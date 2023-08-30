Полное руководство по проектированию архитектуры высокой доступности

Понимание высокой доступности

Высокая доступность (HA) — это характеристика программной системы, которая обеспечивает непрерывную работу и минимальное время простоя во время плановых и внеплановых событий, обеспечивая надежный и согласованный пользовательский опыт . Высокая доступность имеет решающее значение для предприятий и программных услуг, которым требуется бесперебойное обслуживание своих клиентов, особенно на современном высококонкурентном рынке, где даже короткое время простоя может существенно повлиять на доход, репутацию и удовлетворенность клиентов.

Основная цель высокой доступности — повысить отказоустойчивость системы, гарантируя, что она сможет продолжать работу при различных сценариях сбоев, таких как сбои оборудования или программного обеспечения, сбои в сети и другие непредвиденные события. Высокая доступность фокусируется на разработке архитектуры, инфраструктуры и операций программной системы для предотвращения или смягчения последствий таких сбоев и быстрого восстановления после них.

Ключевые принципы проектирования высокой доступности

Существует несколько ключевых принципов, которые следует учитывать при разработке программных систем для обеспечения высокой доступности. Эти принципы определяют архитектуру и реализацию системы для достижения желаемого уровня устойчивости, надежности и отказоустойчивости. Давайте подробно рассмотрим эти ключевые принципы:

Устраните единые точки отказа. Единичные точки отказа (SPOF) — это компоненты внутри системы, выход из строя которых может привести к сбою всей системы. Для достижения высокой доступности важно выявлять и устранять эти SPOF, обеспечивая избыточность и отказоустойчивость на каждом уровне системы.

Единичные точки отказа (SPOF) — это компоненты внутри системы, выход из строя которых может привести к сбою всей системы. Для достижения высокой доступности важно выявлять и устранять эти SPOF, обеспечивая избыточность и отказоустойчивость на каждом уровне системы. Используйте избыточность и репликацию. Избыточность и репликация необходимы для достижения высокой доступности. Имея несколько экземпляров компонентов приложения и данных, система может продолжать работать, даже если один или несколько компонентов выйдут из строя.

Избыточность и репликация необходимы для достижения высокой доступности. Имея несколько экземпляров компонентов приложения и данных, система может продолжать работать, даже если один или несколько компонентов выйдут из строя. Внедрите балансировку нагрузки и управление трафиком. Эффективное распределение входящих запросов и трафика между несколькими ресурсами или экземплярами может предотвратить перегрузку экземпляров, оптимизировать использование ресурсов, а также повысить производительность и доступность системы.

Эффективное распределение входящих запросов и трафика между несколькими ресурсами или экземплярами может предотвратить перегрузку экземпляров, оптимизировать использование ресурсов, а также повысить производительность и доступность системы. Автоматизация аварийного переключения и восстановления. Автоматические механизмы аварийного переключения и восстановления обнаруживают сбои и инициируют процессы аварийного переключения на работоспособные экземпляры без ручного вмешательства. Это увеличивает скорость и эффективность обслуживания системы и сокращает время простоя.

Автоматические механизмы аварийного переключения и восстановления обнаруживают сбои и инициируют процессы аварийного переключения на работоспособные экземпляры без ручного вмешательства. Это увеличивает скорость и эффективность обслуживания системы и сокращает время простоя. Проактивный мониторинг и оповещение: Должны быть созданы механизмы мониторинга и оповещения, позволяющие раннее обнаружение проблем и сбоев в системе. Эти данные полезны для выявления основных причин, запуска процессов автоматического восстановления и поддержания высокой доступности.

Должны быть созданы механизмы мониторинга и оповещения, позволяющие раннее обнаружение проблем и сбоев в системе. Эти данные полезны для выявления основных причин, запуска процессов автоматического восстановления и поддержания высокой доступности. Планируйте и тестируйте на случай сбоев. Тщательно планируйте и тестируйте различные сценарии сбоев, чтобы гарантировать, что система остается устойчивой и высокодоступной в различных условиях. Сюда входит тестирование производительности, хаос-инжиниринг, а также тестирование отказоустойчивости и восстановления.

Избыточность и репликация

Избыточность и репликация являются важнейшими аспектами проектирования высокой доступности. Избыточность означает наличие нескольких экземпляров компонентов приложения, доступных для обработки запросов, тогда как репликация создает несколько копий данных между компонентами системы. И избыточность, и репликация помогают смягчить последствия сбоев компонентов и поддерживать непрерывность системы. При реализации избыточности и репликации в системе высокой доступности следует учитывать несколько аспектов:

Избыточность приложений. Развертывая несколько экземпляров компонентов приложения, таких как веб-серверы и серверы приложений, вы обеспечиваете устойчивость к сбоям одного компонента. Избыточность приложений часто достигается за счет кластеризации, когда экземпляры работают вместе для обработки входящих запросов.

Развертывая несколько экземпляров компонентов приложения, таких как веб-серверы и серверы приложений, вы обеспечиваете устойчивость к сбоям одного компонента. Избыточность приложений часто достигается за счет кластеризации, когда экземпляры работают вместе для обработки входящих запросов. Репликация данных. Репликация данных предполагает создание и поддержание нескольких копий одних и тех же данных на разных устройствах хранения или в разных местах. Это обеспечивает отказоустойчивость к сбоям компонентов хранилища данных. Репликация данных может быть реализована с использованием различных методов, таких как синхронная или асинхронная репликация, в зависимости от желаемого уровня согласованности данных и задержки системы.

Репликация данных предполагает создание и поддержание нескольких копий одних и тех же данных на разных устройствах хранения или в разных местах. Это обеспечивает отказоустойчивость к сбоям компонентов хранилища данных. Репликация данных может быть реализована с использованием различных методов, таких как синхронная или асинхронная репликация, в зависимости от желаемого уровня согласованности данных и задержки системы. Геоизбыточность. Чтобы обеспечить высокую доступность даже во время сбоев в центрах обработки данных, необходимо развертывать экземпляры и данные в нескольких географических местоположениях или регионах. Геоизбыточность обеспечивает отказоустойчивость к крупномасштабным сбоям в работе, которые могут повлиять на целые центры обработки данных.

Чтобы обеспечить высокую доступность даже во время сбоев в центрах обработки данных, необходимо развертывать экземпляры и данные в нескольких географических местоположениях или регионах. Геоизбыточность обеспечивает отказоустойчивость к крупномасштабным сбоям в работе, которые могут повлиять на целые центры обработки данных. Резервирование на уровне компонентов. Чтобы устранить отдельные точки отказа в вашей инфраструктуре, рассмотрите возможность введения избыточности на уровне компонентов. Сюда могут входить резервные источники питания, сетевые коммутаторы, балансировщики нагрузки и другие компоненты инфраструктуры, обеспечивающие непрерывную работу вашей программной системы.

Эффективно понимая и реализуя избыточность и репликацию, вы можете создать высокодоступную программную систему, которая сможет поддерживать непрерывную работу и быстро восстанавливаться после непредвиденных событий.

Балансировка нагрузки и управление трафиком

Балансировка нагрузки и управление трафиком являются жизненно важными компонентами архитектуры высокой доступности (HA). Их основная цель — оптимально распределить входящие запросы и трафик между несколькими экземплярами или ресурсами в программной системе, предотвращая перегрузки, оптимизируя использование ресурсов и повышая производительность и доступность системы.

Балансировщики нагрузки

Балансировщики нагрузки — это основные элементы управления трафиком в системах высокой доступности. Они получают клиентские запросы и разумно направляют их на наиболее подходящий сервер или экземпляр для обработки запроса. Балансировщики нагрузки могут быть аппаратными или программными и обычно работают на разных уровнях модели OSI, например на уровне 4 (транспортный уровень) или уровне 7 (прикладной уровень). Для определения наилучшей цели для каждого запроса можно использовать несколько алгоритмов балансировки нагрузки, в том числе:

Round Robin: запросы распределяются поровну между всеми серверами в пуле, независимо от их текущей нагрузки.

запросы распределяются поровну между всеми серверами в пуле, независимо от их текущей нагрузки. Наименьшее количество подключений: запросы направляются на сервер с наименьшим количеством активных подключений, считая серверы с меньшим количеством подключений менее загруженными.

запросы направляются на сервер с наименьшим количеством активных подключений, считая серверы с меньшим количеством подключений менее загруженными. Наименьшее время ответа. Назначает запросы серверу с наименьшим временем ответа с учетом как нагрузки на сервер, так и задержки в сети.

Назначает запросы серверу с наименьшим временем ответа с учетом как нагрузки на сервер, так и задержки в сети. На основе хеша: направляет запросы на определенные серверы на основе значений хеш-функции, таких как IP-адрес клиента или параметры запроса, обеспечивая согласованное назначение и эффективное использование кэширования на стороне сервера.

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Методы управления трафиком

Эффективное управление трафиком в архитектурах высокой доступности требует нескольких методов оптимизации использования ресурсов, минимизации времени простоя и поддержания непрерывной работы. Некоторые часто используемые методы включают в себя:

Горизонтальное масштабирование: добавление или удаление экземпляров компонентов приложения в зависимости от рабочей нагрузки, предоставление возможностей динамического масштабирования для эффективного реагирования на колебания трафика.

добавление или удаление экземпляров компонентов приложения в зависимости от рабочей нагрузки, предоставление возможностей динамического масштабирования для эффективного реагирования на колебания трафика. Ограничение скорости: введение ограничений на скорость приема или обработки запросов, предотвращение атак типа «отказ в обслуживании» и обеспечение справедливого использования ресурсов среди клиентов.

введение ограничений на скорость приема или обработки запросов, предотвращение атак типа «отказ в обслуживании» и обеспечение справедливого использования ресурсов среди клиентов. Регулирование: снижение скорости обработки запросов в условиях высокой нагрузки или ухудшения работоспособности системы, сохранение стабильности и предотвращение перегрузки сервера.

снижение скорости обработки запросов в условиях высокой нагрузки или ухудшения работоспособности системы, сохранение стабильности и предотвращение перегрузки сервера. Контроль доступа: отклонение запросов, когда система находится в состоянии сильной нагрузки или когда использование ресурсов достигает заранее определенных пороговых значений, обеспечивая стабильность и предотвращая катастрофические сбои.

Автоматическое переключение при сбое и восстановление

Автоматизированное переключение при сбое и восстановление имеют решающее значение для поддержания высокой доступности, поскольку они обнаруживают сбои и облегчают плавный переход запросов к работоспособным экземплярам без ручного вмешательства. Они также инициируют процессы восстановления для восстановления вышедших из строя компонентов, сокращая при этом время простоя и ограничивая перебои в обслуживании пользователей.

Стратегии аварийного переключения

В зависимости от архитектуры и требований программной системы могут быть реализованы различные стратегии аварийного переключения, в том числе:

Активно-пассивный: в этой стратегии резервный экземпляр может взять на себя управление в случае сбоя основного экземпляра. Пассивный экземпляр регулярно получает обновления и данные репликации от активного экземпляра, обеспечивая согласованность данных и минимальные перерывы во время аварийного переключения.

в этой стратегии резервный экземпляр может взять на себя управление в случае сбоя основного экземпляра. Пассивный экземпляр регулярно получает обновления и данные репликации от активного экземпляра, обеспечивая согласованность данных и минимальные перерывы во время аварийного переключения. Активный-активный: все экземпляры активно обрабатывают запросы и распределяют рабочую нагрузку. При выходе из строя одного экземпляра остальные экземпляры продолжают обрабатывать запросы, и нагрузка перераспределяется между ними. Этот подход обеспечивает лучшую отказоустойчивость и использование ресурсов по сравнению с активно-пассивной стратегией.

Процессы восстановления

Автоматизированные процессы восстановления помогают восстанавливать вышедшие из строя компоненты и поддерживать высокий уровень доступности. Они включают:

Проверки работоспособности. Регулярная проверка работоспособности экземпляров и компонентов, выявление проблем и при необходимости запуск процессов восстановления.

Регулярная проверка работоспособности экземпляров и компонентов, выявление проблем и при необходимости запуск процессов восстановления. Автомасштабирование: автоматическая подготовка или отмена подготовки экземпляров в зависимости от рабочей нагрузки, поддержание заранее определенного уровня емкости ресурсов и замена вышедших из строя экземпляров.

автоматическая подготовка или отмена подготовки экземпляров в зависимости от рабочей нагрузки, поддержание заранее определенного уровня емкости ресурсов и замена вышедших из строя экземпляров. Автоматическое восстановление данных: автоматическое восстановление данных из резервных копий или реплик при сбое хранилища или повреждении данных.

Мониторинг и оповещение

Мониторинг и оповещение необходимы для поддержания высокой доступности. Они позволяют на ранней стадии обнаруживать проблемы и сбои в системе, предоставляя ценные данные для выявления основных причин и запуска автоматических процессов восстановления. Эффективная система мониторинга и оповещения сокращает время простоев и обеспечивает непрерывную работу.

Мониторинг

Комплексная стратегия мониторинга должна охватывать различные аспекты системы, в том числе:

Метрики инфраструктуры. Мониторинг использования ЦП, потребления памяти, дискового пространства, пропускной способности сети и других показателей, связанных с инфраструктурой, позволяет быстро выявлять потенциальные узкие места и ограничения ресурсов. Метрики приложения: можно отслеживать метрики уровня приложения, такие как частота запросов, частота ошибок и время ответа, для обнаружения проблем с производительностью и потенциальных сбоев. Пользовательские метрики. Также можно отслеживать специфичные для бизнеса метрики, адаптированные к отдельным приложениям, чтобы получить ценную информацию о производительности системы и пользовательском опыте.

Для эффективного мониторинга этих показателей доступны различные инструменты и платформы, такие как решения для мониторинга с открытым исходным кодом (например, Prometheus, Grafana), коммерческие инструменты мониторинга (например, Datadog, New Relic) или облачные сервисы (например, Amazon CloudWatch). , Google Stackdriver).

Оповещение

Системы оповещения должны уведомлять соответствующие группы о потенциальных проблемах или сбоях в системе, обеспечивая возможность принятия оперативных мер и минимизируя время простоя. Эффективная стратегия оповещения включает в себя:

Оповещения на основе пороговых значений: оповещения генерируются, когда определенные показатели превышают заранее определенные пороговые значения, сигнализируя о потенциальных проблемах с производительностью или сбоях в системе. Оповещения об обнаружении аномалий: оповещения активируются, когда производительность системы значительно отклоняется от нормального поведения, указывая на возможные проблемы, которые традиционные оповещения на основе пороговых значений не могут обнаружить. Приоритизация оповещений: приоритезация оповещений в зависимости от их серьезности и воздействия, чтобы гарантировать оперативное устранение наиболее критических проблем. Уведомление об оповещениях: обеспечение доставки оповещений соответствующим командам по предпочтительным каналам связи (например, электронная почта, SMS, уведомления мобильных приложений или интеграция чата). Внедрение эффективной стратегии мониторинга и оповещения в рамках архитектуры высокой доступности имеет решающее значение для поддержания стабильности системы, минимизации времени простоя и обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем.

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Тестирование систем высокой доступности

Тщательное тестирование ваших систем высокой доступности имеет жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы они могли поддерживать желаемый уровень непрерывной работы во время незапланированных сбоев или повышенного спроса. Внедрение различных методов тестирования поможет вам выявить уязвимости и области для улучшения, гарантируя надежность вашей программной системы и ее способность справляться с реальными сценариями.

Тестирование производительности

Тестирование производительности необходимо для измерения скорости реагирования, масштабируемости и стабильности вашей системы высокой доступности при различных рабочих нагрузках. Это поможет вам определить, соответствует ли ваша система критериям производительности, выявить узкие места в архитектуре и инициировать усилия по оптимизации для повышения производительности.

Стрессовое и нагрузочное тестирование

Стресс-тестирование и нагрузочное тестирование дают представление о том, насколько хорошо ваша система может справиться с дополнительной нагрузкой на свои компоненты, например увеличением трафика или объема запросов. Стресс-тестирование направлено на то, чтобы вывести вашу систему за пределы ее возможностей и наблюдать за поведением в условиях высокого стресса или пиковой нагрузки. Нагрузочное тестирование, наоборот, связано с тестированием системы при повышении уровня нагрузки до максимальной мощности, обычно в течение длительного периода. И стресс-тестирование, и нагрузочное тестирование имеют решающее значение для понимания и оптимизации способности вашей системы высокой доступности выдерживать пиковые объемы, обеспечения стабильности системы и поддержания оптимальной производительности.

Хаос-Инжиниринг

Хаос-инжиниринг — это метод, используемый для повышения отказоустойчивости системы путем намеренного внесения сбоев в вашу программную систему. Контролируемым образом моделируя различные типы запланированных и незапланированных инцидентов, вы заставляете систему автоматически адаптироваться и восстанавливаться, повышая ее отказоустойчивость и надежность.

Такой упреждающий подход позволяет выявлять и устранять слабые места, уязвимости и потенциальные точки сбоя до того, как они превратятся в реальные инциденты и вызовут незапланированные простои. Хаос-инжиниринг — это эффективный метод тестирования программных систем высокой доступности, особенно распределенных систем, где сбои и зависимости могут быть более сложными.

Тестирование аварийного переключения и восстановления

Тестирование отказоустойчивости и восстановления имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы ваша система высокой доступности могла быстро обнаруживать сбои и без сбоев переключаться на резервные или резервные компоненты. Этот тип тестирования проводится путем преднамеренного отказа компонента и мониторинга реакции системы. В идеале система должна иметь возможность плавного переключения на работоспособный компонент без ущерба для взаимодействия с пользователем или функциональности.

После завершения переключения при сбое тестирование восстановления проверяет, может ли ваша система плавно восстановиться из состояния сбоя, либо исправив неисправный компонент, либо заменив его новым, сохраняя согласованность данных и обеспечивая минимальное воздействие на пользователей.

Вклад AppMaster в высокую доступность

AppMaster — это платформа no-code, предназначенная для оптимизации разработки приложений, делая этот процесс более быстрым, экономичным и доступным для широкого круга клиентов. Платформа предлагает ряд преимуществ при реализации архитектур высокой доступности и обеспечении надежности и отказоустойчивости ваших приложений.

Гибкая и масштабируемая архитектура приложений

AppMaster предоставляет клиентам инструменты для создания гибких, масштабируемых и высокопроизводительных приложений. Платформа генерирует серверные приложения без сохранения состояния с использованием языка Go (golang) , что обеспечивает впечатляющую масштабируемость в корпоративных сценариях и сценариях использования с высокой нагрузкой. Поддержка баз данных, совместимых с Postgresql , в качестве основного хранилища данных еще больше повышает надежность и возможности высокой доступности приложений, разработанных с использованием AppMaster.

Быстрая разработка приложений

AppMaster обеспечивает быструю разработку приложений , сокращая при этом технический долг. Платформа позволяет разработчикам визуально создавать модели данных , проектировать бизнес-процессы, создавать компоненты приложений и быстро выполнять итерации, создавая новые версии приложений менее чем за 30 секунд. При каждом изменении проекта AppMaster создает приложения с нуля, устраняя техническую задолженность и обеспечивая надежную и мощную основу для приложений высокой доступности.

Поддержка автоматизированных рабочих процессов

AppMaster упрощает настройку автоматизированных рабочих процессов для таких задач, как тестирование, развертывание и мониторинг. Интегрированная среда разработки (IDE) упрощает настройку автоматизированных процессов продвижения кода и конфигураций в различных средах, обеспечивая согласованное и надежное развертывание. Это приводит к оптимизации жизненного цикла разработки приложений, что помогает поддерживать и повышать высокую доступность ваших программных систем.

AppMaster предоставляет комплексную платформу no-code, позволяющую разработчикам и предприятиям применять лучшие практики обеспечения высокой доступности и предоставлять отказоустойчивые, надежные и масштабируемые программные решения. Ориентируясь на упрощение разработки приложений и устранение технического долга, AppMaster имеет хорошие возможности для поддержки клиентов в разработке программных систем высокой доступности, отвечающих требованиям современного бизнеса.