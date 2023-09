O guia definitivo para arquitetura para alta disponibilidade

Compreendendo a alta disponibilidade

Alta Disponibilidade (HA) é uma característica de um sistema de software que garante operação contínua e tempo de inatividade mínimo durante eventos planejados e não planejados, proporcionando uma experiência de usuário confiável e consistente. A alta disponibilidade é fundamental para empresas e serviços de software que exigem serviço ininterrupto aos seus clientes, especialmente no mercado altamente competitivo de hoje, onde mesmo um curto período de inatividade pode impactar significativamente a receita, a reputação e a satisfação do cliente.

O objetivo principal da Alta Disponibilidade é aumentar a resiliência de um sistema, garantindo que ele possa continuar operando durante vários cenários de falha, como mau funcionamento de hardware ou software, interrupções de rede e outros eventos inesperados. A Alta Disponibilidade concentra-se no projeto da arquitetura, infraestrutura e operações de um sistema de software para prevenir ou mitigar os efeitos de tais falhas e recuperar-se rapidamente delas.

Princípios-chave para design de alta disponibilidade

Existem vários princípios-chave a serem considerados ao projetar sistemas de software para alta disponibilidade. Esses princípios orientam a arquitetura e a implementação de um sistema para atingir o nível desejado de resiliência, robustez e tolerância a falhas. Vamos explorar esses princípios-chave em detalhes:

Elimine pontos únicos de falha: Pontos únicos de falha (SPOF) são componentes de um sistema que, se falharem, podem derrubar todo o sistema. Para alcançar a Alta Disponibilidade, é essencial identificar e eliminar esses SPOFs introduzindo redundância e tolerância a falhas em todos os níveis do sistema.

Adote redundância e replicação: Redundância e replicação são essenciais para alcançar alta disponibilidade. Por ter múltiplas instâncias de componentes e dados de aplicativos, o sistema pode continuar a operar mesmo se um ou mais componentes falharem.

Implementar balanceamento de carga e gerenciamento de tráfego: a distribuição eficiente de solicitações e tráfego de entrada em vários recursos ou instâncias pode evitar instâncias sobrecarregadas, otimizar o uso de recursos e melhorar o desempenho e a disponibilidade do sistema.

Automatize o failover e a recuperação: mecanismos automatizados de failover e recuperação detectam falhas e iniciam processos de failover para instâncias íntegras sem intervenção manual. Isso aumenta a velocidade e a eficiência da manutenção do sistema e reduz o tempo de inatividade.

Monitorizar e alertar proativamente: Devem existir mecanismos de monitorização e alerta para permitir a deteção precoce de problemas e falhas no sistema. Esses dados são valiosos para identificar as causas principais, acionar processos de recuperação automatizados e manter a alta disponibilidade.

Planeje e teste falhas: planeje e teste minuciosamente vários cenários de falha para garantir que o sistema permaneça resiliente e altamente disponível sob diferentes condições. Isso inclui testes de desempenho, engenharia de caos e testes de failover e recuperação.

Redundância e replicação

A redundância e a replicação são aspectos críticos do design de alta disponibilidade. Redundância refere-se a ter múltiplas instâncias de componentes de aplicativos disponíveis para lidar com solicitações, enquanto a replicação cria múltiplas cópias de dados em componentes do sistema. Tanto a redundância quanto a replicação ajudam a mitigar o impacto de falhas de componentes e a manter a continuidade do sistema. Há vários aspectos a serem considerados ao implementar redundância e replicação em um sistema de Alta Disponibilidade:

Redundância de aplicativos: ao implantar diversas instâncias de componentes de aplicativos, como servidores web e servidores de aplicativos, você fornece resiliência contra a falha de um único componente. A redundância de aplicativos geralmente é obtida por meio de clustering, onde as instâncias trabalham juntas para lidar com as solicitações recebidas.

Replicação de dados: a replicação de dados envolve a criação e manutenção de múltiplas cópias dos mesmos dados em diferentes dispositivos ou locais de armazenamento. Isso fornece tolerância a falhas contra falhas de componentes de armazenamento de dados. A replicação de dados pode ser implementada usando diversas técnicas, como replicação síncrona ou assíncrona, dependendo do nível desejado de consistência de dados e latência do sistema.

Redundância geográfica: para garantir alta disponibilidade mesmo durante falhas no data center, é essencial implantar instâncias e dados em vários locais geográficos ou regiões. A redundância geográfica fornece tolerância a falhas contra interrupções em grande escala que podem afetar data centers inteiros.

para garantir alta disponibilidade mesmo durante falhas no data center, é essencial implantar instâncias e dados em vários locais geográficos ou regiões. A redundância geográfica fornece tolerância a falhas contra interrupções em grande escala que podem afetar data centers inteiros. Redundância em nível de componente: para eliminar pontos únicos de falha em sua infraestrutura, considere introduzir redundância em nível de componente. Isso pode incluir fontes de alimentação redundantes, switches de rede, balanceadores de carga e outros componentes de infraestrutura para garantir a operação contínua do seu sistema de software.

Ao compreender e implementar efetivamente a redundância e a replicação, você pode obter um sistema de software altamente disponível que pode manter operação contínua e se recuperar rapidamente de eventos inesperados.

Balanceamento de carga e gerenciamento de tráfego

O balanceamento de carga e o gerenciamento de tráfego são componentes vitais de uma arquitetura de alta disponibilidade (HA). Seu objetivo principal é distribuir solicitações de entrada e tráfego de maneira ideal entre múltiplas instâncias ou recursos em um sistema de software, evitando sobrecargas, otimizando o uso de recursos e melhorando o desempenho e a disponibilidade do sistema.

Balanceadores de carga

Os balanceadores de carga são os principais elementos do gerenciamento de tráfego em sistemas HA. Eles recebem solicitações de clientes e as encaminham de forma inteligente para o servidor ou instância mais apropriado para processar a solicitação. Os balanceadores de carga podem ser baseados em hardware ou software e geralmente operam em diferentes camadas do modelo OSI, como Camada 4 (Camada de Transporte) ou Camada 7 (Camada de Aplicação). Vários algoritmos de balanceamento de carga podem ser empregados para determinar o melhor alvo para cada solicitação, incluindo:

Round Robin: Distribui solicitações igualmente entre todos os servidores do pool, independentemente da carga atual.

Distribui solicitações igualmente entre todos os servidores do pool, independentemente da carga atual. Menos Conexões: Encaminha solicitações para o servidor com menos conexões ativas, considerando servidores com menos conexões como menos carregados.

Encaminha solicitações para o servidor com menos conexões ativas, considerando servidores com menos conexões como menos carregados. Menor Tempo de Resposta: Atribui solicitações ao servidor com menor tempo de resposta, considerando a carga do servidor e a latência da rede.

Atribui solicitações ao servidor com menor tempo de resposta, considerando a carga do servidor e a latência da rede. Baseado em hash: roteia solicitações para servidores específicos com base em valores de hash, como o endereço IP do cliente ou parâmetros de solicitação, garantindo atribuição consistente e uso eficaz do cache do lado do servidor.

Técnicas de gerenciamento de tráfego

O gerenciamento eficaz de tráfego em arquiteturas de alta disponibilidade requer diversas técnicas para otimizar o uso de recursos, minimizar o tempo de inatividade e manter a operação contínua. Algumas técnicas comumente usadas incluem:

Escalabilidade horizontal: adição ou remoção de instâncias de componentes de aplicativos com base na carga de trabalho, fornecendo recursos de escalabilidade dinâmica para acomodar efetivamente as flutuações no tráfego.

adição ou remoção de instâncias de componentes de aplicativos com base na carga de trabalho, fornecendo recursos de escalabilidade dinâmica para acomodar efetivamente as flutuações no tráfego. Limitação de Taxa: Imposição de limites na taxa na qual as solicitações são aceitas ou processadas, evitando ataques de negação de serviço e garantindo o uso justo de recursos entre os clientes.

Imposição de limites na taxa na qual as solicitações são aceitas ou processadas, evitando ataques de negação de serviço e garantindo o uso justo de recursos entre os clientes. Limitação: Reduz a taxa na qual as solicitações são processadas sob condições de alta carga ou degradação da integridade do sistema, preservando a estabilidade e evitando sobrecargas do servidor.

Reduz a taxa na qual as solicitações são processadas sob condições de alta carga ou degradação da integridade do sistema, preservando a estabilidade e evitando sobrecargas do servidor. Controle de Admissão: Rejeitar solicitações quando o sistema está sob estresse extremo ou quando a utilização de recursos atinge limites predefinidos, garantindo estabilidade e evitando falhas catastróficas.

Failover e recuperação automatizados

O failover e a recuperação automatizados são cruciais para manter a alta disponibilidade, pois detectam falhas e facilitam uma transição perfeita de solicitações para instâncias íntegras, sem intervenção manual. Eles também iniciam processos de recuperação para restaurar componentes com falha, reduzindo o tempo de inatividade e limitando a interrupção do serviço do usuário.

Estratégias de failover

Diferentes estratégias de failover podem ser implementadas dependendo da arquitetura e dos requisitos do sistema de software, incluindo:

Ativo-Passivo: Nesta estratégia, uma instância em espera pode assumir o controle quando a instância primária falhar. A instância passiva recebe regularmente atualizações e dados de replicação da instância ativa, garantindo consistência de dados e interrupção mínima durante o failover.

Nesta estratégia, uma instância em espera pode assumir o controle quando a instância primária falhar. A instância passiva recebe regularmente atualizações e dados de replicação da instância ativa, garantindo consistência de dados e interrupção mínima durante o failover. Ativo-Ativo: Todas as instâncias processam solicitações ativamente e compartilham a carga de trabalho. Se uma instância falhar, as instâncias restantes continuarão processando solicitações e a carga será redistribuída entre elas. Essa abordagem fornece melhor tolerância a falhas e utilização de recursos em comparação com a estratégia ativa-passiva.

Processos de recuperação

Os processos de recuperação automatizados ajudam a restaurar componentes com falha e a manter altos níveis de disponibilidade. Eles incluem:

Verificações de integridade: verifica regularmente a integridade de instâncias e componentes, identificando problemas e iniciando processos de recuperação, se necessário.

verifica regularmente a integridade de instâncias e componentes, identificando problemas e iniciando processos de recuperação, se necessário. Escalonamento automático: provisionamento ou desprovisionamento automático de instâncias com base na carga de trabalho, mantendo um nível predefinido de capacidade de recursos e substituindo instâncias com falha.

provisionamento ou desprovisionamento automático de instâncias com base na carga de trabalho, mantendo um nível predefinido de capacidade de recursos e substituindo instâncias com falha. Recuperação automática de dados: recuperação automática de dados de backups ou réplicas quando ocorre uma falha de armazenamento ou corrupção de dados.

Monitoramento e Alerta

Monitoramento e alertas são essenciais para manter a alta disponibilidade. Eles permitem a detecção precoce de problemas e falhas no sistema, fornecendo dados valiosos para identificar as causas raízes e acionar processos de recuperação automatizados. Um sistema eficaz de monitoramento e alerta reduz o tempo de inatividade e garante operação contínua.

Monitoramento

Uma estratégia de monitorização abrangente deve abranger vários aspectos do sistema, incluindo:

Métricas de infraestrutura: o monitoramento do uso de CPU, consumo de memória, espaço em disco, taxa de transferência de rede e outras métricas relacionadas à infraestrutura permite identificar rapidamente possíveis gargalos e restrições de recursos. Métricas de aplicação: Métricas em nível de aplicação, como taxa de solicitação, taxa de erro e tempo de resposta, podem ser monitoradas para detectar problemas de desempenho e possíveis falhas. Métricas Personalizadas: Métricas específicas de negócios adaptadas a aplicativos individuais também podem ser monitoradas para obter insights valiosos sobre o desempenho do sistema e a experiência do usuário.

Para monitorar efetivamente essas métricas, diversas ferramentas e plataformas estão disponíveis, como soluções de monitoramento de código aberto (por exemplo, Prometheus, Grafana), ferramentas de monitoramento comercial (por exemplo, Datadog, New Relic) ou serviços nativos da nuvem (por exemplo, Amazon CloudWatch). , Google Stackdriver).

Alerta

Os sistemas de alerta devem notificar as equipes relevantes sobre possíveis problemas ou falhas no sistema, permitindo uma ação imediata e minimizando o tempo de inatividade. Uma estratégia de alerta eficaz inclui:

Alertas baseados em limites: alertas gerados quando métricas específicas excedem limites predefinidos, sinalizando possíveis problemas de desempenho ou falhas no sistema. Alertas de detecção de anomalias: Alertas acionados quando o desempenho do sistema se desvia significativamente do comportamento normal, indicando possíveis problemas que os alertas tradicionais baseados em limites podem não capturar. Priorização de alertas: Priorizar alertas com base na gravidade e no impacto para garantir que os problemas mais críticos sejam resolvidos prontamente. Notificação de alerta: garantir que os alertas sejam entregues às equipes apropriadas por meio dos canais de comunicação preferenciais (por exemplo, e-mail, SMS, notificações de aplicativos móveis ou integrações de chat). A implementação de uma estratégia eficaz de monitoramento e alertas como parte de uma arquitetura de alta disponibilidade é crucial para manter a estabilidade do sistema, minimizar o tempo de inatividade e fornecer uma experiência de usuário perfeita.

Com a plataforma sem código do AppMaster, você pode criar rapidamente aplicativos escaláveis ​​e resilientes que ajudam a alcançar alta disponibilidade, mesmo em cenários de alta carga. A capacidade da plataforma de gerar aplicativos do zero elimina dívidas técnicas e permite a integração perfeita das melhores práticas de alta disponibilidade. Melhore a arquitetura do seu sistema de software com a ajuda do AppMaster e garanta a operação contínua em todas as circunstâncias.

Testando Sistemas de Alta Disponibilidade

Testes completos de seus sistemas de alta disponibilidade são vitais para garantir que eles possam sustentar o nível desejado de operação contínua durante falhas não planejadas ou aumento de demanda. A implementação de várias técnicas de teste ajuda a identificar vulnerabilidades e áreas de melhoria, garantindo que seu sistema de software seja confiável e capaz de lidar com cenários do mundo real.

Teste de performance

Os testes de desempenho são essenciais para medir a capacidade de resposta, a escalabilidade e a estabilidade do seu sistema de alta disponibilidade sob diversas cargas de trabalho. Ele ajuda a determinar se o seu sistema atende aos critérios de desempenho, identificar gargalos na arquitetura e iniciar esforços de otimização para melhorar o desempenho.

Teste de estresse e carga

Os testes de estresse e de carga fornecem insights sobre o quão bem seu sistema pode lidar com a pressão adicional sobre seus componentes, como aumento de tráfego ou volume de solicitações. O teste de estresse se concentra em levar seu sistema além de seus limites para observar o comportamento sob condições de alto estresse ou pico de carga. O teste de carga, por outro lado, trata de testar o sistema sob níveis crescentes de carga até sua capacidade máxima, geralmente durante um período prolongado. Os testes de estresse e de carga são cruciais para compreender e otimizar a capacidade do seu sistema de alta disponibilidade de suportar volumes de pico, garantindo a estabilidade do sistema e mantendo o desempenho ideal.

Engenharia do Caos

A engenharia do caos é uma técnica usada para aumentar a resiliência do sistema, introduzindo falhas intencionalmente em seu sistema de software. Ao simular diferentes tipos de incidentes planejados e não planejados de maneira controlada, você força o sistema a se adaptar e se recuperar automaticamente, melhorando a tolerância a falhas e a robustez do sistema.

Essa abordagem proativa permite identificar e resolver pontos fracos, vulnerabilidades e possíveis pontos de falha antes que eles se transformem em incidentes reais e causem tempo de inatividade não planejado. A engenharia do caos é um método de teste eficaz para sistemas de software de alta disponibilidade, especialmente para sistemas distribuídos, onde falhas e dependências podem ser mais complexas.

Teste de failover e recuperação

Os testes de failover e recuperação são cruciais para garantir que seu sistema de alta disponibilidade possa detectar falhas rapidamente e mudar para componentes redundantes ou de backup sem interrupções. Este tipo de teste é conduzido causando intencionalmente uma falha de componente e monitorando a resposta do sistema. Idealmente, o sistema deve ser capaz de fazer failover perfeitamente para um componente íntegro, sem afetar a experiência ou a funcionalidade do usuário.

Assim que o failover for concluído, o teste de recuperação verifica se o seu sistema pode restaurar suavemente de um estado de falha, seja reparando o componente com falha ou substituindo-o por um novo, mantendo a consistência dos dados e garantindo o mínimo impacto nos usuários.

A contribuição do AppMaster para a alta disponibilidade

AppMaster é uma plataforma no-code projetada para agilizar o desenvolvimento de aplicativos, tornando o processo mais rápido, mais econômico e acessível a uma ampla gama de clientes. A plataforma oferece diversos benefícios na implementação de arquiteturas de alta disponibilidade e na garantia da confiabilidade e robustez de suas aplicações.

Arquitetura de aplicativos flexível e escalável

AppMaster fornece aos clientes as ferramentas para criar aplicativos flexíveis, escaláveis ​​e de alto desempenho. A plataforma gera aplicativos de back-end sem estado usando a linguagem Go (golang) , permitindo escalabilidade impressionante ao enfrentar casos de uso corporativos e de alta carga. O suporte para bancos de dados compatíveis com Postgresql como armazenamento de dados primário aumenta ainda mais a robustez e os recursos de alta disponibilidade dos aplicativos desenvolvidos usando AppMaster.

Desenvolvimento de Aplicação Rápida

AppMaster permite o desenvolvimento rápido de aplicativos , reduzindo o débito técnico no processo. A plataforma permite que os desenvolvedores criem modelos de dados visualmente, projetem processos de negócios, criem componentes de aplicativos e iterem rapidamente, gerando novas versões de aplicativos em menos de 30 segundos. A cada mudança de projeto, AppMaster gera aplicativos do zero, eliminando dívidas técnicas e garantindo uma base confiável e poderosa para aplicativos de alta disponibilidade.

Suporte para fluxos de trabalho automatizados

AppMaster facilita a configuração de fluxos de trabalho automatizados para tarefas como teste, implantação e monitoramento. Seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) simplifica a configuração de processos automatizados para promoção de código e configurações em diferentes ambientes, permitindo implantações consistentes e confiáveis. Isso resulta em um ciclo de vida simplificado de desenvolvimento de aplicativos que ajuda a manter e melhorar a alta disponibilidade em seus sistemas de software.

AppMaster fornece uma plataforma abrangente no-code que permite que desenvolvedores e empresas adotem práticas recomendadas de alta disponibilidade e forneçam soluções de software resilientes, confiáveis ​​e escaláveis. Com seu foco na simplificação do desenvolvimento de aplicativos e, ao mesmo tempo, na eliminação de dívidas técnicas, AppMaster está bem posicionada para apoiar os clientes na arquitetura de sistemas de software de alta disponibilidade que atendam às demandas das empresas modernas.