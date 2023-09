Ostateczny przewodnik po architekturze zapewniającej wysoką dostępność

Zrozumienie wysokiej dostępności

Wysoka dostępność (HA) to cecha systemu oprogramowania, która zapewnia ciągłość działania i minimalne przestoje podczas planowanych i nieplanowanych zdarzeń, zapewniając niezawodne i spójnedoświadczenie użytkownika . Wysoka dostępność ma kluczowe znaczenie dla firm i usług oprogramowania, które wymagają nieprzerwanej obsługi klientów, szczególnie na dzisiejszym wysoce konkurencyjnym rynku, gdzie nawet krótki przestój może znacząco wpłynąć na przychody, reputację i satysfakcję klientów.

Podstawowym celem wysokiej dostępności jest zwiększenie odporności systemu, zapewniając jego dalsze działanie w przypadku różnych scenariuszy awarii, takich jak awarie sprzętu lub oprogramowania, awarie sieci i inne nieoczekiwane zdarzenia. Wysoka dostępność koncentruje się na projektowaniu architektury, infrastruktury i operacji systemu oprogramowania, aby zapobiec lub złagodzić skutki takich awarii i szybko je odzyskać.

Kluczowe zasady projektowania wysokiej dostępności

Projektując systemy oprogramowania zapewniające wysoką dostępność, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych zasad. Zasady te kierują architekturą i wdrażaniem systemu, aby osiągnąć pożądany poziom odporności, solidności i odporności na awarie. Przyjrzyjmy się szczegółowo tym kluczowym zasadom:

Wyeliminuj pojedyncze punkty awarii: Pojedyncze punkty awarii (SPOF) to elementy systemu, które w przypadku awarii mogą spowodować awarię całego systemu. Aby osiągnąć wysoką dostępność, konieczne jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie tych SPOF poprzez wprowadzenie redundancji i odporności na błędy na każdym poziomie systemu.

Wykorzystaj redundancję i replikację: Redundancja i replikacja są niezbędne do osiągnięcia wysokiej dostępności. Dzięki wielu instancjom komponentów i danych aplikacji system może nadal działać nawet w przypadku awarii jednego lub większej liczby komponentów.

Wdrożenie równoważenia obciążenia i zarządzania ruchem: Efektywna dystrybucja przychodzących żądań i ruchu pomiędzy wieloma zasobami lub instancjami może zapobiec przeciążeniom instancji, zoptymalizować wykorzystanie zasobów oraz poprawić wydajność i dostępność systemu.

Zautomatyzuj przełączanie awaryjne i odzyskiwanie: Zautomatyzowane mechanizmy przełączania awaryjnego i odzyskiwania wykrywają awarie i inicjują procesy przełączania awaryjnego do sprawnych instancji bez ręcznej interwencji. Zwiększa to szybkość i efektywność konserwacji systemu oraz skraca przestoje.

Monitoruj i ostrzegaj proaktywnie: Powinny istnieć mechanizmy monitorowania i ostrzegania, aby umożliwić wczesne wykrywanie problemów i awarii w systemie. Dane te są cenne przy identyfikowaniu przyczyn źródłowych, uruchamianiu automatycznych procesów odzyskiwania i utrzymywaniu wysokiej dostępności.

Planuj i testuj pod kątem awarii: Dokładnie planuj i testuj różne scenariusze awarii, aby mieć pewność, że system pozostanie odporny i wysoce dostępny w różnych warunkach. Obejmuje to testowanie wydajności, inżynierię chaosu oraz testowanie przełączania awaryjnego i odtwarzania.

Redundancja i replikacja

Redundancja i replikacja to krytyczne aspekty projektowania wysokiej dostępności. Redundancja oznacza dostępność wielu instancji komponentów aplikacji do obsługi żądań, podczas gdy replikacja polega na tworzeniu wielu kopii danych pomiędzy komponentami systemu. Zarówno redundancja, jak i replikacja pomagają złagodzić skutki awarii komponentów i utrzymać ciągłość systemu. Podczas wdrażania nadmiarowości i replikacji w systemie wysokiej dostępności należy wziąć pod uwagę kilka aspektów:

Nadmiarowość aplikacji: wdrażając wiele instancji komponentów aplikacji, takich jak serwery WWW i serwery aplikacji, zapewniasz odporność na awarie pojedynczego komponentu. Nadmiarowość aplikacji często osiąga się poprzez klastrowanie, w którym instancje współpracują ze sobą w celu obsługi przychodzących żądań.

Replikacja danych: Replikacja danych polega na tworzeniu i utrzymywaniu wielu kopii tych samych danych na różnych urządzeniach pamięci masowej lub w różnych lokalizacjach. Zapewnia to odporność na awarie w przypadku awarii komponentów przechowywania danych. Replikację danych można wdrożyć przy użyciu różnych technik, takich jak replikacja synchroniczna lub asynchroniczna, w zależności od pożądanego poziomu spójności danych i opóźnienia systemu.

Geo-redundancja: Aby zapewnić wysoką dostępność nawet w przypadku awarii centrum danych, niezbędne jest wdrażanie instancji i danych w wielu lokalizacjach geograficznych lub regionach. Georedundancja zapewnia odporność na awarie w przypadku awarii na dużą skalę, które mogą mieć wpływ na całe centra danych.

Redundancja na poziomie komponentów: Aby wyeliminować pojedyncze punkty awarii w infrastrukturze, rozważ wprowadzenie redundancji na poziomie komponentów. Może to obejmować nadmiarowe zasilacze, przełączniki sieciowe, moduły równoważenia obciążenia i inne elementy infrastruktury zapewniające ciągłość działania systemu oprogramowania.

Skutecznie rozumiejąc i wdrażając nadmiarowość i replikację, można uzyskać system oprogramowania o wysokiej dostępności, który będzie w stanie utrzymać ciągłość działania i szybko odzyskać siły po nieoczekiwanych zdarzeniach.

Równoważenie obciążenia i zarządzanie ruchem

Równoważenie obciążenia i zarządzanie ruchem to istotne elementy architektury wysokiej dostępności (HA). Ich głównym celem jest optymalna dystrybucja przychodzących żądań i ruchu pomiędzy wieloma instancjami lub zasobami w systemie oprogramowania, zapobieganie przeciążeniom, optymalizacja wykorzystania zasobów oraz zwiększanie wydajności i dostępności systemu.

Moduły równoważenia obciążenia

Moduły równoważenia obciążenia są podstawowymi elementami zarządzania ruchem w systemach HA. Otrzymują żądania klientów i inteligentnie kierują je do najodpowiedniejszego serwera lub instancji w celu przetworzenia żądania. Moduły równoważenia obciążenia mogą być oparte na sprzęcie lub oprogramowaniu i zazwyczaj działają w różnych warstwach modelu OSI, takich jak warstwa 4 (warstwa transportowa) lub warstwa 7 (warstwa aplikacji). Aby określić najlepszy cel dla każdego żądania, można zastosować kilka algorytmów równoważenia obciążenia, w tym:

Round Robin: rozdziela żądania równomiernie pomiędzy wszystkie serwery w puli, niezależnie od ich bieżącego obciążenia.

Najmniej połączeń: kieruje żądania do serwera z najmniejszą liczbą aktywnych połączeń, uznając serwery z mniejszą liczbą połączeń za mniej obciążone.

Najmniejszy czas odpowiedzi: przypisuje żądania do serwera o najkrótszym czasie odpowiedzi, biorąc pod uwagę zarówno obciążenie serwera, jak i opóźnienie sieci.

Oparte na skrótach: kieruje żądania do określonych serwerów w oparciu o wartości skrótu, takie jak adres IP klienta lub parametry żądania, zapewniając spójne przypisanie i efektywne wykorzystanie buforowania po stronie serwera.

Techniki zarządzania ruchem

Efektywne zarządzanie ruchem w architekturach HA wymaga kilku technik optymalizacji wykorzystania zasobów, minimalizacji przestojów i utrzymania ciągłości działania. Niektóre powszechnie stosowane techniki obejmują:

Skalowanie poziome: Dodawanie lub usuwanie instancji komponentów aplikacji w oparciu o obciążenie, zapewniające możliwości dynamicznego skalowania w celu skutecznego dostosowania się do wahań ruchu.

Ograniczanie szybkości: Egzekwowanie ograniczeń szybkości akceptowania lub przetwarzania żądań, zapobieganie atakom typu „odmowa usługi" i zapewnianie sprawiedliwego wykorzystania zasobów wśród klientów.

Ograniczanie: zmniejszanie szybkości przetwarzania żądań w warunkach dużego obciążenia lub pogorszonej kondycji systemu, zachowanie stabilności i zapobieganie przeciążeniom serwera.

Kontrola dostępu: Odrzucanie żądań, gdy system jest poddawany ekstremalnemu obciążeniu lub gdy wykorzystanie zasobów osiąga określone progi, zapewniając stabilność i zapobiegając katastrofalnym awariom.

Automatyczne przełączanie awaryjne i odzyskiwanie

Automatyczne przełączanie awaryjne i przywracanie mają kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej dostępności, ponieważ wykrywają awarie i ułatwiają płynne przenoszenie żądań do sprawnych instancji bez ręcznej interwencji. Inicjują także procesy odzyskiwania w celu przywrócenia uszkodzonych komponentów, redukując jednocześnie przestoje i ograniczając zakłócenia w świadczeniu usług dla użytkowników.

Strategie przełączania awaryjnego

W zależności od architektury i wymagań systemu oprogramowania można wdrożyć różne strategie przełączania awaryjnego, w tym:

Aktywno-pasywnie: w tej strategii instancja rezerwowa może przejąć kontrolę w przypadku awarii instancji podstawowej. Instancja pasywna regularnie otrzymuje aktualizacje i dane replikacji z instancji aktywnej, zapewniając spójność danych i minimalne przerwy podczas przełączania awaryjnego.

Aktywny-aktywny: wszystkie instancje aktywnie przetwarzają żądania i dzielą obciążenie. Jeśli jedna instancja ulegnie awarii, pozostałe instancje kontynuują przetwarzanie żądań, a obciążenie jest redystrybuowane pomiędzy nimi. Takie podejście zapewnia lepszą odporność na błędy i lepsze wykorzystanie zasobów w porównaniu ze strategią aktywno-pasywną.

Procesy odzyskiwania

Zautomatyzowane procesy odzyskiwania pomagają przywrócić uszkodzone komponenty i utrzymać wysoki poziom dostępności. Zawierają:

Kontrole stanu: Regularne sprawdzanie stanu instancji i komponentów, identyfikowanie problemów i inicjowanie procesów odzyskiwania, jeśli to konieczne.

Automatyczne skalowanie: automatyczne udostępnianie lub wycofywanie obsługi instancji na podstawie obciążenia, utrzymywanie wstępnie zdefiniowanego poziomu pojemności zasobów i zastępowanie instancji, które uległy awarii.

Automatyczne odzyskiwanie danych: Automatyczne odzyskiwanie danych z kopii zapasowych lub replik w przypadku awarii pamięci masowej lub uszkodzenia danych.

Monitorowanie i ostrzeganie

Monitorowanie i ostrzeganie są niezbędne do utrzymania wysokiej dostępności. Umożliwiają wczesne wykrywanie problemów i awarii w systemie, dostarczając cennych danych do identyfikacji przyczyn źródłowych i uruchamiając automatyczne procesy odzyskiwania. Skuteczny system monitorowania i ostrzegania ogranicza przestoje i zapewnia ciągłą pracę.

Monitorowanie

Kompleksowa strategia monitorowania powinna obejmować różne aspekty systemu, w tym:

Wskaźniki infrastruktury: Monitorowanie użycia procesora, zużycia pamięci, miejsca na dysku, przepustowości sieci i innych wskaźników związanych z infrastrukturą pozwala szybko zidentyfikować potencjalne wąskie gardła i ograniczenia zasobów. Metryki aplikacji: Można monitorować metryki na poziomie aplikacji, takie jak częstotliwość żądań, stopa błędów i czas odpowiedzi, aby wykryć problemy z wydajnością i potencjalne awarie. Niestandardowe wskaźniki: Można również monitorować wskaźniki specyficzne dla firmy, dostosowane do poszczególnych aplikacji, aby uzyskać cenne informacje na temat wydajności systemu i doświadczenia użytkownika.

Aby skutecznie monitorować te wskaźniki, dostępne są różne narzędzia i platformy, takie jak rozwiązania monitorujące typu open source (np. Prometheus, Grafana), komercyjne narzędzia monitorujące (np. Datadog, New Relic) lub usługi natywne w chmurze (np. Amazon CloudWatch) , Google Stackdriver).

Alarmowanie

Systemy alarmujące powinny powiadamiać odpowiednie zespoły o potencjalnych problemach lub awariach w systemie, umożliwiając szybkie podjęcie działań i minimalizując przestoje. Skuteczna strategia ostrzegania obejmuje:

Alerty oparte na progach: Alerty generowane, gdy określone metryki przekraczają wstępnie zdefiniowane progi, sygnalizując potencjalne problemy z wydajnością lub awarie w systemie. Alerty wykrycia anomalii: Alerty wyzwalane, gdy wydajność systemu znacznie odbiega od normalnego zachowania, wskazując możliwe problemy, których tradycyjne alerty oparte na progach mogą nie wykryć. Priorytetyzacja alertów: nadawanie priorytetów alertom na podstawie ważności i wpływu, aby zapewnić niezwłoczne rozwiązanie najbardziej krytycznych problemów. Powiadomienia o alertach: Zapewnienie dostarczania alertów do odpowiednich zespołów za pośrednictwem preferowanych kanałów komunikacji (np. e-mail, SMS, powiadomienia z aplikacji mobilnej lub integracja z czatem). Wdrożenie skutecznej strategii monitorowania i ostrzegania w ramach architektury wysokiej dostępności ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności systemu, minimalizacji przestojów i zapewnienia bezproblemowej obsługi użytkownika.

Dzięki platformie AppMaster niewymagającej kodu można szybko tworzyć skalowalne, odporne aplikacje, które pomagają osiągnąć wysoką dostępność nawet w scenariuszach o dużym obciążeniu. Zdolność platformy do generowania aplikacji od podstaw eliminuje dług techniczny i pozwala na bezproblemową integrację najlepszych praktyk wysokiej dostępności. Ulepsz architekturę swojego systemu oprogramowania za pomocą AppMaster i zapewnij ciągłość działania w każdych okolicznościach.

Testowanie systemów wysokiej dostępności

Dokładne testowanie systemów wysokiej dostępności jest niezbędne, aby zapewnić, że będą w stanie utrzymać pożądany poziom ciągłego działania w przypadku nieplanowanych awarii lub zwiększonego zapotrzebowania. Wdrażanie różnych technik testowania pomaga zidentyfikować słabe punkty i obszary wymagające poprawy, zapewniając niezawodność systemu oprogramowania i zdolność radzenia sobie ze scenariuszami ze świata rzeczywistego.

Test wydajności

Testowanie wydajności jest niezbędne do pomiaru responsywności, skalowalności i stabilności systemu wysokiej dostępności przy różnych obciążeniach. Pomaga określić, czy system spełnia kryteria wydajności, zidentyfikować wąskie gardła w architekturze i zainicjować działania optymalizacyjne w celu poprawy wydajności.

Testowanie naprężeń i obciążeń

Testy obciążeniowe i obciążeniowe dostarczają informacji na temat tego, jak dobrze system radzi sobie z dodatkowym obciążeniem swoich komponentów, takim jak zwiększony ruch lub liczba żądań. Testy obciążeniowe skupiają się na wypychaniu systemu poza jego granice w celu obserwacji zachowania w warunkach dużego obciążenia lub szczytowego obciążenia. Z kolei testowanie obciążenia polega na testowaniu systemu przy rosnącym poziomie obciążenia aż do jego maksymalnej wydajności, zwykle przez dłuższy czas. Zarówno testy obciążeniowe, jak i obciążeniowe mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia i optymalizacji zdolności systemu wysokiej dostępności do wytrzymania szczytowych wolumenów, zapewnienia stabilności systemu i utrzymania optymalnej wydajności.

Inżynieria Chaosu

Inżynieria chaosu to technika stosowana w celu zwiększenia odporności systemu poprzez celowe wprowadzanie awarii do systemu oprogramowania. Symulując różne typy planowanych i nieplanowanych zdarzeń w kontrolowany sposób, wymuszasz na systemie automatyczną adaptację i przywracanie sprawności, poprawiając odporność i niezawodność systemu na awarie.

To proaktywne podejście pozwala identyfikować i eliminować słabe strony, podatności i potencjalne punkty awarii, zanim przekształcą się one w incydenty w świecie rzeczywistym i spowodują nieplanowane przestoje. Inżynieria chaosu to skuteczna metoda testowania systemów oprogramowania o wysokiej dostępności, szczególnie w przypadku systemów rozproszonych, w których awarie i zależności mogą być bardziej złożone.

Testowanie przełączania awaryjnego i odzyskiwania

Testowanie pracy awaryjnej i odtwarzania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​system wysokiej dostępności będzie mógł szybko wykryć awarie i bez zakłóceń przełączać się na komponenty nadmiarowe lub zapasowe. Testowanie tego typu polega na celowym spowodowaniu awarii komponentu i monitorowaniu reakcji systemu. W idealnym przypadku system powinien mieć możliwość płynnego przełączania awaryjnego na sprawny komponent bez wpływu na wygodę użytkownika i funkcjonalność.

Po zakończeniu przełączania awaryjnego testy odzyskiwania sprawdzają, czy system może płynnie przywrócić działanie ze stanu awarii poprzez naprawę uszkodzonego komponentu lub wymianę go na nowy, zachowując spójność danych i zapewniając minimalny wpływ na użytkowników.

Wkład AppMaster w wysoką dostępność

AppMaster to platforma no-code, zaprojektowana w celu usprawnienia tworzenia aplikacji, dzięki czemu proces jest szybszy, bardziej opłacalny i dostępny dla szerokiego grona klientów. Platforma oferuje szereg korzyści w zakresie wdrażania architektur wysokiej dostępności oraz zapewniania niezawodności i odporności aplikacji.

Elastyczna i skalowalna architektura aplikacji

AppMaster zapewnia klientom narzędzia do tworzenia elastycznych, skalowalnych i wydajnych aplikacji. Platforma generuje bezstanowe aplikacje backendowe przy użyciu języka Go (golang) , co pozwala na imponującą skalowalność w przypadku zastosowań korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia. Obsługa baz danych zgodnych z Postgresql jako głównego magazynu danych dodatkowo zwiększa niezawodność i wysoką dostępność aplikacji opracowanych przy użyciu AppMaster.

Szybki rozwój aplikacji

AppMaster umożliwia szybki rozwój aplikacji , redukując przy tym dług techniczny. Platforma umożliwia programistom wizualne tworzenie modeli danych , projektowanie procesów biznesowych, tworzenie komponentów aplikacji i szybkie iterowanie, generując nowe wersje aplikacji w czasie krótszym niż 30 sekund. Przy każdej zmianie planu AppMaster generuje aplikacje od podstaw, eliminując dług techniczny i zapewniając niezawodną i wydajną podstawę dla aplikacji o wysokiej dostępności.

Wsparcie dla zautomatyzowanych przepływów pracy

AppMaster ułatwia konfigurację zautomatyzowanych przepływów pracy dla zadań takich jak testowanie, wdrażanie i monitorowanie. Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) ułatwia konfigurowanie zautomatyzowanych procesów promowania kodu i konfiguracji w różnych środowiskach, umożliwiając spójne i niezawodne wdrożenia. Skutkuje to usprawnieniem cyklu życia aplikacji, który pomaga utrzymać i poprawić wysoką dostępność systemów oprogramowania.

AppMaster zapewnia kompleksową platformę no-code umożliwiającą programistom i firmom stosowanie najlepszych praktyk w zakresie wysokiej dostępności oraz dostarczanie odpornych, niezawodnych i skalowalnych rozwiązań programowych. Koncentrując się na uproszczeniu tworzenia aplikacji przy jednoczesnej eliminacji długu technicznego, AppMaster jest dobrze przygotowany do wspierania klientów w projektowaniu systemów oprogramowania o wysokiej dostępności, które spełniają wymagania nowoczesnych przedsiębiorstw.