Dans le contexte du contrôle de code source et de la gestion des versions, « cachette » fait référence à une installation de stockage temporaire pour les modifications non validées dans un répertoire de travail. L'objectif principal de stash est de fournir aux développeurs un moyen simple de sauvegarder leurs modifications de travail en cours sans avoir à créer de validation formelle. Stash prend en charge le maintien d'une base de code propre et organisée, car il permet aux développeurs de basculer entre les branches, d'effectuer des correctifs ou de résoudre des problèmes urgents sans affecter la branche de développement principale.

Le concept de cache a été popularisé par Git, un système de contrôle de version distribué largement utilisé. Git propose une commande intégrée « git stash », qui joue un rôle crucial dans la gestion des workflows de développement. La commande permet de stocker les modifications locales dans une zone distincte, en créant un nouvel objet de cache et en supprimant toutes les modifications du répertoire de travail. Ainsi, le répertoire de travail revient à son état de base, permettant au développeur de changer de branche ou de lancer d'autres tâches.

Une fois l'interruption résolue, les développeurs peuvent facilement récupérer les modifications cachées et les réappliquer au répertoire de travail. Pour y parvenir, Git propose des commandes comme « git stash apply » et « git stash pop ». Le premier réapplique les modifications du cache au répertoire de travail, tandis que le second fait de même mais supprime en outre le cache une fois les modifications appliquées.

De plus, Git Stash prend en charge la gestion de plusieurs caches, permettant aux développeurs de stocker et de récupérer plusieurs ensembles de modifications de manière indépendante. Chaque cache est identifiée par un nom unique, ce qui permet de différencier plus facilement plusieurs caches et d'y accéder selon les besoins, à l'aide de la commande « git stash list ».

Bien que le stockage soit incroyablement utile, il présente certains inconvénients potentiels. Premièrement, des conflits peuvent survenir lors de l'utilisation de Stash pour changer de branche ou réintégrer du code. Si les modifications cachées dépendent du code qui a été modifié dans la nouvelle branche, l'application du cache peut entraîner des conflits en raison des différentes bases de code. Dans de tels cas, les développeurs doivent résoudre manuellement les conflits avant de poursuivre leur travail.

Deuxièmement, s’appuyer trop sur Stash peut entraîner de mauvaises pratiques de contrôle de version. Cacher plusieurs ensembles de modifications peut entraîner de la confusion et de l'encombrement, compromettant l'objectif même d'une base de code propre. Dans des scénarios spécifiques, il peut être plus approprié de créer une validation temporaire ou d’opter plutôt pour une branche de fonctionnalités.

Malgré ses réserves, Stash reste un outil inestimable dans l’arsenal des développeurs modernes. Des plates-formes comme AppMaster, qui se concentrent sur les solutions no-code pour les applications backend, Web et mobiles, reconnaissent l'importance du contrôle des sources et de la gestion des versions. La plate no-code d' AppMaster génère des exécutables ou du code source en utilisant Go (golang) pour les applications backend, Vue3 et JS/TS pour les applications Web, et Kotlin/ Jetpack Compose et SwiftUI pour les applications mobiles Android et iOS, respectivement.

Compte tenu de l'accent mis sur l'efficacité et l'évolutivité, les applications AppMaster peuvent bénéficier de pratiques avancées de contrôle de version et de l'utilisation de Stash. Les développeurs travaillant avec le code source généré par AppMaster peuvent utiliser Stash pour enregistrer les modifications temporaires et passer rapidement d'une tâche à l'autre sans perturber leur flux de développement principal. Une telle intégration de Stash peut garantir une productivité et une maintenabilité plus élevées des applications générées par la plate-forme.

En conclusion, le stash est un concept crucial dans le contrôle de code source et la gestion des versions, offrant aux développeurs une méthode efficace pour enregistrer temporairement les modifications en cours tout en gardant le répertoire de travail propre. Bien que principalement popularisés via Git, les avantages de stash s'étendent à diverses plates-formes de développement modernes, y compris les solutions no-code comme AppMaster. En utilisant stash conjointement avec d'autres pratiques de contrôle de version, les développeurs peuvent améliorer leur flux de travail et leur productivité tout en conservant une base de code bien organisée.