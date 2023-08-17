Kodsuz geliştirme bağlamında ve daha spesifik olarak AppMaster platformunda "Yetkilendirme", kullanıcılara veya gruplara atanan rollere ve ayrıcalıklara dayalı olarak bir uygulama içindeki belirli kaynaklara ve işlevlere erişim verme veya reddetme sürecini ifade eder. kullanıcılar. Bu süreç, bir uygulamanın güvenliği ve bütünlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır ve yalnızca yetkili kullanıcıların belirli verilere erişebilmesini veya belirli eylemleri gerçekleştirebilmesini sağlar.

AppMaster gibi no-code ortamlarda yetkilendirmenin önemli bir yönü, bu sürecin uygulamanın mimarisiyle sorunsuz entegrasyonudur. No-code platformlar, OAuth 2.0, OpenID Connect ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) gibi sektördeki en iyi uygulamaları ve standartları içeren önceden oluşturulmuş bileşenler, görsel arabirimler ve iş akışları sağlayarak güvenli yetkilendirme mekanizmalarının uygulanmasını basitleştirir. Bu, kapsamlı kodlama bilgisi olmayan vatandaş geliştiricilerin uygulamalarında güvenli yetkilendirme mantığını hızlı ve etkili bir şekilde uygulamasına olanak tanır.

Ayrıca AppMaster, yetkilendirme işlemlerinin bir uygulama mimarisinin farklı katmanlarında tutarlı olmasını sağlar. Bu, bir kullanıcıya belirli bir kaynağa erişim yetkisi verildiğinde, bu kararın yalnızca ön uçta değil, aynı zamanda arka uç hizmetlerinde ve veritabanı katmanlarında da uygulandığı anlamına gelir. Bu güvenli yaklaşım, gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerinin çok önemli olduğu işletmeler ve yüksek yüklü kullanım durumları için özellikle önemlidir. AppMaster Go (golang) kullanılarak oluşturulan arka uç uygulamaları, uygulamanın tüm mimarisi boyunca erişim ilkelerini zorlayarak yetkilendirme süreci boyunca tutarlılığı korur.

AppMaster no-code ortamı, rol tabanlı erişim kontrol sistemlerini tasarlamak ve uygulamak için görsel arayüzler sunar. Bu, çeşitli erişim izinlerini temsil eden kullanıcı rollerinin oluşturulmasını ve ardından her role uygun izinlerin atanmasını içerir. Örneğin, bir uygulamanın kullanıcı verileri, içerik ve ayarlar gibi kaynaklara farklı erişim hakları olan "Yönetici", "Düzenleyici" ve "İzleyici" rolleri olabilir. Bu roller uygulamadaki kaynaklara doğrudan bağlanabilir ve yalnızca yetkili kullanıcıların korunan verileri görüntüleyebilmesini veya değiştirebilmesini sağlar.

Business Process (BP) Designer'ı kullanmak, geliştiricilerin görsel olarak güçlü ve verimli yetkilendirme süreçleri oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanır. BP Designer, kullanıcı kimlik doğrulaması, rol atama ve kaynak erişim yönetimi için özel iş akışları tasarlamak için drag-and-drop işlevi sunar. Bu esneklik, vatandaş geliştiricilerin kendi özel uygulamalarının benzersiz gereksinimlerini karşılayan özel yetkilendirme süreçleri oluşturmasına olanak tanır.

Ayrıca AppMaster, her uygulama için otomatik olarak kapsamlı bir REST API ve WebSockets Secure (WSS) endpoints oluşturur. Bu otomatik oluşturulan API, tanımlanmış yetkilendirme işlemlerinin bir uygulamanın yararlanabileceği tüm harici hizmetlere veya entegrasyonlara yayılmasını sağlar. API, endüstri standardı OpenAPI Spesifikasyonuna (Swagger olarak da bilinir) bağlıdır ve geliştiricilerin diğer platformları ve hizmetleri anlamasını ve bunlarla entegre olmasını kolaylaştırır. Otomatik oluşturulan API sayesinde, AppMaster yetkilendirme mekanizmaları, web uygulamaları için Vue3 veya Android uygulamaları için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS uygulamaları için SwiftUI gibi ön uç çerçeveleri kullanılarak oluşturulan uygulamalara sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

AppMaster yüksek düzeyde güvenlik sağlama taahhüdü, barındırma ve dağıtım seçeneklerine kadar uzanır. Platform, Docker kapsayıcılarını kullanan bulut tabanlı dağıtımlardan şirket içi barındırma için yürütülebilir dosyaları veya kaynak kodunu indirmeye kadar bir dizi seçenek sunar. Enterprise aboneliği ile geliştiriciler, uygulamalarının kaynak koduna bile erişerek sağlam ve güvenli yetkilendirme uygulamalarını sürdürürken nihai esneklik sağlar.

AppMaster no-code bağlamındaki yetkilendirme, uygulamalar için güvenli erişim yönetimi sağlayan hayati ve güçlü bir bileşendir. AppMaster kullanıcı dostu arabirimleri, görsel BP Tasarımcısı ve otomatik oluşturulan API aracılığıyla geliştiriciler web, mobil ve arka uç uygulamaları için kapsamlı yetkilendirme sistemleri oluşturabilir ve yönetebilir. AppMaster, endüstri standartlarına bağlı kalarak ve sorunsuz entegrasyonlar sağlayarak hem küçük işletmelerin hem de kuruluşların hızlı bir şekilde güvenli, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturabilmesini sağlarken teknik borcu ve geliştirme maliyetlerini düşürür.