No contexto do desenvolvimento sem código , e mais especificamente dentro da plataforma AppMaster , "Autorização" refere-se ao processo de conceder ou negar acesso a recursos e funcionalidades específicas dentro de um aplicativo, com base nas funções e privilégios atribuídos a usuários ou grupos de Usuários. Esse processo é essencial para a segurança e integridade de um aplicativo, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar determinados dados ou realizar ações específicas.

Um aspecto crucial da autorização em ambientes no-code como AppMaster é a integração perfeita desse processo na arquitetura do aplicativo. As plataformas No-code simplificam a implementação de mecanismos de autorização seguros, fornecendo componentes pré-construídos, interfaces visuais e fluxos de trabalho que incorporam as melhores práticas e padrões do setor, como OAuth 2.0, OpenID Connect e Controle de acesso baseado em função (RBAC). Isso permite que desenvolvedores cidadãos sem amplo conhecimento de codificação implementem lógica de autorização segura em seus aplicativos de maneira rápida e eficaz.

Além disso, AppMaster garante que os processos de autorização sejam consistentes em diferentes camadas da arquitetura de um aplicativo. Isso significa que, quando um usuário é autorizado a acessar um recurso específico, essa decisão é aplicada não apenas no front-end, mas também nos serviços de back-end e nas camadas do banco de dados. Essa abordagem segura é particularmente importante para empresas e casos de uso de alta carga, onde os requisitos de confidencialidade e conformidade são fundamentais. Os aplicativos de back-end gerados pelo AppMaster, que são construídos usando Go (golang), mantêm a consistência em todo o processo de autorização, aplicando políticas de acesso em toda a arquitetura do aplicativo.

O ambiente no-code do AppMaster oferece interfaces visuais para projetar e implementar sistemas de controle de acesso baseados em função. Isso envolve a criação de funções de usuário que representam vários níveis de permissões de acesso e, em seguida, a atribuição de permissões apropriadas a cada função. Por exemplo, um aplicativo pode ter as funções "Admin", "Editor" e "Viewer", cada uma com diferentes direitos de acesso a recursos, como dados do usuário, conteúdo e configurações. Essas funções podem ser vinculadas diretamente a recursos no aplicativo, garantindo que apenas usuários autorizados possam visualizar ou modificar dados protegidos.

O uso do Business Process (BP) Designer permite que os desenvolvedores criem e personalizem processos de autorização poderosos e eficientes visualmente. O BP Designer oferece funcionalidade drag-and-drop para projetar fluxos de trabalho personalizados para autenticação de usuário, atribuição de função e gerenciamento de acesso a recursos. Essa flexibilidade permite que os desenvolvedores cidadãos criem processos de autorização personalizados que atendam aos requisitos exclusivos de seus aplicativos específicos.

Além disso, AppMaster gera automaticamente uma API REST abrangente e endpoints WebSockets Secure (WSS) para cada aplicativo. Essa API gerada automaticamente garante que os processos de autorização definidos se estendam a quaisquer serviços externos ou integrações que um aplicativo possa aproveitar. A API adere à Especificação OpenAPI padrão do setor (também conhecida como Swagger), facilitando a compreensão e a integração dos desenvolvedores com outras plataformas e serviços. Graças à API gerada automaticamente, os mecanismos de autorização do AppMaster podem ser perfeitamente integrados em aplicativos criados usando estruturas de front-end, como Vue3 para aplicativos da Web ou Kotlin e Jetpack Compose para aplicativos Android e SwiftUI para aplicativos iOS.

O compromisso da AppMaster em manter um alto nível de segurança se estende a suas opções de hospedagem e implantação. A plataforma oferece uma variedade de opções, desde implantações baseadas em nuvem utilizando contêineres Docker até o download de executáveis ​​ou código-fonte para hospedagem no local. Com a assinatura Enterprise, os desenvolvedores podem até acessar o código-fonte de seus aplicativos, oferecendo o máximo de flexibilidade e mantendo práticas de autorização robustas e seguras.

A autorização no contexto no-code do AppMaster é um componente vital e poderoso que permite o gerenciamento de acesso seguro para aplicativos. Por meio das interfaces fáceis de usar do AppMaster, visual BP Designer e API gerada automaticamente, os desenvolvedores podem criar e gerenciar sistemas de autorização abrangentes para aplicativos da Web, móveis e de back-end. Ao aderir aos padrões da indústria e fornecer integrações perfeitas, AppMaster garante que tanto as pequenas empresas quanto as grandes empresas possam criar aplicativos escaláveis ​​e seguros rapidamente, reduzindo a dívida técnica e os custos de desenvolvimento.