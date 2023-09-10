在源代码控制和版本控制的上下文中，“存储”是指用于工作目录中未提交更改的临时存储设施。存储的主要目的是为开发人员提供一种简单的方法来保存正在进行的修改，而无需创建正式的提交。 Stash 支持维护干净且有组织的代码库，因为它允许开发人员在分支之间切换、执行修补程序或解决紧急问题，而不会影响主要开发分支。

存储的概念是由广泛使用的分布式版本控制系统 Git 普及的。 Git 提供了内置的“git stash”命令，该命令在管理开发工作流程中发挥着至关重要的作用。该命令有助于将本地修改存储在单独的区域中，创建新的存储对象并从工作目录中删除任何更改。因此，工作目录恢复到基线状态，允许开发人员切换分支或启动其他任务。

处理中断后，开发人员可以轻松检索隐藏的更改并将其重新应用到工作目录。为了实现这一点，Git 提供了“git stash apply”和“git stash pop”等命令。前者将存储中的更改重新应用到工作目录，而后者执行相同的操作，但在应用更改后还会删除存储。

此外，Git stash 支持管理多个 stash，允许开发人员独立存储和检索多组更改。每个存储都由唯一的名称标识，从而可以更轻松地区分多个存储，并使用“git stash list”命令根据需要访问它们。

尽管隐藏非常有用，但它也有一些潜在的缺点。首先，使用 stash 切换分支或重新集成代码时可能会发生冲突。如果存储的更改取决于新分支中已修改的代码，则应用存储可能会因代码库不同而导致冲突。在这种情况下，开发人员必须手动解决冲突，然后才能继续工作。

其次，过度依赖存储可能会导致版本控制实践不佳。隐藏多组更改可能会导致混乱和混乱，从而破坏干净代码库的初衷。在特定情况下，创建临时提交或选择功能分支可能更合适。

尽管有一些警告，存储仍然是现代开发人员的武器库中的宝贵工具。像AppMaster这样专注于后端、Web 和移动应用程序的no-code解决方案的平台承认源代码控制和版本控制的重要性。 AppMaster的no-code平台使用 Go (golang) 生成可执行文件或源代码用于后端应用程序，Vue3 和 JS/TS 用于 Web 应用程序，以及分别用于 Android 和 iOS 移动应用程序的 Kotlin/ Jetpack Compose和SwiftUI 。

鉴于对效率和可扩展性的关注， AppMaster应用程序可以受益于先进的版本控制实践和存储的使用。使用AppMaster生成的源代码的开发人员可以使用 stash 来保存临时更改并在任务之间快速切换，而不会中断其主要开发工作流程。这种存储的集成可以确保平台生成的应用程序具有更高的生产力和可维护性。

总之，存储是源代码控制和版本控制中的一个关键概念，它为开发人员提供了一种有效的方法来临时保存正在进行的更改，同时保持工作目录干净。尽管主要通过 Git 普及，但 stash 的好处扩展到了各种现代开发平台，包括AppMaster等no-code解决方案。通过将存储与其他版本控制实践结合使用，开发人员可以改进他们的工作流程和生产力，同时维护组织良好的代码库。