve verilerin birden fazla coğrafi konuma veya bölgeye dağıtılması önemlidir. Coğrafi yedeklilik, veri merkezlerinin tamamını etkileyebilecek büyük ölçekli kesintilere karşı hata toleransı sağlar. Bileşen Düzeyinde Yedeklilik: Altyapınızdaki tek arıza noktalarını ortadan kaldırmak için bileşen düzeyinde yedeklilik sağlamayı düşünün. Bu, yazılım sisteminizin sürekli çalışmasını sağlamak için yedek güç kaynaklarını, ağ anahtarlarını, yük dengeleyicileri ve diğer altyapı bileşenlerini içerebilir.

Artıklığı ve çoğaltmayı etkili bir şekilde anlayıp uygulayarak, sürekli çalışmayı sürdüren ve beklenmedik olaylardan hızla kurtulabilen, yüksek düzeyde kullanılabilir bir yazılım sistemi elde edebilirsiniz.

Yük Dengeleme ve Trafik Yönetimi

Yük dengeleme ve trafik yönetimi, yüksek kullanılabilirlik (HA) mimarisinin hayati bileşenleridir. Birincil hedefleri, gelen istekleri ve trafiği bir yazılım sistemindeki birden fazla örnek veya kaynak arasında en iyi şekilde dağıtmak, aşırı yüklemeleri önlemek, kaynak kullanımını optimize etmek ve sistemin performansını ve kullanılabilirliğini arttırmaktır.

Yük Dengeleyiciler

Yük dengeleyiciler, HA sistemlerinde trafik yönetiminin temel unsurlarıdır. İstemci isteklerini alırlar ve bunları, isteğin işlenmesi için akıllı bir şekilde en uygun sunucuya veya örneğe yönlendirirler. Yük dengeleyiciler donanım veya yazılım tabanlı olabilir ve genellikle Katman 4 (Aktarım Katmanı) veya Katman 7 (Uygulama Katmanı) gibi farklı OSI model katmanlarında çalışırlar. Her istek için en iyi hedefi belirlemek amacıyla aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yük dengeleme algoritmaları kullanılabilir:

Round Robin: İstekleri, mevcut yüklerine bakılmaksızın havuzdaki tüm sunucular arasında eşit olarak dağıtır.

İstekleri, mevcut yüklerine bakılmaksızın havuzdaki tüm sunucular arasında eşit olarak dağıtır. En Az Bağlantı: Daha az bağlantıya sahip sunucuların daha az yüklü olduğu dikkate alınarak istekleri en az etkin bağlantıya sahip sunucuya yönlendirir.

Daha az bağlantıya sahip sunucuların daha az yüklü olduğu dikkate alınarak istekleri en az etkin bağlantıya sahip sunucuya yönlendirir. En Az Yanıt Süresi: Hem sunucu yükünü hem de ağ gecikmesini dikkate alarak istekleri en düşük yanıt süresine sahip sunucuya atar.

Hem sunucu yükünü hem de ağ gecikmesini dikkate alarak istekleri en düşük yanıt süresine sahip sunucuya atar. Karma Tabanlı: İstemcinin IP adresi veya istek parametreleri gibi karma değerlerine dayalı olarak istekleri belirli sunuculara yönlendirerek tutarlı atama ve sunucu tarafı önbelleğe almanın etkili kullanımını sağlar.

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Trafik Yönetim Teknikleri

HA mimarilerinde etkili trafik yönetimi, kaynak kullanımını optimize etmek, kesinti süresini en aza indirmek ve sürekli çalışmayı sürdürmek için çeşitli teknikler gerektirir. Yaygın olarak kullanılan bazı teknikler şunlardır:

Yatay Ölçeklendirme: İş yüküne bağlı olarak uygulama bileşenlerinin örneklerini ekleyerek veya kaldırarak, trafikteki dalgalanmaları etkili bir şekilde karşılamak için dinamik ölçeklendirme yetenekleri sağlar.

İş yüküne bağlı olarak uygulama bileşenlerinin örneklerini ekleyerek veya kaldırarak, trafikteki dalgalanmaları etkili bir şekilde karşılamak için dinamik ölçeklendirme yetenekleri sağlar. Hız Sınırlama: Taleplerin kabul edilme veya işlenme hızlarına sınırlama getirilmesi, hizmet reddi saldırılarının önlenmesi ve müşteriler arasında adil kaynak kullanımının sağlanması.

Taleplerin kabul edilme veya işlenme hızlarına sınırlama getirilmesi, hizmet reddi saldırılarının önlenmesi ve müşteriler arasında adil kaynak kullanımının sağlanması. Azaltma: Yüksek yük koşullarında veya bozulmuş sistem sağlığı altında isteklerin işlenme hızının azaltılması, kararlılığın korunması ve sunucunun aşırı yüklenmesinin önlenmesi.

Yüksek yük koşullarında veya bozulmuş sistem sağlığı altında isteklerin işlenme hızının azaltılması, kararlılığın korunması ve sunucunun aşırı yüklenmesinin önlenmesi. Giriş Kontrolü: Sistem aşırı stres altında olduğunda veya kaynak kullanımı önceden tanımlanmış eşiklere ulaştığında isteklerin reddedilmesi, istikrarın sağlanması ve ciddi arızaların önlenmesi.

Otomatik Yük Devretme ve Kurtarma

Otomatik yük devretme ve kurtarma, arızaları tespit ettiğinden ve manuel müdahale olmadan isteklerin sağlıklı örneklere sorunsuz bir şekilde geçişini kolaylaştırdığından yüksek kullanılabilirliğin sürdürülmesinde çok önemlidir. Ayrıca arızalı bileşenleri geri yüklemek için kurtarma süreçlerini başlatırken, arıza süresini azaltır ve kullanıcı hizmetindeki kesintiyi sınırlandırırlar.

Yük Devretme Stratejileri

Yazılım sisteminin mimarisine ve gereksinimlerine bağlı olarak farklı yük devretme stratejileri uygulanabilir:

Aktif-Pasif: Bu stratejide, birincil bulut sunucusu arızalandığında yedek bir bulut sunucusu görevi devralabilir. Pasif örnek, aktif örnekten düzenli olarak güncellemeler ve çoğaltma verileri alır, böylece yük devretme sırasında veri tutarlılığı ve minimum kesinti sağlanır.

Bu stratejide, birincil bulut sunucusu arızalandığında yedek bir bulut sunucusu görevi devralabilir. Pasif örnek, aktif örnekten düzenli olarak güncellemeler ve çoğaltma verileri alır, böylece yük devretme sırasında veri tutarlılığı ve minimum kesinti sağlanır. Aktif-Etkin: Tüm bulut sunucuları istekleri aktif olarak işler ve iş yükünü paylaşır. Bir örnek başarısız olursa, geri kalan örnekler istekleri işlemeye devam eder ve yük bunlar arasında yeniden dağıtılır. Bu yaklaşım, aktif-pasif stratejisine kıyasla daha iyi hata toleransı ve kaynak kullanımı sağlar.

Kurtarma Süreçleri

Otomatik kurtarma süreçleri, arızalı bileşenlerin geri yüklenmesine ve yüksek kullanılabilirlik seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Onlar içerir:

Durum Denetimleri: Bulut sunucularının ve bileşenlerin durumunu düzenli olarak kontrol etmek, sorunları belirlemek ve gerekirse kurtarma süreçlerini başlatmak.

Bulut sunucularının ve bileşenlerin durumunu düzenli olarak kontrol etmek, sorunları belirlemek ve gerekirse kurtarma süreçlerini başlatmak. Otomatik ölçeklendirme: İş yüküne göre örneklerin otomatik olarak sağlanması veya yetkilendirmesinin kaldırılması, önceden tanımlanmış bir kaynak kapasitesi düzeyinin korunması ve başarısız örneklerin değiştirilmesi.

İş yüküne göre örneklerin otomatik olarak sağlanması veya yetkilendirmesinin kaldırılması, önceden tanımlanmış bir kaynak kapasitesi düzeyinin korunması ve başarısız örneklerin değiştirilmesi. Otomatik Veri Kurtarma: Bir depolama arızası veya veri bozulması meydana geldiğinde, yedeklemelerden veya replikalardan verilerin otomatik olarak kurtarılması.

İzleme ve Uyarı

Yüksek kullanılabilirliği sürdürmek için izleme ve uyarı önemlidir. Sistemdeki sorunların ve arızaların erken tespitine olanak tanır, temel nedenleri belirlemek ve otomatik kurtarma süreçlerini tetiklemek için değerli veriler sağlar. Etkili bir izleme ve uyarı sistemi arıza süresini azaltır ve sürekli çalışmayı sağlar.

İzleme

Kapsamlı bir izleme stratejisi aşağıdakiler de dahil olmak üzere sistemin çeşitli yönlerini kapsamalıdır:

Altyapı Ölçümleri: CPU kullanımı, bellek tüketimi, disk alanı, ağ verimi ve altyapıyla ilgili diğer ölçümlerin izlenmesi, potansiyel darboğazların ve kaynak kısıtlamalarının hızlı bir şekilde belirlenmesine olanak tanır. Uygulama Metrikleri: İstek oranı, hata oranı ve yanıt süresi gibi uygulama düzeyindeki ölçümler, performans sorunlarını ve olası arızaları tespit etmek için izlenebilir. Özel Metrikler: Bireysel uygulamalara göre uyarlanmış işletmeye özgü metrikler de sistem performansı ve kullanıcı deneyimi hakkında değerli bilgiler elde etmek için izlenebilir.

Bu ölçümleri etkili bir şekilde izlemek için açık kaynaklı izleme çözümleri (örneğin, Prometheus, Grafana), ticari izleme araçları (örneğin, Datadog, New Relic) veya bulutta yerel hizmetler (örneğin, Amazon CloudWatch) gibi çeşitli araçlar ve platformlar mevcuttur. , Google Stackdriver).

Uyarı

Uyarı sistemleri, ilgili ekipleri sistemdeki potansiyel sorunlar veya arızalar konusunda bilgilendirerek hızlı aksiyon alınmasını sağlamalı ve kesinti süresini en aza indirmelidir. Etkili bir uyarı stratejisi şunları içerir:

Eşik Tabanlı Uyarılar: Belirli ölçümler önceden tanımlanmış eşikleri aştığında oluşturulan uyarılar, sistemdeki olası performans sorunlarına veya arızalara işaret eder. Anormallik Algılama Uyarıları: Sistemin performansı normal davranıştan önemli ölçüde saptığında tetiklenen uyarılar, geleneksel eşiğe dayalı uyarıların yakalayamayabileceği olası sorunları belirtir. Uyarı Önceliklendirme: En kritik sorunların derhal ele alınmasını sağlamak için uyarıların önem derecesine ve etkisine göre önceliklendirilmesi. Uyarı Bildirimi: Uyarıların tercih edilen iletişim kanalları (örn. e-posta, SMS, mobil uygulama bildirimleri veya sohbet entegrasyonları) aracılığıyla uygun ekiplere iletilmesinin sağlanması. Yüksek kullanılabilirlik mimarisinin bir parçası olarak etkili bir izleme ve uyarı stratejisi uygulamak, sistem kararlılığını korumak, kesinti süresini en aza indirmek ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için çok önemlidir.

AppMaster kodsuz platformuyla, yüksek yük senaryolarında bile yüksek kullanılabilirlik elde etmenize yardımcı olacak ölçeklenebilir, dayanıklı uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Platformun sıfırdan uygulama oluşturma yeteneği, teknik borcu ortadan kaldırır ve yüksek kullanılabilirliğe sahip en iyi uygulamaların sorunsuz entegrasyonuna olanak tanır. AppMaster yardımıyla yazılım sisteminizin mimarisini geliştirin ve her koşulda kesintisiz çalışmasını sağlayın.

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Yüksek Kullanılabilirlik Sistemlerinin Test Edilmesi

Yüksek kullanılabilirliğe sahip sistemlerinizin kapsamlı test edilmesi, planlanmamış arızalar veya artan talep sırasında istenen düzeyde sürekli çalışmayı sürdürebilmelerini sağlamak açısından hayati öneme sahiptir. Çeşitli test tekniklerini uygulamak, güvenlik açıklarını ve iyileştirilecek alanları belirlemenize yardımcı olarak yazılım sisteminizin güvenilir olmasını ve gerçek dünya senaryolarını işleyebilmesini sağlar.

Performans testi

Performans testi, yüksek kullanılabilirliğe sahip sisteminizin çeşitli iş yükleri altında yanıt verebilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve kararlılığını ölçmek için gereklidir. Sisteminizin performans kriterlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemenize, mimarideki darboğazları belirlemenize ve performansı artırmak için optimizasyon çalışmalarını başlatmanıza yardımcı olur.

Stres ve Yük Testi

Stres ve yük testleri, sisteminizin, artan trafik veya istek hacmi gibi bileşenleri üzerindeki ek baskıyı ne kadar iyi kaldırabileceğine ilişkin bilgiler sağlar. Stres testi, yüksek stres veya en yüksek yük koşulları altındaki davranışı gözlemlemek için sisteminizi sınırlarının ötesine itmeye odaklanır. Yük testi ise, sistemin artan yük seviyeleri altında maksimum kapasitesine kadar, genellikle uzun bir süre boyunca test edilmesiyle ilgilidir. Hem stres hem de yük testi, yüksek kullanılabilirliğe sahip sisteminizin en yüksek hacimlere dayanma yeteneğini anlamak ve optimize etmek, sistem kararlılığını sağlamak ve optimum performansı sürdürmek için çok önemlidir.

Kaos Mühendisliği

Kaos mühendisliği, yazılım sisteminizde kasıtlı olarak hatalara yol açarak sistem dayanıklılığını artırmak için kullanılan bir tekniktir. Farklı türdeki planlı ve plansız olayları kontrollü bir şekilde simüle ederek, sistemi otomatik olarak uyum sağlamaya ve kurtarmaya zorlar, sistemin hata toleransını ve sağlamlığını artırırsınız.

Bu proaktif yaklaşım, zayıflıkları, güvenlik açıklarını ve potansiyel başarısızlık noktalarını, bunlar gerçek dünyada yaşanan olaylara dönüşmeden ve planlanmamış kesinti sürelerine neden olmadan önce tespit edip ele almanıza olanak tanır. Kaos mühendisliği, yüksek kullanılabilirliğe sahip yazılım sistemlerine, özellikle de arızaların ve bağımlılıkların daha karmaşık olabildiği dağıtılmış sistemlere yönelik etkili bir test yöntemidir.

Yük Devretme ve Kurtarma Testi

Yük devretme ve kurtarma testleri, yüksek kullanılabilirliğe sahip sisteminizin arızaları hızlı bir şekilde tespit edebilmesini ve kesinti olmadan yedekli veya yedek bileşenlere geçebilmesini sağlamak için çok önemlidir. Bu tür testler, kasıtlı olarak bir bileşen arızasına neden olunarak ve sistemin tepkisi izlenerek gerçekleştirilir. İdeal olarak sistem, kullanıcı deneyimini veya işlevselliğini etkilemeden sağlıklı bir bileşene sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilmelidir.

Yük devretme tamamlandıktan sonra, kurtarma testi, arızalı bileşeni onararak veya yenisiyle değiştirerek, veri tutarlılığını koruyarak ve kullanıcılar üzerinde minimum etkiyi sağlayarak sisteminizin arızalı bir durumdan sorunsuz bir şekilde geri yükleme yapıp yapamayacağını kontrol eder.

AppMaster Yüksek Erişilebilirliğe Katkısı

AppMaster , uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak, süreci daha hızlı, daha uygun maliyetli ve geniş bir müşteri yelpazesi için erişilebilir hale getirmek için tasarlanmış no-code bir platformdur. Platform, yüksek kullanılabilirlik mimarilerinin uygulanmasında ve uygulamalarınızın güvenilirliğinin ve sağlamlığının sağlanmasında çeşitli avantajlar sunar.

Esnek ve Ölçeklenebilir Uygulama Mimarisi

AppMaster, müşterilere esnek, ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar oluşturma araçları sağlar. Platform , Go (golang) dilini kullanarak durum bilgisiz arka uç uygulamaları oluşturarak kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarıyla karşı karşıya kaldığınızda etkileyici ölçeklenebilirlik sağlar. Birincil veri deposu olarak Postgresql uyumlu veritabanlarının desteklenmesi, AppMaster kullanılarak geliştirilen uygulamaların sağlamlığını ve yüksek kullanılabilirlik yeteneklerini daha da artırır.

Hızlı Uygulama Geliştirme

AppMaster hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılarak süreçteki teknik borcu azaltır. Platform, geliştiricilerin görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, iş süreçlerini tasarlamasına, uygulama bileşenleri oluşturmasına ve hızlı bir şekilde yineleme yaparak 30 saniyeden kısa sürede yeni uygulama sürümleri oluşturmasına olanak tanır. Her plan değişikliğinde AppMaster, uygulamaları sıfırdan oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve yüksek kullanılabilirliğe sahip uygulamalar için güvenilir ve güçlü bir temel sağlar.

Otomatik İş Akışları Desteği

AppMaster test etme, devreye alma ve izleme gibi görevler için otomatik iş akışlarının yapılandırılmasını kolaylaştırır. Entegre geliştirme ortamı (IDE), farklı ortamlar aracılığıyla kod ve yapılandırmaların desteklenmesi için otomatikleştirilmiş süreçlerin kurulmasını basit hale getirerek tutarlı ve güvenilir dağıtımlara olanak tanır. Bu, yazılım sistemlerinizde yüksek kullanılabilirliğin korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olan akıcı bir uygulama geliştirme yaşam döngüsüyle sonuçlanır.

AppMaster geliştiricilerin ve işletmelerin yüksek kullanılabilirliğe sahip en iyi uygulamaları benimsemelerine ve dayanıklı, güvenilir ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri sunmalarına olanak tanıyan kapsamlı no-code bir platform sağlar. Teknik borcu ortadan kaldırırken uygulama geliştirmeyi basitleştirmeye odaklanan AppMaster, modern işletmelerin taleplerini karşılayan yüksek kullanılabilirliğe sahip yazılım sistemleri tasarlama konusunda müşterileri desteklemek için iyi bir konuma sahiptir.