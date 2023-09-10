في سياق التحكم بالمصادر والإصدارات، يشير مصطلح "المخبأ" إلى وسيلة تخزين مؤقتة للتغييرات غير الملتزم بها في دليل العمل. الغرض الأساسي من Stash هو تزويد المطورين بطريقة سهلة لحفظ تعديلات العمل الجاري الخاصة بهم دون الحاجة إلى إنشاء التزام رسمي. يدعم Stash الحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية نظيفة ومنظمة، حيث يسمح للمطورين بالتبديل بين الفروع أو تنفيذ الإصلاحات العاجلة أو معالجة المشكلات العاجلة دون التأثير على فرع التطوير الأساسي.

تم تعميم مفهوم المخبأ بواسطة Git، وهو نظام للتحكم في الإصدارات الموزعة يستخدم على نطاق واسع. يقدم Git أمر "git stash" المضمن، والذي يلعب دورًا حاسمًا في إدارة سير عمل التطوير. يساعد الأمر في تخزين التعديلات المحلية في منطقة منفصلة، ​​وإنشاء كائن تخزين جديد وإزالة أي تغييرات من دليل العمل. وبالتالي، يتم إرجاع دليل العمل إلى الحالة الأساسية، مما يسمح للمطور بتبديل الفروع أو بدء مهام أخرى.

بمجرد معالجة الانقطاع، يمكن للمطورين بسهولة استرداد التغييرات المخفية وإعادة تطبيقها على دليل العمل. ولتحقيق ذلك، يقدم Git أوامر مثل "git stash Apply" و"git stash pop". يقوم الأول بإعادة تطبيق التغييرات من المخبأ إلى دليل العمل، في حين أن الأخير يفعل الشيء نفسه ولكنه بالإضافة إلى ذلك يحذف المخبأ بمجرد تطبيق التغييرات.

علاوة على ذلك، يدعم Git stash إدارة عمليات تخزين متعددة، مما يسمح للمطورين بتخزين واسترجاع مجموعات متعددة من التغييرات بشكل مستقل. يتم تعريف كل مخبأ باسم فريد، مما يسهل التمييز بين العديد من المخابئ والوصول إليها حسب الحاجة، باستخدام أمر "git stash list".

على الرغم من أن التخزين مفيد بشكل لا يصدق، إلا أنه يأتي مع بعض العيوب المحتملة. أولاً، قد تحدث تعارضات أثناء استخدام المخبأ لتبديل الفروع أو إعادة دمج التعليمات البرمجية. إذا كانت التغييرات المخزنة تعتمد على التعليمات البرمجية التي تم تعديلها في الفرع الجديد، فإن تطبيق التخزين قد يؤدي إلى تعارضات بسبب اختلاف قواعد التعليمات البرمجية. في مثل هذه الحالات، يجب على المطورين حل التعارضات يدويًا قبل متابعة عملهم.

ثانيًا، قد يؤدي الاعتماد بشكل كبير على المخبأ إلى ممارسات سيئة للتحكم في الإصدار. يمكن أن يؤدي تخزين مجموعات متعددة من التغييرات إلى حدوث ارتباك وفوضى، مما يقوض الغرض الأساسي من قاعدة التعليمات البرمجية النظيفة. في سيناريوهات محددة، قد يكون من المناسب أكثر إنشاء التزام مؤقت أو اختيار فرع الميزات بدلاً من ذلك.

على الرغم من التحذيرات، يظل المخبأ أداة لا تقدر بثمن في ترسانة المطورين المعاصرين. منصات مثل AppMaster ، التي تركز على الحلول no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تعترف بأهمية التحكم في المصدر وإصدار الإصدارات. تعمل منصة AppMaster no-code على إنشاء ملفات تنفيذية أو تعليمات برمجية مصدرية باستخدام Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin/ Jetpack Compose و SwiftUI لتطبيقات Android وiOS المحمولة، على التوالي.

نظرًا للتركيز على الكفاءة وقابلية التوسع، يمكن لتطبيقات AppMaster الاستفادة من ممارسات التحكم في الإصدار المتقدمة واستخدام التخزين المؤقت. يمكن للمطورين الذين يعملون باستخدام التعليمات البرمجية المصدر التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster استخدام التخزين المؤقت لحفظ التغييرات المؤقتة والتبديل بسرعة بين المهام دون تعطيل سير عمل التطوير الرئيسي. يمكن أن يضمن هذا التكامل للمخبأ إنتاجية أعلى وقابلية للصيانة للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة النظام الأساسي.

في الختام، يعد التخزين مفهومًا حاسمًا في التحكم بالمصادر والإصدارات، مما يوفر للمطورين طريقة فعالة لحفظ تغييرات العمل قيد التنفيذ مؤقتًا مع الحفاظ على دليل العمل نظيفًا. على الرغم من انتشاره بشكل أساسي من خلال Git، إلا أن فوائد التخزين تمتد إلى العديد من منصات التطوير الحديثة، بما في ذلك الحلول no-code مثل AppMaster. من خلال استخدام التخزين المؤقت جنبًا إلى جنب مع ممارسات التحكم في الإصدار الأخرى، يمكن للمطورين تحسين سير العمل والإنتاجية مع الحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية جيدة التنظيم.