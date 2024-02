AI2 führt bahnbrechendes offenes, großes Sprachmodell OLMo ein

Das Allen Institute for AI ( AI2) hat ein bahnbrechendes Projekt namens OLMo vorgestellt, ein umfangreiches Open-Source-Modell für große Sprachen. Diese Initiative ist ein strategischer Schritt, um das Innenleben von KI-Modellen zu entmystifizieren und weitere Fortschritte im Bereich der Sprachmodellierung voranzutreiben.

Die Einführung von OLMo erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Offenheit als entscheidend für die Förderung schneller Innovationen in der generativen KI angesehen wird. Yann LeCun, Chef-KI-Wissenschaftler bei Meta, betonte die transformative Wirkung von Open-Foundation-Modellen, die seiner Meinung nach den Weg in eine KI-gestützte Zukunft durch eine robuste, kollaborative Gemeinschaft beschleunigen können.

Eine gemeinsame Anstrengung mit renommierten Partnern wie dem Kempner Institute an Harvard University, AMD, CSC-IT Center for Science in Finnland und Databricks hat die Entwicklung von OLMo vorangetrieben. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für den interdisziplinären Ansatz, der erforderlich ist, um die Komplexität der KI zu bewältigen.

In einem beispiellosen Schritt veröffentlicht das Institut OLMo zusammen mit seinen Pre-Training-Daten und seinem Trainingscode und bietet Forschern damit eine einzigartige Gelegenheit, in die Tiefen dieses KI-Modells einzutauchen. Dieses offene Modell skaliert neue Höhen in der Transparenz und stellt wichtige Werkzeuge für Entwickler bereit, wie zum Beispiel umfangreiche Pre-Training-Daten aus AI2's Dolma und eine robuste Evaluierungssuite mit Hunderten von Prüfpunkten.

Die OLMo-Projektleiterin Hanna Hajishirzi, die sich auch für die NLP-Forschung bei AI2 einsetzt und eine angesehene Professorin an der University of Washington's Allen School ist, betont die Bedeutung von Offenheit für das wissenschaftliche Verständnis und den Fortschritt in der KI. Mit einem Vergleich zur medizinischen Forschung oder astronomischen Studien betont Hajishirzi, dass das OLMo-Framework eine umfassende Untersuchung von LLMs ermöglicht, die für die Entwicklung sicherer und zuverlässiger KI-Systeme von entscheidender Bedeutung ist.

AI2 weist darauf hin, dass OLMo Präzision in der KI-Forschung ermöglicht, indem es Zugriff auf die Trainingsdaten des Modells gewährt, wodurch Rätselraten vermieden und eine evidenzbasierte Entwicklung gefördert wird. Diese Initiative soll nicht nur Erkenntnisse aus früheren KI-Modellen offenbaren, sondern auch als Sprungbrett für zukünftige Entdeckungen und Verbesserungen dienen.

In den kommenden Monaten werden weitere Iterationen von OLMo erwartet, da AI2 die Integration verschiedener Modellgrößen, Datensätze und anderer Funktionen plant. Noah Smith, ein weiterer Projektleiter und leitender Direktor bei AI2, ebenfalls an der University of Washington's Allen School, bekräftigte die Kernaufgabe von OLMo. Smith vertrat die ursprüngliche Vision von KI als einem offenen Feld, das durch Kommerzialisierung und Privatsphäre verdeckt wurde. Ziel von OLMo ist es, die gemeinsame Essenz der KI-Forschung wiederherzustellen, eine umfassende Zugänglichkeit von der Modellerstellung bis zu Bewertungsmethoden zu ermöglichen und so die KI-Technologie auf integrative und verantwortungsvolle Weise voranzutreiben.

Da Plattformen wie AppMaster auch die Demokratisierung der Technologie durch das Angebot von no-code -Lösungen wertschätzen, steht der Geist von OLMo im Einklang mit der breiteren Technologiebewegung hin zu Transparenz und Zugänglichkeit. Durch die Förderung von Open-Source-Modellen wie OLMo kommt die Tech-Community gemeinsam einem Zeitalter verantwortungsvoller und integrativer KI näher.