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AI2 Çığır Açan Açık Büyük Dil Modeli OLMo'yu Başlattı

Şub 02, 2024
AI2 Çığır Açan Açık Büyük Dil Modeli OLMo'yu Başlattı

Allen Institute for AI ( AI2), kapsamlı, açık kaynaklı bir büyük dil modeli olan OLMo adlı çığır açan bir projeyi duyurdu. Bu girişim, yapay zeka modellerinin iç işleyişini aydınlatacak ve dil modelleme alanında daha fazla ilerlemeyi katalize edecek stratejik bir hamledir.

OLMo'nun piyasaya sürülmesi, üretken yapay zekada hızlı inovasyonu teşvik etmek için açıklığın çok önemli görüldüğü bir zamanda geldi. Meta Baş Yapay Zeka Bilimcisi Yann LeCun, güçlü, işbirliğine dayalı bir topluluk aracılığıyla yapay zeka destekli bir geleceğe giden yolu hızlandırabileceğine inandığı açık temel modellerinin dönüştürücü etkisini vurguladı.

Harvard University Kempner Institute, AMD, Finlandiya'daki CSC-IT Center for Science ve Databricks gibi prestijli ortakların yer aldığı işbirlikçi bir çaba, OLMo'nun geliştirilmesine destek verdi. Bu ortaklık, yapay zekanın karmaşıklığının üstesinden gelmek için gereken disiplinlerarası yaklaşımın bir kanıtıdır.

Enstitü, benzeri görülmemiş bir hamleyle, eğitim öncesi verileri ve eğitim kodunun yanı sıra OLMo'yu da yayınlayarak araştırmacılara bu yapay zeka modelinin derinliklerine inmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu açık model, şeffaflıkta yeni boyutlara ulaşıyor ve geliştiricilere AI2's Dolma setinden kapsamlı eğitim öncesi verileri ve yüzlerce kontrol noktasına sahip sağlam bir değerlendirme paketi gibi temel araçlar sağlıyor.

Aynı zamanda AI2 NLP Araştırmasını destekleyen ve University of Washington's Allen School önemli bir profesör olan OLMo proje lideri Hanna Hajishirzi, yapay zekada bilimsel anlayış ve ilerleme için açıklığın önemini vurguluyor. Hajishirzi, tıbbi araştırmalar veya astronomik çalışmalarla karşılaştırma ve karşılaştırma yaparak OLMo çerçevesinin, hem güvenli hem de güvenilir yapay zeka sistemleri geliştirmek için etkili olan LLM'lerin kapsamlı bir çalışmasına olanak sağladığını vurguluyor.

AI2 OLMo'nun modelin eğitim verilerine erişim sağlayarak yapay zeka araştırmalarında hassasiyet sağladığını, böylece tahminleri ortadan kaldırdığını ve kanıta dayalı geliştirmeyi teşvik ettiğini belirtiyor. Bu girişim yalnızca geçmiş yapay zeka modellerinden içgörüleri ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki keşifler ve iyileştirmeler için bir sıçrama tahtası görevi de görüyor.

AI2 çeşitli model boyutlarını, veri kümelerini ve diğer yetenekleri entegre etmeyi planlaması nedeniyle önümüzdeki aylarda OLMo'da daha fazla yineleme yapılması bekleniyor. Başka bir proje lideri ve yine University of Washington's Allen School AI2 kıdemli yöneticisi Noah Smith, OLMo'nun temel misyonunu yineledi. Smith, yapay zekanın ticarileştirme ve mahremiyet nedeniyle karartılmış açık bir alan olduğu yönündeki ilk vizyonunu benimsedi. OLMo, model oluşturmadan değerlendirme yöntemlerine kadar kapsamlı erişilebilirliğe izin vererek yapay zeka araştırmasının toplumsal özünü geri getirmeyi ve böylece yapay zeka teknolojisini kapsayıcı ve sorumlu bir şekilde ilerletmeyi amaçlıyor.

AppMaster gibi platformlar aynı zamanda no-code çözümler sunarak teknolojinin demokratikleşmesine de değer verdiğinden, OLMo'nun ruhu şeffaflık ve erişilebilirliğe yönelik daha geniş teknoloji hareketiyle uyum sağlıyor. Teknoloji topluluğu, OLMo gibi açık kaynak modellerini destekleyerek, sorumlu ve kapsayıcı bir yapay zeka çağına topluca adım atıyor.

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